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Funzionalità
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Avalara
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Zamp
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Calcolo delle imposte in tempo reale
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Precisione a livello di singolo indirizzo, con tempi inferiori a 10 ms su larga scala
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Dichiara una "precisione in base all'indirizzo" ma le prestazioni su larga scala non sono documentate
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Contenuti fiscali completi (Stati Uniti + internazionali)
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Aggiornati regolarmente in oltre 190 paesi
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Limitati: sales tax (negli Stati Uniti) + ~ 30 paesi per GST/IVA
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Strumenti di ricerca fiscale integrati
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Infrastruttura sempre attiva, multizona e multicloud
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Oltre 54 miliardi di chiamate API elaborate; 1,14 miliardi durante la Cyber Week 2025
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Dato sconosciuto
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Precisione a prova di verifiche fiscali
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Per i clienti, la preparazione della documentazione fiscale si riduce in modo significativo: da settimane a poche ore
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Sostiene di offrire supporto nella preparazione della documentazione fiscale; nessuna metodologia di verifica fiscale pubblicata
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Contenuti fiscali verificati da esperti e dall'IA
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Dati strutturati con l'IA, regole verificate da esperti
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Dato sconosciuto
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Scelta dai governi per la gestione dei portali ufficiali delle aliquote fiscali
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Fornitore certificato per il programma SST
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In tutti i 24 stati membri che utilizzano il programma SST
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Certificazioni di sicurezza a livello aziendale
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SOC 2 + ISO
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Ottenimento della conformità SOC 2 in corso: non ancora certificata
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Funzionalità
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Avalara
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Zamp
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Automazione delle dichiarazioni fiscali e del versamento delle imposte
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Automazione totale, in tutti i 50 stati e territori
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Gestione dei certificati di esenzione
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Migliore: convalida automatizzata, monitoraggio dei rinnovi, campagne e-mail, integrazione con il database statale
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Base: incluso nel servizio; automazione limitata
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Gestione degli avvisi fiscali
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Dichiarazioni tramite moduli 1099 e W-9
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Registrazioni e gestione delle licenze
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Registrazioni complete + licenze commerciali
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Limitate; nessuna licenza disponibile
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Gestione delle dichiarazioni IVA e GST
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53 paesi supportati
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Copertura limitata
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Gestione della use tax
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Calcolo dei dazi doganali e classificazione dei codici tariffari
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Fatturazione elettronica e invio dati fiscali in tempo reale
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Codici di trattamento fiscale univoci a livello di prodotto
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Oltre 3.000 in tutti i settori
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Dato sconosciuto
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Assistenza globale in materia di conformità
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Limitata: focus sul mercato statunitense con un nuovo prodotto globale
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Scalabilità adatta a imprese di qualsiasi dimensione
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Dalle piccole e medie imprese fino alle grandi imprese
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Solo aziende digitali di piccole e medie dimensioni; circa 1.200 clienti
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Funzionalità
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Avalara
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Zamp
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Piattaforma completa per la conformità
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Limitata: sales tax (Stati Uniti) + IVA/GST + servizio gestito
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Integrazioni certificate con partner ufficiali
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1.400+
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~15
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Integrazioni con sistemi ERP (SAP, Oracle, NetSuite, Microsoft)
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Connettori ERP preconfigurati e affidabili per tutti i principali sistemi ERP
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Limitate: NetSuite, Microsoft BC, Xero; ma non SAP, Oracle o Sage
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Integrazioni per la fatturazione (Stripe, Chargebee, Zuora)
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Limitata: Stripe
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Integrazioni per l'e-commerce
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Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Adobe Commerce
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Integrazioni con sistemi POS
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Limitate
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Integrazioni con piattaforme di fatturazione elettronica
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Partner per l'implementazione certificati
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Ampio ecosistema di partner: oltre 1.400 partner ufficiali
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Partner di studi di contabilità; nessun ecosistema di implementazione certificato
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Programma partner white-label
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Assistenza clienti
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Account manager dedicati, rapidi, con sede negli Stati Uniti
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Funzionalità
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Avalara
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Zamp
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Automazione fiscale che apprende e si adatta
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Analisi potenziate dall'IA che forniscono risposte immediate
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Server MCP che automatizzano i flussi di lavoro complessi
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Regole potenziate dall'intelligenza artificiale che riducono lo sforzo manuale
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API in linguaggio naturale che semplificano l’integrazione
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Onboarding assistito dall’IA per accelerare l'attivazione e la configurazione
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Assistenza potenziata dall’IA per risposte più veloci e accurate