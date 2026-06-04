Architettura di fatturazione in tempo reale per la Spagna: integrazione ai contesti normativi SII, VeriFactu ed ERP

I contesti normativi spagnoli SII e VeriFactu hanno modificato i requisiti tecnici relativi alla fatturazione e alla rendicontazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Le transazioni che in precedenza erano gestite tramite report e riconciliazioni periodiche devono ora avvenire attraverso flussi di dati quasi in tempo reale tra sistemi ERP, piattaforme di fatturazione, motori di conformità e l'Agenzia delle entrate spagnola (AEAT).

Questa è una sfida architetturale per i team IT e finanziari. È necessario un processo continuo di estrazione, convalida, trasformazione, invio, monitoraggio, correzione e conservazione dei dati delle fatture, che tuttavia non interrompa i sistemi di fatturazione operativi.

Questo non è più solo un problema di preparazione e invio delle dichiarazioni. Le aziende che gestiscono la conformità ai contesti SII e VeriFactu in tempo reale necessitano sempre più di un'architettura unificata che supporti sia la rendicontazione IVA sia l'integrità delle fatture dallo stesso flusso di transazioni sottostante.

Valutiamo quale architettura di sistema è necessaria per ottenere una fatturazione in tempo reale conforme e scalabile in Spagna.