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19 giugno 2026

Cos'è l'imposta sul valore aggiunto (IVA)?

Gail Cole

Se prevedi di fare affari al di fuori degli Stati Uniti, dovrai capire il significato dell'imposta sul valore aggiunto. L'IVA è un'imposta generale sui consumi applicata sul valore che è aggiunto a beni e servizi in ogni fase della catena di approvvigionamento. È l'imposta sui consumi più comune al mondo.

Punti chiave

  • L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un'imposta indiretta sui consumi applicata sul valore aggiunto ai beni man mano che si muovono lungo la catena di approvvigionamento.
  • Le aziende riscuotono l'IVA dai clienti al momento della vendita e la versano al governo. È comune per le aziende detrarre l'IVA pagata sulle proprie spese aziendali (input).
  • Molti paesi hanno introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per prevenire le frodi IVA e ridurre la perdita di gettito IVA, ovvero la differenza stimata fra l'importo dell'IVA dovuta allo stato e l'IVA effettivamente riscossa.

Circa 175 paesi applicano l'IVA o un'imposta su beni e servizi (GST), che è simile. L'IVA è ampiamente utilizzata in Europa, America Centrale e Meridionale, Africa e Asia. Australia, Canada e Nuova Zelanda sono tra i paesi con la GST.

 

Per i consumatori statunitensi, l'IVA può sembrare molto simile alla sales tax. Per le aziende statunitensi, probabilmente no. Le aziende statunitensi affrontano un onere fiscale diverso quando vendono in Messico o nel Regno Unito rispetto a quando vendono in uno stato in cui vige la sales tax. Ecco perché è fondamentale per le aziende comprendere il significato dell'imposta sul valore aggiunto e come si differenzia dalla sales tax.

Cos'è l'imposta chiamata IVA?

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un'ampia imposta sui consumi applicata sul valore che è aggiunto a beni e servizi man mano che si muovono lungo la catena di approvvigionamento. Ciò comprende i costi di manodopera e retribuzione, i pagamenti di interessi, i profitti, e i materiali. Poiché la parola "imposta" è inclusa nell'acronimo "IVA", più semplicemente possiamo chiederci: "Cos'è l'IVA?"

 

Gli acquirenti pagano l'imposta sul valore aggiunto come accade per qualsiasi imposta sui consumi, incluse l'imposta su beni e servizi o l'imposta sulle vendite al dettaglio (sales tax). Tuttavia, l'IVA è piuttosto diversa dal sistema che governa la sales tax degli Stati Uniti.

Come funziona l'IVA?

A differenza dell'imposta sulle vendite statunitense, l'IVA è applicata in ogni fase della catena di approvvigionamento. Le aziende riscuotono l'imposta per conto del governo e la compensano con l'imposta pagata sulle materie prime. Di conseguenza, la rendicontazione dell'IVA può essere piuttosto complicata.

 

L'IVA è solitamente applicata come percentuale del prezzo di vendita e riscossa in ogni fase della catena di produzione: qualsiasi attività commerciale che aggiunge valore a un bene o servizio è tenuta a pagare l'IVA sul valore aggiunto. Le aziende che distribuiscono un prodotto soggetto a imposta o forniscono un servizio soggetto a imposta sono anch'esse soggette all'IVA.

 

Per i consumatori statunitensi, questo potrebbe sembrare una doppia imposizione, ma non lo è. Infatti, è progettata per essere un'imposta neutra. Ogni venditore o fornitore applica l'IVA solo sul valore aggiunto in tale fase. La maggior parte delle aziende può inoltre usufruire di un credito o di una detrazione per l'IVA che paga (IVA a credito) per compensare l'IVA che riscuote e versa (IVA a debito).

 

Esempi di IVA

 

Ecco un esempio di come le aziende riscuotono e versano l'IVA lungo la catena di approvvigionamento.

 

  • Un commerciante di materie prime vende il suo prodotto a una fabbrica per 101 euro.
    • L'IVA è 1 euro.
    • Il commerciante di materie prime invia 1 euro all'autorità fiscale.
  • La fabbrica utilizza i materiali per produrre batterie per laptop, che vende a un produttore di laptop per 202 euro. 
    • L'IVA è 2 euro.
    • La fabbrica detrae 1 euro di IVA sulle materie prime e versa un altro euro allo stato.
  • Il produttore di laptop vende i laptop a un rivenditore di computer per 303 euro.
    • L'IVA è 3 euro.
    • Il produttore detrae 2 euro di IVA a credito e versa 1 euro all'autorità fiscale.
  • Il rivenditore di computer vende un laptop a un consumatore per 404 euro.
    • L'IVA è 4 euro.
    • Il rivenditore detrae i 3 euro di tasse pagati al produttore e invia 1 euro allo stato.

Chi riscuote l'IVA?

Come per la sales tax negli Stati Uniti, le aziende sono responsabili della riscossione e del versamento dell'IVA. Essendo un'imposta indiretta, le aziende addebitano l'IVA ai clienti, quindi versano l'imposta dovuta all'autorità fiscale competente.

La mia attività deve registrarsi ai fini IVA?

Le norme IVA variano a seconda del paese e alcuni paesi hanno una soglia di registrazione. A seconda della natura della tua attività in un determinato paese, potrebbe essere obbligatorio per te registrarti per l'IVA. Al momento della registrazione, ti sarà assegnato un numero di partita IVA, un numero univoco che identifica il tuo stato fiscale (imponibile o esente) e il luogo di tassazione, e che dimostra la tua registrazione all'IVA. Il numero di partita IVA (chiamato anche numero di identificazione IVA o numero di registrazione IVA) è solitamente incluso nelle fatture.

 

Un'azienda è generalmente tenuta a registrarsi per riscuotere e versare l'IVA nei paesi in cui:

 

  • Ha una stabile organizzazione; 
  • Raggiunge la soglia di registrazione dell'imposta sul valore aggiunto;
  • Svolge determinate attività

 

Stabile organizzazione
Di solito è necessario registrarsi ai fini IVA e ottenere un numero di partita IVA se si ha una stabile organizzazione in un paese con un regime IVA. Ciò include una sede fissa di attività o la sede fissa di attività di una persona che agisce per tuo conto. Anche avere dipendenti nel paese potrebbe creare un obbligo IVA.

 

Soglia di registrazione
In molti Paesi, le aziende non residenti sono tenute a registrarsi ai fini IVA se le loro attività commerciali superano un determinato importo monetario. È obbligatorio registrarsi per l'IVA nel Regno Unito se il fatturato imponibile IVA supera le 90.000 sterline, anche se è possibile registrarsi volontariamente per l'IVA in qualsiasi momento.

 

Le soglie IVA variano in base al paese e sono soggette a modifiche. La soglia di registrazione IVA nel Regno Unito è aumentata da 85.000 a 90.000 sterline a partire dal 1° aprile 2024.

 

Attività specifiche
Alcune attività, come ad esempio ospitare una convention nel paese, possono fare insorgere un obbligo IVA (o GST) per un'impresa non residente.

 

Se la tua attività è idonea per la dichiarazione IVA, dovrai in genere registrarti per l'IVA prima di operare nel paese. Prima di poter riscuotere e versare l'IVA è necessario registrarsi.

 

L'Unione europea offre opzioni semplificate per la registrazione e la dichiarazione dell'IVA: lo Sportello Unico (OSS) e lo Sportello Unico per le Importazioni (IOSS). 

È possibile essere esenti dall'IVA?

È possibile essere esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Le esenzioni IVA variano in base al paese, alle dimensioni e al tipo di attività, nonché al prodotto o servizio venduto, quindi, a seconda della natura e della sede della tua attività, potresti essere esente dall'IVA. 

 

I paesi dell'UE devono esentare le forniture di determinati beni o servizi e possono scegliere di esentare determinate altre forniture. In genere si applicano esenzioni ai settori istruzione, assistenza sanitaria e servizi finanziari. 

 

Alcuni paesi possono inoltre assegnare un'esenzione alle aziende che realizzano un fatturato imponibile di beni o servizi inferiore a un determinato livello. Le soglie di registrazione per l'esenzione IVA variano in base al paese. Ad esempio, nella valuta nazionale, la soglia di registrazione IVA è di 30.000 euro in Austria e di 50.000 corone danesi in Danimarca. 

 

Il 1° gennaio 2025, l'UE ha lanciato un regime speciale per le piccole imprese (regime PMI) per esentare le loro cessioni transfrontaliere dall'IVA. Scopri di più su questo regime IVA per le piccole imprese.

 

Si noti che un'esenzione dall'IVA non è la stessa cosa di un'aliquota IVA pari a zero. Quando una transazione è esente da IVA, il venditore o fornitore generalmente non può richiedere una detrazione per l'IVA a credito pagata. Tuttavia, quando una transazione è ad aliquota zero, il venditore (o fornitore) ha il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto pagata sugli acquisti correlati (l'IVA a credito). Il prezzo finale addebitato al consumatore non include l'IVA e l'IVA pagata sugli acquisti è detraibile.

Come si dichiara e si paga l'IVA?

Le dichiarazioni IVA sono documenti fiscali ufficiali utilizzati per presentare l'IVA. Tali documenti dettagliano tutte le transazioni della tua organizzazione e le imposte applicabili e calcolano quanto devi o quanto ti sarà rimborsato.

 

Paesi diversi hanno scadenze, frequenze di segnalazione e formati diversi per la dichiarazione IVA. Alcune autorità fiscali insistono sulla presentazione elettronica, altre la accettano ma non la richiedono (tuttavia, se è consentita, questa è generalmente l'opzione preferita). Le autorità fiscali di tutta l'UE devono consentirti di presentare la dichiarazione online. Per quanto riguarda il pagamento, alcune entità consentono bonifici bancari internazionali, mentre altre richiedono versamenti diretti o bonifici su conto corrente locali.

 

Preparare la dichiarazione IVA può essere un processo laborioso. Richiede di tenere scrupolosamente registri che includano le ricevute di tutti gli acquisti e le fatture contenenti l'IVA. Dovrai anche fornire registri e riepiloghi dei periodi contabili con informazioni quali:

 

  • Totale vendite e acquisti
  • IVA totale dovuta
  • IVA che puoi recuperare

 

Potrebbe essere necessario presentare una dichiarazione IVA anche se non si ha IVA da dichiarare: la direttiva IVA dell'UE stabilisce che le dichiarazioni devono essere presentate almeno una volta all'anno e molti paesi dell'UE richiedono dichiarazioni mensili o trimestrali.

 

La mancata tenuta dei registri appropriati può comportare multe e sanzioni sostanziali, così come la presentazione in ritardo o falsa delle dichiarazioni. Il Regno Unito ha modificato il modo in cui sanzioni e interessi si applicano ai pagamenti e alle dichiarazioni IVA presentate in ritardo a partire dal 1° gennaio 2023.

Qual è lo scopo dell'IVA?

Analogamente a quanto accade per qualsiasi altra imposta indiretta o sul reddito, le imposte sul valore aggiunto sono concepite per aumentare le entrate statali.

 

Il sistema IVA è stato concepito per essere più diretto e meno complicato rispetto alle sales tax di alcuni paesi o alle imposte sul fatturato lordo. L'imposta sul valore aggiunto è più facile da tracciare rispetto ad alcuni sistemi fiscali perché è applicata in ogni fase della catena di approvvigionamento e tutti i commercianti sono tenuti a mantenere scrupolosamente registri di acquisti, vendite e forniture. L'imposta è inoltre amministrata dal governo centrale, anziché dalle amministrazioni locali.

 

Perdita di gettito IVA

 

L'obbligo dell'imposta sul valore aggiunto è stato relativamente facile da eludere in passato. L'Unione europea ha a lungo sofferto di una perdita di gettito IVA, cioè la differenza tra l'ammontare delle entrate IVA previste e l'ammontare effettivamente riscosso e versato, estremamente elevata. Nel 2020, infatti, si ritiene che le frodi IVA nel commercio intra-UE rappresentasse circa un quarto delle mancate entrate IVA nell'Unione Europea.

 

L'UE sta lavorando da anni per ridurre la perdita di gettito IVA e la maggior parte dei paesi dell'UE sta facendo progressi, secondo il Rapporto 2025 della Commissione europea sul perdita di gettito IVA

 

La fatturazione elettronica aiuta a sanare la perdita di gettito IVA

 

Gli obblighi di fatturazione elettronica (e-invoicing) stanno contribuendo a sanare la perdita di gettito IVA in numerosi paesi, riducendo gli errori e rendendo difficile per le aziende eludere i propri obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto.

 

Una fattura elettronica non è la stessa cosa di una fattura cartacea caricata in formato digitale. Le fatture elettroniche contengono dati strutturati che i sistemi contabili ed ERP possono scambiare ed elaborare automaticamente. Per questo motivo le fatture elettroniche consentono all'autorità fiscale di visualizzare i dati fiscali delle transazioni. Laddove siano stati implementati obblighi di segnalazione in tempo reale, l'autorità fiscale può visualizzare i dati fiscali transazionali in tempo reale. Questo riduce le opportunità di frode IVA.

 

Un numero crescente di Paesi, inclusi gli Emirati Arabi Uniti (EAU) e il Regno Unito, stanno introducendo l'obbligo di fatturazione elettronica. Avalara E-Invoicing and Live Reporting supporta gli obblighi di fatturazione elettronica in tutto il mondo.

Conclusioni

Le aliquote e le norme IVA sono soggette a modifiche, e mantenersi aggiornati manualmente può essere un compito arduo. Automatizzare la riscossione e il versamento dell'IVA aiuta a garantire l'applicazione dell'aliquota corretta a ogni transazione.

 

Avalara aiuta le aziende a ottimizzare la determinazione dell'IVA, la fatturazione elettronica e le dichiarazioni, migliorando così la conformità fiscale internazionale. Visita avalara.com per saperne di più. 

Domande frequenti sull'IVA

Gli americani non pagano l'IVA negli Stati Uniti perché gli Stati Uniti non hanno un'imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, gli americani pagano l'IVA quando viaggiano in paesi che applicano l'imposta sul valore aggiunto.

L'IVA è un'imposta sui consumi applicata sul valore aggiunto in ogni fase della catena di approvvigionamento. Le aziende riscuotono l'IVA dai clienti e la versano alle autorità fiscali. Le aziende possono detrarre l'IVA che pagano sugli acquisti aziendali.

Negli Stati Uniti, la sales tax (imposta sulle vendite) è generalmente riscossa una sola volta, al momento della vendita finale al consumatore; l'IVA è invece riscossa da tutti i soggetti delle transazioni nell'intera catena di approvvigionamento.

Il numero di partita IVA è un codice identificativo univoco rilasciato dall'autorità fiscale di un paese a un'attività registrata. Se la tua attività vende beni o servizi a livello internazionale e supera la soglia di fatturato specifica del paese di destinazione, hai l'obbligo legale di registrarti per ottenere un numero di partita IVA che permetta di riscuotere e versare l'IVA.

Sia le aziende sia i privati sono tenuti a pagare l'IVA applicabile. In molti paesi, le aziende residenti devono registrarsi ai fini IVA solo una volta raggiunta una specifica soglia IVA. I paesi possono avere diverse soglie IVA per le imprese non residenti che operano nella vendita a distanza.

Le aziende possono generalmente recuperare o richiedere il rimborso dell'IVA su determinati articoli utilizzati esclusivamente per le loro operazioni commerciali. Ogni paese stabilisce proprie regole su ciò che le aziende non residenti possono richiedere, e tali regole presentano una variabilità molto elevata da una giurisdizione all'altra.

 

 

 

Questo post del blog è stato aggiornato il 19 giugno 2026.

 

 

Aliquote, regole e normative sull'imposta sulle vendite cambiano frequentemente. Anche se speriamo che queste informazioni ti siano utili, questo blog ha scopo puramente informativo e non costituisce consulenza legale o fiscale.
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