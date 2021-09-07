A seguito dell'introduzione dell'Import One-Stop Shop (IOSS) il 1° luglio 2021, abbiamo trattato l'introduzione di nuove regole sulle spedizioni inferiori a 150 euro e illustrato come la tua attività può beneficiare dei cambiamenti.

Se, tuttavia, la tua azienda vende merci di valore superiore a 150 euro, potresti chiederti come influiscono questi cambiamenti sulla tua attività.

Per le merci di valore superiore a 150 euro la buona notizia è che tutto procede come al solito!

Mentre il processo doganale non è cambiato per l'e-commerce, i venditori che spediscono merci con un valore superiore a 150 euro possono ora avere la possibilità di semplificare la loro dichiarazione IVA. Le opzioni a tua disposizione dipenderanno dalla struttura dell'attività.

Il motivo per cui le spedizioni superiori a 150 euro non sono state incluse nelle modifiche della riforma UE, è perché le merci di questo valore sono soggette anche a dazi oltre all'IVA, pertanto la materia sarebbe stata troppo complicata da gestire.

Se la tua attività vende merci di valore superiore a 150 euro e intendi continuare a stoccarle al di fuori dell'UE, ecco le opzioni a tua disposizione.

Opzione 1: il cliente diventa l'importatore registrato, e cioè è tenuto a pagare l'IVA all'importazione alla consegna della merce

In questo modello:

l'azienda spedisce la merce al confine tramite il proprio vettore;

il cliente riceve quindi una notifica che richiede di pagare l'IVA e i dazi per ottenere il prodotto;

una volta pagato l'importo, la merce è sdoganata e inviata al cliente.

Sebbene questo sia il modello più semplice per i venditori, l'esperienza dei clienti con questa opzione è sempre negativa a causa degli oneri aggiuntivi inattesi e dei tempi di consegna supplementari. Analogamente, per eventuali resi, i venditori sono tenuti a pagare l'IVA per ricevere la merce. Richiedere il rimborso dell'IVA è di per sé un compito che richiede molto tempo.

Se la tua azienda è una start-up o desideri espandere la tua attività in modo consolidato, con la possibilità di aumentare le vendite, questa probabilmente non è l'opzione migliore per te.

Opzione 2: la tua azienda paga l'IVA e i dazi alla dogana, quindi addebita al cliente l'aliquota IVA locale.

Questo modello funziona come segue:

L'azienda spedisce la merce al confine dove si trova il cliente, solitamente tramite un corriere.

L'IVA e i dazi sono pagati dall'azienda per sdoganare le merci nell'UE, seguiti da una vendita locale al consumatore all'aliquota IVA locale.

Questa opzione offre al cliente un'esperienza positiva, poiché le spedizioni sono sdoganate abbastanza rapidamente e il cliente non è soggetto a eventuali costi aggiuntivi per ricevere il prodotto.

Se da un lato questo è un grande vantaggio per il consumatore, dall'altro è piuttosto costoso per un'azienda, in quanto sarebbe tenuta a registrarsi localmente in ogni paese in cui desidera seguire questo modello. Tuttavia, se si adotta questa opzione, le aziende possono facilmente recuperare l'IVA sul reso di prodotti, e questo rappresenta un vantaggio rispetto ad alcuni degli altri modelli.

Gli svantaggi di questa opzione riguardano i prezzi. È necessario considerare la potenziale aliquota IVA e i dazi doganali che ti saranno addebitati. Devi pertanto considerare come tali costi sono successivamente strutturati per il prezzo che il cliente paga. Ad esempio, potresti decidere di applicare un'aliquota media in tutte le regioni dell'UE in cui vendi. Tuttavia, ricorda che in questo caso c'è una complessità aggiuntiva dovuta alle diverse aliquote IVA all'interno del blocco commerciale. Se una regione con aliquote IVA più elevate supera in vendite quelle con aliquote inferiori, il monitoraggio si rivelerà costoso.

Un modo semplice di adottare questo approccio sarebbe implementare una soluzione software per determinare l'IVA e l'aliquota doganale in base all'ubicazione geografica del cliente. Questo ti aiuterà ad addebitare con precisione l'aliquota corretta al consumatore, con conseguente efficienza dei costi per la tua azienda.

Ricorda: le aziende non registrate nell'UE potrebbero dover nominare un rappresentante doganale per importare merci nell'UE.

Opzione 3: come l'opzione 2, tuttavia, invece di indicare l'azienda come importatore, devi pagare comunque l'IVA e il dazio, ma il cliente è indicato come importatore

Il meccanismo è spesso chiamato il "modello DDP Agent":

L'azienda spedisce la merce al confine dove si trova il cliente, solitamente tramite un corriere





L'IVA e i dazi sono pagati dall'azienda per sdoganare le merci nell'UE. La differenza qui è che il cliente è indicato come importatore di riferimento.

Questa opzione offre al cliente una buona esperienza, poiché le spedizioni sono sdoganate rapidamente e non ci sono costi aggiuntivi per ricevere la merce.

Un chiaro vantaggio di questa opzione è che la tua attività non deve essere registrata nei luoghi in cui spedisci, anche se questo varia per le regioni al di fuori dell'UE. È invece necessario ottenere una procura dal cliente, e questo può allungare leggermente il processo di pagamento a seconda di come viene gestito.

Anche in questo caso la procedura è vantaggiosa per il consumatore, ma esiste un costo indiretto potrebbe significare che questo non è il modello giusto per la tua attività. Quando i beni sono restituiti dal consumatore, l'azienda che ha spedito i beni non può recuperare l'IVA perché la dichiarazione è compilata con i dati del consumatore.

Più alto è il tasso di resi, meno probabile è che questo modello sia adatto a voi. Si sconsiglia l'utilizzo di questo modello per calzature e abbigliamento a causa del tasso naturalmente più elevato di resi.

Anche le aziende riscontrano gli stessi problemi di prezzo con questo modello che hanno nell'opzione 2, quindi lo stesso vale per l'implementazione del software. La differenza è che non si ha la fattura extra da riconciliare, e questo può determinare una rendicontazione interna più semplice.

Ricorda: la definizione dei prezzi può essere difficile senza un processo automatizzato, quindi puoi potenzialmente risparmiare l'importo che potresti spendere in software applicando i prezzi giusti al consumatore.

Opzione 4: spedire le merci in un'unica località dell'UE dove queste sono trattenute e sdoganate

Questo modello utilizza alcuni elementi dell'opzione 2, ma con un modello di spedizione leggermente diverso per sfruttare la nuova semplificazione dell'e-commerce.

In questo modello ti sarebbe richiesto di scegliere un paese di terra, ovvero il luogo in cui desideri sdoganare le merci.

Come nel secondo modello, l'azienda diventa l'importatore registrato ed è tenuta a pagare tutte le relative imposte e oneri IVA. In seguito la tua azienda spedisce le merci dal vostro luogo di sdoganamento al paese dell'UE in cui ha sede il cliente.

Dal punto di vista del venditore, questo offre una riduzione del numero di luoghi in cui è necessario essere registrati. Nel paese di destinazione scelto, sarebbe quindi necessario registrarsi normalmente e per una registrazione One-Stop Shop.

Ancora una volta il cliente non riceverebbe alcun costo aggiuntivo, poiché questi sono a carico del venditore. L'unico inconveniente è che la merce deve passare attraverso una località iniziale, e questo potrebbe rallentare leggermente le spedizioni.

Le aziende che utilizzano questo modello incontrano le stesse problematiche di definizione del prezzo presenti nell'opzione 2, pertanto si applicano le stesse considerazioni in merito all'implementazione del software.

Ricorda: potrebbe essere richiesta documentazione aggiuntiva e potrebbero essere aggiunti costi supplementari. È più costoso dell'IOSS, ma più economico che registrare le vendite in ogni paese in cui si vende. Un vantaggio è che con questa opzione sono possibili i rimborsi.

Perché il numero di prodotti restituiti è così importante?

In breve, è meglio essere registrati nel paese in cui si effettua la spedizione, altrimenti si sarà responsabili delle spese se un cliente desidera un rimborso.

Se un'azienda decide di scegliere l'opzione 3, non avrà la possibilità di richiedere un rimborso IVA sui prodotti restituiti. La tua azienda desidera ovviamente offrire la migliore esperienza ai clienti, quindi fornirai loro un rimborso anche se questo rappresenta un costo per voi.