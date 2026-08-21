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Un'unica piattaforma globale per avere tutto sotto controllo

Una piattaforma globale. Un unico modello operativo. Un approccio coerente alla fatturazione elettronica in ogni mercato in cui operi.
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Tutti gli obblighi normativi, tutti i mercati. Tutto sotto controllo.

Un'unica applicazione globale per la conformità alle normative locali
Perché adottare soluzioni di fatturazione elettronica diverse per ogni Paese quando puoi gestire tutto da un'unica applicazione globale?

 

Con Avalara E-Invoicing e Live Reporting, il tuo reparto fiscale può gestire gli obblighi di fatturazione elettronica locali attraverso un'unica piattaforma condivisa e un modello operativo uniforme, anziché ricorrere a tanti strumenti diversi per ciascun Paese.

 

Avalara centralizza la gestione della compliance in materia di fatturazione elettronica attraverso un unico modello operativo globale. In questo modo, le aziende possono standardizzare i processi a livello internazionale, nel rispetto dei requisiti normativi locali più aggiornati. Invece di gestire soluzioni diverse, il reparto fiscale della tua azienda può gestire i formati, le procedure di validazione, lo scambio di fatture, gli obblighi di reporting, il contatto con le autorità fiscali e i requisiti delle verifiche fiscali specifici di ogni Paese attraverso un'unica infrastruttura condivisa e processi uniformi.

 

Questa modalità offre più autonomia e controllo. Il reparto fiscale può monitorare con maggiore chiarezza e visibilità gli adempimenti normativi in tutti i mercati. L'ufficio finanziario può ridurre le attività ridondanti e il rischio di discrepanze nelle successive operazioni di riconciliazione. E il reparto IT può ridurre il numero di integrazioni, grazie a una piattaforma potenziata dall'IA, pensata per connettersi ai sistemi ERP, di fatturazione e finanziari esistenti.

 

Pensato per integrarsi nei processi aziendali esistenti 
La fatturazione elettronica funziona al meglio quando è integrata nei normali processi di fatturazione, anziché essere gestita separatamente. Avalara si integra nelle operazioni esistenti utilizzando connettori predefiniti per il sistema ERP. Questo si traduce in una minore complessità tecnica per i tuoi reparti interni, un go-live più veloce e coerenza tra sistemi e partner.

 

Con l'evolversi dei requisiti normativi, i tuoi team interni possono fare affidamento su un'unica base comune, senza dover ripartire da zero a ogni ingresso in un nuovo mercato. Il risultato è un approccio globale che ti aiuta a mantenere la conformità locale, a supportare la crescita in nuovi mercati e ad avere sempre il controllo, man mano che la complessità aumenta.

Pensato per semplificare le operazioni globali di fatturazione elettronica

Mantieni fluidi i processi di fatturazione

Avalara connette i tuoi sistemi ERP, di fatturazione, fiscali, di contabilità fornitori, di reporting e di rete, riducendo i passaggi tra le diverse aree, rendendo più fluidi lo scambio e la validazione delle fatture e le attività di rendicontazione.

Adattati rapidamente ai requisiti locali

Gestire formati, procedure di validazione e obblighi di reporting specifici per ciascun Paese attraverso un modello operativo condiviso consente di ridurre le attività da ripetere, evitare duplicazioni e limitare le interruzioni operative quando cambiano gli obblighi normativi.

Preparati all'evoluzione degli obblighi normativi nei diversi Paesi

Una piattaforma e un modello operativo condivisi consentono ai diversi reparti aziendali di adeguarsi all'evoluzione dei requisiti normativi senza dover riprogettare continuamente i processi ogni volta che cambiano gli obblighi, le scadenze e le modalità di rendicontazione.

Visualizza con chiarezza tutte le attività di compliance

Avalara riunisce in un'unica vista le attività di fatturazione, rendicontazione e compliance offrendo una visione più completa, riducendo i problemi di riconciliazione e garantendo registrazioni sempre pronte per un'eventuale verifica fiscale.
Integra la fatturazione elettronica nella tua strategia di conformità con la piattaforma completa di Avalara
  • Utilizza Avalara E-Invoicing e Live Reporting all'interno della più ampia piattaforma Avalara Agentic Tax and Compliance™ per integrare i processi di fatturazione, fiscale, IVA, operazioni transfrontaliere e dichiarazioni fiscali.
  • Centralizzare le attività di compliance all'interno di Avalara per ridurre la duplicazione dei dati, i problemi di riconciliazione e le incongruenze nella rendicontazione
  • Assicura coerenza e allineamento tra le attività relative a transazioni, fatturazione, reporting e adempimenti fiscali in tutti i sistemi e le giurisdizioni
  • Riduci la supervisione manuale gestendo più processi di conformità attraverso un modello operativo coerente
  • Applica gli standard globali man mano che ti espandi in nuovi mercati, rispettando anche i requisiti specifici previsti dalle normative locali.
Perché gli approcci Paese per Paese indeboliscono il controllo
  • Le normative di ogni paese comportano nuovi requisiti tecnici. Formati, regole di validazione, obblighi di reporting e modalità di interazione con le pubbliche amministrazioni variano a seconda delle normative di ciascun Paese.
  • La frammentazione degli strumenti utilizzati rallenta e complica i processi operativi. Gestire ogni Paese come un progetto a sé comporta la duplicazione dei processi di compliance, frammenta i dati e genera costi operativi ricorrenti dovuti alla presenza di piattaforme ridondanti.
  • Il reparto IT si trova a dover gestire integrazioni su integrazioni. L'adozione di più soluzioni specifiche per singolo Paese aumenta il rischio di malfunzionamenti nei punti di integrazione, richiede interventi di manutenzione continui e comporta la necessità di ripetere le stesse attività ogni volta che cambiano i requisiti normativi.
  • La compliance va integrata nei processi principali. La presenza di sistemi separati frammenta la gestione della fatturazione elettronica, moltiplicando i passaggi tra i diversi reparti, i controlli manuali e le successive riconciliazioni, anziché integrare la compliance direttamente nei processi di fatturazione esistenti.
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Traccia il tuo percorso verso la compliance globale in materia di fatturazione elettronica

Gli esperti di Avalara possono aiutarti a individuare i rischi di compliance legati alla tua presenza sui mercati internazionali, a valutare dove i sistemi attuali necessitano di interventi o integrazioni e a definire una strategia strutturata, scalabile e prevedibile.
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