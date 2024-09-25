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25 settembre 2024

Avalara utilizza l'IA per automatizzare la classificazione dei codici tariffari

Morgan Coleman

Nell'economia di oggi, globale e in rapida evoluzione, la conformità alle normative commerciali internazionali è più importante che mai. La classificazione tariffaria, ovvero il processo di assegnazione dei codici del Sistema Armonizzato (HS) o dei codici tariffari ai prodotti destinati alle spedizioni internazionali, rimane un'attività complessa ma fondamentale. Con il diffondersi dell'e-commerce e del commercio transfrontaliero, le aziende si trovano di fronte alla necessità di classificare con precisione migliaia di prodotti in modo rapido ed efficiente.

 

Avalara Automated Tariff Code Classification è una soluzione basata sull'intelligenza artificiale, progettata per semplificare e velocizzare il processo di classificazione tariffaria e aiutare le aziende di tutte le dimensioni a soddisfare gli standard di conformità internazionali. Sfruttando il machine learning, la soluzione è in grado di classificare rapidamente grandi cataloghi di prodotti e attribuire i relativi codici HS o codici tariffari, permettendo di calcolare i dazi doganali quasi in tempo reale e di garantire la conformità ai requisiti delle spedizioni. In questo post, approfondiremo il tema della classificazione automatizzata dei codici tariffari e di come Avalara può trasformare il modo in cui la tua azienda gestisce le spedizioni internazionali.

 

    Perché la classificazione automatica dei codici tariffari è importante

    La conformità alle normative che regolano il commercio internazionale può determinare il successo o il fallimento dell'espansione di un'azienda sui mercati esteri. Con codici tariffari che variano in base al paese e al tipo di prodotto, gestire il processo di classificazione per ogni spedizione può essere complesso, specialmente per le aziende che ampliano progressivamente la propria gamma di prodotti. Per le aziende che utilizzano processi manuali, questo può rapidamente trasformarsi in un ostacolo costoso e dispendioso in termini di tempo, con conseguenti ritardi, penali e insoddisfazione dei clienti.

     

    La soluzione Automated Tariff Code Classification di Avalara può aiutarti a risolvere questi problemi in modo rapido ed economico. Grazie all'unione di intelligenza artificiale, machine learning ed esperienza umana, Avalara automatizza il processo di classificazione dei prodotti in base al Sistema Armonizzato (HS), mantenendo un elevato livello di precisione. Che si tratti di codici a 6 o a 10 cifre, Automated Tariff Code Classification di Avalara classifica rapidamente grandi cataloghi di prodotti grazie alla libreria di contenuti e ai modelli di machine learning in continuo miglioramento e contribuisce a eliminare i rischi derivanti dagli errori manuali.

    A chi si rivolge?

    Automated Tariff Code Classification di Avalara è una soluzione progettata per soddisfare le diverse esigenze di una vasta gamma di settori e modelli di business. Ecco come può rispondere alle esigenze di diverse tipologie di clienti:

     

    • Rivenditori e-commerce B2C e B2B - Con migliaia di articoli di basso valore, queste aziende non possono permettersi di investire tempo e denaro nella classificazione manuale. Automated Tariff Code Classification offre una soluzione ottimizzata con cui classificare i prodotti in modo rapido ed efficiente, lasciando alle aziende più tempo da dedicare alla crescita del proprio business.

    • Fornitori di servizi logistici e spedizionieri doganali - Quando si gestiscono più clienti, la precisione è importante, ma il costo è spesso un fattore limitante. Questa soluzione di classificazione potenziata dall'IA consente ai fornitori di servizi logistici di classificare i prodotti in modo efficiente, riducendo al minimo gli errori e i costi generali.

    • Fornitori di servizi logistici di terze parti (3PL) e vettori - Con la crescente diffusione di nuove normative come l'Entry Type 86 negli Stati Uniti e l'ICS2 nell'UE, queste aziende devono conformarsi a requisiti doganali sempre più stringenti. Grazie ad Automated Tariff Code Classification, è possibile garantire il rispetto di questi standard senza aumentare i costi operativi.

    Quali problemi risolve la soluzione Tariff Code Classification di Avalara?

    La classificazione di cataloghi di prodotti di grandi dimensioni richiede tempo e competenze specialistiche. Per le aziende con cataloghi di prodotti contenenti milioni di SKU, classificare manualmente ogni articolo richiede molto tempo e comporta costi elevati. Ogni nuovo prodotto deve essere classificato in conformità alle normative internazionali, un'attività da ripetere nel tempo man mano che cambiano le linee di prodotto e le normative sulle tariffe doganali.

     

    La complessità aumenta con l'espansione delle aziende sui mercati internazionali, dove ogni Paese applica regole fiscali e doganali specifiche. Per molte aziende, questo significa dover assumere personale dedicato o esternalizzare il lavoro a partner che potrebbero non essere sempre precisi o affidabili. La gestione manuale di questo processo porta spesso a errori, ritardi e maggiori rischi di conformità normativa.

     

    La classificazione automatizzata dei codici tariffari sfrutta l'IA per classificare rapidamente i prodotti, eliminando la necessità di processi manuali che richiedono molto tempo. La soluzione è ideale per le aziende che gestiscono cataloghi molto ampi, da 10 milioni a oltre 100 milioni di SKU, e consente di classificare accuratamente i prodotti in base ai codici HS o ai codici tariffari previsti nei diversi Paesi.

     

    Ogni Paese prevede normative specifiche e complesse. Ogni paese ha regole di classificazione tariffaria uniche, e tenersi aggiornati su questi requisiti in continua evoluzione richiede un notevole impegno. Il modo in cui un prodotto viene realizzato, i materiali di cui è composto, il mercato di destinazione e le modalità di consegna sono tutti elementi che incidono sulla sua classificazione tariffaria e sul trattamento fiscale applicabile. Senza le giuste competenze, determinare manualmente il codice tariffario corretto diventa un processo basato su tentativi e successive correzioni, cosa che aumenta la probabilità di non conformità e può innescare sanzioni, sovrapprezzi o ritardi nella spedizione.

     

    Affidare la classificazione dei codici tariffari ai vettori e agli spedizionieri doganali è costoso e non consente di gestire volumi crescenti in modo efficiente. Molte aziende affidano la gestione della classificazione a vettori o a spedizionieri doganali. Questi vettori, però, spesso considerano la classificazione tariffaria un compito necessario ma non redditizio. Di conseguenza, questi operatori possono richiedere compensi elevati, rallentare le attività di classificazione e non rendere disponibili i risultati, costringendo le aziende a ricorrere continuamente a servizi a pagamento, soprattutto in occasione delle verifiche fiscali. Per le aziende che utilizzano più vettori, questo introduce una complessità e un costo ancora maggiori.

     

    Classificare erroneamente le merci crea rischi per l'azienda. Classificare accuratamente le merci è essenziale per evitare pesanti sanzioni, ritardi e interruzioni nella catena di approvvigionamento. Automated Tariff Code Classification aiuta le aziende a rendersi conformi agli obblighi normativi, sfruttando l'IA per classificare i prodotti in modo molto accurato. Grazie alla generazione di codici HS a 6 o 10 cifre precisi, questa soluzione permette alle aziende di disporre dei dati corretti per determinare l'importo dei dazi doganali. Ciò riduce il rischio di non conformità, ritardi e sanzioni. 

     

    Per le aziende in settori soggetti a controlli più rigorosi, come quelli interessati dall'Entry Type 86 negli Stati Uniti o dall'ICS2 nell'UE, la classificazione automatizzata dei codici tariffari di Avalara è una risorsa preziosa. Queste normative hanno rafforzato l’esigenza di classificare correttamente i prodotti. Grazie alla soluzione di Avalara, le aziende possono soddisfare i nuovi requisiti senza dover destinare ingenti risorse interne a questa attività.

    In che modo Tariff Code Classification sfrutta la potenza dell'IA e del machine learning?

    Alla base di Automated Tariff Code Classification c'è la tecnologia di abbinamento adattivo di Avalara, che utilizza l'intelligenza artificiale e il machine learning (AIML) per analizzare i dati dei prodotti e generare il codice HS più accurato per ciascun prodotto. Grazie all’apprendimento continuo dagli oltre 30 milioni* di nostre classificazioni precedenti, regolarmente aggiornate e perfezionate, il sistema diventa progressivamente più preciso ed efficace. Avalara può anche offrire ai clienti modelli AIML specifici per adattare le classificazioni alle particolarità uniche del loro catalogo prodotti.

     

    *Numero di classificazioni registrate al 1° gennaio 2023​

    Due piani per soddisfare le esigenze della tua attività: Essentials e Pro

    Avalara Automated Tariff Code Classification è disponibile nelle versioni Essentials e Pro, per adattarsi alle diverse esigenze della tua azienda.

     

     

    Essentials: classificazione rapida ed efficiente

     

     

    Pro: supporto personalizzato e maggiore precisione

     

    La versione Essentials è pensata per le aziende che cercano una soluzione rapida ed economica per la classificazione dei codici HS. Basato sulla vasta libreria di contenuti di Avalara, Essentials offre classificazioni HS-6 o HS-10 quasi in tempo reale per un'ampia gamma di prodotti.

    A chi si rivolge: Questa versione è ideale per le aziende con cataloghi estesi di prodotti di basso valore unitario, in particolare rivenditori di e-commerce B2C e B2B, marketplace e aggregatori di servizi di spedizione, che necessitano di una classificazione rapida degli articoli. Le aziende che intendono espandere le proprie attività limitando l'impiego di risorse interne e riducendo il ricorso alla classificazione manuale, la versione Essentials offre una soluzione pratica per classificare i prodotti in blocco.

    A un prezzo conveniente, Essentials consente alle aziende di rimanere conformi alle normative commerciali internazionali gestendo grandi volumi di prodotti, senza spendere una fortuna. Per le aziende che privilegiano la rapidità e il contenimento dei costi rispetto a una precisione di classificazione ai livelli richiesti in ambito doganale, Essentials è la soluzione ideale.

    Per le aziende che cercano risultati più precisi e personalizzati, la versione Pro offre un'esperienza di classificazione più sofisticata. Gli utenti Pro beneficiano di una soluzione ibrida, che combina l'analisi di un numero limitato di classificazioni da parte del nostro team di esperti con modelli AIML personalizzati per ciascun cliente. In questo modo, il sistema apprende le caratteristiche specifiche del catalogo prodotti di ogni azienda e migliora progressivamente la precisione delle classificazioni. Gli utenti Pro beneficiano anche di un supporto successivo alla verifica fiscale, con il coinvolgimento degli esperti di Avalara per esaminare e perfezionare il processo di classificazione.

    A chi si rivolge: Il livello Pro è perfetto per le aziende che necessitano di un grado di precisione superiore o che operano in settori in cui errori di conformità potrebbero comportare significative ripercussioni finanziarie o legali. Gli spedizionieri doganali, i vettori e i fornitori di servizi logistici di terze parti (3PL) potrebbero trovare la versione Pro particolarmente utile, in quanto gestiscono cataloghi di prodotti per conto dei loro clienti e devono mantenere un alto livello di fiducia e affidabilità.

     

    Come funziona la soluzione Automated Tariff Code Classification di Avalara

    • Gli utenti forniscono ad Avalara le informazioni sul loro catalogo prodotti, tra cui:

     

    1. Titolo/denominazione del prodotto
    2. Descrizione del prodotto
    3. Categoria del prodotto
    4. Paese di spedizione/destinazione

     

    Maggiore è il numero di informazioni fornite, più accurata sarà la classificazione HS. Le informazioni possono essere caricate come file CSV tramite SFTP o API

     

    • Le informazioni sul catalogo prodotti sono archiviate da Avalara.
    • Avalara seleziona quindi il file di input, completa i controlli di verifica e assegna i codici di classificazione tariffaria HS.
    • Avalara fornisce infine, per il Paese di destinazione specificato, i codici HS e i punteggi che esprimono il livello di affidabilità delle previsioni.
    • Con Automated Tariff Code Classification Pro, gli utenti possono scegliere tra diverse opzioni per ricevere ulteriore assistenza nella classificazione:
      1. Revisione e convalida di una parte delle classificazioni da parte del nostro team di esperti 
      2. Modelli IA specifici basati sulle tue schede prodotto
      3. Assistenza specifica successiva alla verifica fiscale 

    Domande frequenti

    I codici HS (Harmonized System) classificano le merci per il commercio internazionale, mentre i codici HTS (Harmonized Tariff Schedule) sono utilizzati negli Stati Uniti e si basano sul sistema HS. Si compongono di cifre aggiuntive per una classificazione più dettagliata e sono utilizzati dalla U.S. Customs and Border Protection per determinare i dazi doganali ed elaborare statistiche sugli scambi commerciali. I codici tariffari determinano le aliquote applicabili ai diversi prodotti e possono essere basati su HS, HTS o tariffari specifiche per Paese. 

    I codici HS sono importanti perché sono la lingua del commercio internazionale di merci. Non solo la classificazione HS è un requisito obbligatorio per le dogane, ma l'invio di un codice HS impreciso può comportare il pagamento eccessivo o insufficiente di dazi e imposte o una violazione delle leggi in materia di conformità commerciale, che può causare ritardi alle merci in frontiera, sanzioni e penali.

    Non è consigliabile utilizzare lo stesso codice HS per più prodotti se sono diversi per composizione, forma o funzione. I codici HS vengono assegnati in base alle caratteristiche specifiche del prodotto, pertanto ogni prodotto deve essere classificato con il codice appropriato che meglio descrive i suoi attributi.

    I codici HS vengono periodicamente rivisti e aggiornati dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) per garantire che riflettano i cambiamenti nella tecnologia, nelle pratiche commerciali e nei nuovi prodotti che entrano in commercio. La versione più recente del Sistema Armonizzato (HS 2022) è entrata in vigore il 1° gennaio 2022. Tuttavia, molti Paesi utilizzano ancora versioni precedenti del sistema HS, che non sono compatibili con il Sistema Armonizzato 2022. È importante sapere che anche i codici tariffari specifici per Paese e le relative aliquote di dazio possono cambiare più volte all'anno.

    Tutte le soluzioni Avalara per la classificazione dei codici tariffari consentono di classificare i prodotti in base ai tariffari vigenti nel Paese di destinazione e aiutano a determinare il trattamento fiscale e i requisiti per la spedizione, offrendo diversi livelli di supporto da parte dei nostri esperti in base alle tue esigenze. 

    La classificazione automatica dei codici HS si ottiene con l'implementazione della tecnologia di machine learning (ML) e intelligenza artificiale (AI). La soluzione Avalara Tariff Code Classification unisce un software intuitivo potenziato dall'IA al machine learning e alla competenza umana.

    Le sanzioni per la classificazione errata dei codici HS variano a seconda del Paese e della gravità della violazione. In un recente sondaggio condotto da Avalara insieme a Reuters Events, gli intervistati hanno riferito che l'errata classificazione delle merci ha comportato ritardi più frequenti in dogana, costi aggiuntivi di tariffe e dazi, un aumento dei costi della supply chain e il mancato rispetto delle aspettative dei clienti per quanto riguarda la consegna. 

    Guardando al futuro: un modo più intelligente e veloce per mantenere la conformità

    Avalara Automated Tariff Code Classification rappresenta una svolta per le aziende che affrontano le complessità del commercio internazionale. L’impiego dell’IA e del machine learning per automatizzare la classificazione consente alle aziende di ridurre i costi, rendere più efficienti i processi e aumentare la fiducia nella propria capacità di rispettare le normative internazionali che regolano le spedizioni.

     

    Che tu gestisca un’attività di e-commerce in crescita, fornisca servizi logistici o operi come intermediario doganale, Avalara Automated Tariff Code Classification ti offre la flessibilità, la precisione e la rapidità necessarie per gestire la classificazione di grandi volumi di prodotti. Per approfondire le funzionalità del prodotto e iniziare a utilizzarlo, fai clic qui.

    Aliquote, regole e normative sull'imposta sulle vendite (sales tax) cambiano frequentemente. Anche se speriamo che queste informazioni ti siano utili, questo blog ha scopo puramente informativo e non fornisce consulenza legale o fiscale.
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