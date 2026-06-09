Avalara vs. TaxCloud

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Funzionalità
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Avalara
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TaxCloud
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Determinazione delle imposte in tempo reale
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A livello di singolo indirizzo (geocodifica a livello di numero civico)
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Solo Stati Uniti, 12.000 giurisdizioni
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Contenuto fiscale completo (USA + internazionale)
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Aggiornato regolarmente in oltre 190 paesi
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Limitato: solo sales tax (Stati Uniti); nessun supporto per l'IVA, nessuna copertura internazionale
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Strumenti di ricerca fiscale integrati
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Infrastruttura sempre attiva, multizona e
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Oltre 54 miliardi di chiamate API elaborate
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Dato sconosciuto
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Precisione a prova di verifiche fiscali
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Reportistica in tempo reale e personalizzabile
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Limitata: rendicontazione scarsa; segnalate criticità nella riconciliazione
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Contenuti fiscali verificati da esperti e dall'intelligenza artificiale
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Dati strutturati con l'intelligenza artificiale, regole verificate da esperti
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Dato sconosciuto
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Scelta dai governi per la gestione dei portali ufficiali delle aliquote fiscali
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Fornitore certificato per il programma SST
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In tutti i 24 Stati membri dell'SST
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Codici di trattamento fiscale a livello di prodotto
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Oltre 3.000in tutti i settori
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Limitati
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Certificazioni di sicurezza a livello aziendale
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SOC 2 + ISO
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Dato sconosciuto
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Funzionalità
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Avalara
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TaxCloud
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Automazione delle dichiarazioni e dei versamenti delle imposte
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Automazione completa, in tutti i 50 stati e territori
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Gestione dei certificati di esenzione
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Migliore: convalida automatizzata, monitoraggio dei rinnovi, campagne e-mail, integrazione con il database statale
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Base: offre certificati di esenzione, ma l'automazione è limitata
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Dichiarazioni tramite moduli 1099 e W-9
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Gestione delle registrazioni e delle licenze
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Registrazioni complete + licenze commerciali
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Limitate: solo registrazione statale; nessuna licenza
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Gestione delle dichiarazioni IVA
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53 paesi supportati
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Gestione della use tax
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Calcolo dei dazi doganali e classificazione dei codici tariffari
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Fatturazione elettronica e gestione in tempo reale
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Supporto globale per la conformità
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Solo per gli Stati Uniti
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Scalabilità adatta a imprese di qualsiasi dimensione
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Dalle piccole e medie imprese fino alle grandi imprese
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Solo e-commerce per aziende di piccole e medie dimensioni; circa 2.000 clienti
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Funzionalità
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Avalara
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TaxCloud
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Piattaforma completa per le conformità
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Limitata: solo calcolo della sales tax (Stati Uniti) + dichiarazione
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Integrazioni certificate con partner ufficiali
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1.400+
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Circa 10 integrazioni (Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Magento, Odoo, QuickBooks Online, Miva, Chargebee, API personalizzata)
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Integrazioni con sistemi ERP (NetSuite, SAP, Sage, Microsoft)
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Connettori predefiniti e affidabili
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Nessun connettore ERP nativo
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Integrazioni con marketplace
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Limitate
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Integrazioni con sistemi POS
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Integrazioni con piattaforme di fatturazione elettronica
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Supporto per l'implementazione
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Onboarding assistito, account manager dedicati, partner di implementazione certificati
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Migrazione autonoma; messaggistica per un onboarding senza stress
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Qualità dell'assistenza clienti
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Assistenza in tempo reale reattiva, con operatori negli Stati Uniti, disponibile per tutti i piani tariffari
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Assistenza con operatori negli Stati Uniti; in passato sono stati segnalati un servizio clienti scadente e costi nascosti
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Funzionalità
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Avalara
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TaxCloud
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Automazione fiscale che apprende e si adatta
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Informazioni potenziate dall'IA per risposte immediate
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Server MCP che automatizzano flussi di lavoro complessi
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Regole potenziate dall'IA che riducono lo sforzo manuale
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API in linguaggio naturale che semplificano l’integrazione
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Onboarding assistito dall'IA per accelerare l'attivazione e la configurazione
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Assistenza potenziata dall’IA per risposte più veloci e accurate