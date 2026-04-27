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Automatizza la registrazione come datore di lavoro per le imposte sui salari, a livello statale e locale

Offri ai tuoi clienti e utenti una soluzione completa per la gestione delle buste paga con Avalara Payroll Tax Registrations.
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Video: scopri come Avalara affronta le sfide più comuni nel processo di registrazione delle imposte sui salari

Troviamo insieme la soluzione alle tue esigenze di conformità fiscale.

Compila il modulo informativo per metterti in contatto con uno specialista in soluzioni fiscali Avalara.

 

Dopo averlo inviato, ecco cosa puoi aspettarti:

 

  • Analizzeremo le tue esigenze aziendali.

  • Uno dei nostri specialisti ti contatterà per valutare una soluzione personalizzata.

  • Otterrai informazioni su come Avalara può aiutarti a semplificare le tue esigenze di conformità.
  • Contattaci ora. Non vediamo l'ora di conoscerti! Sei già cliente? Richiedi assistenza tecnica.
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Vantaggi

Semplifica il processo di registrazione come datore di lavoro per le imposte sui salari

Una piattaforma completa per una soluzione a tutto tondo

Migliora l'esperienza del cliente

Consenti ai tuoi clienti e utenti di gestire le buste paga in modo più accurato e con meno sforzo, in modo che possano dedicare il loro tempo alle attività importanti per loro.

Semplifica le formalità di registrazione

Accelera il passaggio dalla registrazione ai servizi di gestione delle buste paghe salvando i dati e precompilando automaticamente i campi con i dati già raccolti dai questionari dei clienti già registrati.

Aumenta i ricavi

Rivendi il servizio Avalara Payroll Tax Registrations ai tuoi clienti e utenti aggiungendo un margine a tua discrezione, poi espandi l'offerta per gestire maggiori volumi, mantenendo alto il grado di precisione e il margine.

Riduci i costi

Risparmia sui costi di sviluppo o acquisto delle soluzioni Avalara Payroll Tax Registrations per la gestione fiscale delle buste paga a un prezzo competitivo e conveniente.

Aumenta l'efficienza

Facilita lo scambio rapido di informazioni e un'integrazione perfetta tramite API accessibili e disponibili.

Elimina gli ostacoli

Permetti alle aziende di completare rapidamente la registrazione come datore di lavoro per le imposte sui salari; in questo modo potranno utilizzare subito i servizi essenziali per la gestione delle buste paga.

Come funziona

Elimina gli ostacoli nel processo di registrazione come datore di lavoro in quattro semplici step

  • Il cliente clicca su Get My Tax ID (Richiedi il mio ID fiscale) e accede al modulo integrato Avalara.
  • Il cliente impiega 15–20 minuti per compilare il modulo di registrazione Avalara Payroll Tax Registrations.
  • Avalara invia la registrazione alle autorità competenti entro 24-48 ore.
  • Avalara invia tutte le informazioni pertinenti tramite API non appena gli ID fiscali sono disponibili.
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  • Il cliente clicca su Get My Tax ID (Richiedi il mio ID fiscale) e accede al modulo integrato Avalara.
  • Il cliente impiega 15–20 minuti per compilare il modulo di registrazione Avalara Payroll Tax Registrations.
  • Avalara invia la registrazione alle autorità competenti entro 24-48 ore.
  • Avalara invia tutte le informazioni pertinenti tramite API non appena gli ID fiscali sono disponibili.

Semplifica la registrazione come datore di lavoro per la tua azienda e i tuoi clienti

Per le aziende di elaborazione buste paga

La registrazione come datore di lavoro per le imposte sui salari rappresenta una sfida continua per le aziende e i loro clienti.

 

Con una soluzione completa per la gestione delle buste paga, le aziende possono offrire un percorso semplice e diretto ai propri servizi e, a loro volta, migliorare i processi aziendali, aumentare le entrate e ottimizzare l'esperienza del cliente.
  • Distinguiti in un mercato affollato offrendo una soluzione di conformità complete.
  • Offri una soluzione chiavi in mano per la registrazione delle imposte sul lavoro dipendente, facile da gestire e da mantenere. Migliora la fidelizzazione dei clienti affrontando i punti critici della procedura di registrazione come datore di lavoro per le imposte sui salari.
  • Offri Avalara Payroll Tax Registrations in co-branding o con il tuo marchio, beneficiando di un alto margine di rivendita.

Per i clienti

La registrazione come datore di lavoro per le imposte sui salari è spesso un processo noioso per i clienti e i loro utenti. 

 

Avalara semplifica questa procedura eliminando le interazioni non necessarie con i clienti e risolvendo le inefficienze che prolungano i processi e sottraggono tempo ai principali obiettivi aziendali.
  • Riduci le registrazioni ai fini fiscali che richiedono tempo e concentra le tue risorse sulle attività che generano reddito.
  • Accelera il processo di registrazione eliminando le ridondanze e precompilando automaticamente i campi con i dati già raccolti nei questionari precedenti.

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Domande frequenti

Per un'azienda che si occupa di buste paga, il vantaggio principale rappresentato dalla piattaforma Avalara consiste nella capacità di fornire servizi fiscali tempestivi ai propri clienti. Senza clienti non registrati che creano rallentamenti nel loro flusso di lavoro, possono godere di un vantaggio competitivo rispetto agli altri fornitori e promuovere il loro servizio di gestione buste paga come soluzione integrata a 360°. I clienti dello studio di elaborazione buste paga, dal canto loro, avranno il vantaggio di poter beneficiare di una procedura più semplice per ottenere gli ID fiscali statunitensi, riducendo il rischio di sanzioni e altre penali per mancata conformità.

Avalara può ottenere gli ID fiscali per l'assicurazione contro la disoccupazione e gli ID fiscali statali per le imposte sul reddito da lavoro dipendente. Per molti fornitori di servizi di elaborazione buste paga, le registrazioni fiscali rappresentano un problema urgente, perché l’unica alternativa sarebbe chiedere ai clienti di occuparsene direttamente, cosa che spesso risulta difficilmente praticabile.

Sì. Avalara ottiene le registrazioni fiscali a tutti i livelli dell'amministrazione. Questo è un fatto importante, dato che alcuni stati consentono alle giurisdizioni locali di emanare imposte sui salari, che a loro volta richiedono la registrazione presso l'autorità locale.

Nel caso di soluzioni per la registrazione ai fini fiscali, Avalara offre tre possibili programmi per le aziende che si occupano di elaborazione di buste paga: integrazione API, un Portale riservato ai partner Avalara e un link di referral. Ogni programma presenta dei vantaggi, a seconda del caso specifico.

Se sceglie di usare un'integrazione API o il Portale riservato ai partner, il fornitore paga un prezzo all'ingrosso scontato. Se invece sceglie di utilizzare un link di referral, il suo cliente pagherà il prezzo di acquisto Avalara.

Dal momento in cui il cliente inizia a rispondere alle domande, il tempo medio di completamento è di 15–25 minuti. Se il cliente deve registrarsi in più di uno stato, le domande poste da Avalara sono comunque le uniche necessarie per preparare i moduli, effettuare i pagamenti direttamente alle autorità e tenersi in contatto con le giurisdizioni per assicurarsi che queste procedano all'elaborazione tempestiva della domanda.

Una volta che Avalara ottiene le informazioni necessarie, il processo di registrazione presso le autorità richiede in genere 1–2 giorni lavorativi (mentre i tempi di elaborazione e approvazione possono variare in base allo stato).

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