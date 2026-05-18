La rendicontazione in tempo reale funziona solo se i dati sottostanti sono coerenti. La maggior parte delle aziende non dispone di un unico modello di dati per le fatture. I sistemi ERP, POS, di e-commerce e di fatturazione strutturano tutti i dati in modo diverso. È soprattutto questa frammentazione a compromettere la rendicontazione.
Un modello unificato aiuta a risolvere questo problema. Infatti, un'unica base informativa può alimentare la fatturazione, gli adempimenti di comunicazione IVA e la rendicontazione gestionale. Senza questa base condivisa, ogni fase successiva richiede una riconciliazioni dei dati.
Dati essenziali delle fatture che devono coincidere in tutti i sistemi
Alcuni campi fondamentali della fattura devono essere identici in tutti i sistemi. Tra questi figurano i dati identificativi come ragione sociale, numero e serie della fattura, tipo di fattura, date e valuta.
Lo stesso principio vale per l'anagrafica dei contraenti. I dati di chi emette fattura e del cliente, inclusi NIF o partita IVA, indirizzo e codici del Paese, devono coincidere in tutti i sistemi. Eventuali differenze possono causare errori di convalida e rendicontazione.
Anche l'allineamento dei dati fiscali è fondamentale. La base imponibile, l'aliquota IVA, gli importi IVA ed eventuali esenzioni o inversione contabile devono corrispondere. Anche piccole incongruenze possono creare discrepanze nella reportistica.
La stessa fattura dovrebbe apparire sempre coerente, indipendentemente dal sistema usato per visualizzarla o riportarne i dati.
Il trattamenti IVA in Spagna: casi limite criticità ricorrenti
Alcune casistiche IVA richiedono particolare attenzione. Le fatture di rettifica devono essere associate alle transazioni originarie. Se il collegamento è assente o incoerente, non è più possibile garantire una tracciabilità adeguata.
Le operazioni in regime di inversione contabile devono essere classificate correttamente. Gli errori sono frequenti soprattutto nei servizi transfrontalieri e nelle operazioni intracomunitarie.
Sconti, rimborsi e annullamenti parziali rappresentano un'ulteriore fonte di problemi. Se vengono registrati o trattati in maniera diversa nei vari sistemi, le informazioni di rendicontazione diventano incoerenti. Ed è qui che aumenta il lavoro necessario per riconciliare i dati.
Non sono circostanze insolite. Sono normali scenari operativi che devono essere gestiti in modo coerente.
La classificazione dei dati utile per l'analisi della redditività
Rispettare gli obblighi normativi non è sufficiente: ai team finanziari servono dati per prendere decisioni consapevoli. Per farlo, è necessario arricchirli con ulteriori dimensioni informative, come ad esempio centro di costo, progetto, canale di vendita, linea di prodotto, segmento di clientela e area geografica. In questo modo è possibile:
analizzare i margini per prodotto o canale
monitorare le prestazioni nelle diverse aree geografiche
individuare velocemente le eccezioni
Senza queste informazioni, la rendicontazione può soddisfare i requisiti di conformità, ma rimanere poco utile ai fini decisionali.
Un modello di dati unificato permette di integrare conformità e performance, facendo sì che fatturazione, comunicazione dei dati IVA e rendicontazione gestionale utilizzino un'unica base informativa. Il risultato è meno lavoro duplicato e dati più precisi.