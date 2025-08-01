L'acronimo OSS sta per One-Stop Shop (sportello unico). Si tratta di un regime di semplificazione che consente ai venditori B2C di beni e servizi all'interno dell'UE di addebitare, dichiarare e versare l'IVA sulle loro vendite transfrontaliere attraverso un'unica registrazione e dichiarazione IVA nell'UE.

L'OSS può far risparmiare tempo alle aziende e ridurre i loro costi amministrativi, poiché l'azienda che usa questo sistema non dovrà ottenere numeri di partita IVA e completare le dichiarazioni IVA in ogni paese in cui vende: sarà sufficiente che presenti una sola dichiarazione OSS insieme alla sua consueta dichiarazione IVA nazionale.