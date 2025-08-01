Le 6 differenze tra IVA e sales tax, l'imposta sulle vendite degli Stati Uniti

Sia l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sia la sales tax (imposta sulle vendite) degli Stati Uniti presentano alcune problematiche per le imprese. Entrambe, sotto aspetti diversi, hanno infatti le loro complessità. Comprendere le principali differenze tra le due imposte può aiutarti a gestire meglio i relativi obblighi fiscali, soprattutto se hai già esperienza nella gestione dell’IVA e ti stai affacciando per la prima volta sul mercato statunitense.

Uno degli aspetti che genera più confusione è se negli Stati Uniti esista un’imposta sul valore aggiunto o se esista effettivamente una sorta di "IVA statunitense". Se stai espandendo la tua attività negli Stati Uniti, comprendere fin da subito queste differenze può aiutarti a evitare errori costosi, soprattutto perché molte aziende in regola con gli obblighi IVA incontrano spesso difficoltà nel rispettare i requisiti previsti dalla sales tax degli Stati Uniti.