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Avalara Exemption Certificate Management (ECM) Essentials

Automatizza il processo di raccolta e archiviazione dei certificati di esenzione

Acquisizione e archiviazione elettronica dei certificati in tempo reale per aziende con esenzioni fiscali standard.

Introduzione a ECM Essentials

Come funziona

Raccolta e archiviazione automatizzate delle immagini dei certificati di esenzione

Invia ai clienti un link CertExpress per guidarli nella creazione del certificato. Si possono anche caricare moduli esistenti per l'archiviazione centralizzata.

Più controllo e calcoli più precisi

ECM Essentials si integra con l'ambiente Avalara AvaTax già in uso e applica l'esenzione fiscale a una transazione solo quando viene ricevuto un certificato valido.

Controlla facilmente le scadenze

Visualizza lo stato dei certificati, tieni sotto controllo i rinnovi, vedi le prossime scadenze e raccogli nuovi certificati per non rallentare le vendite.

Migliora l'efficienza senza bisogno di risorse aggiuntive

Exemption Certificate Management Essentials automatizza le attività di conformità, permettendoti di semplificare i processi di gestione delle esenzioni.

Migliora l'efficienza senza bisogno di risorse aggiuntive

Exemption Certificate Management Essentials automatizza le attività di conformità, permettendoti di semplificare i processi di gestione delle esenzioni.
  • Rispetto ai processi manuali, l'automazione della gestione dei certificati di esenzione semplifica le operazioni, aumenta la produttività e riduce gli errori.
  • CertExpress consente ai tuoi clienti di gestire autonomamente i propri certificati, riducendo disagi, continui scambi di informazioni, problemi di note di credito o fatture errate e ritardi negli ordini causati da certificati errati.
  • Un'esperienza di acquisto migliore nel suo complesso aiuta a rafforzare la fidelizzazione dei clienti e a incrementare i profitti.

Riduci il rischio di errori nella gestione fiscale

Una gestione accurata dei certificati di esenzione è cruciale per assicurare la conformità alle normative fiscali.

Riduci il rischio di errori nella gestione fiscale

Una gestione accurata dei certificati di esenzione è cruciale per assicurare la conformità alle normative fiscali.
  • La raccolta e il mantenimento di certificati di esenzione validi aiuta a ridurre il rischio di sanzioni, multe e problemi nel servizio clienti.
  • ECM Essentials si connette con AvaTax per calcolare la sales tax solo quando sono presenti dati di esenzione o un'immagine del certificato.

 

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I prodotti ECM a confronto

Caratteristiche

Exemption Certificate Management Essentials

Exemption Certificate Management Pro

Scopri di più

Exemption Certificate Management Premium

Scopri di più

Conformità SOC 2 Tipo 1 e Tipo 2

API e integrazioni disponibili

Archiviazione delle esenzioni e dei certificati clienti

Ricerca in linguaggio naturale

Creazione di report di base

Verifica automatica dei documenti con OCR

Gestione delle campagne di raccolta certificati

Convalida avanzata del numero di identificazione fiscale nazionale

Normativa fiscale e regole di esenzione integrate

Modulo e-commerce

Matrice di esenzione

Archiviazione certificati

Single sign-on (autenticazione unica)

Campi dati, allegati e commenti personalizzati

Ricerca e reportistica avanzate

Funzionalità avanzate di workflow e personalizzazione

Aree e motivazioni di esenzione personalizzate

Modulo Retail

Ruoli utente personalizzati

Domande frequenti

Domande frequenti

Con ECM Essentials, se l'acquisto di un cliente viene riconosciuto come esente, AvaTax applicherà l'esenzione solo se i dati di esenzione o l'immagine del certificato siano archiviati, garantendo così un maggiore controllo e precisione nei calcoli.

La nostra procedura guidata per la creazione di certificati (CertExpress) aumenta la precisione dei certificati in entrata ponendo ai clienti delle semplici domande per aiutarli a scegliere il modulo giusto, con la giusta motivazione e nella giurisdizione corretta.

Lo strumento guida anche i clienti nella compilazione dei campi del modulo. Se il modulo non è compilato correttamente, il certificato non viene inviato.

I certificati di esenzione ricevuti al di fuori del portale, possono semplicemente essere caricarli in ECM Essentials. Le date di scadenza specifiche per ogni Paese vengono preimpostate, in modo da sapere quando richiedere i rinnovi ai clienti.

Con ECM Essentials, disponi di un database di certificati digitali, inviati tramite CertExpress o aggiunti dal tuo team. È possibile associare i certificati agli account dei tuoi clienti, per semplificarne la ricerca, l'accesso e il reperimento.

Con ECM Essentials, puoi facilmente produrre un report e visualizzare lo stato di scadenza del certificato. In questo modo sarà più semplice pianificare la raccolta dei nuovi certificati. Dall'interno di ECM Essentials, puoi inviare un'e-mail direttamente al tuo cliente per richiedere un nuovo certificato.

Risorse

Prodotto

Exemption Certificate Management Pro

ECM Pro è progettato per migliorare sensibilmente l'efficienza della compliance, la gestione e la preparazione per le verifiche fiscali.
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Immagine Avalara
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Prodotto

Exemption Certificate Management Pro

ECM Pro è progettato per migliorare sensibilmente l'efficienza della compliance, la gestione e la preparazione per le verifiche fiscali.

Prodotto

Exemption Certificate Management Premium

Con le sue funzionalità avanzate e le opzioni personalizzabili, ECM Premium è l'ideale per le aziende con esigenze complesse e un elevato volume di esenzioni.
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Immagine Avalara
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Prodotto

Exemption Certificate Management Premium

Con le sue funzionalità avanzate e le opzioni personalizzabili, ECM Premium è l'ideale per le aziende con esigenze complesse e un elevato volume di esenzioni.

Prodotto

Vendor Exemption Management

Crea e invia certificati ai fornitori su larga scala per evitare inutili ritardi o il pagamento di imposte non dovute.
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Immagine Avalara
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Crea e invia certificati ai fornitori su larga scala per evitare inutili ritardi o il pagamento di imposte non dovute.
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