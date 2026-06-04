Architettura di fatturazione in tempo reale per la Spagna: integrazione ai contesti normativi SII, VeriFactu ed ERP

Un'architettura di fatturazione conforme per la Spagna dipende da un flusso di dati continuo e tracciabile dall'ERP all'AEAT. Il processo inizia quando una fattura è creata all'interno dell'ERP, della piattaforma di fatturazione, del sistema POS o dell'applicazione di e-commerce.
Passaggio 1: Creazione della fattura nel sistema di origine
Il sistema di origine genera la registrazione della fattura operativa. Queste informazioni comprendono:
- Dati clienti e fornitori
- Trattamento IVA
- Numerazione fatture
- Importi delle transazioni
- Date e valuta
A questo punto, i dati della fattura diventano la base sia per la rendicontazione SII sia per la conformità a VeriFactu.
Passaggio 2: Estrazione nel livello di conformità
Il livello di conformità estrae i dati delle fatture in tempo reale o quasi in tempo reale.
Questa estrazione deve avvenire in modo coerente e senza interruzioni. Un'estrazione ritardata o incompleta crea errori di reporting e tracciabilità a valle.
Passaggio 3: Elaborazione VeriFactu
Per i flussi di lavoro VeriFactu:
- È generato un hash crittografico
- La registrazione è collegata alla fattura precedente
- È allegato un codice QR
- La registrazione conforme della fattura è preparata per l'elaborazione AEAT
È a questo punto che si applicano i controlli di integrità delle fatture. Le aziende che implementano i requisiti tecnici VeriFactu necessitano che questa elaborazione avvenga automaticamente, poiché l'intervento manuale interrompe la tracciabilità e la sequenza.
Passaggio 4: Generazione e invio di file XML ai fini SII
Il livello di conformità genera separatamente la registrazione XML SII. Questa registrazione è trasmessa all'AEAT entro il termine di rendicontazione di quattro giorni di calendario. In questa fase:
- Avviene la convalida dello schema XML
- È applicata l'autenticazione API
- Sono acquisite le risposte all'invio
Passaggio 5: Gestione delle risposte AEAT
AEAT restituisce:
- Risposte accettate
- Rifiuti
- Messaggi accettati con errori
Queste risposte devono essere elaborate automaticamente.
Passaggio 6: Correzione degli errori e nuovo invio
Le registrazioni rifiutate o contrassegnate sono:
- Registrate
- Inoltrate per correzione
- Corrette tramite flussi di lavoro controllati
- Reinviate in sicurezza senza duplicazioni
Questa è una delle parti più sensibili dal punto di vista operativo dell'architettura.
Passaggio 7: Registrazione e conservazione dei file di registro per le verifiche fiscali
Tutte le attività sono infine archiviate:
- Strutture dati inviate
- Cronologia dei concatenamenti hash
- Riscontri di ricezione AEAT
- Correzioni e nuovi tentativi
- Registri con data e ora
Il punto critico è l'automazione. Non è realisticamente possibile gestire i passaggi da 2 a 7 manualmente su larga scala. Con l'aumento dei volumi di fatture, la convalida, l'invio, il monitoraggio e la riconciliazione automatizzati diventano necessità operative piuttosto che progetti di ottimizzazione.