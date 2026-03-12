Quali stati non hanno la sales tax (imposta sulle vendite)?

La sales tax (imposta sulle vendite) è una tassa sullo scambio, la vendita o il trasferimento di beni e servizi. Generalmente tale imposta è aggiunta al prezzo di vendita al dettaglio, riscossa dal rivenditore al momento del pagamento e pagata dal consumatore. I rivenditori sono responsabili del versamento della sales tax all'autorità fiscale competente e della presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

La maggior parte degli stati ha imposte sales tax sia statali che locali. Sette stati hanno una sales tax a livello statale ma nessuna imposta locale sulle vendite.