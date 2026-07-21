Per le spedizioni non postali che, prima dell'Ordine esecutivo del 30 luglio 2025, rientravano nell'esenzione de minimis, dal 29 agosto 2025 è necessario che un soggetto abilitato presenti la dichiarazione doganale tramite l'Automated Commercial Environment (ACE). A tutte le importazioni presentate tramite ACE deve essere assegnato il codice a 10 cifre corretto della Harmonized Tariff Schedule (HTS).
I codici HTS identificano i prodotti oggetto di scambi commerciali internazionali. Sono anche noti come codici tariffari, poiché da essi dipende l’aliquota dei dazi applicabili. Assegnare il codice corretto a ogni importazione è fondamentale: un codice HTS errato può determinare l’applicazione di dazi nella misura sbagliata.
“I codici HTS a 10 cifre sono già richiesti per la maggior parte delle procedure di sdoganamento”, spiega Shane Bogdan, direttore Cross-Border Sales di Avalara, “ma non tutti li indicano e non sempre la classificazione è corretta. In alcuni casi, le aziende aggiungono semplicemente quattro cifre casuali (ad esempio 0000) alla fine di un codice HS a 6 cifre per portarlo alle 10 cifre richieste.
I moduli cartacei o i documenti di dichiarazione doganale non sono più accettati per le importazioni di basso valore e i prodotti non possono essere dichiarati utilizzando l'Entry Type 86 o il T86, una tipologia di dichiarazione doganale introdotta per le importazioni di basso valore.
Fra le tipologie di dichiarazioni ammesse vi sono l'Entry Type 11 (dichiarazione informale) e l'Entry Type 01 (dichiarazione formale).
Entry Type 11
Per l'Entry Type 11, l'importatore registrato deve presentare il modulo CBP 3461 compilato correttamente tramite l'ACE. Le informazioni richieste comprendono i dati dell'importatore e della dichiarazione doganale, i dettagli della spedizione e del trasporto, il valore della transazione e il codice HTS a 10 cifre per ogni articolo importato.
Entry Type 01
La dichiarazione Entry Type 01 formale è obbligatoria per le spedizioni commerciali di valore superiore a 2.500 dollari, oltre che per i prodotti soggetti a dazi supplementari, contingenti o specifiche restrizioni normative. Solitamente, la dichiarazione Entry Type 01 formale viene presentata da uno spedizioniere doganale autorizzato, che compila sia il modulo 3461 che il Modulo 7501 o solo il Modulo 7501. Deve riportare, inoltre, il codice HTS a 10 cifre per ogni articolo importato.
La dichiarazione Entry Type 01 deve essere garantita da una cauzione che assicuri il pagamento dei dazi, delle sanzioni e delle imposte applicabili.
Per le spedizioni postali internazionali, è prevista una procedura di importazione diversa.
Nuove aliquote doganali per le spedizioni postali internazionali
Nel periodo compreso tra il 29 agosto 2025 e il 28 febbraio 2026, per le spedizioni postali internazionali erano previste due modalità di sdoganamento. I vettori potevano scegliere quale adottare, ma erano tenuti a utilizzare lo stesso metodo per tutte le spedizioni postali in un dato periodo. Gli importatori potevano cambiare metodo una volta al mese, oppure secondo la periodicità stabilita dalla CBP, a condizione di comunicarlo con almeno 24 ore di anticipo.
- Metodo di calcolo dei dazi ad valorem. Si applica il dazio previsto per il Paese di origine ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Il dazio viene calcolato sul valore di ciascun invio postale soggetto a dazio (pacco).
- Metodo di calcolo dei dazi specifici. Si applica un dazio specifico in base all'aliquota IEEPA prevista per il Paese di origine, secondo i seguenti importi:
- 80 dollari per articolo, per i Paesi con un'aliquota IEEPA effettiva inferiore al 16%
- 160 dollari per articolo, per i Paesi con un'aliquota IEEPA effettiva compresa tra il 16% e il 25% (incluso)
- 200 dollari per i Paesi con un'aliquota IEEPA effettiva superiore al 25%
Il metodo di calcolo dei dazi specifici è stato disponibile per sei mesi. Dal 28 febbraio 2026, per le spedizioni postali internazionali è possibile utilizzare esclusivamente il metodo dei dazi ad valorem. Per ulteriori indicazioni, consultare le FAQ sull'e-commerce della CBP e questo articolo della Knowledge Base.