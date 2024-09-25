Avalara utilizza l'IA per automatizzare la classificazione dei codici tariffari

La classificazione di cataloghi di prodotti di grandi dimensioni richiede tempo e competenze specialistiche. Per le aziende con cataloghi di prodotti contenenti milioni di SKU, classificare manualmente ogni articolo richiede molto tempo e comporta costi elevati. Ogni nuovo prodotto deve essere classificato in conformità alle normative internazionali, un'attività da ripetere nel tempo man mano che cambiano le linee di prodotto e le normative sulle tariffe doganali.

La complessità aumenta con l'espansione delle aziende sui mercati internazionali, dove ogni Paese applica regole fiscali e doganali specifiche. Per molte aziende, questo significa dover assumere personale dedicato o esternalizzare il lavoro a partner che potrebbero non essere sempre precisi o affidabili. La gestione manuale di questo processo porta spesso a errori, ritardi e maggiori rischi di conformità normativa.

La classificazione automatizzata dei codici tariffari sfrutta l'IA per classificare rapidamente i prodotti, eliminando la necessità di processi manuali che richiedono molto tempo. La soluzione è ideale per le aziende che gestiscono cataloghi molto ampi, da 10 milioni a oltre 100 milioni di SKU, e consente di classificare accuratamente i prodotti in base ai codici HS o ai codici tariffari previsti nei diversi Paesi.

Ogni Paese prevede normative specifiche e complesse. Ogni paese ha regole di classificazione tariffaria uniche, e tenersi aggiornati su questi requisiti in continua evoluzione richiede un notevole impegno. Il modo in cui un prodotto viene realizzato, i materiali di cui è composto, il mercato di destinazione e le modalità di consegna sono tutti elementi che incidono sulla sua classificazione tariffaria e sul trattamento fiscale applicabile. Senza le giuste competenze, determinare manualmente il codice tariffario corretto diventa un processo basato su tentativi e successive correzioni, cosa che aumenta la probabilità di non conformità e può innescare sanzioni, sovrapprezzi o ritardi nella spedizione.

Affidare la classificazione dei codici tariffari ai vettori e agli spedizionieri doganali è costoso e non consente di gestire volumi crescenti in modo efficiente. Molte aziende affidano la gestione della classificazione a vettori o a spedizionieri doganali. Questi vettori, però, spesso considerano la classificazione tariffaria un compito necessario ma non redditizio. Di conseguenza, questi operatori possono richiedere compensi elevati, rallentare le attività di classificazione e non rendere disponibili i risultati, costringendo le aziende a ricorrere continuamente a servizi a pagamento, soprattutto in occasione delle verifiche fiscali. Per le aziende che utilizzano più vettori, questo introduce una complessità e un costo ancora maggiori.

Classificare erroneamente le merci crea rischi per l'azienda. Classificare accuratamente le merci è essenziale per evitare pesanti sanzioni, ritardi e interruzioni nella catena di approvvigionamento. Automated Tariff Code Classification aiuta le aziende a rendersi conformi agli obblighi normativi, sfruttando l'IA per classificare i prodotti in modo molto accurato. Grazie alla generazione di codici HS a 6 o 10 cifre precisi, questa soluzione permette alle aziende di disporre dei dati corretti per determinare l'importo dei dazi doganali. Ciò riduce il rischio di non conformità, ritardi e sanzioni.

Per le aziende in settori soggetti a controlli più rigorosi, come quelli interessati dall'Entry Type 86 negli Stati Uniti o dall'ICS2 nell'UE, la classificazione automatizzata dei codici tariffari di Avalara è una risorsa preziosa. Queste normative hanno rafforzato l’esigenza di classificare correttamente i prodotti. Grazie alla soluzione di Avalara, le aziende possono soddisfare i nuovi requisiti senza dover destinare ingenti risorse interne a questa attività.