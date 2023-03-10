Come viene recapitata la fattura elettronica al cliente tramite la rete Peppol?

Ecco alcuni esempi di codici EAS:

Paese Codice EAS Tipo numero Francia 2 SIRENE Svezia 7 ORGNR Finlandia 37 OVT Italia 97 FTI Italia 135 SIA Italia 142 SECETI Australia 151 ABN Svizzera 183 UIDB Danimarca 184 DIGST Giappone 188 SST Paesi Bassi 190 OINO Estonia 191 CC Norvegia 192 ORG Belgio 193 UBLBE Singapore 195 UEN Islanda 196 KTNR Danimarca 198 ERST Lituania 200 LEC IT 201 CUUO DE 204 LWID Internazionale 209 GS1 Italia 210 CFI Italia 211 IVA Finlandia 212 ORG Finlandia 213 IVA Finlandia 215 NSI Finlandia 216 OVT2 Danimarca 9901 CPR Danimarca 9902 CVR Ungheria 9910 IVA Spagna 9920 IVA Andorra 9922 IVA Albania 9923 IVA Bosnia ed Erzegovina 9924 IVA Belgio 9925 IVA Bulgaria 9926 IVA Svizzera 9927 IVA Cipro 9928 IVA Repubblica Ceca 9929 IVA Germania 9930 IVA Estonia 9931 IVA Regno Unito 9932 IVA Grecia 9933 IVA Croazia 9934 IVA Irlanda 9935 IVA Lituania 9936 IVA Lettonia 9937 IVA Lussemburgo 9938 IVA Lettonia 9939 IVA Monaco 9940 IVA Montenegro 9941 IVA Macedonia 9942 IVA Malta 9943 IVA Polonia 9945 IVA Portogallo 9946 IVA Romania 9947 IVA Serbia 9948 IVA Slovenia 9949 IVA Slovacchia 9950 IVA San Marino 9951 IVA Svezia 9955 IVA Francia 9957 IVA USA 9959 EIN

Il Giappone è l'ultimo Paese, in ordine di tempo, ad avere ottenuto un codice EAS univoco (0188). L'identificativo cliente utilizzato per individuare le aziende sulla rete Peppol è il Corporate Number (numero i identificativo societario) emesso dall'Agenzia delle entrate nazionale giapponese (国税庁). Il Giappone introdurrà un nuovo sistema di fatturazione fiscale qualificata per la gestione dell'imposta sui consumi giapponese (JCT) a partire dal 1° ottobre 2023. Per integrare e supportare questa riforma, il paese sta implementando anche la fatturazione elettronica Peppol (secondo il nuovo standard JP PINT). In questo modo, le aziende giapponesi potranno scambiare fatture elettroniche qualificate conformi tramite la rete Peppol.

Avalara è un membro di OpenPeppol e un fornitore di servizi Peppol certificato in Europa, Australia, Nuova Zelanda e Giappone. La soluzione di fatturazione elettronica di Avalara aiuta le aziende a garantire la conformità normativa in oltre 60 Paesi e utilizza la rete Peppol per l'invio e la ricezione delle fatture elettroniche.



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