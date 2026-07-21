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21 luglio 2026

Le esenzioni de minimis stanno per finire: la tua azienda è pronta?

Gail Cole

Questo post è stato aggiornato per riflettere i nuovi sviluppi. Partecipate alla nostra serie di webinar, Trade and Tariff Tuesdays, per ascoltare gli esperti di Avalara discutere le questioni del commercio globale e le loro implicazioni commerciali.

 

Gli Stati Uniti hanno sospeso l'esenzione de minimis per la Cina e Hong Kong il 2 maggio 2025 e per tutti gli altri paesi a partire dal 29 agosto 2025. Il 20 febbraio 2026 il Presidente Donald J. Trump ha disposto la proroga della sospensione. Anche molti altri Paesi stanno lavorando per eliminare l'esenzione dei dazi per le spedizioni di basso valore. 

 

Punti chiave

 

  • A partire dal 29 agosto 2025, le merci di valore inferiore agli 800 dollari che entrano negli Stati Uniti, indipendentemente dalla loro provenienza, sono soggette ai dazi previsti dalla normativa statunitense. Le spedizioni postali internazionali di basso valore sono soggette alle tariffe doganali applicabili oppure a un dazio fisso compreso tra 80 a 200 dollari per articolo, a seconda del Paese di origine.
  • Con la sospensione del de minimis, tutte le importazioni devono essere classificate con un codice a 10 cifre in base all'Harmonized Tariff Schedule degli Stati Uniti (HTSUS) al momento della presentazione telematica della dichiarazione tramite l'Automated Commercial Environment (ACE). L'assegnazione dei codici HTSUS corretti contribuisce a garantire la corretta applicazione dei dazi.
  • I cittadini americani possono introdurre nel Paese articoli personali in regime di duty free per un valore non superiore a 200 dollari e ricevere regali a titolo personale del valore massimo di 100 dollari senza dover pagare dazi doganali.
  • L'Unione europea e il Regno Unito sono tra i Paesi che stanno adottando misure per porre fine alle politiche di esenzione de minimis.

 

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Che cos'è l'esenzione de minimis dai dazi doganali?

La politica commerciale "de minimis" degli Stati Uniti consentiva a molte merci di valore pari o inferiore agli 800 dollari (per persona, al giorno) di entrare nel Paese in esenzione dai dazi e dalle imposte sulle importazioni. Il de minimis è autorizzato ai sensi della Sezione 321(a)(2)(c) del Tariff Act del 1930. Per queste motivo, queste importazioni sono spesso denominate "Operazioni di importazione ai sensi della Sezione 321".

 

Circa 100 Paesi e territori nel mondo prevedono soglie de minimis, ma quella degli Stati Uniti era tra le più elevate. Nel marzo 2016, il Congresso ha innalzato la soglia de minimis da 200 a 800 dollari (per persona al giorno). Il limite di 800 dollari era calcolato sulla base del valore di mercato al dettaglio complessivo delle merci nel Paese di spedizione.

Trump pone fine al de minimis

Il 1° febbraio 2025, il Presidente Donald J. Trump ha emesso tre ordini esecutivi per abolire l'esenzione de minimis per il Canada, il Messico e laRepubblica Popolare Cinese a partire dal successivo 4 febbraio. 

 

Trump ha poi deciso di sospendere l'abolizione delle soglie de minimis per Canada e Messico, così da consentire lo svolgimento delle trattative. Il 2 marzo ha emanato nuovi ordini esecutivi per mantenere in vigore le esenzioni de minimis per Canada e Messico fino a quando "non saranno predisposti sistemi adeguati per garantire la gestione e la riscossione rapida e completa dei dazi doganali" sulle spedizioni de minimis. 

 

Il 4 febbraio il Presidente ha abolito l'esenzione de minimis per la Cina, salvo poi sospendere i dazi sulle spedizioni de minimis dalla Cina il 5 febbraio, per concedere alla United States Customs and Border Protection (CBP) più tempo per prepararsi a gestire tempestivamente le procedure di sdoganamento e riscossione. A partire dal 2 maggio 2025, i prodotti provenienti dalla Cina e da Hong Kong non sono più ammessi al regime di esenzione de minimis.

 

La legge One Big Beautiful Bill Act del 2025 ha abolito il de minimis per tutte le spedizioni commerciali a partire dal 1° luglio 2027. Eppure, alcune fonti vicine all'amministrazione Trump hanno lasciato intendere che il regime de minimis verrà abolito molto prima del 2027, e le voci si sono rivelate fondate.

 

Gli Stati Uniti hanno sospeso il regime di esenzione de minimis per le spedizioni di basso valore immesse in consumo o prelevate da un deposito doganale per l'immissione in consumo, a partire dalle ore 00:01 ET del 29 agosto 2025. Le aziende non hanno avuto il tempo materiale per prepararsi ad applicare l'aliquota doganale corretta a tutte le merci di basso valore importate. E le aliquote doganali variano considerevolmente in base al Paese e al prodotto. 

Come cambia la procedura di importazione per le merci di basso valore

Per le spedizioni non postali che, prima dell'Ordine esecutivo del 30 luglio 2025, rientravano nell'esenzione de minimis, dal 29 agosto 2025 è necessario che un soggetto abilitato presenti la dichiarazione doganale tramite l'Automated Commercial Environment (ACE). A tutte le importazioni presentate tramite ACE deve essere assegnato il codice a 10 cifre corretto della Harmonized Tariff Schedule (HTS).

 

I codici HTS identificano i prodotti oggetto di scambi commerciali internazionali. Sono anche noti come codici tariffari, poiché da essi dipende l’aliquota dei dazi applicabili. Assegnare il codice corretto a ogni importazione è fondamentale: un codice HTS errato può determinare l’applicazione di dazi nella misura sbagliata.

 

“I codici HTS a 10 cifre sono già richiesti per la maggior parte delle procedure di sdoganamento”, spiega Shane Bogdan, direttore Cross-Border Sales di Avalara, “ma non tutti li indicano e non sempre la classificazione è corretta. In alcuni casi, le aziende aggiungono semplicemente quattro cifre casuali (ad esempio 0000) alla fine di un codice HS a 6 cifre per portarlo alle 10 cifre richieste.

 

I moduli cartacei o i documenti di dichiarazione doganale non sono più accettati per le importazioni di basso valore e i prodotti non possono essere dichiarati utilizzando l'Entry Type 86 o il T86, una tipologia di dichiarazione doganale introdotta per le importazioni di basso valore.

 

Fra le tipologie di dichiarazioni ammesse vi sono l'Entry Type 11 (dichiarazione informale) e l'Entry Type 01 (dichiarazione formale).

 

Entry Type 11

 

Per l'Entry Type 11, l'importatore registrato deve presentare il modulo CBP 3461 compilato correttamente tramite l'ACE. Le informazioni richieste comprendono i dati dell'importatore e della dichiarazione doganale, i dettagli della spedizione e del trasporto, il valore della transazione e il codice HTS a 10 cifre per ogni articolo importato.

 

Entry Type 01

 

La dichiarazione Entry Type 01 formale è obbligatoria per le spedizioni commerciali di valore superiore a 2.500 dollari, oltre che per i prodotti soggetti a dazi supplementari, contingenti o specifiche restrizioni normative. Solitamente, la dichiarazione Entry Type 01 formale viene presentata da uno spedizioniere doganale autorizzato, che compila sia il modulo 3461 che il Modulo 7501 o solo il Modulo 7501. Deve riportare, inoltre, il codice HTS a 10 cifre per ogni articolo importato.

 

La dichiarazione Entry Type 01 deve essere garantita da una cauzione che assicuri il pagamento dei dazi, delle sanzioni e delle imposte applicabili.

 

Per le spedizioni postali internazionali, è prevista una procedura di importazione diversa.

 

Nuove aliquote doganali per le spedizioni postali internazionali

 

Nel periodo compreso tra il 29 agosto 2025 e il 28 febbraio 2026, per le spedizioni postali internazionali erano previste due modalità di sdoganamento. I vettori potevano scegliere quale adottare, ma erano tenuti a utilizzare lo stesso metodo per tutte le spedizioni postali in un dato periodo. Gli importatori potevano cambiare metodo una volta al mese, oppure secondo la periodicità stabilita dalla CBP, a condizione di comunicarlo con almeno 24 ore di anticipo.

 

  1. Metodo di calcolo dei dazi ad valorem. Si applica il dazio previsto per il Paese di origine ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Il dazio viene calcolato sul valore di ciascun invio postale soggetto a dazio (pacco).
  2. Metodo di calcolo dei dazi specifici. Si applica un dazio specifico in base all'aliquota IEEPA prevista per il Paese di origine, secondo i seguenti importi:
    • 80 dollari per articolo, per i Paesi con un'aliquota IEEPA effettiva inferiore al 16%
    • 160 dollari per articolo, per i Paesi con un'aliquota IEEPA effettiva compresa tra il 16% e il 25% (incluso)
    • 200 dollari per i Paesi con un'aliquota IEEPA effettiva superiore al 25%

 

Il metodo di calcolo dei dazi specifici è stato disponibile per sei mesi. Dal 28 febbraio 2026, per le spedizioni postali internazionali è possibile utilizzare esclusivamente il metodo dei dazi ad valorem. Per ulteriori indicazioni, consultare le FAQ sull'e-commerce della CBP e questo articolo della Knowledge Base.

Gli operatori postali hanno sospeso le spedizioni verso gli Stati Uniti.

Almeno 88 operatori postali hanno sospeso alcune spedizioni di pacchi verso gli Stati Uniti in risposta alla sospensione dell'esenzione de minimis. Secondo l'Unione Postale Universale (UPU), un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite, i tempi ristretti per l'entrata in vigore della misura hanno costituito "una sfida significativa per la rete postale internazionale, in particolare per la consegna dei prodotti acquistati tramite e-commerce".

 

Per facilitare la riscossione e il versamento dei dazi in tutta la rete UPU, l'organizzazione ha collaborato con gli operatori postali interessati per accelerare lo sviluppo di una soluzione scalabile per la gestione dei dazi pagati alla consegna. Avalara è stata selezionata per entrare a far parte del Comitato consultivo (CC) dell'UPU, con l'obiettivo di contribuire alla modernizzazione normativa, sviluppare buone pratiche per lo scambio di dati e lo sdoganamento digitale e promuovere soluzioni inclusive e tecnologicamente all'avanguardia.  

 

“Siamo onorati di entrare a far parte del Comitato consultivo dell'UPU e di contribuire a creare un contesto commerciale globale più connesso e conforme alle normative”, ha dichiarato Craig Reed, Direttore generale Cross-Border di Avalara. La missione di Avalara è semplificare i complessi adempimenti normativi degli scambi transfrontalieri, in linea con l'impegno dell'UPU a modernizzare le infrastrutture postali, snellire le procedure doganali e promuovere l'innovazione. Insieme, possiamo favorire la crescita globale delle aziende e migliorare l'esperienza di consegna per i consumatori di tutto il mondo."

 

La maggior parte degli operatori postali ha ripreso le spedizioni verso gli Stati Uniti. Alcuni, come Australia Post, applicano ora un supplemento del 10% sulle importazioni globali a tutti gli articoli spediti negli Stati Uniti, indipendentemente dal Paese di origine. La decisione è legata alla decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti del 20 febbraio 2026, che ha invalidato i dazi specifici per Paese introdotti dall'IEEPA e al fatto che gli Stati Uniti hanno applicato un dazio del 10% sulle importazioni da tutti i Paesi a partire dal 24 febbraio 2026.

L'impatto per le aziende

Le aziende che spediscono merci di basso valore negli Stati Uniti dovrebbero valutare la possibilità di informare i consumatori di possibili ritardi e maggiori costi, preparandosi ad affrontarli. Le aziende che operano nell'e-commerce dovrebbero adottare tutte le misure possibili per rendere più efficienti le vendite internazionali. Tra queste, assegnare a ogni importazione di basso valore il codice HTS corretto a 10 cifre e accertarsi che tutte le merci importate rispettino le attuali restrizioni commerciali.

 

“Codici HTS corretti e completi agevolano il disbrigo delle pratiche doganali, migliorano la visibilità e l'efficienza degli scambi commerciali e contribuiscono a garantire l'integrità della catena di approvvigionamento”, afferma Bogdan. In un contesto caratterizzato da controlli più rigorosi sulla conformità normativa, i venditori internazionali che si dotano tempestivamente di soluzioni per la gestione degli adempimenti transfrontalieri saranno meglio attrezzati per evitare ritardi e blocchi in dogana.

 

Avalara offre un portafoglio di soluzioni che aiuta le aziende a rispettare i requisiti di esenzione de minimis e le restrizioni commerciali. L'offerta comprende i servizi di classificazione dei codici HS: Avalara Automated Tariff Code Classification, Avalara Self-Serve Tariff Code Classification e Avalara Managed Tariff Code Classification. Prenota una chiamata oggi stesso per maggiori dettagli.

 

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Perché alcuni Paesi stanno eliminando l'esenzione de minimis?

Gli Stati Uniti hanno ricevuto più di 1,36 miliardi di spedizioni in regime de minimis nel 2024, sovraccaricando gli uffici doganali. Sebbene la maggior parte delle importazioni di basso valore fosse regolare, alcuni "operatori scorretti" hanno sfruttato la procedura di importazione accelerata per introdurre clandestinamente nel Paese merci illegali e pericolose. In teoria, la sospensione dell’esenzione de minimis potrebbe contribuire a frenare il flusso di importazioni illegali di basso valore negli Stati Uniti.

 

Anche altri Paesi hanno visto un forte aumento delle spedizioni di basso valore. Dopo che gli Stati Uniti hanno abolito l'esenzione de minimis per la Cina nel maggio 2025, la Cina ha spostato la propria attenzione sul resto del mondo. Nel 2025 sono entrati nell'UE circa 5,9 miliardi di spedizioni di basso valore direttamente ai consumatori, oltre il 90% delle quali provenienti dalla Cina. 

 

“L’aumento dei volumi commerciali e la complessità degli obblighi di conformità rendono ancora più difficile monitorare questi pacchi", osserva la Commissione europea. “Questo enorme afflusso di pacchi comporta anche un aumento dei rischi. Molti prodotti acquistati online da Paesi extra-UE non rispettano gli standard europei, con conseguenti problemi per la sicurezza dei consumatori.” Per queste ragioni, l'UE si sta adoperando per porre fine al regime de minimis.

 

Nel frattempo, a partire dal 1° luglio 2026, gli Stati membri dell'UE introdurranno un dazio doganale provvisorio di 3 euro sugli articoli contenuti in piccoli pacchi di valore inferiore a 150 euro spediti direttamente ai consumatori nell'UE.Inoltre, a partire dal 1 novembre 2026, verrà applicato un contributo per la gestione dei piccoli pacchi.

 

Anche il Regno Unito intende abolire l'esenzione dai dazi doganali per le importazioni di valore pari o inferiore alle 135 sterline.

Domande frequenti sul de minimis

Gli Stati Uniti hanno eliminato l'esenzione de minimis per tutti i Paesi. A partire dal 29 agosto 2025, i prodotti di valore pari o inferiore agli 800 dollari sono soggetti ai dazi applicabili, indipendentemente dal Paese di origine. L'esenzione de minimis per la Cina e Hong Kong è stata abolita il 2 maggio 2025.

No. Gli Stati Uniti hanno eliminato l'esenzione de minimis per i prodotti provenienti dalla Cina e da Hong Kong il 2 maggio 2025 e per tutti gli altri Paesi il 29 agosto 2025.

Le aziende devono conformarsi ai nuovi requisiti doganali e applicare l'aliquota di dazio corretta alle merci importate di valore pari o inferiore agli 800 dollari.  

I consumatori statunitensi potrebbero pagare di più per gli acquisti effettuati all'estero perché i dazi si applicheranno agli articoli che in precedenza beneficiavano del regime di esenzione. 

Sì. Anche l'Unione europea e il Regno Unito si stanno adoperando per porre fine all'esenzione per le importazioni di basso valore.

Aliquote, regole e normative sull'imposta sulle vendite cambiano frequentemente. Anche se speriamo che queste informazioni ti siano utili, questo blog ha scopo puramente informativo e non fornisce consulenza legale o fiscale.
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