Come gestire i dazi USA-Cina e la fine dell'esenzione de minimis

Il 1° novembre 2025, la Casa Bianca ha pubblicato una scheda informativa sull'accordo commerciale con la Cina. La scheda afferma che gli Stati Uniti applicheranno le seguente modifiche:

Ridurre la tariffa sul fentanil per la Cina del 10% a partire dal 10 novembre 2025.

Mantenere la sospensione dei dazi reciproci IEEPA maggiorati sulle importazioni cinesi fino al 10 novembre 2026; l'attuale dazio reciproco del 10% rimarrà in vigore.

Estendere la scadenza di alcune esclusioni tariffarie della Sezione 301 (con scadenza il 29 novembre 2025) fino al 10 novembre 2026.

Il 30 ottobre 2025, Stati Uniti e Cina hanno raggiunto una situazione di stallo strategico durante i colloqui commerciali in Corea del Sud. Pechino sospenderà le restrizioni sulle esportazioni di terre rare e Washington abbasserà la tariffa sul fentanil dal 20% al 10%. Entrambi i paesi avrebbero anche concordato di sospendere le nuove tasse portuali sulle navi dell'altro.

Il 14 ottobre 2025 gli Stati Uniti hanno implementato nuove tasse portuali su alcune navi di costruzione cinese e su navi con proprietari o operatori cinesi, e la Cina ha imposto nuove tasse portuali sulle navi di proprietà statunitense.

Il 29 agosto 2025 la Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Circuito Federale ha stabilito che l'IEEPA non autorizza il presidente a imporre i dazi come ha fatto. L'amministrazione ha presentato ricorso e la Corte Suprema degli Stati Uniti discuterà le argomentazioni orali il 5 novembre 2025.

L'11 agosto 2025 la Casa Bianca ha sospeso un aumento delle tariffe che avrebbe dovuto colpire le importazioni cinesi il 12 agosto. I prodotti provenienti da Cina, Hong Kong e Macao rimangono soggetti a un dazio reciproco del 10% fino al 10 novembre 2025, oltre al dazio del 20% stabilito all'inizio di quest'anno ai sensi dell'IEEPA, più altri dazi statunitensi applicabili.

Il 10 giugno 2025 la Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Circuito Federale ha esteso la sospensione temporanea emessa il 29 maggio.

Il 28 maggio 2025 le tariffe IEEPA sono state contestate. La Corte di Commercio Internazionale degli Stati Uniti ha bloccato le tariffe IEEPA il 28 maggio, e la Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Circuito Federale ha sospeso l'ingiunzione il giorno seguente.

Il 14 maggio 2025 i dazi reciproci sulla Cina sono stati temporaneamente abbassati. Il Presidente Trump ha sospeso i dazi reciproci per 90 giorni, fino al 12 agosto, ma ha mantenuto un dazio di base del 10%, più il dazio IEEPA del 20% sul fentanil, i dazi della Sezione 301 e i dazi della Sezione 232. Le tariffe totali su prodotti selezionati sono scese dal 245% al 130%. Per la maggior parte dei prodotti, la tariffa è di circa il 55%.

Il 2 maggio 2025 l'esenzione de minimis è terminata per la Cina.</ Le importazioni di basso valore prodotte in Cina e Hong Kong sono state soggette a tutti i dazi applicabili a partire dal 2 maggio.

L'11 aprile 2025 la Casa Bianca ha annunciato eccezioni ai dazi reciproci. Secondo le linee guida del CBP, i dazi reciproci non si applicano a determinate merci immesse in consumo o prelevate da magazzino per il consumo, a partire dalle 00:01 (ora di New York) del 5 aprile 2025.

I prodotti interessati includono dispositivi elettronici come computer, semiconduttori e smartphone. Le linee guida includono un elenco dei codici HTSUS (Harmonized Tariff Schedule of the United States) interessati. Gli importatori possono richiedere un rimborso del dazio pagato prima che fosse prevista questa esclusione.

Il 9 aprile 2025, il Presidente Trump ha aumentato i dazi sulla Cina. In base al suo ordine esecutivo, un dazio del 125% sostituisce il dazio dell'84% precedentemente annunciato e si applica anche ai prodotti di Hong Kong e Macao. Il dazio del 125% è entrato in vigore alle 00:01 del 10 aprile 2025.

Il totale complessivo per la maggior parte dei prodotti cinesi ha raggiunto oltre il 145%, sebbene, come spiegato in una scheda informativa della Casa Bianca, sulla Cina sia stato imposto "un dazio fino al 245% sulle importazioni negli Stati Uniti". Ad esempio, una tariffa del 245% è stata applicata a veicoli elettrici e siringhe.

Ci sono alcune esclusioni. I beni non soggetti alla tariffa reciproca sono:

Articoli soggetti a 50 USC 1702(b)

Lingotti

Rame, prodotti farmaceutici, semiconduttori e articoli in legno

Energia e alcuni minerali non disponibili negli Stati Uniti

Articoli in acciaio/alluminio e auto/parti di auto già soggetti a dazi della Sezione 232, e tutti gli articoli che potrebbero essere soggetti a futuri dazi della Sezione 232

La restituzione è disponibile per quanto riguarda i dazi reciproci. La U.S. Customs and Border Protection (CBP)pubblicherà linee guida aggiornate non appena possibile.

L'8 aprile 2025 gli Stati Uniti hanno aumentato i dazi reciproci sulla Cina dal 34% all'84%. Il dazio dell'84% è entrato in vigore alle 00:01 del 9 aprile 2025.

Il 2 aprile 2025 il Presidente Trump ha invocato l'IEEPA per imporre un dazio reciproco aggiuntivo del 34% sulla Cina a partire dal 9 aprile 2025. L'aliquota del 34% includeva la nuova tariffa base del 10% che si applica a tutti i paesi a partire dal 5 aprile.

Il 3 marzo 2025 gli Stati Uniti hanno aumentato il dazio sul fentanil dal 10% al 20% per i prodotti di Cina e Hong Kong immessi in consumo o prelevati dal magazzino per il consumo, a partire dalle 12:01 ET del 4 marzo 2025.

Il 4 febbraio 2025 è entrata in vigore la nuova tariffa del 10% sulla Cina.

Il 1° febbraio il Presidente Trump ha utilizzato l'IEEPA per imporre un dazio del 10% in aggiunta ai dazi esistenti della Sezione 301 sulle importazioni cinesi (compresi i prodotti di Hong Kong) con effetto dal 4 febbraio. L'ordine esecutivo non prevedeva il rimborso e non era previsto alcun processo di esclusione.