Una volta che si sospetta che il nexus possa già sussistere, la priorità consiste nel confermare dove e quando le soglie sono state superate.

Questo è un esercizio diagnostico. L'obiettivo è costruire una visione difendibile e dettagliata dell'esposizione stato per stato, in modo che i team finanziari possano decidere quale azione intraprendere successivamente.

Passaggio 1: Segmentare i ricavi statunitensi per stato

Inizia con i dati a livello di transazione.

Estrai almeno gli ultimi 24 mesi di attività di vendita negli Stati Uniti da piattaforme e-commerce, sistemi ERP, marketplace e fornitori di servizi di pagamento. I ricavi devono essere segmentati per:

Stato che riceve la spedizione

Canale di vendita

Numero di transazioni

Le vendite su marketplace e le vendite dirette e-commerce vanno separate immediatamente. Questo è importante perché le regole di riscossione dei marketplace possono influire su due aspetti: se l'imposta sia già stata riscossa e se tali transazioni siano conteggiabili ai fini delle soglie di stati specifici.

Le aziende che vendono già negli Stati Uniti scoprono spesso che la visibilità a livello statale non è stata integrata fin dall'inizio nella gestione delle dichiarazioni.

Passaggio 2: Confronto con il periodo di misurazione di ciascuno stato

L'analisi della soglia va eseguita individualmente per ogni stato. Queste informazioni comprendono:

Soglie di fatturato

Soglie di transazione

Regole del periodo di misurazione degli importi

Alcuni stati utilizzano l'anno solare precedente. Altri utilizzano calcoli su base mobile di 12 mesi.

L'obiettivo è identificare:

Se la soglia è stata superata

La prima data di superamento

Se il nexus sussiste ancora oggi

Questa data diventa critica perché definisce il potenziale periodo di responsabilità retroattiva.

Passaggio 3: Confermare lo stato di riscossione del marketplace

Successivamente, identifica quali stati avevano in atto la riscossione delle imposte sul marketplace. Ciò richiede la revisione dei seguenti elementi:

I report del marketplace Amazon

Le vendite Shopify o e-commerce dirette

I report fiscali dei gestori di marketplace

I dati di rendicontazione 1099-K

Comprendere la dichiarazione del Modulo 1099-K è importante perché gli stati utilizzano sempre più i ricavi dichiarati dai marketplace e dai processori di pagamento per identificare i venditori non registrati.

Il punto chiave è evitare il doppio conteggio. Le vendite su marketplace possono:

Essere calcolate ai fini delle soglie di nexus

Essere soggette a un'mposta già riscossa dal marketplace

Attivare comunque obblighi di registrazione in alcuni stati

L'esposizione relativa alle vendite dirette deve quindi essere chiaramente separata dalle transazioni raccolte tramite marketplace.

Passaggio 4: Documentare la data di attivazione

Una volta identificate le soglie, occorre registrare la data esatta in cui ciascuna soglia di stato è stata superata per la prima volta. Questa data determina:

L'inizio della potenziale esposizione all'imposta

I periodi di osservazione

L'idoneità ai processi di regolarizzazione fiscale

I calcoli dell'esposizione finanziaria

Senza date di attivazione documentate, le azioni correttive diventano difficili da giustificare.

L'obiettivo non è raggiungere la precisione assoluta. Si tratta di disporre di una tempistica chiara e sostenibile che i responsabili finanziari possono utilizzare per prendere decisioni con fiducia.