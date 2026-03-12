Quali stati non hanno la sales tax (imposta sulle vendite)?

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Giurisdizione
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Aliquota fiscale generale sulle vendite
1 aprile – 30 settembre
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Aliquota generale della sales tax
1° ottobre–31 marzo
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City of Craig
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7%
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6%
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City of Ketchikan
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5,5%*
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3%*
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Excursion Inlet
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4,5%
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2,5%
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Haines Borough Township
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7%
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4,5%
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Haines Rural
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5%
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3%
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Seldovia
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6,5%*
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2%*
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Sitka
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6%
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5%
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Skagway
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5%
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3%
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*Più le tasse comunali applicabili
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*Più le tasse comunali applicabili
Gli stati senza sales tax sono spesso considerati fiscalmente vantaggiosi, ma la sales tax è solo una parte dell'equazione fiscale. L'onere fiscale complessivo dipende da tutte le imposte riscosse dal governo statale e locale, incluse, a mero titolo esemplificativo, le accise, l'imposta sul reddito e l'imposta sulla proprietà.
Non esiste una sales tax generale sulle vendite in Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire o Oregon, anche se l'Alaska ha introdotto imposte sulle vendite locali. Alaska, Hawaii, Maine, Wyoming e Wisconsin sono gli stati con le aliquote medie combinate dell'imposta sulle vendite più basse a gennaio 2026.
Nessuno stato degli Stati Uniti è completamente esente da imposte sulla proprietà, ma i beni personali tangibili sono ampiamente esenti dall'imposta sui beni personali in Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Dakota, Ohio, Pennsylvania, South Dakota e Wisconsin.
Il Mississippi ha una delle aliquote fiscali statali più alte sugli alimenti (5% a partire dal 15 marzo 2026). Le aliquote fiscali combinate statali e locali sui prodotti alimentari possono essere elevate anche in Alabama, Missouri e Tennessee.