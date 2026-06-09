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Avalara vs. Vertex

Vuoi automatizzare la gestione della conformità fiscale?
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Avalara vs. TaxJar

Avalara definisce lo standard di riferimento per la conformità fiscale moderna

Integra la conformità fiscale intelligente in ogni flusso di lavoro

L'intelligenza artificiale agentica di Avalara non si limita a supportare la gestione fiscale, ma automatizza ed esegue il lavoro operativo. Monitora i dati in tempo reale, individua i rischi di conformità, automatizza il calcolo, la trasmissione e la classificazione fiscale, migliorando la precisione con ogni transazione.
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Garantisce una precisione a livello di singolo indirizzo su larga scala

Grazie a contenuti fiscali verificati da esperti in più di 190 paesi e oltre 54 miliardi di chiamate API processate, Avalara individua le aliquote fiscali con precisione a livello di indirizzo, eliminando così le incertezze legate al codice postale e i problemi di latenza segnalati dagli ex utenti di Vertex.
Growth

Si integra con più sistemi aziendali, fin da subito

Grazie a oltre 1.400 integrazioni certificate con partner ufficiali per sistemi ERP, marketplace, piattaforme POS, sistemi di fatturazione elettronica e strumenti di collaborazione, Avalara si integra in poche ore, e non mesi, senza necessità di assistenza da parte di consulenti, richiesta invece per le complesse procedure di Vertex.
CRM
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Milioni di aziende in oltre 75 paesi si affidano ad Avalara per semplificare i propri adempimenti fiscali.

Riconosciuta come Leader nell’IDC MarketScape 2024, Avalara offre soluzioni di compliance affidabili per contribuire a garantire accuratezza, aumentare l’agilità e preparare le aziende a ciò che verrà.

4/5

Valutazione G2 (oltre 700 recensioni, ad aprile 2026)

8.8/10

Punteggio TrustRadius (oltre 900 recensioni e valutazioni, ad aprile 2026)
trgt

1. Soluzione potenziata dall'IA agentica

Avalara Agentic Tax and Compliance™ va oltre il semplice supporto nelle attività fiscali: automatizza ed esegue il lavoro operativo, aumentando efficienza e produttività.

Funzionalità

Avalara

Vertex

Automazione fiscale che apprende e si adatta

Analisi potenziate dall'IA che forniscono risposte immediate

Server MCP che automatizzano i complessi flussi di lavoro

Regole potenziate dall'intelligenza artificiale che riducono lo sforzo manuale

API in linguaggio naturale che semplificano l’integrazione

Onboarding assistito dall’IA per accelerare la messa in produzione e la configurazione

Assistenza potenziata dall’IA per risposte più veloci e accurate

2. Precisione e affidabilità

L’infrastruttura multicloud active-active e cloud-native di Avalara garantisce il calcolo delle imposte a livello di singolo indirizzo, con precisione fino al numero civico, e può vantare il database fiscale più completo del settore, costantemente aggiornato.

Funzionalità

Avalara

Vertex

Calcolo delle imposte in tempo reale

A livello di singolo indirizzo (geocodifica a livello di numero civico)

Standard (geocodifica limitata per alcune piattaforme) 

Contenuti fiscali completi (Stati Uniti + internazionali)

Aggiornati regolarmente in oltre 190 paesi

(Volume dei contenuti fiscali sconosciuto)

Strumenti di ricerca fiscale integrati

Infrastruttura sempre attiva, multizona e multicloud

Più di 54 miliardi di chiamate API elaborate; 1,14 miliardi solo durante la Cyber Week 2025

Problemi in termini di latenza e tempi di inattività segnalati da ex clienti

Precisione a prova di verifiche fiscali

Per i clienti, la preparazione della documentazione fiscale si riduce in modo significativo: da settimane a poche ore

Limitata

Contenuti fiscali verificati da esperti e dall'intelligenza artificiale

Dati strutturati con intelligenza artificiale, regole verificate da esperti

Dato sconosciuto

Scelta dai governi per la gestione dei portali ufficiali delle aliquote fiscali

Fornitore certificato per il programma SST

Dati fiscali verificati da fonti attendibili

Dato sconosciuto

Certificazioni di sicurezza di livello aziendale (SOC/ISO)

Dato sconosciuto

3. Conformità fiscale completa e copertura di tutte le tipologie di imposte

Avalara garantisce un'esperienza di conformità fiscale integrata che copre l'intero ciclo di vita, dal calcolo alla presentazione delle dichiarazioni fiscali fino alla gestione delle esenzioni.

Funzionalità

Avalara

Vertex

Automazione delle dichiarazioni e dei versamenti delle imposte

Gestione dei certificati di esenzione

Migliore: convalida automatizzata, monitoraggio dei rinnovi, integrazione con i database statali

Limitata: spesso fornita come componente aggiuntivo con funzionalità di automazione ridotte

Dichiarazioni tramite moduli 1099 e W-9

Registrazioni e gestione delle licenze

Limitata

Gestione delle dichiarazioni IVA

53 paesi supportati

Limitata

Gestione della use tax (imposta sull'uso)

Calcolo dei dazi doganali e classificazione dei codici tariffari

Fatturazione elettronica e reportistica in tempo reale

(Nominata Leader nell'IDC MarketScape)

(Classificata solo come "contender" da IDC)

Codici di trattamento fiscale univoci a livello di prodotto

3.000+

Dato sconosciuto

Assistenza globale in materia di conformità

Scalabilità adatta a imprese di qualsiasi dimensione

Dalle piccole e medie imprese fino alle grandi imprese

Solo per grandi aziende e aziende di fascia media

4. Semplice integrazione con i sistemi aziendali

Un'unica piattaforma di conformità globale basata su API con oltre 1.400 integrazioni certificate con partner ufficiali che si connette ai tuoi ERP, marketplace e sistemi di e-commerce in poche ore, non mesi.

Funzionalità

Avalara

Vertex

Piattaforma completa per le conformità

Limitata: prodotti compartimentati

Integrazioni certificate con partner ufficiali

1.400+

~200

Integrazioni con sistemi ERP (SAP, Oracle, NetSuite, Microsoft)

Integrazioni con marketplace

Limitata

Integrazioni con sistemi POS

Dato sconosciuto

Integrazioni con piattaforme di fatturazione elettronica

Limitata

Tempo medio necessario per ottenere un ritorno sull'investimento 

Più veloce: onboarding da remoto, API-first

Più lento: progetti in loco che richiedono un forte coinvolgimento di consulenti

Manutenzioni continue

Contenuti aggiornati automaticamente, distribuzione senza nuove versioni

Cicli di aggiornamento più complessi e maggiore necessità di assistenza

Cosa pensano i clienti di Avalara

"Avalara rappresenta una svolta nel settore. Grazie all'ampia gamma di soluzioni offerte da Avalara, le complessità quotidiane della gestione aziendale diventano più semplici, ottimizzate e, soprattutto, gestibili".

  • Jacob Swager
  • Responsabile fiscale, Sweetwater
Sweetwater

"Avalara permette di ridurre notevolmente le attività manuali, gli errori e la complessità delle normative specifiche, riducendo al minimo il tempo che i team dedicano alla gestione dei flussi di dati."

  • Ricardo Rodriguez
  • Responsabile imposte indirette, Snowflake
Snowflake logo

"L'integrazione del programma Avalara AvaTax con il nostro sistema ERP rappresenta un risultato di grande rilievo, poiché consente di ottenere in modo semplice e senza intoppi le informazioni relative alle sales tax (imposte sulle vendite), garantendo la conformità normativa in diverse giurisdizioni con un’efficienza eccezionale."

  • Andre Johnson
  • Analista aziendale senior, NEFCO
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