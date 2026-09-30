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INTRODUZIONE AD AVALARA AVIATOR

Scopri i nostri agenti di conformità fiscale operativi 24 al giorno, 7 giorni su 7

Avalara Aviator è la piattaforma agentica che porta l'Intelligenza Artificiale specializzata all'interno dei tuoi processi fiscali. Ottieni risultati accurati e orientati alla conformità proattiva, difendibili anche in caso di verifica fiscale, mantenendo sempre il pieno controllo delle tue decisioni.
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Vedi come funziona

LA PIATTAFORMA DEGLI AGENTI

Scopri Avi e il team di agenti specializzati

Progettato per supportare i processi fiscali e di compliance più complessi, il team di agenti specializzati affianca la tua organizzazione nelle attività quotidiane. Gli agenti monitorano proattivamente gli adempimenti, forniscono suggerimenti e segnalano eventuali problemi, lasciandoti sempre il pieno controllo e una visibilità totale.

 

Essi uniscono la velocità dell’IA alle conoscenze di un fiscalista esperto, con oltre 20 anni di esperienza in ambito normativo.
Aviator illustration - Italian

Avi (agente coordinatore)

assegna il lavoro agli agenti specializzati, segnala i rischi in modo proattivo e lascia agli umani il controllo delle approvazioni necessarie
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Agente per le transazioni

automatizza i calcoli fiscali con precisione, spiega come vengono determinate le singole voci e verifica i dati delle transazioni in tempo reale
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Agente per le dichiarazioni

Compila, riconcilia e presenta le dichiarazioni fiscali automaticamente in migliaia di giurisdizioni
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Agente per la ricerca fiscale

fornisce consulenza in ambito fiscale in un linguaggio comprensibile, supportandola con riferimenti normativi verificati e analisi delle giurisdizioni interessate
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Agente per i certificati

verifica in tempo reale i certificati di esenzione, gli identificativi fiscali e lo stato di registrazione, per ridurre l’esposizione al rischio

AVALARA AVIATOR

Agenti IA dedicati per le pratiche di conformità fiscale

Scopri come Avalara Aviator integra gli agenti IA nei tuoi processi fiscali e di compliance, offrendoti risultati accurati e difendibili in sede di verifica, mentre mantieni sempre il pieno controllo.
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I VANTAGGI PER TE

La conformità agentica ti garantisce sicurezza, competenza e controllo

Tab 2

Gli agenti gestiscono complesse pratiche di conformità fiscale 24 ore su 24

Gli agenti IA specializzati pianificano, studiano, verificano e gestiscono flussi di lavoro complessi in modo proattivo a qualsiasi ora. Questo permette al tuo team di ampliare la propria capacità operativa per concentrarsi sulla crescita aziendale, senza dover aumentare l’organico.

Potrai disporre di:

  • Processi di compliance operativi 24 ore su 24, senza interruzioni, dalla ricerca della normativa in ambito fiscale alla presentazione delle dichiarazioni
  • Assistenza su richiesta, fornita in un linguaggio semplice, per gestire gli adempimenti di compliance in qualsiasi momento
  • Analisi dei calcoli in tempo reale e motivazioni per difendere le tue scelte in caso di verifica fiscale
  • Tempi di preparazione delle dichiarazioni più rapidi: da giorni a ore
Gli agenti IA individuano i rischi prima che si presentino i problemi

Gli agenti monitorano le operazioni in continuo, rilevando eventuali anomalie e risolvendo eventuali errori prima dell’invio.

Potrai disporre di:

  • Rilevamento automatico del "nexus" economico prima del superamento delle soglie imposte dai diversi Stati
  • Verifica automatica dei certificati con segnalazione dei certificati mancanti prima della scadenza
  • Riconciliazione preventiva delle differenze per individuare e risolvere le discrepanze nelle dichiarazioni prima della presentazione
  • Notifiche in tempo reale nel flusso di lavoro, che mettono in evidenza i rischi di conformità prima che gli errori si propaghino
  • Controlli di approvazione umana obbligatori per tutte le attività critiche
Gli agenti forniscono dati estremamente accurati, affidabili e di comprovata validità

La piena dimostrabilità in sede di verifica fiscale richiede un’accuratezza verificabile e dati documentati

Potrai disporre di:

  • Riferimenti diretti alle norme fiscali a supporto di ogni calcolo e decisione
  • Tracciabilità a prova di verifica fiscale, che ricrea in modo esatto le regole applicate nelle diverse transazioni
  • Etichette chiare di separazione tra i calcoli previsti dalle normative e le analisi generate dall’IA
  • Controlli di approvazione umana integrati che garantiscono il controllo completo sulla presentazione delle dichiarazioni
Aviator porta la gestione della conformità fiscale direttamente all’interno dei sistemi che i tuoi team utilizzano ogni giorno

Integra Agentic Tax and Compliance™ direttamente nei tuoi sistemi ERP, di fatturazione, di e-commerce, nelle piattaforme e-mail e nei copilot. Collega qualsiasi piattaforma in pochi giorni con un monitoraggio continuo, nessun sovraccarico per il reparto IT e senza costosi progetti di integrazione.

Potrai disporre di:

 

  • Integrazioni singole che si estendono automaticamente a livello aziendale
  • Notifiche e azioni in-app senza necessità di cambiare sistema
  • Installazione e configurazione Avi per l’interazione con le applicazioni aziendali

SCALABILE E AFFIDABILE

Gestione affidabile della conformità fiscale per un’azienda in crescita

54 mld+

Transazioni elaborate in un anno
6,6 mln+

dichiarazioni presentate nel 2025 con il 99,95% di accuratezza
200.000+

aziende clienti di ogni settore e dimensione
30.000+

giurisdizioni fiscali in oltre 190 Paesi

PERCHÉ AVIATOR

Aviator si distingue.

Alternativa

Limitazioni

I vantaggi di Aviator

IA generica

Risposte non verificate, nessuna tracciabilità in caso di verifica fiscale e un’elevata esposizione a sanzioni in sede di verifica

Accuratezza a prova di verifica fiscale: informazioni fiscali verificate, supportate da oltre 20 anni di dati normativi e riferimenti legali

Software fiscali obsoleti

Strumenti rigidi e non integrati fra loro, che richiedono continue riconciliazioni manuali e una manutenzione IT costante

Automazione integrata: ricerche, calcoli e dichiarazioni coordinati da agenti specializzati e integrati nei tuoi strumenti

Nuove soluzioni

Non offrono scalabilità enterprise, un’offerta multiprodotto completa, né un supporto normativo verificato

Esperienza consolidata: oltre 20 anni di competenza nella compliance e miliardi di calcoli a supporto delle verifiche fiscali

Uso di intermediari per la gestione delle presentazioni e “garanzie”

Team umani che operano manualmente con rigorosi limiti di responsabilità, capacità limitata e tracciabilità frammentata in caso di verifica fiscale

Precisione costante: Accuratezza automatizzata a livello di transazione, tracciabilità completa dei dati e assistenza dedicata da parte di esperti

iPaaS tradizionali e soluzioni su misura

Progetti della durata di diversi mesi, che richiedono l’intervento di ingegneri specializzati, costose consulenze e carichi di lavoro per il reparto IT

Implementazione rapida: integrazioni personalizzate attivate in pochi giorni, senza modificare l’infrastruttura esistente

LO STRUMENTO IDEALE PER OGNI ATTIVITÀ

Creato per il tuo specifico percorso di conformità

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Per chi ancora non usa l’automazione

Molti fornitori di software fiscali automatizzano i calcoli elementari, ma non riescono a stare al passo con la crescente complessità del business. Sono carenti in termini di proattività e vincolano i team a seguire flussi di lavoro manuali e soggetti a errori. Senza una visibilità in tempo reale sui crescenti obblighi legati al "nexus" e dati accurati sulle transazioni, la conformità si trasforma in un costante dispendio di risorse, con un elevato livello di esposizione al rischio. Nel frattempo, gli strumenti di IA generica generano risposte plausibili senza una certezza verificabile o i riferimenti normativi richiesti per le dichiarazioni fiscali.

 

Supportato da oltre 20 anni di esperienza nella conformità fiscale, Aviator offre la velocità della moderna IA su basi verificabili.

Clienti Avalara attuali

I prodotti Avalara gestiscono già il lavoro più complesso e sistematico legato al calcolo, alla presentazione delle dichiarazioni e alla gestione dei certificati. Il tuo team invece dedica ancora ore preziose alla ricerca, alla riconciliazione e alla gestione delle eccezioni tra questi sistemi.

 

Aviator coordina gli agenti IA specializzati all’interno dei tuoi flussi di lavoro esistenti per automatizzare il tessuto connettivo della conformità eliminando i passaggi manuali, risparmiando tempo nella ricerca dei dati e nella risposta alle verifiche fiscali, il tutto sotto il tuo pieno controllo.

Partner per l'integrazione di tecnologie e sistemi

Integra le funzionalità di conformità agentica direttamente nelle piattaforme ERP, di e-commerce e di fatturazione per gettare le basi delle moderne operazioni fiscali e di conformità tramite l’IA. I partner possono utilizzare la funzionalità di integrazione agentica di Avalara per fornire ai propri clienti flussi di lavoro intelligenti e autonomi all’interno dei loro ecosistemi digitali.

CLIENTI

Scopri cosa dicono le aziende che utilizzano Aviator

DOMANDE FREQUENTI

Attualmente Aviator è compatibile con Avalara AvaTax, Avalara AvaTax for Accounts Payable, Avalara Returns, Avalara Exemption Certificate Management (ECM) e Avalara Tax Research. Vengono regolarmente aggiunti nuovi prodotti.

A differenza dei modelli LLM generici o delle startup di IA senza basi solide, Aviator si basa sul proprio motore fiscale deterministico proprietario. L’IA generativa viene utilizzata esclusivamente per il coordinamento, l’estrazione di documenti non strutturati e la sintesi delle normative. Il 100% dei risultati viene mappato in base a normative fiscali verificate e contrassegnato con un punteggio di affidabilità prima che i dati vengano presentati.

No. Aviator è progettato per un’autonomia regolata e ti consente di mantenere il controllo nelle fasi cruciali. Mentre gli agenti in background automatizzano la ricerca, la riconciliazione e la verifica dei dati, le azioni cruciali come l’invio delle dichiarazioni, le deroghe alle regole, l’approvazione delle esenzioni e altre azioni che implicano un'elevata responsabilità richiedono l’esplicita approvazione umana.

Gli strumenti più recenti si limitano in genere alla fatturazione automatizzata per piattaforme tecnologiche specifiche e non offrono un'integrazione con i sistemi ERP aziendali, una copertura fiscale globale approfondita, né una comprovata esperienza nel supporto alle aziende in caso di verifica fiscale. Aviator coniuga la velocità dell’IA agentica con la scalabilità necessaria alle aziende: vanta oltre 1.400 integrazioni con partner ufficiali e più di 20 anni di esperienza nella normativa fiscale maturata sul campo.

Aviator genera un registro cronologico non modificabile dei dati fiscali relativi a ogni transazione e invio. È possibile risalire alla normativa esatta e alle aliquote di ogni giurisdizione, nonché verificare la validità delle esenzioni attive nell’esatto millisecondo in cui è avvenuta la transazione. Ciò consente al tuo team di rispondere alle verifiche fiscali con assoluta certezza.

Non è necessaria alcuna configurazione ulteriore. Aviator si avvia direttamente all’interno del Portale Avalara che già utilizzi ed è compatibile con i prodotti e gli abbonamenti che possiedi già: non sono richiesti ulteriori accordi, consensi o integrazioni. I clienti esistenti ottengono automaticamente accesso al momento del successivo rinnovo di AvaTax o Returns, dopo il lancio ufficiale.

 

Se sei un nuovo cliente, Aviator è incluso di serie nella tua esperienza Avalara: una volta che il tuo account e i tuoi prodotti sono attivi e funzionanti, Aviator è disponibile automaticamente, senza che tu debba eseguire altre configurazioni o installazioni.
Vuoi provare Avalara Aviator?

Scopri la piattaforma di agenti che gestisce le pratiche di conformità per te.
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