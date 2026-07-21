Il 1° febbraio 2025, il Presidente Donald J. Trump ha emesso tre ordini esecutivi per abolire l'esenzione de minimis per il Canada, il Messico e laRepubblica Popolare Cinese a partire dal successivo 4 febbraio.

Trump ha poi deciso di sospendere l'abolizione delle soglie de minimis per Canada e Messico, così da consentire lo svolgimento delle trattative. Il 2 marzo ha emanato nuovi ordini esecutivi per mantenere in vigore le esenzioni de minimis per Canada e Messico fino a quando "non saranno predisposti sistemi adeguati per garantire la gestione e la riscossione rapida e completa dei dazi doganali" sulle spedizioni de minimis.

Il 4 febbraio il Presidente ha abolito l'esenzione de minimis per la Cina, salvo poi sospendere i dazi sulle spedizioni de minimis dalla Cina il 5 febbraio, per concedere alla United States Customs and Border Protection (CBP) più tempo per prepararsi a gestire tempestivamente le procedure di sdoganamento e riscossione. A partire dal 2 maggio 2025, i prodotti provenienti dalla Cina e da Hong Kong non sono più ammessi al regime di esenzione de minimis.

La legge One Big Beautiful Bill Act del 2025 ha abolito il de minimis per tutte le spedizioni commerciali a partire dal 1° luglio 2027. Eppure, alcune fonti vicine all'amministrazione Trump hanno lasciato intendere che il regime de minimis verrà abolito molto prima del 2027, e le voci si sono rivelate fondate.

Gli Stati Uniti hanno sospeso il regime di esenzione de minimis per le spedizioni di basso valore immesse in consumo o prelevate da un deposito doganale per l'immissione in consumo, a partire dalle ore 00:01 ET del 29 agosto 2025. Le aziende non hanno avuto il tempo materiale per prepararsi ad applicare l'aliquota doganale corretta a tutte le merci di basso valore importate. E le aliquote doganali variano considerevolmente in base al Paese e al prodotto.