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1 agosto 2025

Cosa significano gli acronimi OSS, MOSS e IOSS?

Ben Robinson

Le registrazioni OSS, MOSS e IOSS hanno plasmato il modo in cui le aziende che effettuano vendite transfrontaliere business-to-customer (B2C) gestiscono la conformità all'IVA. Ma come funzionano questi tre sistemi? Comprenderli può aiutarti a semplificare la conformità IVA quando la tua azienda effettua vendite in tutta l'Unione europea (UE).  

Punti chiave

  • L'OSS consente ai venditori UE e non-UE di dichiarare l'IVA per le vendite B2C transfrontaliere con un'unica registrazione.
  • Utilizzando l'IOSS, l'IVA è riscossa al momento della vendita, quindi i clienti non dovranno affrontare costi imprevisti alla consegna.
  • L'OSS ha sostituito il MOSS, estendendo la copertura oltre i servizi digitali anche ai beni.
  • I venditori extra-UE possono utilizzare l'OSS non-Unione e l'IOSS per evitare di registrarsi in ogni paese dell'UE.

Cos'è l'OSS?

L'acronimo OSS sta per One-Stop Shop (sportello unico). Si tratta di un regime di semplificazione che consente ai venditori B2C di beni e servizi all'interno dell'UE di addebitare, dichiarare e versare l'IVA sulle loro vendite transfrontaliere attraverso un'unica registrazione e dichiarazione IVA nell'UE.  

 

L'OSS può far risparmiare tempo alle aziende e ridurre i loro costi amministrativi, poiché l'azienda che usa questo sistema non dovrà ottenere numeri di partita IVA e completare le dichiarazioni IVA in ogni paese in cui vende: sarà sufficiente che presenti una sola dichiarazione OSS insieme alla sua consueta dichiarazione IVA nazionale.

Informazioni chiave sull'OSS

  • L'OSS ha sostituito e ampliato il regime Mini One-Stop Shop (MOSS) (ulteriori informazioni sul MOSS in seguito).  
  • L'OSS è suddiviso in due categorie: 
    • OSS Unione, utilizzato dalle aziende con sede nell'UE che vendono beni B2C all'interno dell'UE, dalle aziende non-UE con un magazzino o scorte nell'UE che vendono beni a clienti dell'UE e dai fornitori di servizi B2C come telecomunicazioni, broadcasting e servizi digitali.  
    • OSS non-Unione, utilizzato da aziende non-UE che forniscono servizi B2C a clienti UE senza avere alcuna presenza fisica né un magazzino nell'UE. Queste aziende possono registrarsi per l'OSS non-Unione in un paese dell'UE per presentare le dichiarazioni IVA trimestrali. 

Cosa devi ricordare

Le aziende non residenti nell'UE possono utilizzare la procedura semplificata OSS per le dichiarazioni registrandosi prima come contribuente non-Unione. Ciò consente loro di essere registrate presso un'unica autorità fiscale dell'UE, con la possibilità di presentare dichiarazioni OSS trimestrali allo stesso modo dei venditori di e-commerce dell'UE. 

 

L'OSS non si applica alle merci importate nell'UE da paesi esterni alla regione. Sono queste le finalità dell'IOSS.

Cos'è l'IOSS?

L'acronimo IOSS sta per Import One-Stop Shop (sportello unico per le importazioni). È un regime introdotto per semplificare la gestione dell'IVA sulle importazioni di beni di valore inferiore a 150 euro venduti da paesi extra-UE a consumatori residenti nell'UE. I venditori devono addebitare l'IVA ai propri clienti solo al momento della vendita. Per questo motivo, gli acquirenti non sono tenuti a pagare l'IVA all'importazione in dogana se il venditore utilizza l'IOSS.

 

Le merci vendute tramite IOSS adempiono alle procedure doganali attraverso una "corsia verde" dedicata. Questo consente uno sdoganamento rapido e semplificato e una consegna più veloce ai clienti. 

 

Alle aziende registrate per l'IOSS è assegnato un numero IOSS. Questo è un numero di identificazione IVA unico utilizzato nelle dichiarazioni doganali per dimostrare che l'IVA è già stata riscossa dal venditore.

 

Per utilizzare l'IOSS, l'azienda che effettua vendite a distanza di beni da fuori dell'UE deve registrarsi nello stato membro in cui ha stabilito la propria attività. In alternativa, se ha sede al di fuori dell'UE, l'azienda può scegliere un singolo stato membro. Scegliere uno stato membro rispetto a un altro non offre alcun vantaggio ai fini del regime IVA.

 

Nell'ambito dell'IOSS, un'azienda è tenuta a presentare, allo stato membro in cui è registrata, un'unica dichiarazione IVA mensile che includa:

 

  • Valore totale delle vendite (al netto dell'IVA) a ciascuno Stato membro, ovvero dove il cliente ha ricevuto la merce 
  • Importo IVA  
  • Aliquota IVA

Informazioni chiave sull'IOSS

  • L'IVA è riscossa al momento della vendita e dichiarata tramite un'unica dichiarazione IOSS mensile. 
  • I clienti non devono pagare l'IVA o le spese di gestione doganale alla consegna. 
  • Lo sdoganamento è più rapido. 

Cosa occorre ricordare

I marketplace online che effettuano vendite di beni importati potrebbero essere tenuti a riscuotere e versare l'IVA per conto dei venditori nell'ambito dell'IOSS. Ciò supporta l'obiettivo delle autorità europee di ridurre le frodi IVA.

Cos'è il MOSS?

L'acronimo MOSS sta per Mini One-Stop Shop (mini sportello unico). Il MOSS era un predecessore dell'OSS che si applicava alle forniture B2C di servizi digitali (come streaming e software) in tutta l'UE. L'OSS ha sostituito il MOSS, estendendo il suo ambito ai beni fisici e a più tipi di servizi.

Informazioni chiave sul MOSS

  • Le registrazioni MOSS sono già state automaticamente migrate al regime OSS dalla maggior parte delle autorità fiscali dell'UE. 
  • Sebbene il regime MOSS del Regno Unito sia terminato, i venditori del Regno Unito possono comunque utilizzare l'OSS non-Unione per conformarsi alle norme IVA dell'UE quando vendono servizi digitali ai consumatori dell'UE.

Come Avalara ti può aiutare

Gli sportelli unici contribuiscono a semplificare la conformità IVA per i venditori e a facilitare l'espansione transfrontaliera. È importante stabilire quale è il regime di semplificazione idoneo per la tua attività. Puoi contattare Avalara per saperne di più o scoprire le nostre soluzioni di conformità IVA e IOSS.

Domande frequenti

La commissione IOSS si riferisce all'IVA riscossa al momento della vendita per beni di scarso valore importati nell'UE. Utilizzando il regime IOSS, i venditori possono addebitare l'IVA al momento del pagamento e dichiararla tramite un unico stato membro dell'UE.

Il MOSS era utilizzato per la dichiarazione dell'IVA sulle vendite transfrontaliere di servizi digitali all'interno dell'UE. L'IOSS è utilizzato per la dichiarazione dell'IVA sulle merci di basso valore importate nell'UE da paesi extra-UE.

L'IOSS è per le vendite a distanza di beni di basso valore importati nell'UE. L'OSS è utilizzato per la dichiarazione IVA sulle vendite transfrontaliere di beni e alcuni servizi all'interno dell'UE.

Le aliquote, regole e normative relative alla sales tax cambiano frequentemente. Anche se speriamo che queste informazioni ti siano utili, questo blog ha scopo puramente informativo e non costituisce consulenza legale o fiscale.
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