AVALARA AVIATOR

Non è necessaria alcuna configurazione ulteriore. Aviator si avvia direttamente all’interno del Portale Avalara che già utilizzi ed è compatibile con i prodotti e gli abbonamenti che possiedi già: non sono richiesti ulteriori accordi, consensi o integrazioni. I clienti esistenti ottengono automaticamente accesso al momento del successivo rinnovo di AvaTax o Returns, dopo il lancio ufficiale.

Se sei un nuovo cliente, Aviator è incluso di serie nella tua esperienza Avalara: una volta che il tuo account e i tuoi prodotti sono attivi e funzionanti, Aviator è disponibile automaticamente, senza che tu debba eseguire altre configurazioni o installazioni.