La sales tax (imposta sulle vendite) negli Stati Uniti è un'imposta sui consumi applicata alla vendita della maggior parte dei beni e dei servizi, ma non di tutti: questo è un aspetto fondamentale per capire come funziona la sales tax negli Stati Uniti. Di solito l'imposta è riscossa al momento della vendita, ed è espressa come percentuale del prezzo di acquisto o del costo del servizio e pagata dal consumatore. Questa sales tax può applicarsi sia ai beni materiali che ai servizi immateriali. Non è un'imposta sul reddito.

La sales tax negli Stati Uniti è imposta dai governi statali e locali; non esiste un'aliquota uniforme dell'imposta sulle vendite negli Stati Uniti che si applichi a tutti gli stati. Ogni stato che riscuota la sales tax negli Stati Uniti (alcuni stati non lo fanno) stabilisce le proprie aliquote e regole. Le aliquote possono differire anche all'interno di uno stato, poiché anche le contee e le città al suo interno possono stabilire proprie aliquote. Di conseguenza le aliquote possono variare notevolmente a seconda dello stato e della giurisdizione locale. Questo è uno dei motivi principali per cui la conformità alla sales tax negli Stati Uniti può essere così impegnativa per le aziende, poiché i processi manuali per il monitoraggio e il calcolo di un enorme numero di aliquote possono essere difficili e richiedere molto tempo (per non parlare della ripetitività della procedura).

Gli stati degli Stati Uniti stabiliscono le proprie soglie per l'attivazione degli obblighi di imposta sulle vendite per le aziende. Alcuni stati basano la loro soglia su un importo in dollari che un'azienda ricava, mentre altri si basano sul numero di transazioni di vendita effettuate.