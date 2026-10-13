I costi della conformità agli obblighi di fatturazione elettronica vanno ben oltre il semplice software. In un modello frammentato, Paese per Paese, aumentano i costi per gestire i fornitori, integrare e mantenere i sistemi e ripetere più volte le stesse attività. Ogni nuovo obbligo normativo aggrava ulteriormente il problema, aumentando anche il carico di lavoro del personale interno.