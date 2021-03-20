Non sbagliare i codici merceologici nell'era post-Brexit

Con il Regno Unito fuori dall'Unione doganale dall'inizio di gennaio 2021, occorre imparare a conoscere i codici merceologici. Se non assegni alle merci il codice corretto, rischi di pagare dazi doganali errati, se non addirittura di contravvenire alle norme di origine e non potrai spedire le tue merci come previsto, perché questi codici sono necessari per compilare le dichiarazioni doganali.

Il Regno Unito utilizza il formato standard globale a sei cifre; l'UE richiederà un minimo di 8 cifre (vedi sotto).

I codici merceologici devono ora essere inclusi nella dichiarazione doganale che dovrai fornire per lo sdoganamento di qualsiasi merce presso le autorità doganali del Regno Unito o dell’UE. I codici consentono di determinare l’importo delle imposte da versare, tra cui l’IVA e i dazi doganali.

Come funzionano i codici merceologici?

I codici merceologici sono composti da una serie di cifre che identifica un particolare prodotto. Essi specificano il tipo di prodotto, i materiali utilizzati e il metodo di produzione, come indicato di seguito:

Cifre del codice HS : inizia con lo standard globale: il Sistema armonizzato, o codice HS, che è di minimo sei cifre. Il Regno Unito utilizza questo formato da gennaio 2021.

: inizia con lo standard globale: il Sistema armonizzato, o codice HS, che è di minimo sei cifre. Il Regno Unito utilizza questo formato da gennaio 2021. Cifre aggiuntive UE : l'UE ha aggiunto fino a ulteriori 8 cifre, portando potenzialmente il codice a 14 cifre. Questi numeri extra aggiunti dall'UE includono: 2 cifre CN (Nomenclatura combinata); 2 cifre TARIC (Tariffa Integrata delle Comunità europee). La lunghezza più comune è di 10 cifre. Ma è possibile trovarne altre 4 sotto il codice TARIC aggiuntivo.

Come trovare il codice merceologico corretto

La maggior parte delle autorità fiscali pubblica online i propri codici merceologici per consentire di abbinarli ai prodotti. Il Regno Unito mette a disposizione uno strumento online per consultare le tariffe doganali. Puoi utilizzare il servizio di classificazione tariffaria dell’HMRC (l’Agenzia delle entrate e delle dogane del Regno Unito) per ottenere indicazioni sulla classificazione delle merci prive di valore giuridicamente vincolante. L'HMRC risponderà alla tua email entro cinque giorni lavorativi. Gli stati membri dell'UE prevedono alcuni strumenti analoghi.

Avalara ti può aiutare con l'identificazione automatica dei codici HS

Assegnare questi codici a tutte le tipologie di prodotto per l’UE e per qualsiasi altro Paese può richiedere molto tempo e comportare costi elevati. Ciò vale soprattutto per i fornitori di e-commerce che effettuano spedizioni transfrontaliere di piccoli pacchi. Contatta Avalara. Inoltre, le informazioni necessarie per determinare il codice tariffario corretto sono spesso mancanti o non facilmente reperibili: ciò rende difficile calcolare correttamente i veri costi di importazione. Avalara dispone di un sistema completamente automatizzato per la classificazione delle merci a basso costo e ti permetterà di non pagare più imposte del dovuto.