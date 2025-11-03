Come gestire i dazi USA-Cina e la fine dell'esenzione de minimis

La disposizione de minimis ha consentito a molte merci con valore pari o inferiore a 800 $ di entrare negli Stati Uniti in esenzione da dazi e tramite una procedura di ingresso accelerata nota come Entry Type 86. La soglia de minimis era di 800 $ per persona al giorno.
Il 2 maggio 2025 gli Stati Uniti hanno sospeso l'esenzione de minimis per la Cina e Hong Kong. A partire dal 29 agosto 2025 gli Stati Uniti hanno sospeso l'esenzione de minimis per tutti i paesi e non accettano più la voce Tipo 86.
Molti altri Paesi offrono esenzioni de minimis, ma la maggior parte utilizza una soglia inferiore a 800 $. Gli Stati Uniti hanno aumentato la soglia de minimis da 200 $ a 800 $ nel 2016, aprendo le porte a spedizioni di basso valore.
La U.S. Customs and Border Protection (CBP) ha elaborato più di 1,36 miliardi di spedizioni de minimis nell'anno fiscale 2024. Per questo motivo, e poiché operatori malintenzionati hanno sfruttato l'esenzione per contrabbandare merci illegali nel paese, gli Stati Uniti hanno posto fine alla loro esenzione de minimis.
Il Sistema armonizzato (SA) è un sistema globale di classificazione dei prodotti utilizzato in tutti i processi di importazione ed esportazione. L'Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD) aggiorna il Sistema armonizzato ogni cinque anni. Il prossimo aggiornamento è previsto per il 2027.
I codici HS sono i comuni codici di importazione/esportazione a sei cifre assegnati a ogni prodotto.
I codici HTS sono codici estesi a 10 cifre assegnati alle merci che entrano negli Stati Uniti. I codici HTS sono costituiti dal codice HS a sei cifre più un codice aggiuntivo a quattro cifre specifico per gli Stati Uniti. A volte sono chiamati codici HTSUS (Harmonized Tariff Schedule of the United States).
I codici HS, HTS e HTSUS sono collegati alle tariffe internazionali. Se assegni il codice sbagliato a un prodotto, potresti finire per assegnare l'aliquota tariffaria sbagliata. Guarda un webinar sui codici HS.
La Cina ha implementato una varietà di dazi di ritorsione sulle merci statunitensi, ha cessato l'acquisto di alcuni prodotti agricoli e ha imposto controlli sulle esportazioni di alcuni minerali di terre rare verso gli Stati Uniti.
Le compagnie di spedizione hanno aumentato le tariffe e/o sospeso le spedizioni di basso valore in risposta ai nuovi dazi degli Stati Uniti e alla fine dell'esenzione de minimis.
Il 21 aprile la DHL ha sospeso il ritiro e la spedizione di spedizioni business-to-consumer (B2C) a privati negli Stati Uniti, per prodotti con un valore doganale dichiarato superiore a 800 $. Il 28 aprile la DHL ha ripreso il trasporto di queste spedizioni.
Tutte le spedizioni DHL verso gli Stati Uniti con un valore superiore a 800 $ richiedono l'elaborazione formale dell'ingresso a partire dal 5 aprile; la soglia precedente era di 2.500 $.
La FedEx ha aggiunto supplementi di domanda sulle importazioni negli Stati Uniti. Tra il 15 aprile e il 2 maggio è stato applicato un costo di 45 centesimi per libbra sulle importazioni da Cina, Hong Kong e Filippine.
A partire dal 2 maggio 2025 la FedEx ha aumentato sia la commissione di sdoganamento (nota anche come commissione di anticipo o commissione di gestione dei dazi) sia la commissione di inoltro di dazi e tasse per le spedizioni con un valore doganale pari o inferiore a 800 $.
UPS ha implementato una tariffa aggiuntiva di 64 centesimi per chilogrammo, effettiva dal 13 aprile, per tutte le spedizioni verso gli Stati Uniti provenienti da Cina, Hong Kong e Macao. Lo spedizioniere sottolinea che i supplementi di prezzo sono soggetti a modifiche.
Hongkong Post ha reagito anche alle politiche tariffarie di Trump. Il 16 aprile, il governo di Hong Kong ha emesso un comunicato stampa in cui si afferma:
"Hongkong Post non riscuoterà alcun cosiddetto dazio per conto degli Stati Uniti e sospenderà l'accettazione di articoli postali contenenti merci destinate agli Stati Uniti."
"Hongkong Post sospenderà l'accettazione di articoli postali inviati con trasporto su terra contenenti merci destinate agli Stati Uniti con effetto immediato (16 aprile)."
"Hongkong Post sospenderà l'accettazione di articoli postali aerei contenenti merci destinate agli Stati Uniti a partire dal 27 aprile."
Il 14 maggio 2025 il South China Morning Post ha riferito che la sospensione del servizio di pacchi negli Stati Uniti di Hongkong Post rimarrà in vigore nonostante l'accordo commerciale.
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