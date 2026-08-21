Formati, criteri di validazione, flussi di comunicazione dei dati, collegamenti con i portali delle autorità fiscali e requisiti locali possono variare da Paese a Paese, aumentando la complessità di ogni implementazione.

Le soluzioni specifiche per ogni Paese moltiplicano il lavoro

Gestire ogni Paese separatamente comporta il bisogno di integrazioni, processi, cicli di test, tempi di avvio e richieste di assistenza.

Mancanza di responsabilità chiaramente definite

Per ogni implementazione, è necessario che il reparto fiscale, IT, finanziario e responsabile d'area si coordinino per definire l'ambito dell'intervento, i sistemi, i dati, il budget, le tempistiche e le responsabilità.

Il rischio aumenta a ogni implementazione

Senza un modello ripetibile, ogni nuova implementazione può creare ritardi, costi e difficoltà di gestione.