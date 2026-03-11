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11 marzo 2026

Cosa sono i dazi? Come funzionano?

Gail Cole

Al giorno d'oggi è difficile non imbattersi nel termine dazi. Se non hai mai riflettuto molto sui dazi o hai dubbi su come i cambiamenti dei dazi possano influire sulla tua attività, sei nel posto giusto. 

 

    Punti chiave

    • I dazi sono tasse sui beni importati. L'importatore registrato è responsabile del pagamento dei dazi alle autorità doganali al luogo di ingresso, sebbene possa trasferire il costo del dazio ai consumatori aumentando i prezzi o aggiungendo un supplemento tariffario. 
    • La Corte Suprema degli Stati Uniti ha invalidato i dazi doganali riscossi ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). La Corte di Commercio Internazionale degli Stati Uniti ha ordinato al governo di rimborsare i dazi IEEPA. Resta da vedere se gli stati potranno rimborsare l'IVA applicata ai dazi IEEPA o se accetteranno di farlo.

    • Gestire i dazi è un'attività complessa per le aziende. I dazi variano in base al paese e al tipo di prodotto (codice HS) e sono soggetti a modifiche.

    Cosa sono i dazi?

    Un dazio è una tassa sulle merci importate da altri paesi. Il termine tariffa è spesso usato come sinonimo del termine dazio.

     

    Il paese ricevente decide l'entità dei dazi sulle merci importate, ma non decide l'entità dazi imposti sulle esportazioni; questi sono controllati dal paese importatore.

     

    Il Presidente Donald J. Trump ha imposto nuovi dazi durante il suo primo mandato e ha implementato numerosi nuovi dazi da quando è tornato alla Casa bianca. Per ulteriori dettagli, consulta i dazi di Trump del 2025 e gli aggiornamenti sui dazi del 2026. 

    Chi paga i dazi?

    I dazi sono generalmente pagati dall'importatore al luogo di ingresso. I dazi statunitensi sono riscossi dalla U.S. Customs and Border Protection (CBP), e agenzie governative simili riscuotono i dazi in altri paesi. Ad esempio, la Canada Border Services Agency (CBSA) è responsabile della riscossione dei dazi sulle merci che entrano in Canada.

     

    In alcuni casi un importatore può decidere che l'acquirente paghi il dazio alla consegna. Questo meccanismo è noto come Delivered at Place (DAP).

     

    Il DAP può causare l'insoddisfazione dei clienti, i quali non ricevono la merce acquistata finché non pagano le tasse e i dazi di importazione applicabili. Potrebbe anche essere richiesto loro di recarsi al luogo di ingresso per ritirare la merce. Per questo motivo, il Delivered Duty Paid (DDP) è generalmente preferito. (Scopri di più su DDP e DAP.)

     

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    Quali paesi hanno dazi doganali?

    Quasi tutti i paesi impongono almeno alcuni dazi. Un elenco dei dazi doganali di molti Paesi è disponibile sul sito web dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (vedi le tabelle riassuntive sotto "World Tariff Profiles").

    Come variano le tariffe doganali da paese a paese?

    Le aliquote doganali sono spesso determinate da fattori quali la dipendenza di un paese dalle importazioni, gli accordi commerciali internazionali e gli accordi di libero scambio.

     

    Alcuni paesi, come le Bahamas e il Camerun, hanno dazi estremamente elevati.

     

    Al contrario, Hong Kong e Macao sono porti franchi senza dazi sulle importazioni generali, sebbene entrambi impongano accise o tasse sui consumi su determinati beni importati (ad esempio distillati e tabacco). Circa il 72% delle merci entrate nell'Unione europea nel 2023 era esente da dazi.

     

    Le aliquote tariffarie standard che i paesi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) possono imporre ad altri paesi dell'OMC sono note come Dazi della nazione più favorita, o NPF. Queste sono generalmente le migliori aliquote tariffarie disponibili, sebbene i paesi dell'OMC possano essere soggetti a dazi ancora più bassi grazie ad accordi preferenziali o commerciali.

     

    Un accordo di libero scambio (ALS) è un accordo tra paesi che regola determinati obblighi commerciali, le tutele sui diritti degli investitori e della proprietà intellettuale e altro ancora. Molti paesi hanno un FTA con uno o più paesi.

     

    Gli Stati Uniti avevano 14 accordi di libero scambio (FTA) completi con 20 paesi quando Trump iniziò il suo secondo mandato. Il destino di questi accordi è incerto, poiché il presidente preferisce accordi commerciali reciproci agli accordi di libero scambio.

    In che modo i dazi doganali influiscono sui prezzi?

    I dazi si basano in genere su una percentuale del prezzo di vendita nel paese di vendita. A volte sono assorbiti dall'importatore, e questo può ridurre i profitti della sua attività, ma spesso sono trasferiti ai consumatori sotto forma di prezzi più alti.

     

    A seconda della natura di un dazio (l'aliquota e a cosa viene applicata), un aumento tariffario può sia ridurre i profitti per un'azienda sia aumentare i prezzi per i consumatori. Secondo il Brookings Institute, "quale delle due parti sopporti l'onere maggiore dipende dal mercato specifico".

    La sales tax (imposta sulle vendite) si applica ai dazi?

    Sebbene le leggi sulla sales tax varino da stato a stato, tutti gli stati adottano un approccio uniforme alla definizione del prezzo di vendita. 

     

    I dazi che sono trasferiti al consumatore (quelli indicati separatamente o quelli inclusi nel prezzo di vendita al dettaglio) sono generalmente soggetti alla sales tax se la transazione è imponibile. La sales tax è calcolata come percentuale del prezzo totale di acquisto di un prodotto e le tariffe non sono detraibili dal prezzo di vendita. 

     

    Secondo lo Streamlined Sales Tax Governing Board, se i costi tariffari sono trasferiti ai clienti, gli stati che aderiscono alla legge statunitense Streamlined Sales Tax considerano i costi tariffari parte del prezzo di vendita; i costi tariffari sono quindi soggetti alla stessa sales tax e alla stessa use tax (imposta sull'uso) del prodotto importato, sia che siano elencati come voce separata sulla fattura/ricevuta o fatturati separatamente al cliente. Se l'importatore non riscuote la sales tax o la use tax, il cliente è responsabile della dichiarazione relativa alla use tax sul prezzo di vendita, che includerà il dazio fatturato dall'importatore.

     

    Tuttavia, se il consumatore è l'importatore responsabile del pagamento del dazio all'autorità doganale, il prezzo di vendita del prodotto non include il dazio, e il dazio non è soggetto alla sales tax né alla use tax. "L'importatore non è soggetto alla use tax per gli articoli acquistati per proprio conto, perché l'acquisto dei beni è una transazione diversa dal pagamento del dazio", spiega Scott Peterson, vicepresidente delle relazioni governative di Avalara. L'acquirente paga il dazio alla dogana statunitense e non è soggetto alla use tax per l'importo del dazio allo stato.

     

    Come ha scritto l'Illinois Department of Revenue in una lettera di interesse generale datata 7 aprile 2025, "l'identità della persona legalmente responsabile del pagamento del dazio ai sensi della legge federale è il fattore critico per determinare se la sales tax o la use tax si applichino all'importo del dazio".

     

    Gli stati California e Washington hanno pubblicato inoltre linee guida relative alla sales tax applicabile ai dazi.

     

    "La gestione delle tariffe e della sales tax complica la vita di ogni azienda", osserva Peterson. "Ma anche le aziende più sofisticate faticano quando i dazi cambiano così spesso come è successo di recente."  

    Gli stati rimborseranno l'imposta sulle vendite sui dazi IEEPA?

    Il 20 febbraio 2026, la Corte Suprema ha annullato i dazi implementati ai sensi dell'IEEPA. Un paio di settimane dopo, la Corte di Commercio Internazionale degli Stati Uniti ha ordinato alla CBP di rimborsare i dazi riscossi ai sensi dell'IEEPA.

     

    Il 6 marzo 2026, la CBP ha dichiarato che avrebbe implementato nuove funzionalità nel suo Automated Commercial Environment (ACE) per gestire i rimborsi tariffari IEEPA. Tale quadro di riferimento dovrebbe essere operativo entro metà aprile, anche se probabilmente ci vorranno mesi o addirittura anni prima che il CBP rimborsi tutti i dazi IEEPA.

     

    La sentenza della Corte Suprema non ha chiarito se gli stati rimborseranno l'imposta sulle vendite sui dazi IEEPA ad aziende e consumatori.

     

    Peterson afferma che i rimborsi tariffari IEEPA dovrebbero funzionare come qualsiasi altro rimborso. "Deve sussistere un chiaro rapporto di causalità comprovante. Il dazio deve essere indicato sulla fattura e incluso nell'importo su cui è stata calcolata la sales tax. Il rivenditore deve restituire la sales tax al consumatore prima di poter richiedere un rimborso allo stato."

     

    Niente di tutto questo richiede al rivenditore di restituire il dazio al consumatore, ma Peterson sospetta che i consumatori si aspetteranno la restituzione dei dazi che hanno pagato. "Ci saranno probabilmente molte cause legali da parte di coloro che cercano rimborsi per i dazi dichiarati separatamente e per quelli che erano inclusi nel prezzo. E tutto questo si applica solo alle tariffe interessate dalla decisione della Corte Suprema, ovvero le tariffe IEEPA." I dazi implementati ai sensi di altre autorità, come la Sezione 232, rimangono in vigore.

    Domande frequenti sui dazi

    I dazi sono tasse sui beni importati. I dazi sono spesso una percentuale del valore della merce, ma possono anche essere una commissione fissa per articolo.

    I governi generalmente impongono dazi per esercitare pressioni politiche, proteggere le industrie nazionali e/o aumentare le entrate. I dazi possono essere imposti in modo esteso praticamente su tutti i beni importati, ma è più comune che siano applicati a prodotti specifici. I paesi spesso rispondono ai nuovi dazi imponendo propri dazi.

    Quale sia il paese o la giurisdizione che beneficia di un dazio dipende dal dazio, e anche dall'opinione della persona a cui si pone la domanda. I governi beneficiano delle entrate fiscali. Le industrie nazionali possono anche beneficiare dei dazi, a condizione che questi non aumentino i loro costi.

    Molti economisti ritengono che i dazi rallentino la crescita economica, ostacolando il commercio e aumentando i prezzi al consumo.

    Un dazio del 245% applicato a determinate importazioni cinesi per un determinato periodo del 2025. Il tasso tariffario medio raggiunse il 60% con lo Smoot-Hawley Tariff Act del 1930.

    I codici HS sono codici di importazione/esportazione a sei cifre assegnati a ogni prodotto spedito a livello internazionale. Le aliquote tariffarie si basano sui codici HS.

    Ogni paese aggiunge cifre aggiuntive al codice HS per identificare le merci che entrano nella sua giurisdizione. Gli Stati Uniti utilizzano i codici della Tariffa Armonizzata (chiamati codici HTS) oppure i codici della Tariffa Armonizzata degli Stati Uniti (codici HTSUS).

    Conclusioni

    Poiché le aliquote tariffarie si basano sui codici HTS, assicurarsi che tutte le merci importate abbiano il codice HS corretto è il primo passo per migliorare la conformità. 

     

    L'automazione dell'assegnazione dei codici HTS con uno strumento come Avalara Tariff Code Classification può essere d'aiuto. Una volta che Avalara ha classificato gli articoli che la tua azienda vende, la soluzione AvaTax Cross-Border di Avalara può calcolare automaticamente i dazi doganali e le imposte di importazione al momento del pagamento.

     

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    Questo post del blog è stato aggiornato. È stato originariamente pubblicato a marzo 2025.

    Le aliquote, le regole e le normative relative alla sales tax cambiano frequentemente. Anche se speriamo che queste informazioni ti siano utili, questo blog ha scopo puramente informativo e non costituisce consulenza legale o fiscale.
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