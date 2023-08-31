Comprendere il proprio nexus (Inglese)

Un'autorità fiscale statale statunitense non avviserà un'azienda prima che sia stato stabilito il nesso economico; potrebbe non mettersi in contatto finché non sarà dovuto un considerevole importo di tasse arretrate. Le aziende dovrebbero quindi assumersi la responsabilità di monitorare le proprie vendite in modo da sapere quando le soglie sono state superate e quando devono registrarsi per l'imposta sulle vendite negli Stati Uniti.

È possibile per le aziende stabilire un nesso in uno stato senza saperlo, e quindi non versare le tasse quando dovute. Se la tua azienda ha maturato un obbligo fiscale e non si è mai registrata o non ha mai versato l'imposta sulle vendite negli Stati Uniti, puoi ridurre al minimo i rischi con un accordo di divulgazione volontaria (VDA).

I VDA sono progettati per incoraggiare la conformità fiscale riducendo le sanzioni per le imposte non versate. In sostanza, in cambio della presentazione volontaria e dell'ammissione di dover pagare le tasse, le autorità fiscali statali possono offrire agevolazioni come sanzioni ridotte per l'inadempienza o limitare il periodo di "look-back" (il periodo di tempo in cui uno stato può ritenere un contribuente responsabile per le tasse non pagate).

Se si viene a conoscenza di un obbligo fiscale che non si è adempiuto, è utile farsi avanti il prima possibile e fornire volontariamente le informazioni alle autorità fiscali competenti; se si viene contattati dall'autorità fiscale prima di contattarla, un VDA non sarà più possibile. Senza un VDA, sarai soggetto a sanzioni complete per non conformità. Sebbene queste possano variare tra i diversi stati, le sanzioni aggiuntive possono arrivare fino al 50% delle imposte arretrate dovute. Potrebbero essere addebitati anche interessi.

