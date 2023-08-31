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31 ago 2023

Comprendere il proprio nexus (Inglese)

Avalara

Se vendete o intendete entrare nel mercato statunitense, i vostri obblighi fiscali sulle vendite negli Stati Uniti — o anche solo sapere quando e dove li avete — possono essere difficili da gestire. Il nostro prossimo webinar, Nexus: cos'è e perché devi conoscerlo, può aiutarti a comprendere le complessità dell'imposta sulle vendite negli Stati Uniti e a superare le tue sfide di conformità.  

Nexus: cos'è e come si attiva?

Il "Nexus" si riferisce al collegamento tra un'attività commerciale e uno stato degli Stati Uniti che fa scattare l'obbligo per l'attività di registrarsi, riscuotere e versare l'imposta sulle vendite negli Stati Uniti. Gli obblighi di Nexus sono molto probabilmente attivati nei due seguenti modi: 

 

  • Il nesso fisico si stabilisce se la tua attività ha una presenza fisica in uno stato, ad esempio sotto forma di ufficio, magazzino o centro di distribuzione. La partecipazione a eventi, l'impiego di lavoratori a distanza e persino la pubblicità possono anche stabilire un nesso fisico in alcuni stati. La nostra guida Know Your Nexus può aiutarti a saperne di più.
  • Il nesso economico può essere stabilito se un'azienda effettua un certo numero di transazioni o raggiunge un determinato importo di entrate all'interno di uno stato — le regole e le soglie variano da stato a stato — anche senza una presenza fisica. Questa sentenza è il risultato della sentenza del 2018 South Dakota v. Wayfair, Inc. Decision della Corte Suprema degli Stati Uniti. 

 

Se si attiva l'obbligo di registrarsi per l'imposta sulle vendite negli Stati Uniti, è essenziale applicare l'aliquota fiscale corretta per la giurisdizione fiscale pertinente. Addebitare un costo eccessivo ai clienti probabilmente porterà a esperienze negative e alla perdita di affari, mentre addebitare un costo insufficiente potrebbe portare a un controllo da parte delle autorità fiscali statali. 

Cosa fare se hai stabilito un nexus a tua insaputa

Un'autorità fiscale statale statunitense non avviserà un'azienda prima che sia stato stabilito il nesso economico; potrebbe non mettersi in contatto finché non sarà dovuto un considerevole importo di tasse arretrate. Le aziende dovrebbero quindi assumersi la responsabilità di monitorare le proprie vendite in modo da sapere quando le soglie sono state superate e quando devono registrarsi per l'imposta sulle vendite negli Stati Uniti. 

 

È possibile per le aziende stabilire un nesso in uno stato senza saperlo, e quindi non versare le tasse quando dovute. Se la tua azienda ha maturato un obbligo fiscale e non si è mai registrata o non ha mai versato l'imposta sulle vendite negli Stati Uniti, puoi ridurre al minimo i rischi con un accordo di divulgazione volontaria (VDA).

 

I VDA sono progettati per incoraggiare la conformità fiscale riducendo le sanzioni per le imposte non versate. In sostanza, in cambio della presentazione volontaria e dell'ammissione di dover pagare le tasse, le autorità fiscali statali possono offrire agevolazioni come sanzioni ridotte per l'inadempienza o limitare il periodo di "look-back" (il periodo di tempo in cui uno stato può ritenere un contribuente responsabile per le tasse non pagate).

 

Se si viene a conoscenza di un obbligo fiscale che non si è adempiuto, è utile farsi avanti il prima possibile e fornire volontariamente le informazioni alle autorità fiscali competenti; se si viene contattati dall'autorità fiscale prima di contattarla, un VDA non sarà più possibile. Senza un VDA, sarai soggetto a sanzioni complete per non conformità. Sebbene queste possano variare tra i diversi stati, le sanzioni aggiuntive possono arrivare fino al 50% delle imposte arretrate dovute. Potrebbero essere addebitati anche interessi.

5 passaggi per gestire con successo la conformità fiscale sulle vendite negli Stati Uniti

La complessità dell'imposta sulle vendite negli Stati Uniti può sembrare un ostacolo al successo nel mercato statunitense. Cinque passaggi chiave per ottenere e mantenere la conformità alla sales tax statunitense possono aiutarti a superare la sfida: 

 

  1. Ricerca: Ricercate a fondo le norme fiscali di qualsiasi stato in cui potreste stabilire un nesso.

  2. Registrazione: Se stabilisci un nesso in uno stato, registrati tempestivamente per l'imposta sulle vendite negli Stati Uniti.

  3. Calcolo: Una volta registrati, utilizzate un efficace software di calcolo delle imposte per applicare le aliquote fiscali corrette alle transazioni.

  4. Monitoraggio delle esenzioni: Alcune transazioni potrebbero essere esenti dall'imposta sulle vendite; monitorarle e registrarle è fondamentale.

  5. Versamento: Versare sempre l'importo corretto delle imposte riscosse in tempo.

 

L'automazione e le soluzioni digitali stanno diventando essenziali per ottenere e mantenere la conformità fiscale, specialmente nei mercati con migliaia di aliquote e normative diverse. Avalara AvaTax può aiutarvi a rimanere aggiornati sui requisiti di migliaia di giurisdizioni fiscali statunitensi. Può anche aiutarti a identificare dove potrebbero emergere nuovi obblighi fiscali, consentendoti di visualizzare una mappa di calore che traccia il volume e la posizione delle tue vendite.

 

La valutazione del rischio fiscale di Avalara è un'altra risorsa utile per identificare i tuoi obblighi fiscali. Se ci fornite alcune informazioni di base sulle attività della vostra azienda, possiamo fornirvi una stima dei vostri obblighi fiscali sulle vendite negli Stati Uniti per località, per capire dove avete già un nesso e dove potrebbero sorgere obblighi in futuro.

Scopri i migliori consigli di Avalara per la conformità alla sales tax negli Stati Uniti

Con così tante aliquote e regole, rimanere al passo con gli obblighi fiscali sulle vendite negli Stati Uniti può essere una sfida enorme. Nel nostro prossimo webinar, gli esperti Avalara vi aiuteranno a eliminare le incertezze e vi mostreranno tutto ciò che c'è da sapere sugli obblighi fiscali sulle vendite negli Stati Uniti.

 

Con le intuizioni degli esperti Sacha Wilson e Phani Krishna, Senior Director di Avalara, Nexus: cos'è e perché devi conoscerlo, giovedì 12 ottobre 2023, alle 11:00 BST/15.30 IST, può aiutarti ad avere successo nel mercato statunitense.  

Aliquote, regole e normative sull'imposta sulle vendite cambiano frequentemente. Anche se speriamo che queste informazioni ti siano utili, questo blog ha scopo puramente informativo e non fornisce consulenza legale o fiscale.
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