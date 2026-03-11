Sebbene le leggi sulla sales tax varino da stato a stato, tutti gli stati adottano un approccio uniforme alla definizione del prezzo di vendita.

I dazi che sono trasferiti al consumatore (quelli indicati separatamente o quelli inclusi nel prezzo di vendita al dettaglio) sono generalmente soggetti alla sales tax se la transazione è imponibile. La sales tax è calcolata come percentuale del prezzo totale di acquisto di un prodotto e le tariffe non sono detraibili dal prezzo di vendita.

Secondo lo Streamlined Sales Tax Governing Board, se i costi tariffari sono trasferiti ai clienti, gli stati che aderiscono alla legge statunitense Streamlined Sales Tax considerano i costi tariffari parte del prezzo di vendita; i costi tariffari sono quindi soggetti alla stessa sales tax e alla stessa use tax (imposta sull'uso) del prodotto importato, sia che siano elencati come voce separata sulla fattura/ricevuta o fatturati separatamente al cliente. Se l'importatore non riscuote la sales tax o la use tax, il cliente è responsabile della dichiarazione relativa alla use tax sul prezzo di vendita, che includerà il dazio fatturato dall'importatore.

Tuttavia, se il consumatore è l'importatore responsabile del pagamento del dazio all'autorità doganale, il prezzo di vendita del prodotto non include il dazio, e il dazio non è soggetto alla sales tax né alla use tax. "L'importatore non è soggetto alla use tax per gli articoli acquistati per proprio conto, perché l'acquisto dei beni è una transazione diversa dal pagamento del dazio", spiega Scott Peterson, vicepresidente delle relazioni governative di Avalara. L'acquirente paga il dazio alla dogana statunitense e non è soggetto alla use tax per l'importo del dazio allo stato.

Come ha scritto l'Illinois Department of Revenue in una lettera di interesse generale datata 7 aprile 2025, "l'identità della persona legalmente responsabile del pagamento del dazio ai sensi della legge federale è il fattore critico per determinare se la sales tax o la use tax si applichino all'importo del dazio".

Gli stati California e Washington hanno pubblicato inoltre linee guida relative alla sales tax applicabile ai dazi.

"La gestione delle tariffe e della sales tax complica la vita di ogni azienda", osserva Peterson. "Ma anche le aziende più sofisticate faticano quando i dazi cambiano così spesso come è successo di recente."