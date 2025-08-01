La commissione IOSS si riferisce all'IVA riscossa al momento della vendita per beni di scarso valore importati nell'UE. Utilizzando il regime IOSS, i venditori possono addebitare l'IVA al momento del pagamento e dichiararla tramite un unico stato membro dell'UE.
Il MOSS era utilizzato per la dichiarazione dell'IVA sulle vendite transfrontaliere di servizi digitali all'interno dell'UE. L'IOSS è utilizzato per la dichiarazione dell'IVA sulle merci di basso valore importate nell'UE da paesi extra-UE.
L'IOSS è per le vendite a distanza di beni di basso valore importati nell'UE. L'OSS è utilizzato per la dichiarazione IVA sulle vendite transfrontaliere di beni e alcuni servizi all'interno dell'UE.