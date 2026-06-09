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Avalara vs. Wolters Kluwer

Vuoi automatizzare la gestione della conformità fiscale?

Scopri perché Avalara è la scelta migliore. 
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Avalara vs. TaxJar

Avalara definisce lo standard di riferimento per la conformità fiscale moderna

Integra la conformità fiscale intelligente in ogni flusso di lavoro

L'IA agentica di Avalara monitora dati e comportamenti, fornisce informazioni in merito alla conformità e indicazioni sui rischi e automatizza le principali attività fiscali, come calcoli, dichiarazioni e classificazioni.
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Fornisce risultati affidabili e di massima precisione

Grazie a contenuti fiscali verificati da esperti in più di 190 Paesi e oltre 54 miliardi di chiamate API processate, Avalara assicura un livello di accuratezza in base all'indirizzo, anche su larga scala. CCH SureTax offre contenuti fiscali specifici per settori verticali come la vendita al dettaglio, le comunicazioni e l'edilizia, ma Avalara offre una copertura fiscale pari o superiore, grazie all’assegnazione in tempo reale delle giurisdizioni fiscali in base alle coordinate di latitudine/longitudine e a strumenti integrati di ricerca fiscale assenti in CCH.
Growth

Si adatta ad un maggior numero di sistemi aziendali

Grazie a oltre 1.400 integrazioni certificate con partner ufficiali per sistemi ERP, marketplace, piattaforme POS, sistemi di fatturazione elettronica e strumenti di collaborazione, Avalara si integra naturalmente con il tuo sistema aziendale.
CRM
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Milioni di aziende in oltre 75 paesi si affidano ad Avalara per semplificare i propri adempimenti fiscali.

Riconosciuta come Leader nell’IDC MarketScape 2024, Avalara offre soluzioni di compliance affidabili per contribuire a garantire accuratezza, aumentare l’agilità e preparare le aziende a ciò che verrà.

4/5

Valutazione G2 (oltre 700 recensioni, ad aprile 2026)

8.8/10

Punteggio TrustRadius (oltre 900 recensioni e valutazioni, ad aprile 2026)
trgt

Perché le aziende preferiscono Avalara rispetto a Wolters Kluwer

1. Potenziata dall'IA agentica

Avalara Agentic Tax and Compliance™ va oltre il semplice supporto nelle attività fiscali: automatizza ed esegue il lavoro operativo, aumentando efficienza e produttività. IDC ha sottolineato in modo esplicito una criticità di Wolters Kluwer: “CCH SureTax è solo uno dei numerosi prodotti software dell’azienda. Di conseguenza, può risultare difficile bilanciare le risorse destinate allo sviluppo dei prodotti… soprattutto per quanto riguarda l’integrazione di tecnologie avanzate come l’IA generativa e gli assistenti o agenti virtuali.”

Funzionalità 

Avalara 

Wolters Kluwer

Automazione fiscale che apprende e si adatta

Analisi potenziate dall'IA che forniscono risposte immediate 

Server MCP che automatizzano i flussi di lavoro complessi 

Regole potenziate dall'intelligenza artificiale che riducono lo sforzo manuale

API in linguaggio naturale che semplificano l’integrazione 

Onboarding assistito dall’IA per accelerare l'attivazione e la configurazione 

Assistenza potenziata dall’IA per risposte più veloci e accurate

2. Precisione e affidabilità

Grazie all’assegnazione in tempo reale della giurisdizione fiscale in base alle coordinate di latitudine/longitudine, Avalara garantisce una precisione a livello di indirizzo per ogni calcolo fiscale, supportata dal più ampio e aggiornato patrimonio di contenuti fiscali del settore.

Funzionalità 

Avalara 

Wolters Kluwer

Calcolo delle imposte in tempo reale 

Massima precisione delle coordinate di latitudine/longitudine in base all'indirizzo

Standard 

Contenuti fiscali completi (Stati Uniti + internazionali) 

Aggiornati regolarmente in oltre 190 paesi

Contenuti specifici del settore (vendita al dettaglio, comunicazioni, edilizia)

Strumenti di ricerca fiscale integrati 

Migliore: piattaforma dedicata alla ricerca fiscale per sales tax (imposta sulle vendite) e use tax (imposta sull'uso)

CCH AnswerConnect copre più aree tematiche ma è meno specifico in materia di conformità transazionale

Infrastruttura sempre attiva, multizona e multicloud 

Oltre 54 miliardi di chiamate API elaborate; 1,14 miliardi durante la Cyber Week 2025

Dato sconosciuto

Precisione a prova di verifiche fiscali

Per i clienti, la preparazione della documentazione fiscale si riduce in modo significativo: da settimane a poche ore

CCH SureTax conserva la documentazione necessaria per le verifiche fiscali

Contenuti fiscali verificati da esperti e dall'intelligenza artificiale 

Dati strutturati con intelligenza artificiale, regole verificate da esperti  

Dato sconosciuto 

Scelta dai governi per la gestione dei portali ufficiali delle aliquote fiscali 

Fornitore certificato per il programma SST 

Dati fiscali verificati da fonti attendibili

Dato sconosciuto 

Certificazioni di sicurezza a livello aziendale

Dato sconosciuto 

3. Conformità fiscale completa e copertura di tutte le tipologie di imposte

Avalara integra tutte le fasi della conformità in un'unica piattaforma, trasformando i processi frammentari in un unico flusso senza interruzioni. Wolters Kluwer offre un ampio portafoglio di software fiscali, ma questi prodotti sono spesso scollegati fra loro.

Funzionalità 

Avalara 

Wolters Kluwer

Automazione delle dichiarazioni fiscali e del versamento delle imposte

Gestione dei certificati di esenzione

Migliore: convalida automatizzata, monitoraggio dei rinnovi, servizi gestiti internamente

Standard: gestione base dei certificati; automazione limitata

Dichiarazioni tramite moduli 1099 e W-9

Registrazioni e gestione delle licenze

Gestione delle dichiarazioni IVA

53 paesi supportati

Gestione della use tax

Calcolo dei dazi doganali e classificazione dei codici tariffari

Fatturazione elettronica e reportistica in tempo reale

(Nominata Leader nell'IDC MarketScape; parte integrante dall’acquisizione di Inposia)

Implementate di recente; non ancora completamente integrate

Codici di trattamento fiscale univoci a livello di prodotto

3.000+

Dato sconosciuto

Assistenza globale in materia di conformità

Scalabilità adatta a imprese di qualsiasi dimensione 

Dalle piccole e medie imprese fino alle grandi imprese

Per grandi aziende e aziende di fascia media

4. Semplice integrazione con i sistemi aziendali

La piattaforma API-first e oltre 1.400 integrazioni certificate con partner ufficiali consentono ad Avalara di connettersi direttamente a sistemi ERP, piattaforme di contabilità e canali di e-commerce.

Funzionalità 

Avalara 

Wolters Kluwer

Piattaforma completa per le conformità

Limitata: suite di prodotti frammentata

Integrazioni certificate con partner ufficiali

1.400+

Limitata

Integrazioni con sistemi ERP

Limitata

Integrazioni con marketplace

Limitata

Integrazioni con sistemi POS

Dato sconosciuto 

Integrazioni con piattaforme di fatturazione elettronica

Dato sconosciuto 

Tempo necessario per ottenere un ritorno sull'investimento

Settimane: connettori predefiniti, onboarding remoto

Variabile: dipende dai prodotti interessati

Manutenzione costante

Contenuti aggiornati automaticamente, distribuzione senza versioni

Richiede aggiornamenti periodici su moduli di prodotto separati

Cosa pensano i clienti di Avalara

"Avalara è una svolta nel settore. Grazie all'ampia gamma di soluzioni offerte da Avalara, le complessità quotidiane della gestione aziendale diventano più semplici, ottimizzate e, soprattutto, gestibili".

  • Jacob Swager 
  • Responsabile fiscale, Sweetwater
Sweetwater

"Avalara permette di ridurre notevolmente le attività manuali, gli errori e la complessità delle normative specifiche, riducendo al minimo il tempo che i team dedicano alla gestione dei flussi di dati". 

  • Ricardo Rodriguez 
  • Responsabile imposte indirette, Snowflake
Snowflake logo

"L'integrazione del programma Avalara AvaTax con il nostro sistema ERP rappresenta un risultato di grande rilievo, poiché consente di ottenere in modo semplice e senza intoppi le informazioni relative alle sales tax, garantendo la conformità normativa in diverse giurisdizioni con un’efficienza eccezionale."

  • Andre Johnson
  • Analista aziendale senior, NEFCO
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