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Avalara vs. TaxCloud

Vuoi automatizzare la gestione della conformità fiscale?

Scopri perché Avalara è la scelta migliore.
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Avalara vs. TaxCloud

Avalara definisce lo standard di riferimento per la conformità fiscale moderna

Trasforma la conformità in opportunità

Avalara consente ai team fiscali e finanziari di trasformare la conformità in opportunità, semplificando le dichiarazioni fiscali, migliorando la precisione e promuovendo i risultati in ogni settore e dimensione aziendale.
Benefits

Fornisce risultati affidabili e di elevata precisione

Grazie a contenuti fiscali verificati da esperti per oltre 190 paesi, con oltre 54 miliardi di chiamate API elaborate, Avalara assicura un livello di accuratezza in base all'indirizzo in oltre 12.000 giurisdizioni fiscali statunitensi sulle sales tax e use tax (imposte sulle vendite e sull'utilizzo) e sui mercati globali.
Growth

Si integra con più sistemi aziendali

Grazie a oltre 1.400 integrazioni certificate con partner ufficiali per sistemi ERP, marketplace, piattaforme POS, sistemi di fatturazione elettronica e strumenti di collaborazione, Avalara si connette in modo naturale con l'intero sistema aziendale.
CRM
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Milioni di aziende in oltre 75 paesi si affidano ad Avalara per semplificare i propri adempimenti fiscali.

Riconosciuta come Leader nell’IDC MarketScape 2024, Avalara offre soluzioni di compliance affidabili per contribuire a garantire accuratezza, aumentare l’agilità e preparare le aziende a ciò che verrà.

4/5

Valutazione G2 (oltre 700 recensioni, ad aprile 2026)

8.8/10

Punteggio TrustRadius (oltre 900 recensioni e valutazioni, ad aprile 2026)
trgt

Perché le aziende preferiscono Avalara rispetto a TaxCloud

1. Precisione e affidabilità

Flussi di lavoro automatizzati e contenuti fiscali regolarmente aggiornati aiutano a garantire una conformità globale efficiente e affidabile, mantenendo al contempo la precisione al variare delle normative.

Funzionalità

Avalara

TaxCloud

Determinazione delle imposte in tempo reale

A livello di singolo indirizzo (geocodifica a livello di numero civico)

Solo Stati Uniti, 12.000 giurisdizioni

Contenuto fiscale completo (USA + internazionale)

Aggiornato regolarmente in oltre 190 paesi

Limitato: solo sales tax (Stati Uniti); nessun supporto per l'IVA, nessuna copertura internazionale

Strumenti di ricerca fiscale integrati

Infrastruttura sempre attiva, multizona e
multicloud 

Oltre 54 miliardi di chiamate API elaborate

Dato sconosciuto

Precisione a prova di verifiche fiscali

Reportistica in tempo reale e personalizzabile

Limitata: rendicontazione scarsa; segnalate criticità nella riconciliazione

Contenuti fiscali verificati da esperti e dall'intelligenza artificiale

Dati strutturati con l'intelligenza artificiale, regole verificate da esperti

Dato sconosciuto

Scelta dai governi per la gestione dei portali ufficiali delle aliquote fiscali

Fornitore certificato per il programma SST

In tutti i 24 Stati membri dell'SST

Codici di trattamento fiscale a livello di prodotto

Oltre 3.000in tutti i settori

Limitati

Certificazioni di sicurezza a livello aziendale

SOC 2 + ISO

Dato sconosciuto

2. Conformità completa e copertura di tutte le tipologie fiscali

Avalara offre piena visibilità sul processo di conformità con una piattaforma integrata che unisce il calcolo e la presentazione delle dichiarazioni fiscali, la gestione delle esenzioni, delle dichiarazioni IVA e delle operazioni transfrontaliere.

Funzionalità

Avalara

TaxCloud

Automazione delle dichiarazioni e dei versamenti delle imposte

Automazione completa, in tutti i 50 stati e territori

Gestione dei certificati di esenzione

Migliore: convalida automatizzata, monitoraggio dei rinnovi, campagne e-mail, integrazione con il database statale

Base: offre certificati di esenzione, ma l'automazione è limitata

Dichiarazioni tramite moduli 1099 e W-9

Gestione delle registrazioni e delle licenze

Registrazioni complete + licenze commerciali

Limitate: solo registrazione statale; nessuna licenza

Gestione delle dichiarazioni IVA

53 paesi supportati

Gestione della use tax

Calcolo dei dazi doganali e classificazione dei codici tariffari

Fatturazione elettronica e gestione in tempo reale

Supporto globale per la conformità

Solo per gli Stati Uniti

Scalabilità adatta a imprese di qualsiasi dimensione

Dalle piccole e medie imprese fino alle grandi imprese

Solo e-commerce per aziende di piccole e medie dimensioni; circa 2.000 clienti

3. Semplice integrazione con i sistemi aziendali

Avalara si adatta perfettamente ai sistemi che le aziende utilizzano quotidianamente, automatizzando la gestione della conformità fiscale all'interno dei flussi di lavoro esistenti.

Funzionalità

Avalara

TaxCloud

Piattaforma completa per le conformità

Limitata: solo calcolo della sales tax (Stati Uniti) + dichiarazione

Integrazioni certificate con partner ufficiali

1.400+

Circa 10 integrazioni (Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Magento, Odoo, QuickBooks Online, Miva, Chargebee, API personalizzata)

Integrazioni con sistemi ERP (NetSuite, SAP, Sage, Microsoft)

Connettori predefiniti e affidabili

Nessun connettore ERP nativo

Integrazioni con marketplace

Limitate

Integrazioni con sistemi POS

Integrazioni con piattaforme di fatturazione elettronica

Supporto per l'implementazione

Onboarding assistito, account manager dedicati, partner di implementazione certificati

Migrazione autonoma; messaggistica per un onboarding senza stress

Qualità dell'assistenza clienti

Assistenza in tempo reale reattiva, con operatori negli Stati Uniti, disponibile per tutti i piani tariffari

Assistenza con operatori negli Stati Uniti; in passato sono stati segnalati un servizio clienti scadente e costi nascosti

4. Potenziato dall'IA agentica

Avalara Agentic Tax and Compliance™ va oltre il semplice supporto nelle attività fiscali: automatizza ed esegue il lavoro operativo, aumentando efficienza e produttività.

Funzionalità

Avalara

TaxCloud

Automazione fiscale che apprende e si adatta

Informazioni potenziate dall'IA per risposte immediate

Server MCP che automatizzano flussi di lavoro complessi

Regole potenziate dall'IA che riducono lo sforzo manuale

API in linguaggio naturale che semplificano l’integrazione

Onboarding assistito dall'IA per accelerare l'attivazione e la configurazione

Assistenza potenziata dall’IA per risposte più veloci e accurate

Cosa pensano i clienti di Avalara

"Avalara rappresenta una svolta nel settore. Grazie all'ampia gamma di soluzioni offerte da Avalara, le complessità quotidiane della gestione aziendale diventano più semplici, ottimizzate e, soprattutto, gestibili".

  • Jacob Swager
  • Responsabile fiscale, Sweetwater
Sweetwater

"Avalara permette di ridurre notevolmente le attività manuali, gli errori e la complessità delle normative specifiche, riducendo al minimo il tempo che i team dedicano alla gestione dei flussi di dati".

  • Ricardo Rodriguez
  • Responsabile imposte indirette, Snowflake
Snowflake logo

"L'integrazione di Avalara AvaTax nel nostro ERP ha rappresentato un cambiamento decisivo: ci consente di accedere con facilità alle informazioni sulla sales tax, garantendo la conformità nelle diverse giurisdizioni con grande efficienza".

  • Andre Johnson
  • Analista aziendale senior, NEFCO
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