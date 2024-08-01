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1 agosto 2024

Cos'è la sales tax negli Stati Uniti?

Ben Robinson

Gli Stati Uniti non hanno normative federali per la sales tax o una sales tax di base. Sono invece gli stati a controllare i propri regimi della sales tax e le relative regole. Anche le città e le contee all'interno degli stati possono imporre sales tax locali.

 

Di conseguenza esistono oltre 12.000 giurisdizioni fiscali statunitensi per la sales tax e per la use tax (imposta sull'uso) in tutto il paese, che possono stabilire proprie aliquote. Le aliquote possono cambiare frequentemente. Di conseguenza, districare le complessità della sales tax negli Stati Uniti e gestirne gli obblighi è una sfida enorme per le aziende che vendono o intendono vendere negli Stati Uniti.

 

I risultati di un sondaggio del 2023 condotto su aziende con sede nel Regno Unito hanno rivelato che il 62% dei leader aziendali del Regno Unito ha accantonato i propri piani di espansione a causa della complessità della sales tax negli Stati Uniti e dei costi di conformità. Ma gli Stati Uniti rimangono un mercato redditizio. Per raccogliere i frutti dell'espansione in tale mercato, è possibile superare la barriera della sales tax negli Stati Uniti. Come? Si inizia con una solida comprensione di cos'è la sales tax negli Stati Uniti e di come funziona.

Punti chiave

  • La sales tax è un'imposta sui consumi applicata al momento della vendita al cliente finale e, a differenza dell'IVA, non è addebitata in ogni fase della catena di approvvigionamento. 
  • Le aziende potrebbero essere tenute a registrarsi per l'imposta sulle vendite se soddisfano soglie specifiche dello stato, un concetto noto come nexus economico. 
  • Tracciare il nexus, comprendere le diverse soglie e gestire la conformità tra i vari stati può essere difficile, rendendo l'automazione uno strumento prezioso per le aziende in crescita. 

Cos'è esattamente la sales tax?

La sales tax (imposta sulle vendite) negli Stati Uniti è un'imposta sui consumi applicata alla vendita della maggior parte dei beni e dei servizi, ma non di tutti: questo è un aspetto fondamentale per capire come funziona la sales tax negli Stati Uniti. Di solito l'imposta è riscossa al momento della vendita, ed è espressa come percentuale del prezzo di acquisto o del costo del servizio e pagata dal consumatore. Questa sales tax può applicarsi sia ai beni materiali che ai servizi immateriali. Non è un'imposta sul reddito.

 

La sales tax negli Stati Uniti è imposta dai governi statali e locali; non esiste un'aliquota uniforme dell'imposta sulle vendite negli Stati Uniti che si applichi a tutti gli stati. Ogni stato che riscuota la sales tax negli Stati Uniti (alcuni stati non lo fanno) stabilisce le proprie aliquote e regole. Le aliquote possono differire anche all'interno di uno stato, poiché anche le contee e le città al suo interno possono stabilire proprie aliquote. Di conseguenza le aliquote possono variare notevolmente a seconda dello stato e della giurisdizione locale. Questo è uno dei motivi principali per cui la conformità alla sales tax negli Stati Uniti può essere così impegnativa per le aziende, poiché i processi manuali per il monitoraggio e il calcolo di un enorme numero di aliquote possono essere difficili e richiedere molto tempo (per non parlare della ripetitività della procedura). 

 

Gli stati degli Stati Uniti stabiliscono le proprie soglie per l'attivazione degli obblighi di imposta sulle vendite per le aziende. Alcuni stati basano la loro soglia su un importo in dollari che un'azienda ricava, mentre altri si basano sul numero di transazioni di vendita effettuate.  

La sales tax è uguale all'imposta sul valore aggiunto (IVA)?

Sebbene entrambe siano imposte indirette, la sales tax statunitense è diversa dall'IVA. La sales tax negli Stati Uniti è addebitata al consumatore finale al momento dell'acquisto. L'IVA è applicata in ogni fase della catena di approvvigionamento. L'IVA è solitamente stabilita a livello nazionale, senza aliquote fiscali locali nelle diverse regioni di un paese. Le aliquote sono anche relativamente statiche e cambiano con una frequenza molto inferiore rispetto all'imposta sulle vendite negli Stati Uniti.

Quali stati hanno l'aliquota di sales tax più alta e più bassa negli Stati Uniti?

La California ha attualmente l'aliquota di sales tax più elevata, pari al 7,25%. Indiana, Mississippi, Rhode Island e Tennessee seguono da vicino con il 7%. 

 

Gli Stati con l'aliquota fiscale più bassa includono: Alabama (4%), Colorado (2,9%), Georgia (4%), Hawaii (4%), Louisiana (4,45%), Missouri (4,23%), New York (4%), Carolina del Nord (4,75%), Oklahoma (4,5%), Dakota del Sud (4,5%) e Wyoming (4%).

 

Alcuni stati, cioè Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire e Oregon, non applicano una sales tax a livello statale. Tuttavia, le contee e le città all'interno di questi stati potrebbero comunque imporre proprie normative locali relative alla sales tax.

A cosa serve la sales tax negli Stati Uniti?

Le entrate fiscali riscosse dalle autorità generalmente finanziano una serie di servizi pubblici statali e locali, da scuole e assistenza sanitaria, ai trasporti pubblici e ai progetti infrastrutturali. I fondi possono essere utilizzati anche per parchi, aree ricreative e progetti di sviluppo della comunità.  

Come funziona la sales tax?

Vediamo un esempio pratico di come funziona la sales tax negli Stati Uniti, che è basata su una percentuale del prezzo di vendita di un articolo. Sebbene le percentuali varino a seconda delle giurisdizioni, supponiamo che il tasso in questione sia fissato al 10%. 

 

Chi acquista una camicia da 100 $ in un negozio al dettaglio in questa giurisdizione pagherebbe il 10% in più rispetto al prezzo di vendita, portando il totale a 110 $ da pagare alla cassa. Il rivenditore è responsabile della segnalazione e del versamento di 10 $ all'autorità fiscale di tale giurisdizione. 

 

Sebbene la sales tax negli Stati Uniti sia riscossa dal venditore, non tutte le aziende sono tenute a riscuoterla. Esistono esenzioni, come per le organizzazioni senza scopo di lucro e gli enti di beneficenza. E non si tratta solo di alcuni tipi di organizzazioni: anche alcuni prodotti sono esenti, come determinati articoli medici o per l'agricoltura. Analogamente a quanto accade per le aliquote della sales tax negli Stati Uniti, anche le regole e i requisiti relativi alle esenzioni variano da stato a stato.

In che modo un'azienda non statunitense può avere obblighi relativi alla sales tax negli Stati Uniti?

Non solo le aziende che sono situate (o hanno qualsiasi altro tipo di presenza fisica come un magazzino o un centro di distribuzione) all'interno degli Stati Uniti sono soggette alla sales tax statunitense. 

 

Il nexus, cioè il collegamento commerciale tra un'azienda e uno stato degli Stati Uniti — può sussistere anche per le transazioni effettuate a distanza, ai sensi della storica sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 2018 South Dakota v. Wayfair. Ciò significa che un'azienda a Bruges, Berlino o Birmingham che vende negli Stati Uniti potrebbe dover pagare la stessa sales tax degli Stati Uniti di quelle con sede a New York o in Texas.  

Qual è la differenza tra sales tax (imposta sulle vendite) e use tax (imposta sull'uso)?

Se un'azienda con sede nel Regno Unito o in Europa non stabilisce un nexus con uno stato, ad esempio, se non supera la soglia di tale stato, e quindi non riscuote la sales tax statunitense, il consumatore diventa responsabile della corrispondente use tax sui consumatori, che è dovuta quando la sales tax statunitense non è pagata su una transazione imponibile.

Ho stabilito un nexus in uno stato degli Stati Uniti: qual è il prossimo passo?

Se scopri che la tua attività ha stabilito un nexus in uno stato degli Stati Uniti o in più stati dovrai registrarti per la sales tax statunitense presso le autorità fiscali dello stato in questione. Analogamente a quanto accade per le aliquote, le regole e le soglie, anche i processi di registrazione possono variare da stato a stato. La nostra valutazione del rischio relativo alla sales tax può aiutarti a determinare dove sussiste il nexus per la tua azienda.

 

Una volta completate le necessarie procedure di registrazione, è possibile iniziare a calcolare e a riscuotere la sales tax negli Stati Uniti. Dovrai presentare le dichiarazioni con una frequenza dettata dalle autorità locali e competenti. C'è anche la questione della gestione delle esenzioni, che può comportare la richiesta, la convalida e l'archiviazione dei certificati di esenzione.

Avalara può aiutarti

Padroneggiare la conformità alla sales tax negli Stati Uniti può essere una sfida enorme. Tracciare manualmente la sales tax a livello statale e locale può essere quasi impossibile, soprattutto se si espandono o si diversificano i prodotti o i servizi. E dover gestire potenzialmente migliaia di esenzioni non renderà le cose più facili. L'esperienza e le conoscenze di Avalara possono aiutare a semplificare il processo.

Cos'è la sales tax negli Stati Uniti? Domande frequenti

No. Non esiste un'unica aliquota fiscale sulle vendite negli Stati Uniti. Le aliquote della sales tax negli Stati Uniti sono stabilite dai singoli stati e dalle giurisdizioni locali e variano ampiamente a seconda della località.

No. L'IVA è applicata lungo tutta la catena di fornitura, mentre la sales tax statunitense è addebitata solo al punto di vendita finale al cliente.

La sales tax è una tassa sui consumi riscossa sugli acquisti. I clienti la pagano al momento della vendita e le aziende la versano all'autorità fiscale competente.

Aliquote, regole e normative sull'imposta sulle vendite cambiano frequentemente. Anche se speriamo che queste informazioni ti siano utili, questo blog ha scopo puramente informativo e non costituisce consulenza legale o fiscale.
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