LA PIATTAFORMA DEGLI AGENTI
Agente per le transazioni
Agente per le dichiarazioni
Agente per la ricerca fiscale
Agente per i certificati
AVALARA AVIATOR
I VANTAGGI PER TE
- Operatività h24
- Conformità proattiva
- A prova di verifica fiscale
- Si integra con i tuoi sistemi
Tab 2
SCALABILE E AFFIDABILE
PERCHÉ AVIATOR
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Alternativa
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Limitazioni
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I vantaggi di Aviator
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IA generica
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Risposte non verificate, nessuna tracciabilità in caso di verifica fiscale e un’elevata esposizione a sanzioni in sede di verifica
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Accuratezza a prova di verifica fiscale: informazioni fiscali verificate, supportate da oltre 20 anni di dati normativi e riferimenti legali
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Software fiscali obsoleti
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Strumenti rigidi e non integrati fra loro, che richiedono continue riconciliazioni manuali e una manutenzione IT costante
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Automazione integrata: ricerche, calcoli e dichiarazioni coordinati da agenti specializzati e integrati nei tuoi strumenti
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Nuove soluzioni
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Non offrono scalabilità enterprise, un’offerta multiprodotto completa, né un supporto normativo verificato
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Esperienza consolidata: oltre 20 anni di competenza nella compliance e miliardi di calcoli a supporto delle verifiche fiscali
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Uso di intermediari per la gestione delle presentazioni e “garanzie”
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Team umani che operano manualmente con rigorosi limiti di responsabilità, capacità limitata e tracciabilità frammentata in caso di verifica fiscale
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Precisione costante: Accuratezza automatizzata a livello di transazione, tracciabilità completa dei dati e assistenza dedicata da parte di esperti
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iPaaS tradizionali e soluzioni su misura
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Progetti della durata di diversi mesi, che richiedono l’intervento di ingegneri specializzati, costose consulenze e carichi di lavoro per il reparto IT
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Implementazione rapida: integrazioni personalizzate attivate in pochi giorni, senza modificare l’infrastruttura esistente
LO STRUMENTO IDEALE PER OGNI ATTIVITÀ
CLIENTI
Attualmente Aviator è compatibile con Avalara AvaTax, Avalara AvaTax for Accounts Payable, Avalara Returns, Avalara Exemption Certificate Management (ECM) e Avalara Tax Research. Vengono regolarmente aggiunti nuovi prodotti.
A differenza dei modelli LLM generici o delle startup di IA senza basi solide, Aviator si basa sul proprio motore fiscale deterministico proprietario. L’IA generativa viene utilizzata esclusivamente per il coordinamento, l’estrazione di documenti non strutturati e la sintesi delle normative. Il 100% dei risultati viene mappato in base a normative fiscali verificate e contrassegnato con un punteggio di affidabilità prima che i dati vengano presentati.
No. Aviator è progettato per un’autonomia regolata e ti consente di mantenere il controllo nelle fasi cruciali. Mentre gli agenti in background automatizzano la ricerca, la riconciliazione e la verifica dei dati, le azioni cruciali come l’invio delle dichiarazioni, le deroghe alle regole, l’approvazione delle esenzioni e altre azioni che implicano un'elevata responsabilità richiedono l’esplicita approvazione umana.
Gli strumenti più recenti si limitano in genere alla fatturazione automatizzata per piattaforme tecnologiche specifiche e non offrono un'integrazione con i sistemi ERP aziendali, una copertura fiscale globale approfondita, né una comprovata esperienza nel supporto alle aziende in caso di verifica fiscale. Aviator coniuga la velocità dell’IA agentica con la scalabilità necessaria alle aziende: vanta oltre 1.400 integrazioni con partner ufficiali e più di 20 anni di esperienza nella normativa fiscale maturata sul campo.
Aviator genera un registro cronologico non modificabile dei dati fiscali relativi a ogni transazione e invio. È possibile risalire alla normativa esatta e alle aliquote di ogni giurisdizione, nonché verificare la validità delle esenzioni attive nell’esatto millisecondo in cui è avvenuta la transazione. Ciò consente al tuo team di rispondere alle verifiche fiscali con assoluta certezza.
Non è necessaria alcuna configurazione ulteriore. Aviator si avvia direttamente all’interno del Portale Avalara che già utilizzi ed è compatibile con i prodotti e gli abbonamenti che possiedi già: non sono richiesti ulteriori accordi, consensi o integrazioni. I clienti esistenti ottengono automaticamente accesso al momento del successivo rinnovo di AvaTax o Returns, dopo il lancio ufficiale.
Se sei un nuovo cliente, Aviator è incluso di serie nella tua esperienza Avalara: una volta che il tuo account e i tuoi prodotti sono attivi e funzionanti, Aviator è disponibile automaticamente, senza che tu debba eseguire altre configurazioni o installazioni.