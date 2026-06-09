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Funzionalità
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Avalara
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Wolters Kluwer
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Automazione fiscale che apprende e si adatta
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Analisi potenziate dall'IA che forniscono risposte immediate
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Server MCP che automatizzano i flussi di lavoro complessi
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Regole potenziate dall'intelligenza artificiale che riducono lo sforzo manuale
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API in linguaggio naturale che semplificano l’integrazione
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Onboarding assistito dall’IA per accelerare l'attivazione e la configurazione
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Assistenza potenziata dall’IA per risposte più veloci e accurate
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Funzionalità
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Avalara
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Wolters Kluwer
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Calcolo delle imposte in tempo reale
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Massima precisione delle coordinate di latitudine/longitudine in base all'indirizzo
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Standard
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Contenuti fiscali completi (Stati Uniti + internazionali)
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Aggiornati regolarmente in oltre 190 paesi
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Contenuti specifici del settore (vendita al dettaglio, comunicazioni, edilizia)
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Strumenti di ricerca fiscale integrati
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Migliore: piattaforma dedicata alla ricerca fiscale per sales tax (imposta sulle vendite) e use tax (imposta sull'uso)
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CCH AnswerConnect copre più aree tematiche ma è meno specifico in materia di conformità transazionale
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Infrastruttura sempre attiva, multizona e multicloud
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Oltre 54 miliardi di chiamate API elaborate; 1,14 miliardi durante la Cyber Week 2025
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Dato sconosciuto
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Precisione a prova di verifiche fiscali
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Per i clienti, la preparazione della documentazione fiscale si riduce in modo significativo: da settimane a poche ore
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CCH SureTax conserva la documentazione necessaria per le verifiche fiscali
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Contenuti fiscali verificati da esperti e dall'intelligenza artificiale
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Dati strutturati con intelligenza artificiale, regole verificate da esperti
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Dato sconosciuto
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Scelta dai governi per la gestione dei portali ufficiali delle aliquote fiscali
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Fornitore certificato per il programma SST
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Dati fiscali verificati da fonti attendibili
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Dato sconosciuto
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Certificazioni di sicurezza a livello aziendale
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Dato sconosciuto
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Funzionalità
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Avalara
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Wolters Kluwer
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Automazione delle dichiarazioni fiscali e del versamento delle imposte
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Gestione dei certificati di esenzione
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Migliore: convalida automatizzata, monitoraggio dei rinnovi, servizi gestiti internamente
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Standard: gestione base dei certificati; automazione limitata
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Dichiarazioni tramite moduli 1099 e W-9
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Registrazioni e gestione delle licenze
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Gestione delle dichiarazioni IVA
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53 paesi supportati
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Gestione della use tax
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Calcolo dei dazi doganali e classificazione dei codici tariffari
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Fatturazione elettronica e reportistica in tempo reale
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(Nominata Leader nell'IDC MarketScape; parte integrante dall’acquisizione di Inposia)
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Implementate di recente; non ancora completamente integrate
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Codici di trattamento fiscale univoci a livello di prodotto
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3.000+
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Dato sconosciuto
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Assistenza globale in materia di conformità
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Scalabilità adatta a imprese di qualsiasi dimensione
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Dalle piccole e medie imprese fino alle grandi imprese
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Per grandi aziende e aziende di fascia media
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Funzionalità
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Avalara
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Wolters Kluwer
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Piattaforma completa per le conformità
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Limitata: suite di prodotti frammentata
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Integrazioni certificate con partner ufficiali
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1.400+
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Limitata
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Integrazioni con sistemi ERP
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Limitata
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Integrazioni con marketplace
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Limitata
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Integrazioni con sistemi POS
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Dato sconosciuto
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Integrazioni con piattaforme di fatturazione elettronica
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Dato sconosciuto
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Tempo necessario per ottenere un ritorno sull'investimento
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Settimane: connettori predefiniti, onboarding remoto
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Variabile: dipende dai prodotti interessati
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Manutenzione costante
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Contenuti aggiornati automaticamente, distribuzione senza versioni
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Richiede aggiornamenti periodici su moduli di prodotto separati