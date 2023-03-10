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10 marzo 2023

Come viene recapitata la fattura elettronica al cliente tramite la rete Peppol?

Alex Baulf

Le modalità di invio e ricezione delle fatture elettroniche sono diverse da quelle tradizionali: finora la fattura si stampava e si spediva al cliente, oppure veniva scaricata dal sistema ERP o software di fatturazione e inviata come PDF tramite e-mail.  

 

Ma come fa una fattura elettronica, cioè una fattura con dati strutturati e quindi leggibili da una macchina, a raggiungere il cliente o il partner commerciale? La risposta è: tramite una rete globale, come Peppol.  

 

Peppol dispone di un sistema comune per la trasmissione delle fatture e di un meccanismo di ricerca dinamica dei destinatari tramite un registro degli indirizzi. Consente ai partner commerciali di scambiarsi fatture elettroniche e note di credito basate su uno standard, secondo un modello a quattro nodi, con un fornitore che invia una fattura, il suo cliente che la riceve e i rispettivi fornitori di servizi certificati che inviano e ricevono le fatture per loro conto. 

Nodo

Ruolo

Ruolo

C1 

Fornitore 

Crea la fattura nel sistema ERP e la invia a C2 

C2 

Fornitore di servizi  

Riceve i dati della fattura da C1, li converte nel formato richiesto e invia la fattura elettronica a C3 

C3 

Fornitore di servizi

Riceve la fattura elettronica da C2 e la invia a C4 

C4 

Cliente 

Riceve fattura elettronica da C3 

 

Come funziona la rubrica

Tutte le aziende e gli enti che utilizzano Peppol pubblicano il proprio indirizzo di consegna e le tipologie di documenti elettronici che sono in grado di ricevere tramite un Service Metadata Publisher (SMP), che funge da registro delle aziende e rubrica degli indirizzi. Peppol dispone di una rubrica degli indirizzi centrale chiamata Peppol Service Metadata Locator (SML). L'SML è in grado di cercare l'SMP di ciascun cliente per trovare i dettagli di consegna in modo che una fattura elettronica possa essere inviata all'indirizzo corretto. L'approccio è simile al modo in cui vengono trovati i siti web in base ai nomi di dominio. Pertanto, quando un'azienda invia una fattura elettronica utilizzando la rete Peppol, deve inviare il numero ID Peppol univoco per ogni cliente, il che garantirà in ultima analisi che la fattura elettronica venga ricevuta dal destinatario. 

Quali dati sono necessari?

L'identificativo univoco Peppol del cliente è determinato da due elementi: il codice dello schema di instradamento elettronico (Electronic Address Scheme), che in genere definisce il Paese del destinatario e il tipo di numero identificativo utilizzato in quel Paese), e il relativo numero di identificazione o codice fiscale del destinatario. Alcune aziende ed enti possono condividere il loro codice univoco Peppol con i loro fornitori. Altre aziende possono consultare la directory Peppol per verificare se il loro cliente è presente e recuperarne il suo indirizzo. Quando un’azienda implementa per la prima volta la fatturazione elettronica tramite Peppol, questa attività può spesso essere svolta sull’intero archivio anagrafico dei clienti o dei fornitori, nell’ambito di un servizio professionale. Le aziende possono prepararsi verificando di avere il codice identificativo del cliente o del partner commerciale nel proprio archivio anagrafico clienti.  

Codici di instradamento elettronico (EAS)

Ecco alcuni esempi di codici EAS:

 

Paese

Codice EAS

Tipo numero

Francia 

SIRENE 

Svezia 

ORGNR 

Finlandia 

37 

OVT 

Italia 

97 

FTI 

Italia 

135 

SIA 

Italia 

142 

SECETI 

Australia 

151 

ABN 

Svizzera 

183 

UIDB 

Danimarca 

184 

DIGST 

Giappone 

188 

SST 

Paesi Bassi 

190 

OINO 

Estonia 

191 

CC 

Norvegia 

192 

ORG 

Belgio 

193 

UBLBE 

Singapore 

195 

UEN 

Islanda 

196 

KTNR 

Danimarca 

198 

ERST 

Lituania  

200 

LEC 

IT 

201 

CUUO 

DE 

204 

LWID 

Internazionale 

209 

GS1 

Italia 

210 

CFI 

Italia 

211 

IVA 

Finlandia 

212 

ORG 

Finlandia 

213 

IVA 

Finlandia 

215 

NSI 

Finlandia 

216 

OVT2 

Danimarca 

9901 

CPR 

Danimarca 

9902 

CVR 

Ungheria 

9910 

IVA 

Spagna 

9920 

IVA 

Andorra 

9922 

IVA 

Albania 

9923 

IVA 

Bosnia ed Erzegovina 

9924 

IVA 

Belgio 

9925 

IVA 

Bulgaria 

9926 

IVA 

Svizzera 

9927 

IVA 

Cipro 

9928 

IVA 

Repubblica Ceca 

9929 

IVA 

Germania 

9930 

IVA 

Estonia 

9931 

IVA 

Regno Unito 

9932 

IVA 

Grecia 

9933 

IVA 

Croazia 

9934 

IVA 

Irlanda 

9935 

IVA 

Lituania  

9936 

IVA 

Lettonia 

9937 

IVA 

Lussemburgo 

9938 

IVA 

Lettonia 

9939 

IVA 

Monaco 

9940 

IVA 

Montenegro 

9941 

IVA 

Macedonia 

9942 

IVA 

Malta 

9943 

IVA 

Polonia 

9945 

IVA 

Portogallo 

9946 

IVA 

Romania 

9947 

IVA 

Serbia 

9948 

IVA 

Slovenia 

9949 

IVA 

Slovacchia 

9950 

IVA 

San Marino 

9951 

IVA 

Svezia 

9955 

IVA 

Francia 

9957 

IVA 

USA 

9959 

EIN 

 

Il Giappone è l'ultimo Paese, in ordine di tempo, ad avere ottenuto un codice EAS univoco (0188). L'identificativo cliente utilizzato per individuare le aziende sulla rete Peppol è il Corporate Number (numero i identificativo societario) emesso dall'Agenzia delle entrate nazionale giapponese (国税庁). Il Giappone introdurrà un nuovo sistema di fatturazione fiscale qualificata per la gestione dell'imposta sui consumi giapponese (JCT) a partire dal 1° ottobre 2023. Per integrare e supportare questa riforma, il paese sta implementando anche la fatturazione elettronica Peppol (secondo il nuovo standard JP PINT). In questo modo, le aziende giapponesi potranno scambiare fatture elettroniche qualificate conformi tramite la rete Peppol.

 

Avalara è un membro di OpenPeppol e un fornitore di servizi Peppol certificato in Europa, Australia, Nuova Zelanda e Giappone. La soluzione di fatturazione elettronica di Avalara aiuta le aziende a garantire la conformità normativa in oltre 60 Paesi e utilizza la rete Peppol per l'invio e la ricezione delle fatture elettroniche. 

 

Contatta Avalara per scoprire come possiamo aiutarti ad adempiere ai prossimi obblighi di fatturazione elettronica o per connetterti alla rete Peppol.  

Aliquote, regole e normative sull'imposta sulle vendite cambiano frequentemente. Anche se speriamo che queste informazioni ti siano utili, questo blog ha scopo puramente informativo e non fornisce consulenza legale o fiscale.
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