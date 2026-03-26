Perché usare Avalara per la registrazione ai fini della sales tax
Registrati in un attimo
Vendi in tutti gli Stati Uniti? Se è così, come prima cosa devi registrarti negli stati in cui hai obblighi di riscossione e versamento della sales tax.
Un solo modulo, più registrazioni: ogni stato utilizza moduli e procedure diversi per la registrazione ai fini della sales tax: compila il nostro modulo una volta per tutte e gestiremo la compilazione e l'invio della richiesta di registrazione ai fini della sales tax nelle giurisdizioni desiderate.
Delega il processo di richiesta: compiliamo noi i moduli necessari, effettuiamo i pagamenti direttamente alle autorità preposte al rilascio delle licenze e restiamo in contatto con le diverse giurisdizioni, per assicurarci che tutto venga elaborato nei casi standard, entro 5-7 giorni lavorativi.
Ti guidiamo in ogni fase: le domande vengono inviate direttamente alle specifiche giurisdizioni o inviate nuovamente a te per completare le fasi finali. Ti invieremo conferma delle pratiche presentate per tuo conto.
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Vendi in tutti gli Stati Uniti? Se è così, come prima cosa devi registrarti negli stati in cui hai obblighi di riscossione e versamento della sales tax.
Un solo modulo, più registrazioni: ogni stato utilizza moduli e procedure diversi per la registrazione ai fini della sales tax: compila il nostro modulo una volta per tutte e gestiremo la compilazione e l'invio della richiesta di registrazione ai fini della sales tax nelle giurisdizioni desiderate.
Delega il processo di richiesta: compiliamo noi i moduli necessari, effettuiamo i pagamenti direttamente alle autorità preposte al rilascio delle licenze e restiamo in contatto con le diverse giurisdizioni, per assicurarci che tutto venga elaborato nei casi standard, entro 5-7 giorni lavorativi.
Ti guidiamo in ogni fase: le domande vengono inviate direttamente alle specifiche giurisdizioni o inviate nuovamente a te per completare le fasi finali. Ti invieremo conferma delle pratiche presentate per tuo conto.
Come funziona
Registra la tua attività in tre semplici passaggi
Step 1
Inserisci i dati della tua azienda
Step 2
Scegli gli stati
Step 3
Ricevi le informazioni di registrazione direttamente dalle autorità
Ottieni Avalara State Sales Tax Registration
Cosa è incluso:
Compilazione di tutti i moduli e i documenti necessari
Presentazione alle autorità fiscali competenti
Versamento di tutte le imposte di registrazione a livello di stato*
*In alcuni casi, è possibile che i clienti debbano occuparsi autonomamente di determinate pratiche, le cui eventuali spese amministrative locali non sono incluse.
Avalara Tax Changes 2026 è arrivato
L'edizione numero 10 del nostro rapporto annuale analizza in modo coinvolgente le politiche chiave relative all'imposta sulle vendite, alle tariffe e all'IVA.
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