Come viene recapitata la fattura elettronica al cliente tramite la rete Peppol?

Ecco alcuni esempi di codici EAS:
Paese
Codice EAS
Tipo numero
Francia
2
SIRENE
Svezia
7
ORGNR
Finlandia
37
OVT
Italia
97
FTI
Italia
135
SIA
Italia
142
SECETI
Australia
151
ABN
Svizzera
183
UIDB
Danimarca
184
DIGST
Giappone
188
SST
Paesi Bassi
190
OINO
Estonia
191
CC
Norvegia
192
ORG
Belgio
193
UBLBE
Singapore
195
UEN
Islanda
196
KTNR
Danimarca
198
ERST
Lituania
200
LEC
IT
201
CUUO
DE
204
LWID
Internazionale
209
GS1
Italia
210
CFI
Italia
211
IVA
Finlandia
212
ORG
Finlandia
213
IVA
Finlandia
215
NSI
Finlandia
216
OVT2
Danimarca
9901
CPR
Danimarca
9902
CVR
Ungheria
9910
IVA
Spagna
9920
IVA
Andorra
9922
IVA
Albania
9923
IVA
Bosnia ed Erzegovina
9924
IVA
Belgio
9925
IVA
Bulgaria
9926
IVA
Svizzera
9927
IVA
Cipro
9928
IVA
Repubblica Ceca
9929
IVA
Germania
9930
IVA
Estonia
9931
IVA
Regno Unito
9932
IVA
Grecia
9933
IVA
Croazia
9934
IVA
Irlanda
9935
IVA
Lituania
9936
IVA
Lettonia
9937
IVA
Lussemburgo
9938
IVA
Lettonia
9939
IVA
Monaco
9940
IVA
Montenegro
9941
IVA
Macedonia
9942
IVA
Malta
9943
IVA
Polonia
9945
IVA
Portogallo
9946
IVA
Romania
9947
IVA
Serbia
9948
IVA
Slovenia
9949
IVA
Slovacchia
9950
IVA
San Marino
9951
IVA
Svezia
9955
IVA
Francia
9957
IVA
USA
9959
EIN
Il Giappone è l'ultimo Paese, in ordine di tempo, ad avere ottenuto un codice EAS univoco (0188). L'identificativo cliente utilizzato per individuare le aziende sulla rete Peppol è il Corporate Number (numero i identificativo societario) emesso dall'Agenzia delle entrate nazionale giapponese (国税庁). Il Giappone introdurrà un nuovo sistema di fatturazione fiscale qualificata per la gestione dell'imposta sui consumi giapponese (JCT) a partire dal 1° ottobre 2023. Per integrare e supportare questa riforma, il paese sta implementando anche la fatturazione elettronica Peppol (secondo il nuovo standard JP PINT). In questo modo, le aziende giapponesi potranno scambiare fatture elettroniche qualificate conformi tramite la rete Peppol.
Avalara è un membro di OpenPeppol e un fornitore di servizi Peppol certificato in Europa, Australia, Nuova Zelanda e Giappone. La soluzione di fatturazione elettronica di Avalara aiuta le aziende a garantire la conformità normativa in oltre 60 Paesi e utilizza la rete Peppol per l'invio e la ricezione delle fatture elettroniche.
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