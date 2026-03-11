I dazi sono tasse sui beni importati. I dazi sono spesso una percentuale del valore della merce, ma possono anche essere una commissione fissa per articolo.
I governi generalmente impongono dazi per esercitare pressioni politiche, proteggere le industrie nazionali e/o aumentare le entrate. I dazi possono essere imposti in modo esteso praticamente su tutti i beni importati, ma è più comune che siano applicati a prodotti specifici. I paesi spesso rispondono ai nuovi dazi imponendo propri dazi.
Quale sia il paese o la giurisdizione che beneficia di un dazio dipende dal dazio, e anche dall'opinione della persona a cui si pone la domanda. I governi beneficiano delle entrate fiscali. Le industrie nazionali possono anche beneficiare dei dazi, a condizione che questi non aumentino i loro costi.
Molti economisti ritengono che i dazi rallentino la crescita economica, ostacolando il commercio e aumentando i prezzi al consumo.
Un dazio del 245% applicato a determinate importazioni cinesi per un determinato periodo del 2025. Il tasso tariffario medio raggiunse il 60% con lo Smoot-Hawley Tariff Act del 1930.
I codici HS sono codici di importazione/esportazione a sei cifre assegnati a ogni prodotto spedito a livello internazionale. Le aliquote tariffarie si basano sui codici HS.
Ogni paese aggiunge cifre aggiuntive al codice HS per identificare le merci che entrano nella sua giurisdizione. Gli Stati Uniti utilizzano i codici della Tariffa Armonizzata (chiamati codici HTS) oppure i codici della Tariffa Armonizzata degli Stati Uniti (codici HTSUS).