Cos'è l'imposta sul valore aggiunto (IVA)?

Gli americani non pagano l'IVA negli Stati Uniti perché gli Stati Uniti non hanno un'imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, gli americani pagano l'IVA quando viaggiano in paesi che applicano l'imposta sul valore aggiunto.
L'IVA è un'imposta sui consumi applicata sul valore aggiunto in ogni fase della catena di approvvigionamento. Le aziende riscuotono l'IVA dai clienti e la versano alle autorità fiscali. Le aziende possono detrarre l'IVA che pagano sugli acquisti aziendali.
Negli Stati Uniti, la sales tax (imposta sulle vendite) è generalmente riscossa una sola volta, al momento della vendita finale al consumatore; l'IVA è invece riscossa da tutti i soggetti delle transazioni nell'intera catena di approvvigionamento.
Il numero di partita IVA è un codice identificativo univoco rilasciato dall'autorità fiscale di un paese a un'attività registrata. Se la tua attività vende beni o servizi a livello internazionale e supera la soglia di fatturato specifica del paese di destinazione, hai l'obbligo legale di registrarti per ottenere un numero di partita IVA che permetta di riscuotere e versare l'IVA.
Sia le aziende sia i privati sono tenuti a pagare l'IVA applicabile. In molti paesi, le aziende residenti devono registrarsi ai fini IVA solo una volta raggiunta una specifica soglia IVA. I paesi possono avere diverse soglie IVA per le imprese non residenti che operano nella vendita a distanza.
Le aziende possono generalmente recuperare o richiedere il rimborso dell'IVA su determinati articoli utilizzati esclusivamente per le loro operazioni commerciali. Ogni paese stabilisce proprie regole su ciò che le aziende non residenti possono richiedere, e tali regole presentano una variabilità molto elevata da una giurisdizione all'altra.
Questo post del blog è stato aggiornato il 19 giugno 2026.