Le 6 differenze tra IVA e sales tax, l'imposta sulle vendite degli Stati Uniti

I cittadini statunitensi pagano l'IVA solo quando si trovano in Europa o in un Paese in cui si applica l'imposta sul valore aggiunto. Gli Stati Uniti non adottano un sistema IVA. Negli Stati Uniti, la sales tax è gestita dai singoli Stati, non dal governo federale. L'imposta si applica al punto di vendita finale e viene riscossa dal venditore che la versa all'autorità statale o locale competente.
Le aliquote della sales tax variano tra migliaia di giurisdizioni, inclusi Stati, contee e città. A causa di questa complessità, la sales tax viene solitamente aggiunta al momento del pagamento anziché essere inclusa nel prezzo di listino.
Non occorre calcolare l'IVA, poiché gli Stati Uniti non la prevedono. Al suo posto si calcola la sales tax, sulla base delle norme e delle aliquote in vigore nella sede dell'acquirente, che possono variare da una giurisdizione all'altra.