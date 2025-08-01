Inizia
1 agosto 2025

Le 6 differenze tra IVA e sales tax, l'imposta sulle vendite degli Stati Uniti

Ben Robinson

Sia l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sia la sales tax (imposta sulle vendite) degli Stati Uniti presentano alcune problematiche per le imprese. Entrambe, sotto aspetti diversi, hanno infatti le loro complessità. Comprendere le principali differenze tra le due imposte può aiutarti a gestire meglio i relativi obblighi fiscali, soprattutto se hai già esperienza nella gestione dell’IVA e ti stai affacciando per la prima volta sul mercato statunitense.

 

Uno degli aspetti che genera più confusione è se negli Stati Uniti esista un’imposta sul valore aggiunto o se esista effettivamente una sorta di "IVA statunitense". Se stai espandendo la tua attività negli Stati Uniti, comprendere fin da subito queste differenze può aiutarti a evitare errori costosi, soprattutto perché molte aziende in regola con gli obblighi IVA incontrano spesso difficoltà nel rispettare i requisiti previsti dalla sales tax degli Stati Uniti.

Punti chiave

  • L'IVA è un'imposta sul valore aggiunto applicata in ogni fase della catena di fornitura, mentre la sales tax viene riscossa solo presso il punto vendita finale e varia notevolmente a seconda della località.
  • I regimi IVA prevedono generalmente alcune aliquote nazionali uniformi, mentre le aliquote della sales tax negli Stati Uniti variano tra migliaia di giurisdizioni statali e locali e cambiano di frequente.
  • Le aziende soggette all'IVA possono detrarre l'IVA a credito, a differenza degli Stati Uniti, dove si applicano esenzioni per la rivendita e i consumatori possono essere tenuti ad auto-dichiarare la use tax (imposta sull'uso) dovuta.

 

Vediamo le sei principali differenze. 

1. Livelli: l'IVA è applicata a livello nazionale. La sales tax degli Stati Uniti è applicata a più livelli

Questa è probabilmente la differenza più importante tra IVA e sales tax. L'IVA è controllata e riscossa dai governi a livello nazionale (federale). Questo aspetto è sostanzialmente diverso negli Stati Uniti, dove non esiste un sistema IVA nazionale o una "IVA degli Usati Uniti" equivalente. La sales tax negli USA è definita a livello statale da ciascuno Stato che la applica (ad esempio Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire e Oregon non applicano la sales tax). Ciò non significa, tuttavia, che le aliquote da monitorare siano al massimo 45. All'interno di uno Stato, anche le contee e le città sono libere di stabilire regole e requisiti per la sales tax a livello locale, pertanto negli Stati Uniti esistono oltre 12.000 giurisdizioni in materia di sales tax e use tax. 

 

Questo ci porta a parlare di... 

2. Aliquote: poche per l’IVA, molte per la sales tax

I Paesi dotati di un regime IVA hanno in genere un'aliquota standard nazionale per la maggior parte dei beni e servizi. L'aliquota IVA standard nazionale nel mondo media è circa del 15-16%. In Europa è del 21-22%, con la Svizzera che registra il valore più basso (8,1%) e l'Ungheria quello più alto (27%). I Paesi che applicano l'IVA tendono poi ad avere aliquote ridotte e super-ridotte che si applicano a beni come i prodotti alimentari di base e ai servizi pubblici. Sebbene le aliquote IVA possano cambiare, tendono a rimanere le stesse di anno in anno.

 

Ma torniamo alle 12.000 giurisdizioni statunitensi che applicano sales tax e use tax a cui abbiamo accennato. C’è scarso coordinamento tra città, contee e Stati nell’armonizzazione delle aliquote di sales tax applicate agli stessi prodotti. Alle scarpe che acquisti in California può essere applicata un'aliquota diversa rispetto a quelle acquistate in Tennessee. Inoltre, le scarpe acquistate a Sacramento, capitale della California, possono avere un'altra aliquota, e l'aliquota può differire nuovamente a Nashville. Queste giurisdizioni, inoltre, modificano le aliquote molto più frequentemente rispetto alle variazioni dell'IVA. Nel 2025 ci sono stati quasi 12.000 cambiamenti di aliquota negli Stati Uniti. Ciò rende il calcolo delle aliquote una sfida enorme per le aziende e un lavoro non indifferente da affrontare manualmente.

3. Punti di riscossione: multipli vs. singoli

L'IVA viene riscossa in ogni fase della catena di fornitura: produzione, distribuzione e vendita al dettaglio. Il grossista addebita l'IVA al rivenditore, che a sua volta addebita l'IVA al cliente. Le aziende riscuotono l'IVA sulle vendite (imposta a debito) e deducono l'IVA pagata sugli acquisti (imposta a credito), pagando la differenza all'autorità fiscale.

 

La sales tax degli Stati Uniti viene addebitata solo al consumatore finale al momento del pagamento, fisico o online. Un'azienda o un ente (ad es. un ente benefico) possono avere diritto a un'esenzione. In questo caso, l'acquirente fornisce un certificato di esenzione  e il venditore azzera l'aliquota. Le aziende versano l'importo totale all'autorità fiscale statale o locale statunitense competente.

4. Meccanismo di recupero dell’imposta: presente nell’IVA, assente nella sales tax

L'IVA prevede un sistema di credito d'imposta a monte. Ciò significa che le aziende possono recuperare l'IVA pagata sulla maggior parte degli acquisti legati all'attività (ad esempio forniture e attrezzature per ufficio) deducendo l'IVA su questi acquisti (IVA a credito) da quanto incassato sulle vendite (IVA a debito).

 

La sales tax degli Stati Uniti non prevede un meccanismo di credito d'imposta a monte. Tuttavia, le aziende che acquistano beni per la rivendita possono utilizzare i certificati di esenzione per la rivendita per acquistare determinati articoli esenti. 

5. Dichiarazioni fiscali: frequenza di presentazione

Le imprese soggette agli obblighi IVA presentano in genere dichiarazioni IVA mensili o trimestrali, a seconda delle soglie di fatturato annuo imponibile stabilite da ciascun Paese. Le imprese sono tenute a dettagliare l'IVA a debito e a credito e a versare l'importo netto risultante all'autorità fiscale competente.

 

La frequenza di presentazione delle dichiarazioni relative alla sales tax negli Stati Uniti varia invece da Stato a Stato. Spesso si basa sul volume delle vendite imponibili, ma in ultima analisi dipende dai requisiti dei singoli Stati. Le aziende devono presentare le dichiarazioni e versare le imposte riscosse a ciascuna giurisdizione in cui sono soggette a obblighi fiscali, anziché a un’unica autorità nazionale. 

6. Use tax a carico dei consumatori: non si applica all'IVA

La use tax a carico dei consumatori negli Stati Uniti è un'imposta statale sull'uso, la detenzione o il consumo di beni e servizi. Può essere applicata quando un acquirente non paga la sales tax al momento dell'acquisto, ad esempio quando acquista online da un venditore di un altro Stato, o quando le aziende introducono nello Stato merci non tassate provenienti da uno Stato esente da imposte. La use tax a carico dei consumatori permette di evitare che gli acquisti non assoggettati a imposta sfuggano del tutto alla tassazione. Quando la sales tax non viene addebitata al momento dell'acquisto, spetta all'acquirente calcolare autonomamente la use tax dovuta e versarla all’autorità fiscale competente.

 

L'IVA non prevede un obbligo analogo a carico dei consumatori. Esistono regole di rendicontazione IVA per l'autoconsumo, ma non è previsto alcun versamento d’imposta in denaro.  

Come Avalara ti può aiutare

L'IVA e la sales tax degli Stati Uniti presentano differenze significative, ma una cosa rimane la stessa: gli obblighi che prevedono devono essere gestiti nel modo più efficace possibile. L'automazione può aiutarti a fare chiarezza sulle differenze tra le due imposte. Può semplificare le attività più gravose, aiutandoti a comprendere i tuoi obblighi e avvisandoti quando ne sorgono di nuovi, a calcolare le aliquote in continua evoluzione e a fornire prezzi corretti al momento della vendita, nonché a segnalarti le principali scadenze fiscali, affinché tu non perda mai una data di presentazione.  

 

Parla con un esperto in materia fiscale Avalara oggi stesso per saperne di più su come le nostre soluzioni possono esserti d'aiuto. Puoi inoltre approfondire come gestire la complessità della sales tax degli Stati Uniti o come semplificare la conformità IVA .

Domande frequenti

I cittadini statunitensi pagano l'IVA solo quando si trovano in Europa o in un Paese in cui si applica l'imposta sul valore aggiunto. Gli Stati Uniti non adottano un sistema IVA. Negli Stati Uniti, la sales tax è gestita dai singoli Stati, non dal governo federale. L'imposta si applica al punto di vendita finale e viene riscossa dal venditore che la versa all'autorità statale o locale competente.

Le aliquote della sales tax variano tra migliaia di giurisdizioni, inclusi Stati, contee e città. A causa di questa complessità, la sales tax viene solitamente aggiunta al momento del pagamento anziché essere inclusa nel prezzo di listino.

Non occorre calcolare l'IVA, poiché gli Stati Uniti non la prevedono. Al suo posto si calcola la sales tax, sulla base delle norme e delle aliquote in vigore nella sede dell'acquirente, che possono variare da una giurisdizione all'altra.

Aliquote, regole e normative sulla sales tax cambiano frequentemente. Speriamo che queste informazioni ti siano utili. Tuttavia, questo blog ha scopo puramente informativo e non costituisce una consulenza legale o fiscale.
Acerca de Avalara
Prodotti e servizi
Risorse
Contattacci

dal lunedì al venerdì 

9:00 – 19:00 GMT 