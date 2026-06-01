Le leggi sulla sales tax possono presentare numerose eccezioni e particolarità. Le spese di consegna delle merci effettuata da un'azienda con i propri veicoli sono spesso tassate in modo diverso rispetto a quelle per la consegna effettuata tramite un normale vettore o un vettore privato. Anche le spese combinate per i servizi di spedizione e gestione possono essere assoggettate a un trattamento fiscale diverso rispetto alle spese indicate separatamente.

Esistono, tuttavia, alcune regole generali da tenere presente.

Quando i costi di spedizione sono inclusi nel prezzo di vendita e la consegna è affidata a un normale vettore o al servizio postale degli Stati Uniti (USPS): Se le merci spedite sono imponibili, in genere i rivenditori devono applicare la sales tax alle spese di spedizione.

Se le merci spedite sono esenti, anche le spese di spedizione sono generalmente esenti.

Se la spedizione comprende sia prodotti esenti che imponibili, le spese di spedizione attribuibili alla vendita dei prodotti imponibili sono spesso soggette a imposta, mentre la parte attribuita ai prodotti esenti è esente. Quando la consegna viene effettuata con un veicolo di proprietà o in leasing del rivenditore, spesso le spese di trasporto sono assoggettate alla sales tax applicabile.

La seguente guida fornisce informazioni dettagliate sulle disposizioni di ciascuno Stato e risponde alle domande più frequenti, tra cui: è necessario applicare la sales tax agli articoli spediti fuori dallo Stato? E si applica l'imposta sull'affrancatura postale?

Le informazioni riportate di seguito non costituiscono una consulenza fiscale. Le leggi sulla sales tax possono cambiare. Verifica tutte le informazioni presso il dipartimento delle entrate dello Stato competente o con un consulente fiscale di tua fiducia.

Alabama

Le spese di trasporto fatturate come voce separata (distinguibile dagli altri addebiti) e pagate (direttamente o indirettamente) dall'acquirente sono esenti dalla sales tax nello Stato dell'Alabama quando la consegna avviene tramite normale vettore o il servizio postale degli Stati Uniti (USPS).

Le spese di trasporto incluse nel prezzo di vendita non sono considerate separate e identificabili e pertanto non sono escluse dalla sales tax dell'Alabama. Per maggiori dettagli, consulta il regolamento Rule 810-6-1-.178 e il sito del Department of Revenue dell'Alabama.

Arizona

Le spese di consegna dalla sede di un rivenditore a quella dell'acquirente sono generalmente esenti se indicate separatamente in fattura. Le spese di trasporto sostenute prima della vendita al dettaglio sono considerate parte dell'importo complessivo della vendita e sono pertanto imponibili.

In generale, l’imposta dell’Arizona sulle attività commerciali (Transaction Privilege Tax, TPT) non si applica ai costi di trasporto fatturati a un acquirente e riscossi da un rivenditore per beni materiali spediti direttamente all'acquirente da un produttore o grossista (ossia, spedizioni dirette). Vedi Ariz. Admin. Code § 15-5-133 e il sito del Department of Revenue dell'Arizona.

Arkansas

In Arkansas, si applica la sales tax sulle spedizioni se i prodotti spediti sono imponibili e non si applica se i prodotti sono esenti. Se una spedizione comprende beni sia imponibili sia esenti, l’imposta si applica generalmente alla quota delle spese di spedizione attribuibile ai beni imponibili. La sales tax non si applica alle spese di trasporto fatturate direttamente dal vettore all'acquirente. Consulta il sito del Department of Finance and Administration dell'Arkansas.

California

Nella maggior parte dei casi, in California la sales tax sulle spedizioni non è prevista se la vendita è esente. Se la vendita è imponibile, le spese di spedizione possono essere non imponibili, parzialmente imponibili o interamente imponibili.

Le spese di consegna di prodotti imponibili generalmente non sono soggette a imposta se sono soddisfatte le seguenti condizioni: l’azienda spedisce i prodotti direttamente all’acquirente tramite un normale vettore, un vettore incaricato mediante contratto o il servizio postale degli Stati Uniti (USPS); le spese di consegna, spedizione, trasporto o postali sono indicate separatamente; e l'addebito non è superiore al costo effettivo del servizio.

Le spese di consegna sulle merci imponibili possono essere imponibili solo in parte se, pur essendo soddisfatte le condizioni di cui sopra, l'azienda addebita all'acquirente costi di spedizione superiori rispetto ai costi effettivi o applica un'unica tariffa che comprende spedizione e gestione. Le spese di gestione sono imponibili in California.

Le spese di consegna di merci imponibili sono generalmente soggette alla sales tax in California se: l'azienda consegna la merce con i propri veicoli; le spese per il supplemento carburante, la gestione o altri servizi sono indicate separatamente; il costo della consegna è incluso nel prezzo unitario dell'articolo; oppure all’acquirente viene addebitato il costo per spedire la merce alla sede del venditore.

È importante tenere registri accurati che mostrino il costo reale della spedizione. Consulta il sito del Department of Tax and Fee Administration della California.

Colorado

In Colorado, le spese di spedizione e trasporto sulle vendite imponibili generalmente non sono soggette alla sales tax, a condizione che tali spese siano 1) indicate separatamente in fattura e 2) separabili dall'acquisto.

Una spesa è considerata separabile dall'acquisto se riguarda un servizio prestato dopo che la merce è stata messa in vendita e se il consumatore ha la possibilità di organizzare autonomamente la spedizione, anche ritirando la merce presso la sede del venditore.

Le spese di consegna e trasporto relative a operazioni esenti sono generalmente esenti perché considerate parte della vendita esente. Per la sales tax locale possono applicarsi regole diverse. Consulta il sito del Department of Revenue del Colorado.

Connecticut

In generale, le spese di spedizione e consegna per le vendite imponibili sono soggette alla sales tax e alla use tax (imposta sull'uso) in Connecticut, sia che siano indicate separatamente o incluse nel prezzo di vendita, indipendentemente dal fatto che siano fornite dal venditore o da una terza parte.

Le spese di spedizione e consegna per le vendite esenti sono esenti. Consulta il sito del Department of Revenue Services del Connecticut e il Capitolo 219, Sez. 12-407(a)(8), 12-407(a)(9).

Florida

In Florida, la sales tax si applica al prezzo di vendita totale dei beni materiali mobili imponibili, compresi i servizi considerati parte dell'operazione di vendita. In Florida, le spese di consegna degli articoli soggetti all'imposta sono generalmente anch'esse soggette alla sales tax.

Tuttavia, in Florida, le spese di spedizione sono generalmente esenti dalla sales tax quando il costo è indicato separatamente e l'acquirente ha la possibilità di ritirare la merce o di organizzare autonomamente il trasporto tramite un servizio di terzi. Consulta il sito del Department of Revenue della Florida.

Georgia

In Georgia, le spese di consegna, trasporto o spedizione e gestione sono generalmente considerate parte del prezzo di vendita. Sono esenti dalla sales tax se la vendita è esente e imponibili se la vendita è imponibile.

Le spese di consegna non associate alla vendita di beni imponibili non sono tassabili. Consulta il sito del Department of Revenue della Georgia.

Hawaii

La General Excise Tax (GET) delle Hawaii è un’imposta applicata alle attività economiche svolte nello Stato. Si applica generalmente alla maggior parte delle operazioni commerciali, comprese le spese di spedizione e gestione. Consulta il sito del Department of Revenue delle Hawaii.

Idaho

Le spese di gestione e spedizione della merce direttamente a un acquirente non sono imponibili se indicate separatamente in fattura. In Idaho, le spese di trasporto delle merci fino al rivenditore (freight-in fees) sono invece soggette alla sales tax, anche se indicate separatamente. Consulta il sito della State Tax Commission dell'Idaho.

Illinois

Per le vendite al dettaglio, in Illinois, la sales tax e la use tax si applicano alle spese di spedizione e gestione dei beni imponibili in due casi: 1) quando tali spese non sono indicate separatamente nel contratto o in fattura; o 2) quando sono riportate separatamente, ma l’acquirente non può scegliere di ritirare le merci autonomamente e deve necessariamente riceverle tramite consegna organizzata dal venditore (cioè, non è previsto il ritiro diretto).

Spese di spedizione facoltative e indicate separatamente per merci imponibili sono generalmente considerate non imponibili. Anche le spese di spedizione per le operazioni esenti sono generalmente esenti da sales tax e use tax in Illinois.

Se una spedizione comprende prodotti sia imponibili sia esenti, l'intero costo delle spese di spedizione potrebbero essere assoggettati alla sales tax in Illinois. Se il costo è invece forfettario, non è imponibile quando il valore degli articoli per i quali la consegna è esente supera quello degli articoli per i quali è imponibile. Se le spese sono indicate separatamente e ripartibili tra i singoli articoli, non si applica l’imposta sulle spese di consegna degli articoli esenti, mentre si applica a quelle degli articoli imponibili. Consulta il sito del Department of Revenue dell'Illinois.

Indiana

Le spese di spedizione e gestione sostenute dal venditore di merce imponibile sono generalmente imponibili in Indiana, sia che siano incluse nel prezzo di vendita o indicate separatamente. Le spese di consegna di merci esenti sono generalmente esenti, così come le spese di consegna fatturate e fornite da terzi. Consulta il sito del Department of Revenue dell'Indiana.

Iowa

Le spese di consegna fatturate separatamente sono generalmente esenti dalla sales tax e dalla use tax nell'Iowa. Le spese di trasporto in entrata (inbound freight o freight-in), ovvero i costi sostenuti dal venditore per procurarsi la merce destinata alla vendita ai clienti, sono invece generalmente imponibili se addebitate al cliente o incluse nel prezzo di una vendita al dettaglio soggetta a imposta. Consulta il sito del Department of Revenue dell'Iowa.

Kansas

A partire dal 1° luglio 2023, le spese di spedizione e gestione indicate separatamente non sono incluse nel prezzo di vendita e pertanto non sono soggette alla sales tax. Se incluse nel prezzo di vendita, le spese di spedizione sono generalmente soggette alla sales tax. Consulta il sito del Department of Revenue del Kansas.

Kentucky

Le spese di spedizione sono incluse nel prezzo di vendita, pertanto sono soggette a imposta se la vendita è imponibile, ma esenti se l'operazione è esente. Le spese di spedizione includono imballaggio, gestione, confezionamento, affrancatura, spedizione e trasporto. Consulta il sito del Department of Revenue del Kentucky e KRS 139.010(17)(a)4.

Louisiana

Le spese di trasporto (consegna, trasporto e spedizione) sono incluse nelle definizioni di "prezzo di costo" e "prezzo di vendita", pertanto sono imponibili quando la transazione è imponibile, sia che siano indicate separatamente o incluse nel prezzo di vendita.

I costi per le operazioni esenti sono esenti, così come i costi per il trasporto eseguito in autonomia.

Se l'acquirente stipula un contratto con un fornitore di servizi di consegna terzo, i costi pagati al terzo sono esenti. Se il venditore si avvale di un fornitore terzo per la consegna, le spese sono esenti se pagate dal venditore, ma imponibili se addebitate all'acquirente.

Potrebbero essere applicate regole diverse per la sales tax locale perché la Louisiana è uno Stato con autonomia normativa. Consulta il sito del Department of Revenue della Louisiana.

Maine

Le spese di spedizione non rientrano nel prezzo di vendita imponibile e non sono imponibili quando sono soddisfatte tutte e tre le seguenti condizioni:

Il prodotto viene spedito direttamente al cliente. La spedizione viene effettuata tramite un normale vettore o un vettore incaricato tramite contratto specifico o tramite il servizio postale degli Stati Uniti. Il costo di spedizione è indicato separatamente dal costo della merce o da qualsiasi altro costo, come ad esempio le spese di gestione.

Le spese di gestione sono considerate parte del prezzo di vendita, indipendentemente dal fatto che siano indicate separatamente o meno. Consulta il sito del Revenue Services del Maine.

Maryland

Le spese di spedizione o consegna indicate separatamente non sono soggette alla sales tax e alla use tax in Maryland. Tuttavia, le spese di gestione rientrano nel prezzo imponibile. Se le spese di spedizione e gestione sono unite, sono soggette a imposta. Consulta il sito del Comptroller del Maryland.

Massachusetts

Le spese addebitate da un venditore per preparare e consegnare la merce in un luogo indicato dall'acquirente sono escluse dal prezzo di vendita soggetto a imposta.

Le spese di spedizione e consegna indicate separatamente sono generalmente esenti dalla sales tax e dalla use tax in Massachusetts, purché siano ragionevoli e corrispondano ai costi di preparazione e trasporto della merce al cliente e la consegna avvenga dopo la conclusione dell'acquisto. Le spese di spedizione e gestione che superano il costo effettivo di gestione e consegna sono generalmente imponibili.

Le spese di trasporto della merce fino al venditore (freight-in charges) sono considerate parte dei costi generali del venditore e sono incluse nel prezzo di vendita soggetto a imposta. Consulta il sito del Department of Revenue del Massachusetts.

Michigan

A partire dal 26 aprile 2023, la maggior parte delle spese di spedizione è esente dalla sales tax in Michigan, a condizione che siano indicate separatamente e che il venditore conservi registrazioni idonee. Il Michigan tassa le spese di spedizione non indicate separatamente o non correttamente registrate. Consulta il sito del Department of Treasury del Michigan.

Minnesota

Spese di spedizione e gestione fanno parte del prezzo di vendita, anche se indicate separatamente. Pertanto, le spese di spedizione per gli articoli imponibili sono generalmente imponibili, mentre il costo di spedizione per gli articoli esenti è generalmente esente.

Se il costo di consegna è un importo forfettario sia per i prodotti imponibili sia per quelli esenti, la sales tax sulle spese di spedizione e consegna deve essere ripartita in base alla percentuale o al peso dei beni imponibili.

Se le spese di consegna per articoli imponibili ed esenti sono indicate separatamente, solo le spese di consegna per gli articoli imponibili sono soggette alla sales tax. Consulta il sito del Department of Revenue del Minnesota.

Mississippi

In Mississippi i rivenditori sono generalmente tenuti ad applicare la sales tax sulla spedizione, la gestione e la consegna delle merci imponibili. Se il prodotto spedito o consegnato è esente, invece, non è prevista alcuna sales tax sulle spese di spedizione.

La sales tax è dovuta anche sui costi di trasporto delle merci che si spostano tra punti diversi all'interno dello Stato del Mississippi se pagati direttamente dal consumatore, ma non a chi vende le merci; in questo caso, il consumatore deve pagare l'imposta direttamente al Dipartimento delle Entrate. Consulta il sito del Department of Revenue del Mississippi.

Missouri

Le spese di gestione e spedizione di merci imponibili sono generalmente imponibili in Missouri, se incluse nel prezzo di vendita. In altre parole, se le spese di spedizione sono incluse nel prezzo di vendita, l'intero importo è imponibile. Le spese di trasporto indicate separatamente sono generalmente esenti, purché l'acquirente non sia obbligato a pagare il servizio. Consulta il sito del Department of Revenue del Missouri.

Nebraska

Le spese di spedizione e gestione sono generalmente tassate in Nebraska se la vendita è imponibile e tali spese sono pagate al rivenditore. Generalmente, quando la vendita è esente, non è previsto il pagamento della sales tax sulle spese di spedizione.

Se per l'invio congiunto di merci esenti e imponibili è indicato un unico costo di spedizione, l'imposta deve essere ripartita. Le spese di consegna, trasporto, spedizione o gestione pagate a una persona diversa dal rivenditore sono generalmente esenti. Consulta il sito del Department of Revenue del Nebraska.

Nevada

In Nevada, le spese di spedizione sono soggette alla sales tax quando riguardano una vendita di beni mobili materiali. Le spese di spedizione, trasporto e consegna indicate separatamente sono generalmente esenti, ma le spese di imballaggio, gestione, confezionamento o simili sono imponibili, sia che siano indicate separatamente o incluse nel prezzo di vendita. Le spese per il trasporto o la spedizione di merci sostenute prima della vendita (freight) sono imponibili. Consulta il sito del Department of Taxation del Nevada.

New Jersey

In New Jersey, la maggior parte dei costi associati alla spedizione, alla gestione e alla consegna di merci imponibili è assoggettata alla sales tax. Le spese di consegna e gestione di prodotti esenti, invece, sono generalmente esenti.

Quando in una stessa spedizione sono presenti sia prodotti imponibili che esenti, il venditore deve addebitare la sales tax alla parte relativa ai prodotti imponibili (determinandola in base al peso o al prezzo). Se il venditore non ripartisce le spese di spedizione, l'intero importo è imponibile. Vedi la Pubblicazione ANJ-10 e la Division of Taxation del New Jersey.

Nuovo Messico

Nel New Mexico, in generale, si applica la Gross Recepits Tax sulle spese di consegna e spedizione, sia che siano indicate separatamente o incluse nel prezzo di vendita. Consulta il sito del Taxation and Revenue Department del New Mexico.

New York

Nello Stato di New York, la spedizione, la gestione e la consegna di prodotti imponibili sono generalmente soggette alla sales tax. Per le vendite esenti, questi costi sono generalmente non imponibili.

I costi complessivi per la spedizione congiunta di merci imponibili ed esenti sono generalmente soggetti alla sales tax. Se però le spese di trasporto sono indicate separatamente e ripartite equamente tra le merci imponibili e quelle non imponibili, le spese di spedizione relative alle merci imponibili sono soggette alla sales tax, mentre quelle relative alle merci esenti sono esenti.

La sales tax non si applica ai servizi di spedizione venduti separatamente rispetto alle merci imponibili. Consulta il sito del Department of Taxation and Finance dello Stato di New York .

North Carolina

Le spese di spedizione e gestione, trasporto e consegna addebitate da un rivenditore per la vendita di beni mobili imponibili, di determinati beni digitali e specifici servizi sono generalmente soggette alla sales tax e alla use tax nel North Carolina, sia che siano incluse nel prezzo di vendita o indicate separatamente.

Se in una fattura sono elencati sia prodotti imponibili che esenti, le spese di spedizione e gestione devono essere ripartite proporzionalmente a ciascun articolo (in base al prezzo o al peso). Consulta il sito del Department of Revenue del North Carolina.

North Dakota

In North Dakota, le spese di trasporto, consegna e altre spese di spedizione e gestione, sono considerate come facenti parte del prezzo di vendita: il rivenditore addebita la sales tax se la merce è imponibile, non la applica se è esente.

Le spese fatturate direttamente al cliente da un fornitore di servizi di spedizione non connesso alla vendita di beni mobili materiali sono generalmente esenti. Consulta il sito del Department of Revenue del North Dakota.

Ohio

Le spese di spedizione sono considerate come facenti parte del prezzo di vendita in Ohio, sia che siano indicate separatamente o incluse nel prezzo, quindi sono tassate se la merce è imponibile ed esenti se la merce è esente. Se le spese di spedizione si riferiscono sia a merci imponibili che esenti, è possibile ripartirle (in base al peso o al prezzo di vendita), in modo che l'imposta venga addebitata solo per la parte relativa alle merci imponibili. Se non sono ripartite, l'imposta si applica all'intero costo della spedizione.

Le spese di spedizione sono esenti se pagate dal cliente a una società di spedizioni e non imposte o riscosse dal venditore delle merci. Consulta le Laws and Administrative Rules e il Department of Taxation dell'Ohio.

A partire dal 3 aprile 2025, in Ohio la sales tax si applica ai servizi di consegna forniti da una "delivery network company" (società che gestisce una piattaforma di consegna) che ha ottenuto una deroga all'obbligo di riscuotere l'imposta sui prodotti locali consegnati. La società che gestisce la piattaforma è responsabile dell'imposta applicabile al servizio di consegna.

Il Legislative Budget Office spiega: “Una società che gestisce la piattaforma senza avere ottenuto una deroga formale ai sensi di legge dovrà riscuotere e versare l'imposta sulle proprie spese di spedizione come parte del prezzo imponibile, che include anche il prezzo delle merci vendute. Al contrario, una società che gestisce la piattaforma che abbia ottenuto la deroga, dovrà riscuotere e versare l'imposta sulle consegne da essa effettuate come servizio imponibile separato, indipendentemente dal fatto che le merci consegnate siano imponibili o meno, ma non dovrà riscuotere e versare le imposte sul prezzo di tali merci.” Per maggiori dettagli, consultare HB 315 (2025) e l'analisi finale del disegno di legge.

Oklahoma

Le spese di spedizione e gestione indicate separatamente in fattura sono esenti in Oklahoma, indipendentemente dal fatto che il contenuto della spedizione sia imponibile o esente. Le spese di spedizione e gestione incluse nel prezzo di vendita di beni mobili materiali imponibili sono tassate. Vedi Okla. Admin. Code § 710:65-19-70 e la Tax Commission dell'Oklahoma.

Pennsylvania

Le spese di spedizione e gestione di merci imponibili sono generalmente soggette alla sales tax in Pennsylvania. Se l'articolo spedito è esente, le spese di spedizione e gestione sono generalmente esenti. Se una spedizione contiene articoli sia imponibili che esenti, le spese di spedizione e gestione devono essere ripartite proporzionalmente; le spese di spedizione per merci imponibili sono imponibili, mentre le spese di spedizione per acquisti esenti sono esenti. Se non viene fornita alcuna indicazione sulla ripartizione, tutte le spese di spedizione e gestione sono tassate.

Le spese di consegna effettuate e fatturate da terzi sono esenti. Consulta il sito del Department of Revenue della Pennsylvania.

Rhode Island

Le spese di spedizione (incluse le spese di gestione) sono considerate parte del prezzo di vendita, quindi sono esenti quando la vendita è esente e imponibili quando la vendita è imponibile. Se una spedizione contiene sia merci imponibili che esenti, il venditore dovrebbe ripartire le spese di consegna in base al prezzo di vendita o al peso. Consulta il sito del Division of Taxation del Rhode Island.

South Carolina

I costi di spedizione per le merci imponibili sono generalmente soggetti a imposta in South Carolina, quando è il venditore a organizzare o pagare la consegna. Le spese di spedizione per merci esenti sono generalmente esenti.

L'imponibilità delle spese per un rivenditore che consegna beni mobili materiali con il proprio autocarro dipende dal fatto che i termini siano franco a bordo (FOB) destinazione o FOB punto di spedizione (o origine): FOB destinazione è generalmente imponibile e FOB punto di spedizione è generalmente esente. Consulta il sito del Department of Revenue del South Carolina, il regolamento Revenue Ruling #19-9 e il manuale South Carolina Sales & Use Tax Manual.

South Dakota

Le spese di consegna e gestione addebitate da un rivenditore per prodotti imponibili sono soggette alla sales tax come il prodotto spedito, sia che siano fatturate separatamente, sia che siano incluse nella stessa fattura di vendita del prodotto. Poiché la maggior parte delle merci in South Dakota è imponibile, le spese di spedizione e gestione sono generalmente anch'esse imponibili. Tuttavia, se la vendita è esente, anche le spese di spedizione e gestione sono esenti.

Se in una stessa spedizione sono presenti sia prodotti imponibili che non, la sales tax è dovuta sulla parte dei costi di spedizione relativi ai prodotti imponibile (in base al prezzo di vendita o al peso). Se un rivenditore si avvale di un terzo per effettuare la spedizione e fattura la spedizione al cliente, il rivenditore deve includere le spese di trasporto negli importi imponibili. Consulta questa scheda informativa fiscale su spedizioni e trasporti e il sito del Department of Revenue del South Dakota.

Tennessee

Le spese di spedizione fatturate da un venditore fanno parte del prezzo di vendita in Tennessee, indipendentemente dal fatto che siano indicate separatamente in fattura. Se la merce venduta è imponibile, anche le spese di spedizione sono imponibili; al contrario, se è esente, anche le spese di spedizione sono esenti. Se in una spedizione sono presenti sia merci esenti che imponibili, la sales tax si applica alla percentuale di merce imponibile (determinata in base al peso o al prezzo di vendita).

Le spese di spedizione includono i costi di imballaggio, consegna, gestione, trasporto in entrata e in uscita, confezionamento, spese postali, spedizione e trasporto. Consulta il sito del Department of Revenue del Tennessee.

Texas

In Texas, le spese di spedizione e consegna sono imponibili se la vendita è imponibile, ma esenti se la vendita è esente. Consulta il sito del Comptroller of Public Accounts del Texas.

Utah

Le spese di consegna (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trasporto, spedizione, spese postali, gestione, imballaggio o confezionamento) sono escluse dal prezzo di vendita nello Utah. Se indicati separatamente nella fattura del cliente, i costi di spedizione non sono soggetti alla sales tax e alla use tax nello Utah. Vedi la definizione di prezzo di vendita in Utah Code §59-12-102 e il sito della Tax Commission dello Stato dello Utah.

Vermont

Nel Vermont, se un articolo è soggetto alla sales tax, le spese di consegna e di trasporto dell'articolo sono imponibili. Se una vendita è esente, anche i relativi costi di spedizione sono esenti. Quando una spedizione contiene sia beni imponibili che esenti, l'imposta si applica solo alla parte imponibile dell'ordine (in base alla percentuale del prezzo o al peso degli articoli imponibili spediti). In genere, le spese di spedizione relative a servizi indipendenti da una vendita al dettaglio non sono soggette alla sales tax. Consulta il sito del Department of Taxes del Vermont.

Virginia

In Virginia, le spese di spedizione indicate separatamente sono generalmente esenti dalla sales tax, ma le spese di gestione sono sempre imponibili. Se non indicate separatamente in fattura, le spese di spedizione per beni imponibili sono tassate. Se unite alle spese di gestione o altri oneri come un unico addebito, diventeranno parte del prezzo di vendita del prodotto e saranno soggette alla sales tax. Consulta 23VAC10-210-6000, Ruling 19-115 e il sito del Department of Taxation della Virginia.

Washington

L'imposta si applica alle spese di consegna di prodotti soggetti a sales tax venduti al dettaglio nello Stato di Washington, anche se le spese di consegna sono fatturate separatamente o il venditore è anche il vettore. Tuttavia, gli addebiti per la spedizione di beni esenti sono generalmente esenti.

Se una spedizione contiene sia merci imponibili che esenti, l'imposta si applica alla percentuale delle spese di spedizione riguardante le merci imponibili (in base al prezzo di vendita o al peso). Consulta il sito del Department of Revenue dello Stato di Washington.

West Virginia

Le spese di spedizione e gestione sono considerate parte del prezzo di acquisto in West Virginia. Per le merci imponibili, le spese di spedizione sono generalmente imponibili; per le merci esenti, sono generalmente esenti. Consulta il sito della Tax Division e la Taxability Matrix del West Virginia nell'ambito del programma Streamlined Sales Tax.

Wisconsin

Le spese di spedizione per le merci imponibili sono generalmente imponibili in Wisconsin, sia che la consegna avvenga tramite un normale vettore, un vettore incaricato tramite contratto specifico, tramite il servizio postale degli Stati Uniti (USPS) o un mezzo del venditore. Le spese di spedizione per le merci esenti sono generalmente anch'esse esenti. Se una spedizione contiene sia merci imponibili che esenti, la parte relativa alle merci non imponibili è esente; se non viene effettuata alcuna suddivisione, l'intero importo è imponibile. Consulta il sito del Department of Revenue del Wisconsin.

Wyoming

Le spese di spedizione e gestione delle vendite al dettaglio di merci imponibili (ossia, il trasporto in uscita) sono generalmente esenti dalla sales tax in Wyoming, a condizione che le spese di spedizione siano indicate separatamente e che sia possibile distinguerle da altri costi imponibili presenti nella stessa fattura. Se il venditore include le spese di spedizione nel costo del prodotto tassabile, l'intero importo è soggetto alla sales tax in Wyoming. Consulta il sito del Department of Revenue del Wyoming.

Washington, D.C.

Le spese di spedizione e gestione sono generalmente imponibili nel District of Columbia se addebitate come voce singola in fattura, mentre le spese di spedizione e consegna indicate separatamente sono generalmente esenti. La sales tax si applica generalmente anche quando il ritiro e la consegna di merci imponibili avvengono nel Distretto con i costi addebitati separatamente. Consulta il sito dell'Office of Tax and Revenue del Distretto di Columbia.