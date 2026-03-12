Inizia
12 marzo 2026

Quali stati non hanno la sales tax (imposta sulle vendite)?

Gail Cole

Questo post è stato riveduto in marzo 2026 ed è aggiornato; è stato pubblicato per la prima volta nel settembre 2022.

 

Un numero ristretto di stati non applica il regime di sales tax (imposta sulle vendite). I residenti di questi stati possono essere l'invidia degli abitanti degli stati vicini, ma le aziende situate in stati senza sales tax ignorano l'imposta sulle vendite a loro rischio e pericolo: per esse può comunque emergere l'obbligo di riscuotere e versare la sales tax in altri stati.

Punti chiave

  • Cinque stati non applicano la sales tax a livello statale: New Hampshire, Oregon, Montana, Alaska e Delaware. Questi sono talvolta chiamati stati NOMAD.
  • Le aziende con sede negli stati NOMAD possono attivare un nexus e risultare quindi tenute a riscuotere la sales tax in altri stati.
  • In alcuni stati senza sales tax sono previste tasse locali. Ad esempio, l'Alaska consente imposte locali sulle vendite, il Montana consente imposte di soggiorno in alcune parti dello stato e l'Oregon ha imposte locali sugli alloggi.

Cos'è la sales tax?

La sales tax (imposta sulle vendite) è una tassa sullo scambio, la vendita o il trasferimento di beni e servizi. Generalmente tale imposta è aggiunta al prezzo di vendita al dettaglio, riscossa dal rivenditore al momento del pagamento e pagata dal consumatore. I rivenditori sono responsabili del versamento della sales tax all'autorità fiscale competente e della presentazione delle dichiarazioni dei redditi. 

 

La maggior parte degli stati ha imposte sales tax sia statali che locali. Sette stati hanno una sales tax a livello statale ma nessuna imposta locale sulle vendite.

Quali sono gli stati senza sales tax?

Ci sono cinque stati senza sales tax a livello statale: 

 

  • Alaska
  • Delaware
  • Montana
  • New Hampshire
  • Oregon 

 

Gli stati senza sales tax a livello statale sono talvolta indicati come stati NOMAD (acronimo formato dalle loro iniziali).

 

Alcuni degli stati senza sales tax sono considerati stati fiscalmente vantaggiosi. Nel suo 2026 State Tax Competitiveness Index, la Tax Foundation ha assegnato un punteggio elevato a tre degli stati senza sales tax. New Hampshire, Alaska e Montana si sono classificati rispettivamente al terzo, quarto e sesto posto. Il Delaware si è classificato 24°, l'Oregon 35°.

Comprendere gli obblighi relativi alla sales tax negli stati senza regime di sales tax

Tutti e cinque gli stati senza sales tax applicano tasse su determinate transazioni. Ad esempio, si applicano tasse locali opzionali in Alaska e Montana, mentre il Delaware ha una tassa sulle entrate lorde. 

 

In ognuno di questi cinque stati sono inoltre applicate accise. L'accisa è simile alla sales tax, ma le accise si applicano a prodotti specifici (come alcol, sigarette e benzina). Inoltre, l'accisa si basa in genere sulle unità o sul volume venduto anziché su una percentuale del prezzo al dettaglio.

L'Alaska applica sales tax locali

Più di 100 municipalità o collegi elettorali dell'Alaska applicano sales tax locali su determinati beni e servizi. Le aliquote delle sales tax locali variano in base alla località e possono arrivare fino al 7,5%, ma l'aliquota media combinata della sales tax dello stato è attualmente dell'1,82%. Questo è uno dei motivi per cui la Tax Foundation considera l'Alaska uno stato fiscalmente vantaggioso.

 

Diverse giurisdizioni di questo stato, spesso chiamato "l'ultima frontiera", hanno aliquote fiscali stagionali sulle vendite per trarre profitto dall'afflusso di turisti (o per premiare i residenti più resistenti che rimangono in Alaska durante il lungo e buio inverno). Le aliquote fiscali locali in queste aree aumentano durante i mesi estivi.

Giurisdizione

Aliquota fiscale generale sulle vendite

1 aprile – 30 settembre

Aliquota generale della sales tax

1° ottobre–31 marzo

City of Craig

7%

6%

City of Ketchikan

5,5%*

3%*

Excursion Inlet

4,5%

2,5%

Haines Borough Township

7%

4,5%

Haines Rural

5%

3%

Seldovia

6,5%*

2%*

Sitka

6%

5%

Skagway

5%

3%

 

*Più le tasse comunali applicabili

*Più le tasse comunali applicabili

A Pelican la tariffa è del 6% da maggio a settembre e del 4% da ottobre ad aprile. La città di Nome in passato aveva un'aliquota fiscale stagionale, ma l'ha revocata nel 2022.

 

Il Governatore Mike Dunleavy esorta l'organo legislativo dell'Alaska a introdurre una sales tax a livello statale con aliquote stagionali pari al 2% da ottobre a marzo e al 4% da aprile a settembre, a partire dal 1° gennaio 2027. Ulteriori informazioni sulla proposta di introduzione di una sales tax nello stato dell'Alaska.

Il Delaware ha una tassa sulle entrate lorde

Il Delaware impone una tassa sulle entrate lorde che si applica sul fatturato lordo totale di un'attività commerciale. L'imposta sulle entrate lorde è a carico del venditore di beni o servizi, anziché del consumatore. Lo Stato non consente detrazioni per il costo dei beni o delle proprietà vendute, i costi di materiali o manodopera, gli interessi passivi, gli sconti pagati, i costi di consegna, le imposte statali o federali o qualsiasi altra spesa.

 

Le aliquote dell'imposta sulle entrate lorde variano in base all'attività commerciale e attualmente sono comprese tra lo 0,0945% e l'1,9914%. L'aliquota fiscale variabile per i prodotti petroliferi può essere anche più elevata. 

Il Montana consente tasse di soggiorno e tasse locali facoltative

Alcune comunità del Montana possono riscuotere una tassa di soggiorno e un'imposta locale facoltativa per finanziare i servizi di trasporto locali e i miglioramenti del sistema di trasporto. Le tasse di soggiorno e le tasse locali opzionali sono consentite solo nelle comunità con una popolazione inferiore a 5.500 abitanti e che soddisfano specifici criteri di località turistica. 

 

La tassa di soggiorno è una sales tax a opzione locale applicata al valore al dettaglio di beni e servizi venduti da determinate attività commerciali, inclusi alloggi e campeggi, ristoranti e strutture ricreative di destinazione come le località sciistiche. Anche i prodotti di lusso sono solitamente soggetti alla tassa di soggiorno. 

 

Le giurisdizioni del Montana con una tassa di soggiorno locale sono:

 

  • Big Sky: 4% del valore al dettaglio di beni di lusso e degli articoli o servizi venduti a turisti e visitatori occasionali (questi articoli sono tuttavia acquistabili anche dai residenti); “le necessità primarie non sono soggette a tassazione”

  • Red Lodge: imposta del 4% sul valore al dettaglio di tutti i beni e servizi venduti, a eccezione dei beni e servizi venduti per la rivendita

  • West Yellowstone: 4% sugli articoli di lusso venduti entro i confini della città

  • Whitefish: 3% sulla vendita al dettaglio di bevande alcoliche, alloggi, ristoranti e alimenti preparati, beni e servizi di stazioni sciistiche e articoli di lusso definiti

 

Le proposte di introduzione di una sales tax riemergono periodicamente tanto in Montana, quanto in Alaska. Tuttavia, secondo il Montana Budget and Policy Center, la maggior parte degli elettori del Montana è contraria a una imposta statale sulle vendite.

Imposta su pasti e alloggi nel New Hampshire

Il New Hampshire impone una imposta su pasti e alloggi (di soggiorno) ai clienti di ristoranti e hotel o altre strutture ricettive dello stato. La tassa si applica alle camere e ai pasti che costano 36 centesimi o più, nonché al noleggio auto. 

 

Come una tassa generale sulle vendite a livello statale, la tassa del New Hampshire su pasti e alloggi è imposta al cliente ma riscossa e versata dall'operatore commerciale.

Imposta sugli oggetti con ruote nell'Oregon

Sebbene in Oregon non ci sia una tassa generale sulle vendite statale, lo stato ha una accisa sulle biciclette che assomiglia molto a una tassa sulle vendite. I rivenditori devono riscuotere un'imposta fissa di 15 $ sulle biciclette al momento della vendita. 

 

L'Oregon applica anche tasse sui veicoli.

Perché le aziende negli stati senza sales tax potrebbero dover riscuotere la sales tax in altri stati

Se la tua attività si trova in uno stato senza sales tax, potresti comunque avere l'obbligo di riscuotere e versare la sales tax se hai un nexus con altri stati.

 

Il nexus relativo alla sales tax è una connessione tra un'attività commerciale e una giurisdizione fiscale che obbliga l'attività a riscuotere la sales tax. Ad esempio, un rivenditore che abbia sede in Illinois e un nexus con il Texas dovrà registrarsi per la sales tax del Texas e riscuotere e versare tutte le sales tax (imposte sulle vendite) e use tax (imposte sull'uso) del Texas applicabili. 

 

Le aziende con sede in Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire e Oregon possono stabilire un nexus di sales tax con altri stati. Pertanto, è essenziale per le aziende operanti negli stati NOMAD comprendere e prestare attenzione alle leggi sul nexus relativo alla sales tax. 

 

Esistono diversi modi in cui un'azienda può stabilire un nexus con uno stato:

 

  • Presenza fisica in uno stato (nexus di presenza fisica o nexus fisico)

  • Attività economica nello stato (nexus economico)

  • Inviti tramite referral con origine nello stato (nexus mediante clic)

  • Legami con società collegate nello stato (nexus con società collegate)

 

Poiché le leggi sul nexus fisico e sul nexus economico sono le più diffuse, ci concentreremo su di esse.

Nexus di presenza fisica

La presenza fisica è uno dei modi più comuni per un'azienda di stabilire il nexus di sales tax per la sales tax statale. Tale nexus può crearsi in modi sorprendenti, ad esempio consegnando merci in uno stato con i propri veicoli, avendo dipendenti in uno stato (permanentemente o temporaneamente) o avendo inventario in uno stato. In alcuni stati la semplice partecipazione a una fiera può creare un nexus di sales tax.

 

Prima della decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti in South Dakota v. Wayfair, Inc. (21 giugno 2018), gli stati non avevano l'autorità di tassare le aziende prive di un legame fisico con lo stato. La sentenza Wayfair ha consentito agli stati di tassare i venditori a distanza (oltre alle aziende con nexus di presenza fisica).

Nexus economico

Ogni stato con un regime di sales tax a livello statale ha ora una legge sul nexus economico per la sales tax, così come Portorico e Washington D.C. E anche oltre 50 giurisdizioni locali dell'Alaska applicano il nexus economico.

 

Tutte le leggi sul nexus economico prevedono un'eccezione per le aziende che vendono al di sotto di una certa soglia di nexus economico. In generale negli Stati Uniti esistono sei diverse soglie di nexus economico:

 

  • 100.000 $
  • 100.000 $ o 200 transazioni
  • 100.000 $ e 200 transazioni 
  • 250.000 $ 
  • 500.000 $ 
  • 500.000 $ e 100 transazioni

 

Puoi trovare dettagli specifici per ogni stato nella nostra guida stato per stato alle leggi sul nexus economico.

La sales tax online negli stati NOMAD

Gli stati senza sales tax hanno risposto in modo diverso alla sentenza Wayfair, al nexus economico e ai requisiti della sales tax online. L'Alaska e il New Hampshire hanno adottato le posizioni più divergenti.

 

Circa la metà delle località dell'Alaska in cui si applica una sales tax locale sulle vendite ha adottato il nexus economico. L'Alaska Remote Seller Sales Tax Commission (ARSSTC), creata nel 2019, amministra la sales tax a distanza per questi enti locali. Oggi più di 50 giurisdizioni hanno aderito all'ARSSTC e tassano le vendite a distanza.

 

Come un numero crescente di altri stati, l'Alaska ha eliminato la sua soglia di 200 transazioni. A partire dal 1° gennaio 2025, la soglia di nexus economico per l'Alaska è di 100.000 $ di vendite lorde nello stato nell'anno solare corrente o precedente.

 

Il New Hampshire è tanto lontano dall'Alaska sulla questione della sales tax online quanto lo è geograficamente. L'ex governatore del New Hampshire Chris Sununu si è fermamente opposto alla tassa sulle vendite online dopo la sentenza Wayfair del 2018, sebbene non sia stato in grado di impedire ad altri stati di imporre un obbligo di tassa sulle vendite a distanza alle aziende del New Hampshire.

 

Tuttavia, la senatrice del New Hampshire Maggie Hassan ha guidato un'iniziativa nel Congresso che ha la finalità di agevolare le piccole imprese nella riscossione della sales tax sulle vendite a distanza. Aspettiamo di vedere cosa succederà, se succederà qualcosa.

 

I restanti stati senza sales tax hanno adottato un approccio più misurato. I dipartimenti fiscali di ciascuno di questi stati hanno riconosciuto l'esistenza del nexus economico e/o hanno consigliato ai contribuenti di conformarsi alle leggi applicabili sulla sales tax online.

Conclusioni

Se la tua azienda ha sede in uno stato senza sales tax e vendi in uno o più stati che invece riscuotono la sales tax, devi tenere sempre la tua attenzione sulla sales tax. Potresti non avere un obbligo relativo alla sales tax negli stati in cui risiedono i tuoi clienti. Ma in alcuni casi potresti avere tale obbligo.

 

La nostra valutazione gratuita del rischio di nexus economico può aiutarti a scoprire dove sei più a rischio di trovarti in un nexus di sales tax.

Domande frequenti: Stati che non applicano la sales tax

Gli stati senza sales tax sono spesso considerati fiscalmente vantaggiosi, ma la sales tax è solo una parte dell'equazione fiscale. L'onere fiscale complessivo dipende da tutte le imposte riscosse dal governo statale e locale, incluse, a mero titolo esemplificativo, le accise, l'imposta sul reddito e l'imposta sulla proprietà.

Non esiste una sales tax generale sulle vendite in Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire o Oregon, anche se l'Alaska ha introdotto imposte sulle vendite locali. Alaska, Hawaii, Maine, Wyoming e Wisconsin sono gli stati con le aliquote medie combinate dell'imposta sulle vendite più basse a gennaio 2026.

Nessuno stato degli Stati Uniti è completamente esente da imposte sulla proprietà, ma i beni personali tangibili sono ampiamente esenti dall'imposta sui beni personali in Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Dakota, Ohio, Pennsylvania, South Dakota e Wisconsin.

Il Mississippi ha una delle aliquote fiscali statali più alte sugli alimenti (5% a partire dal 15 marzo 2026). Le aliquote fiscali combinate statali e locali sui prodotti alimentari possono essere elevate anche in Alabama, Missouri e Tennessee.

Aliquote, regole e normative sulla sales tax cambiano frequentemente. Anche se speriamo che queste informazioni ti siano utili, questo blog ha scopo puramente informativo e non costituisce consulenza legale o fiscale.
Acerca de Avalara
Prodotti e servizi
Risorse
Contattacci

dal lunedì al venerdì 

9:00 – 19:00 GMT 