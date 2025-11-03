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3 nov. 2025

Come gestire i dazi USA-Cina e la fine dell'esenzione de minimis

Gail Cole

Ultimo aggiornamento 3 novembre 2025, ore 10:50  ET. Partecipa alla nostra serie di webinar, Trade and Tariff Tuesdays, per ascoltare gli esperti di Avalara discutere le questioni del commercio globale e le loro implicazioni commerciali.

 

Le tensioni tra Stati Uniti e Cina si sono allentate dopo un incontro positivo tra Donald Trump e Xi Jinping in Corea del Sud il 30 ottobre 2025. Il Presidente Trump ha detto ai giornalisti che abbasserà del 10% la cosiddetta tariffa sul fentanil e si aspetta di firmare presto un accordo commerciale.

Punti chiave

  • Dopo l'incontro con il Presidente cinese Xi Jinping il 30 ottobre 2025, il Presidente Trump ha dichiarato ai giornalisti di aspettarsi di firmare un accordo commerciale con la Cina "molto presto". Trump ha anche detto che abbasserà la tariffa sulla Cina del 10%.

  • La tariffa reciproca sulle importazioni cinesi era destinata ad aumentare del 10% il 10 novembre 2025. Tale aumento sembra essere fuori discussione, ma non lo sapremo con certezza finché la Casa Bianca non pubblicherà le linee guida ufficiali.

  • Gli Stati Uniti hanno posto fine all'esenzione de minimis per i prodotti originari di Cina e Hong Kong a partire dal 2 maggio 2025. Gli Stati Uniti hanno sospeso l'esenzione de minimis per tutti i paesi il 29 agosto 2025.

Cosa sono i dazi sulla Cina?

A partire dal 3 novembre 2025, le importazioni dalla Cina sono soggette ai seguenti dazi statunitensi:

 

  • Una tariffa reciproca del 10% ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) (ridotta dal 125%)

  • Una tariffa IEEPA del 20% sul fentanil 

  • Vari dazi della Sezione 301 implementati per la prima volta nel 2018 (dal 7,5% al 100%)

 

La tariffa IEEPA del 20% sul fentanil scenderà al 10% a partire dal 10 novembre 2025, secondo una scheda informativa della Casa Bianca.

 

Poiché i dazi sono cumulabili, i dazi totali per determinati prodotti possono superare il 100%. Come altri Paesi, anche la Cina è soggetta a dazi specifici per prodotto, come il dazio del 50% su acciaio, alluminio e rame (dazi della Sezione 232).

Cronologia dei dazi sulla Cina

Il 1° novembre 2025, la Casa Bianca ha pubblicato una scheda informativa sull'accordo commerciale con la Cina. La scheda afferma che gli Stati Uniti applicheranno le seguente modifiche:

 

  • Ridurre la tariffa sul fentanil per la Cina del 10% a partire dal 10 novembre 2025.
  • Mantenere la sospensione dei dazi reciproci IEEPA maggiorati sulle importazioni cinesi fino al 10 novembre 2026; l'attuale dazio reciproco del 10% rimarrà in vigore.
  • Estendere la scadenza di alcune esclusioni tariffarie della Sezione 301 (con scadenza il 29 novembre 2025) fino al 10 novembre 2026.

 

Il 30 ottobre 2025, Stati Uniti e Cina hanno raggiunto una situazione di stallo strategico durante i colloqui commerciali in Corea del Sud. Pechino sospenderà le restrizioni sulle esportazioni di terre rare e Washington abbasserà la tariffa sul fentanil dal 20% al 10%. Entrambi i paesi avrebbero anche concordato di sospendere le nuove tasse portuali sulle navi dell'altro. 

 

Il 14 ottobre 2025 gli Stati Uniti hanno implementato nuove tasse portuali su alcune navi di costruzione cinese e su navi con proprietari o operatori cinesi, e la Cina ha imposto nuove tasse portuali sulle navi di proprietà statunitense.

 

Il 29 agosto 2025 la Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Circuito Federale ha stabilito che l'IEEPA non autorizza il presidente a imporre i dazi come ha fatto. L'amministrazione ha presentato ricorso e la Corte Suprema degli Stati Uniti discuterà le argomentazioni orali il 5 novembre 2025.

 

L'11 agosto 2025 la Casa Bianca ha sospeso un aumento delle tariffe che avrebbe dovuto colpire le importazioni cinesi il 12 agosto. I prodotti provenienti da Cina, Hong Kong e Macao rimangono soggetti a un dazio reciproco del 10% fino al 10 novembre 2025, oltre al dazio del 20% stabilito all'inizio di quest'anno ai sensi dell'IEEPA, più altri dazi statunitensi applicabili. 

 

Il 10 giugno 2025 la Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Circuito Federale ha esteso la sospensione temporanea emessa il 29 maggio. 

 

Il 28 maggio 2025 le tariffe IEEPA sono state contestate. La Corte di Commercio Internazionale degli Stati Uniti ha bloccato le tariffe IEEPA il 28 maggio, e la Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Circuito Federale ha sospeso l'ingiunzione il giorno seguente. 

 

Il 14 maggio 2025 i dazi reciproci sulla Cina sono stati temporaneamente abbassati. Il Presidente Trump ha sospeso i dazi reciproci per 90 giorni, fino al 12 agosto, ma ha mantenuto un dazio di base del 10%, più il dazio IEEPA del 20% sul fentanil, i dazi della Sezione 301 e i dazi della Sezione 232. Le tariffe totali su prodotti selezionati sono scese dal 245% al 130%. Per la maggior parte dei prodotti, la tariffa è di circa il 55%.

 

Il 2 maggio 2025 l'esenzione de minimis è terminata per la Cina.</ Le importazioni di basso valore prodotte in Cina e Hong Kong sono state soggette a tutti i dazi applicabili a partire dal 2 maggio.

 

L'11 aprile 2025 la Casa Bianca ha annunciato eccezioni ai dazi reciproci. Secondo le linee guida del CBP, i dazi reciproci non si applicano a determinate merci immesse in consumo o prelevate da magazzino per il consumo, a partire dalle 00:01 (ora di New York) del 5 aprile 2025.

 

I prodotti interessati includono dispositivi elettronici come computer, semiconduttori e smartphone. Le linee guida includono un elenco dei codici HTSUS (Harmonized Tariff Schedule of the United States) interessati. Gli importatori possono richiedere un rimborso del dazio pagato prima che fosse prevista questa esclusione.

 

Il 9 aprile 2025, il Presidente Trump ha aumentato i dazi sulla Cina. In base al suo ordine esecutivo, un dazio del 125% sostituisce il dazio dell'84% precedentemente annunciato e si applica anche ai prodotti di Hong Kong e Macao. Il dazio del 125% è entrato in vigore alle 00:01 del 10 aprile 2025.

 

Il totale complessivo per la maggior parte dei prodotti cinesi ha raggiunto oltre il 145%, sebbene, come spiegato in una scheda informativa della Casa Bianca, sulla Cina sia stato imposto "un dazio fino al 245% sulle importazioni negli Stati Uniti". Ad esempio, una tariffa del 245% è stata applicata a veicoli elettrici e siringhe.

 

Ci sono alcune esclusioni. I beni non soggetti alla tariffa reciproca sono:

 

  • Articoli soggetti a 50 USC 1702(b) 
  • Lingotti
  • Rame, prodotti farmaceutici, semiconduttori e articoli in legno
  • Energia e alcuni minerali non disponibili negli Stati Uniti
  • Articoli in acciaio/alluminio e auto/parti di auto già soggetti a dazi della Sezione 232, e tutti gli articoli che potrebbero essere soggetti a futuri dazi della Sezione 232 

 

La restituzione è disponibile per quanto riguarda i dazi reciproci. La U.S. Customs and Border Protection (CBP)pubblicherà linee guida aggiornate non appena possibile.

 

L'8 aprile 2025 gli Stati Uniti hanno aumentato i dazi reciproci sulla Cina dal 34% all'84%. Il dazio dell'84% è entrato in vigore alle 00:01 del 9 aprile 2025.

 

Il 2 aprile 2025 il Presidente Trump ha invocato l'IEEPA per imporre un dazio reciproco aggiuntivo del 34% sulla Cina a partire dal 9 aprile 2025. L'aliquota del 34% includeva la nuova tariffa base del 10% che si applica a tutti i paesi a partire dal 5 aprile.

 

Il 3 marzo 2025 gli Stati Uniti hanno aumentato il dazio sul fentanil dal 10% al 20% per i prodotti di Cina e Hong Kong immessi in consumo o prelevati dal magazzino per il consumo, a partire dalle 12:01 ET del 4 marzo 2025.

 

Il 4 febbraio 2025 è entrata in vigore la nuova tariffa del 10% sulla Cina.

 

Il 1° febbraio il Presidente Trump ha utilizzato l'IEEPA per imporre un dazio del 10% in aggiunta ai dazi esistenti della Sezione 301 sulle importazioni cinesi (compresi i prodotti di Hong Kong) con effetto dal 4 febbraio. L'ordine esecutivo non prevedeva il rimborso e non era previsto alcun processo di esclusione.

Eliminata l'esenzione de minimis

L'esenzione de minimis prevista da 19 U.S. C. § 1321(a)(2)(C) (nota anche come spedizioni ai sensi della Sezione 321) consente a una spedizione di merci (per persona, al giorno) del valore pari o inferiore a 800 $ di entrare negli Stati Uniti esente da dazi e tasse di importazione.

 

Gli Stati Uniti hanno sospeso l'esenzione de minimis per la Cina e Hong Kong a partire dal 2 maggio 2025.

 

Nuovi dazi e tasse postali per le importazioni de minimis in arrivo tramite posta internazionale

 

Sulle merci provenienti dalla Cina e da Hong Kong, con un valore pari o inferiore a 800 $, è stata imposta un'aliquota di dazio ad valorem oppure una tassa postale a partire dal 2 maggio 2025, alle ore 12:01.

 

Il dazio era inizialmente fissato al 30% del valore dell'articolo postale, ma l'8 aprile è stato aumentato al 90% del valore dell'articolo postale. Il 9 aprile il Presidente Trump ha aumentato il dazio de minimis al 120%.

 

Successivamente, il 12 maggio, il presidente ha emesso un ordine esecutivo che abbassava l'aliquota del dazio per le spedizioni postali de minimis al 54%, in vigore dal 14 maggio 2025, alle 00:01 ora di New York.

 

La tassa per articolo postale contenente merci per spedizioni postali di basso valore è di $100 a partire dal 2 maggio (dopo essere stata aumentata da ordini esecutivi datati 8 aprile e 9 aprile). Questa tassa è aumentata a $200 il 1° giugno 2025.

 

Ci sono nuove aliquote doganali per le spedizioni postali internazionali nell'ordinanza che elimina il de minimis per tutti i paesi, come descritto qui. Il dazio specifico per le spedizioni postali:

 

  • 80 $ per articolo per i paesi con un'aliquota tariffaria IEEPA effettiva inferiore al 16%.
  • 160 $ per articolo per i paesi con un dazio IEEPA effettivo compreso tra il 16% e il 25%.
  • 200 $ per articolo per i paesi con un dazio IEEPA effettivo superiore al 25%. 

Come importare prodotti di basso valore dalla Cina

A partire dal 2 maggio 2025 sarà richiesto un nuovo processo di importazione per le spedizioni di prodotti provenienti da Cina e Hong Kong, incluse le spedizioni postali. La voce Tipo 86 non è più accettata per le importazioni di basso valore dalla Cina e da Hong Kong. A eccezione della posta, le dichiarazioni devono essere effettuate nel CBP Automated Commercial Environment (ACE); i documenti cartacei non sono più accettati.

 

I nuovi processi di importazione aumenteranno i costi e i tempi di spedizione. I dichiaranti e gli importatori devono:

 

  • Presentare la dichiarazione formale o informale appropriata 
  • Pagare tutti i dazi, le tasse e le imposte applicabili

 

L'ingresso formale (voce Tipo 1) è richiesto per le spedizioni con un valore superiore a 2.500 $. 

 

L'ingresso informale (voce Tipo 11) potrebbe ora essere l'opzione migliore per la maggior parte delle spedizioni di basso valore dalla Cina e da Hong Kong. È appropriato anche per alcune merci a basso rischio (ad esempio, prodotti esenti da quote o dazi compensativi).  

Requisiti per l'ingresso informale (voce Tipo 11)

La voce Tipo 11 è una procedura di ingresso informale, ma è comunque più onerosa rispetto alla procedura che molte aziende hanno utilizzato in passato per le spedizioni de minimis.  

 

Il requisito principale per la voce Tipo 11 è il completamento del Modulo CBP 7501, che deve essere presentato elettronicamente tramite il sistema ACE. 

 

"Completare il modulo è un ulteriore passaggio amministrativo che molti troveranno oneroso", afferma Patrick Frith, Senior Director of Growth Cross-Border di Avalara.

 

Requisiti informativi per la voce Tipo 11

 

Le informazioni chiave richieste per il modulo CBP 7501 includono:

 

  • Informazioni sull'importatore e sulla dichiarazione
  • Dettagli di spedizione e trasporto
  • Merci e classificazione, incluso il codice a 10 cifre del Sistema Armonizzato (HTS) per ogni articolo
  • Valutazione e calcolo dei dazi (il valore di transazione si basa sul prezzo pagato per la merce quando questa è venduta per l'esportazione negli Stati Uniti, più eventuali costi di imballaggio applicabili, commissioni di vendita, royalty ecc.)
  • Dichiarazioni e certificazioni aggiuntive

 

I dazi stimati vanno versati entro 10 giorni dal rilascio della merce.

 

Sfide nell'utilizzo della voce Tipo 11

 

Determinare il codice HTS a 10 cifre corretto è uno dei compiti più impegnativi per le aziende che spediscono merci a livello internazionale. Ma è essenziale: se i venditori e-commerce, i marketplace online, gli importatori, gli spedizionieri o altri responsabili della presentazione della dichiarazione informale utilizzano il codice errato, potrebbe essere applicato il dazio non corretto. Ciò può comportare ulteriori ritardi in dogana e/o sanzioni e multe.

 

Le aziende che hanno beneficiato dell'esenzione de minimis potrebbero non essere abituate a classificare i prodotti con codici HTS a 10 cifre. I loro sistemi potrebbero non essere configurati per applicare i dazi a queste spedizioni.

Come possono le aziende conformarsi alle modifiche della regola de minimis?

"La sospensione dell'esenzione de minimis per tutti i Paesi (cioè l'eliminazione della soglia di basso valore da cui molte aziende dipendevano da molto tempo) segna un cambiamento fondamentale nella politica commerciale degli Stati Uniti", afferma Shane Bogdan, Direttore delle vendite transfrontaliere di Avalara. "Non è il momento di adottare un approccio attendista. Per evitare sorprese alla frontiera e mantenere la fiducia dei consumatori, le aziende devono agire subito per garantire una classificazione dei prodotti e un calcolo dei dazi accurati. La trasparenza dei costi di sbarco non è più un "optional", ma una necessità competitiva per vendere nel mercato statunitense."

 

Il modo più efficace per le aziende di soddisfare le mutevoli esigenze dei cambiamenti tariffari è automatizzare la conformità ai dazi doganali.

 

Avalara Cross-Border offre il calcolo in tempo reale dei dazi doganali e delle imposte di importazione e automatizza l'assegnazione dei codici HTS completi a 10 cifre richiesti ai sensi della voce Tipo 11.

 

I nostri clienti stanno avvalendosi della nostra tecnologia. "La suite di servizi di conformità di Avalara può aiutarvi a tenere il passo con questo ambiente in rapida evoluzione, garantendo la tranquillità di essere al passo con i cambiamenti", afferma Craig Reed, General Manager di Cross-Border di Avalara.  

 

Sono probabili ulteriori modifiche tariffarie e trovare informazioni accurate e aggiornate può essere difficile. Qualunque cosa accada, ti aiuteremo a stare al passo con i cambiamenti e a continuare a crescere a livello globale. Contattaci oggi stesso per saperne di più.

Domande frequenti

 

La disposizione de minimis ha consentito a molte merci con valore pari o inferiore a 800 $ di entrare negli Stati Uniti in esenzione da dazi e tramite una procedura di ingresso accelerata nota come Entry Type 86. La soglia de minimis era di 800 $ per persona al giorno.

 

Il 2 maggio 2025 gli Stati Uniti hanno sospeso l'esenzione de minimis per la Cina e Hong Kong. A partire dal 29 agosto 2025 gli Stati Uniti hanno sospeso l'esenzione de minimis per tutti i paesi e non accettano più la voce Tipo 86.

 

Molti altri Paesi offrono esenzioni de minimis, ma la maggior parte utilizza una soglia inferiore a 800 $. Gli Stati Uniti hanno aumentato la soglia de minimis da 200 $ a 800 $ nel 2016, aprendo le porte a spedizioni di basso valore. 

 

 

La U.S. Customs and Border Protection (CBP) ha elaborato più di 1,36 miliardi di spedizioni de minimis nell'anno fiscale 2024. Per questo motivo, e poiché operatori malintenzionati hanno sfruttato l'esenzione per contrabbandare merci illegali nel paese, gli Stati Uniti hanno posto fine alla loro esenzione de minimis.    

 

 

Il Sistema armonizzato (SA) è un sistema globale di classificazione dei prodotti utilizzato in tutti i processi di importazione ed esportazione. L'Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD) aggiorna il Sistema armonizzato ogni cinque anni. Il prossimo aggiornamento è previsto per il 2027. 

 

I codici HS sono i comuni codici di importazione/esportazione a sei cifre assegnati a ogni prodotto. 

 

I codici HTS sono codici estesi a 10 cifre assegnati alle merci che entrano negli Stati Uniti. I codici HTS sono costituiti dal codice HS a sei cifre più un codice aggiuntivo a quattro cifre specifico per gli Stati Uniti. A volte sono chiamati codici HTSUS (Harmonized Tariff Schedule of the United States). 

 

I codici HS, HTS e HTSUS sono collegati alle tariffe internazionali. Se assegni il codice sbagliato a un prodotto, potresti finire per assegnare l'aliquota tariffaria sbagliata. Guarda un webinar sui codici HS

 

 

La Cina ha implementato una varietà di dazi di ritorsione sulle merci statunitensi, ha cessato l'acquisto di alcuni prodotti agricoli e ha imposto controlli sulle esportazioni di alcuni minerali di terre rare verso gli Stati Uniti.

 

 

Le compagnie di spedizione hanno aumentato le tariffe e/o sospeso le spedizioni di basso valore in risposta ai nuovi dazi degli Stati Uniti e alla fine dell'esenzione de minimis.

 

Il 21 aprile la DHL ha sospeso il ritiro e la spedizione di spedizioni business-to-consumer (B2C) a privati negli Stati Uniti, per prodotti con un valore doganale dichiarato superiore a 800 $. Il 28 aprile la DHL ha ripreso il trasporto di queste spedizioni.

 

Tutte le spedizioni DHL verso gli Stati Uniti con un valore superiore a 800 $ richiedono l'elaborazione formale dell'ingresso a partire dal 5 aprile; la soglia precedente era di 2.500 $. 

 

La FedEx ha aggiunto supplementi di domanda sulle importazioni negli Stati Uniti. Tra il 15 aprile e il 2 maggio è stato applicato un costo di 45 centesimi per libbra sulle importazioni da Cina, Hong Kong e Filippine.

 

A partire dal 2 maggio 2025 la FedEx ha aumentato sia la commissione di sdoganamento (nota anche come commissione di anticipo o commissione di gestione dei dazi) sia la commissione di inoltro di dazi e tasse per le spedizioni con un valore doganale pari o inferiore a 800 $.

 

UPS ha implementato una tariffa aggiuntiva di 64 centesimi per chilogrammo, effettiva dal 13 aprile, per tutte le spedizioni verso gli Stati Uniti provenienti da Cina, Hong Kong e Macao. Lo spedizioniere sottolinea che i supplementi di prezzo sono soggetti a modifiche.

 

Hongkong Post ha reagito anche alle politiche tariffarie di Trump. Il 16 aprile, il governo di Hong Kong ha emesso un comunicato stampa in cui si afferma:

 

"Hongkong Post non riscuoterà alcun cosiddetto dazio per conto degli Stati Uniti e sospenderà l'accettazione di articoli postali contenenti merci destinate agli Stati Uniti."

 

"Hongkong Post sospenderà l'accettazione di articoli postali inviati con trasporto su terra contenenti merci destinate agli Stati Uniti con effetto immediato (16 aprile)."

 

"Hongkong Post sospenderà l'accettazione di articoli postali aerei contenenti merci destinate agli Stati Uniti a partire dal 27 aprile."

 

Il 14 maggio 2025 il South China Morning Post ha riferito che la sospensione del servizio di pacchi negli Stati Uniti di Hongkong Post rimarrà in vigore nonostante l'accordo commerciale.

 

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Per altre notizie sulle tariffe, leggi:

 

Questo post del blog è stato originariamente pubblicato a febbraio 2025.

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