Avalara utilizza l'IA per automatizzare la classificazione dei codici tariffari

I codici HS (Harmonized System) classificano le merci per il commercio internazionale, mentre i codici HTS (Harmonized Tariff Schedule) sono utilizzati negli Stati Uniti e si basano sul sistema HS. Si compongono di cifre aggiuntive per una classificazione più dettagliata e sono utilizzati dalla U.S. Customs and Border Protection per determinare i dazi doganali ed elaborare statistiche sugli scambi commerciali. I codici tariffari determinano le aliquote applicabili ai diversi prodotti e possono essere basati su HS, HTS o tariffari specifiche per Paese.
I codici HS sono importanti perché sono la lingua del commercio internazionale di merci. Non solo la classificazione HS è un requisito obbligatorio per le dogane, ma l'invio di un codice HS impreciso può comportare il pagamento eccessivo o insufficiente di dazi e imposte o una violazione delle leggi in materia di conformità commerciale, che può causare ritardi alle merci in frontiera, sanzioni e penali.
Non è consigliabile utilizzare lo stesso codice HS per più prodotti se sono diversi per composizione, forma o funzione. I codici HS vengono assegnati in base alle caratteristiche specifiche del prodotto, pertanto ogni prodotto deve essere classificato con il codice appropriato che meglio descrive i suoi attributi.
I codici HS vengono periodicamente rivisti e aggiornati dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) per garantire che riflettano i cambiamenti nella tecnologia, nelle pratiche commerciali e nei nuovi prodotti che entrano in commercio. La versione più recente del Sistema Armonizzato (HS 2022) è entrata in vigore il 1° gennaio 2022. Tuttavia, molti Paesi utilizzano ancora versioni precedenti del sistema HS, che non sono compatibili con il Sistema Armonizzato 2022. È importante sapere che anche i codici tariffari specifici per Paese e le relative aliquote di dazio possono cambiare più volte all'anno.
Tutte le soluzioni Avalara per la classificazione dei codici tariffari consentono di classificare i prodotti in base ai tariffari vigenti nel Paese di destinazione e aiutano a determinare il trattamento fiscale e i requisiti per la spedizione, offrendo diversi livelli di supporto da parte dei nostri esperti in base alle tue esigenze.
La classificazione automatica dei codici HS si ottiene con l'implementazione della tecnologia di machine learning (ML) e intelligenza artificiale (AI). La soluzione Avalara Tariff Code Classification unisce un software intuitivo potenziato dall'IA al machine learning e alla competenza umana.
Le sanzioni per la classificazione errata dei codici HS variano a seconda del Paese e della gravità della violazione. In un recente sondaggio condotto da Avalara insieme a Reuters Events, gli intervistati hanno riferito che l'errata classificazione delle merci ha comportato ritardi più frequenti in dogana, costi aggiuntivi di tariffe e dazi, un aumento dei costi della supply chain e il mancato rispetto delle aspettative dei clienti per quanto riguarda la consegna.