Un'unica applicazione globale per la conformità alle normative locali

Perché adottare soluzioni di fatturazione elettronica diverse per ogni Paese quando puoi gestire tutto da un'unica applicazione globale?

Con Avalara E-Invoicing e Live Reporting, il tuo reparto fiscale può gestire gli obblighi di fatturazione elettronica locali attraverso un'unica piattaforma condivisa e un modello operativo uniforme, anziché ricorrere a tanti strumenti diversi per ciascun Paese.

Avalara centralizza la gestione della compliance in materia di fatturazione elettronica attraverso un unico modello operativo globale. In questo modo, le aziende possono standardizzare i processi a livello internazionale, nel rispetto dei requisiti normativi locali più aggiornati. Invece di gestire soluzioni diverse, il reparto fiscale della tua azienda può gestire i formati, le procedure di validazione, lo scambio di fatture, gli obblighi di reporting, il contatto con le autorità fiscali e i requisiti delle verifiche fiscali specifici di ogni Paese attraverso un'unica infrastruttura condivisa e processi uniformi.

Questa modalità offre più autonomia e controllo. Il reparto fiscale può monitorare con maggiore chiarezza e visibilità gli adempimenti normativi in tutti i mercati. L'ufficio finanziario può ridurre le attività ridondanti e il rischio di discrepanze nelle successive operazioni di riconciliazione. E il reparto IT può ridurre il numero di integrazioni, grazie a una piattaforma potenziata dall'IA, pensata per connettersi ai sistemi ERP, di fatturazione e finanziari esistenti.

Pensato per integrarsi nei processi aziendali esistenti

La fatturazione elettronica funziona al meglio quando è integrata nei normali processi di fatturazione, anziché essere gestita separatamente. Avalara si integra nelle operazioni esistenti utilizzando connettori predefiniti per il sistema ERP. Questo si traduce in una minore complessità tecnica per i tuoi reparti interni, un go-live più veloce e coerenza tra sistemi e partner.

Con l'evolversi dei requisiti normativi, i tuoi team interni possono fare affidamento su un'unica base comune, senza dover ripartire da zero a ogni ingresso in un nuovo mercato. Il risultato è un approccio globale che ti aiuta a mantenere la conformità locale, a supportare la crescita in nuovi mercati e ad avere sempre il controllo, man mano che la complessità aumenta.