No. Non esiste un'unica aliquota fiscale sulle vendite negli Stati Uniti. Le aliquote della sales tax negli Stati Uniti sono stabilite dai singoli stati e dalle giurisdizioni locali e variano ampiamente a seconda della località.
No. L'IVA è applicata lungo tutta la catena di fornitura, mentre la sales tax statunitense è addebitata solo al punto di vendita finale al cliente.
La sales tax è una tassa sui consumi riscossa sugli acquisti. I clienti la pagano al momento della vendita e le aziende la versano all'autorità fiscale competente.