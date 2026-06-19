Cos'è l'imposta sul valore aggiunto (IVA)?

Circa 175 paesi applicano l'IVA o un'imposta su beni e servizi (GST), che è simile. L'IVA è ampiamente utilizzata in Europa, America Centrale e Meridionale, Africa e Asia. Australia, Canada e Nuova Zelanda sono tra i paesi con la GST.

Per i consumatori statunitensi, l'IVA può sembrare molto simile alla sales tax. Per le aziende statunitensi, probabilmente no. Le aziende statunitensi affrontano un onere fiscale diverso quando vendono in Messico o nel Regno Unito rispetto a quando vendono in uno stato in cui vige la sales tax. Ecco perché è fondamentale per le aziende comprendere il significato dell'imposta sul valore aggiunto e come si differenzia dalla sales tax.