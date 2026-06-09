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Avalara vs. Zamp

Vuoi automatizzare la gestione della conformità fiscale?

Scopri perché Avalara è la scelta migliore.
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Avalara vs. TaxJar

Avalara definisce lo standard di riferimento per la conformità fiscale moderna

Trasforma la conformità in opportunità

Avalara consente ai team fiscali e finanziari di trasformare la conformità in opportunità, semplificando le dichiarazioni fiscali, migliorando la precisione e ottimizzando i risultati in ogni settore per aziende di qualsiasi dimensione. Zamp è progettato per aziende digitali in crescita di piccole e medie dimensioni (e-commerce, SaaS, servizi digitali) e si propone come un servizio gestito "Done-For-You".
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Fornisce risultati affidabili e di massima precisione

Grazie a contenuti fiscali verificati da esperti in più di 190 paesi, oltre 54 miliardi di chiamate API elaborate e oltre 12.000 giurisdizioni fiscali statunitensi in materia di sales tax e use tax, Avalara offre una precisione di altissimo livello su larga scala.
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Si integra in un maggior numero di sistemi aziendali

Grazie a oltre 1.400 integrazioni certificate con partner ufficiali per sistemi ERP, marketplace, piattaforme POS, sistemi di fatturazione elettronica e strumenti di collaborazione, Avalara si connette in modo naturale con l'intero sistema aziendale.
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Milioni di aziende in oltre 75 paesi si affidano ad Avalara per semplificare i propri adempimenti fiscali.

Riconosciuta come Leader nell’IDC MarketScape 2024, Avalara offre soluzioni di compliance affidabili per contribuire a garantire accuratezza, aumentare l’agilità e preparare le aziende a ciò che verrà.

4/5

Valutazione G2 (oltre 700 recensioni, ad aprile 2026)

8.8/10

Punteggio TrustRadius (oltre 900 recensioni e valutazioni, ad aprile 2026)
trgt

Perché le aziende preferiscono Avalara rispetto a Zamp

1. Precisione e affidabilità

Flussi di lavoro automatizzati e contenuti fiscali regolarmente aggiornati aiutano a garantire una conformità globale efficiente e affidabile, mantenendo al contempo l'accuratezza al variare delle normative.Zamp offre servizi dedicati alla sales tax e ha recentemente lanciato un prodotto IVA e GST, ma la profondità dei contenuti globali, la tracciabilità dei controlli fiscali e la resilienza dell'infrastruttura non sono verificate.

Funzionalità

Avalara

Zamp

Calcolo delle imposte in tempo reale

Precisione a livello di singolo indirizzo, con tempi inferiori a 10 ms su larga scala

Dichiara una "precisione in base all'indirizzo" ma le prestazioni su larga scala non sono documentate

Contenuti fiscali completi (Stati Uniti + internazionali)

Aggiornati regolarmente in oltre 190 paesi

Limitati: sales tax (negli Stati Uniti) + ~ 30 paesi per GST/IVA

Strumenti di ricerca fiscale integrati

Infrastruttura sempre attiva, multizona e multicloud

Oltre 54 miliardi di chiamate API elaborate; 1,14 miliardi durante la Cyber Week 2025

Dato sconosciuto

Precisione a prova di verifiche fiscali

Per i clienti, la preparazione della documentazione fiscale si riduce in modo significativo: da settimane a poche ore

Sostiene di offrire supporto nella preparazione della documentazione fiscale; nessuna metodologia di verifica fiscale pubblicata

Contenuti fiscali verificati da esperti e dall'IA

Dati strutturati con l'IA, regole verificate da esperti

Dato sconosciuto

Scelta dai governi per la gestione dei portali ufficiali delle aliquote fiscali

Fornitore certificato per il programma SST

In tutti i 24 stati membri che utilizzano il programma SST

Certificazioni di sicurezza a livello aziendale

SOC 2 + ISO

Ottenimento della conformità SOC 2 in corso: non ancora certificata

2. Conformità completa e copertura di tutte le tipologie fiscali

Avalara offre piena visibilità sul processo di conformità con una piattaforma unificata che unisce il calcolo e la presentazione delle dichiarazioni fiscali, la gestione delle esenzioni, delle dichiarazioni IVA, delle operazioni transfrontaliere e delle licenze.

Funzionalità

Avalara

Zamp

Automazione delle dichiarazioni fiscali e del versamento delle imposte

Automazione totale, in tutti i 50 stati e territori

Gestione dei certificati di esenzione

Migliore: convalida automatizzata, monitoraggio dei rinnovi, campagne e-mail, integrazione con il database statale

Base: incluso nel servizio; automazione limitata

Gestione degli avvisi fiscali

Dichiarazioni tramite moduli 1099 e W-9

Registrazioni e gestione delle licenze

Registrazioni complete + licenze commerciali

Limitate; nessuna licenza disponibile

Gestione delle dichiarazioni IVA e GST

53 paesi supportati

Copertura limitata

Gestione della use tax

Calcolo dei dazi doganali e classificazione dei codici tariffari

Fatturazione elettronica e invio dati fiscali in tempo reale

Codici di trattamento fiscale univoci a livello di prodotto

Oltre 3.000 in tutti i settori

Dato sconosciuto

Assistenza globale in materia di conformità

Limitata: focus sul mercato statunitense con un nuovo prodotto globale

Scalabilità adatta a imprese di qualsiasi dimensione

Dalle piccole e medie imprese fino alle grandi imprese

Solo aziende digitali di piccole e medie dimensioni; circa 1.200 clienti

3. Semplice integrazione con i sistemi aziendali

Avalara si adatta perfettamente ai sistemi che le aziende utilizzano quotidianamente, automatizzando la gestione della conformità fiscale all'interno dei flussi di lavoro esistenti.

Funzionalità

Avalara

Zamp

Piattaforma completa per la conformità

Limitata: sales tax (Stati Uniti) + IVA/GST + servizio gestito

Integrazioni certificate con partner ufficiali

1.400+

~15

Integrazioni con sistemi ERP (SAP, Oracle, NetSuite, Microsoft)

Connettori ERP preconfigurati e affidabili per tutti i principali sistemi ERP

Limitate: NetSuite, Microsoft BC, Xero; ma non SAP, Oracle o Sage

Integrazioni per la fatturazione (Stripe, Chargebee, Zuora)

Limitata: Stripe

Integrazioni per l'e-commerce

Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Adobe Commerce

Integrazioni con sistemi POS

Limitate

Integrazioni con piattaforme di fatturazione elettronica

Partner per l'implementazione certificati

Ampio ecosistema di partner: oltre 1.400 partner ufficiali

Partner di studi di contabilità; nessun ecosistema di implementazione certificato

Programma partner white-label

Assistenza clienti

Account manager dedicati, rapidi, con sede negli Stati Uniti

4. Potenziata dall'IA agentica

Avalara Agentic Tax and Compliance™ va oltre il semplice supporto nelle attività fiscali: automatizza ed esegue il lavoro operativo, aumentando efficienza e produttività.

Funzionalità

Avalara

Zamp

Automazione fiscale che apprende e si adatta

Analisi potenziate dall'IA che forniscono risposte immediate

Server MCP che automatizzano i flussi di lavoro complessi

Regole potenziate dall'intelligenza artificiale che riducono lo sforzo manuale

API in linguaggio naturale che semplificano l’integrazione

Onboarding assistito dall’IA per accelerare l'attivazione e la configurazione

Assistenza potenziata dall’IA per risposte più veloci e accurate

Cosa pensano i clienti di Avalara

"Avalara rappresenta una svolta nel settore. Grazie all'ampia gamma di soluzioni offerte da Avalara, le complessità quotidiane della gestione aziendale diventano più semplici, ottimizzate e, soprattutto, gestibili".

  • Jacob Swager
  • Responsabile fiscale, Sweetwater
Sweetwater

"Avalara permette di ridurre notevolmente le attività manuali, gli errori e la complessità delle normative specifiche, riducendo al minimo il tempo che i team dedicano alla gestione dei flussi di dati."

  • Ricardo Rodriguez
  • Responsabile imposte indirette, Snowflake
Snowflake logo

"L'integrazione del programma Avalara AvaTax con il nostro sistema ERP rappresenta un risultato di grande rilievo, poiché consente di ottenere in modo semplice e senza intoppi le informazioni relative alle sales tax, garantendo la conformità normativa in diverse giurisdizioni con un’efficienza eccezionale."

  • Andre Johnson
  • Analista aziendale senior, NEFCO
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