Vendi in tutti gli Stati Uniti? Se è così, come prima cosa devi registrarti negli stati in cui hai obblighi di riscossione e versamento della sales tax.

Un solo modulo, più registrazioni: ogni stato utilizza moduli e procedure diversi per la registrazione ai fini della sales tax: compila il nostro modulo una volta per tutte e gestiremo la compilazione e l'invio della richiesta di registrazione ai fini della sales tax nelle giurisdizioni desiderate.

Delega il processo di richiesta: compiliamo noi i moduli necessari, effettuiamo i pagamenti direttamente alle autorità preposte al rilascio delle licenze e restiamo in contatto con le diverse giurisdizioni, per assicurarci che tutto venga elaborato nei casi standard, entro 5-7 giorni lavorativi.

Ti guidiamo in ogni fase: le domande vengono inviate direttamente alle specifiche giurisdizioni o inviate nuovamente a te per completare le fasi finali. Ti invieremo conferma delle pratiche presentate per tuo conto.