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A medium-density geometric background featuring translucent white and blue overlapping triangles arranged in a prism pattern. The design is abstract and modern, creating a light, airy effect suitable for digital or web applications.

Migliora l'efficienza con funzionalità personalizzabili e processi automatizzati

Exemption Certificate Management (ECM) Premium ti offre la gestione avanzata dei documenti per esigenze complesse.
An orange-themed promotional image for the Avalara Exemption Certificate Management demo, featuring bold white text and a faint outline of a laptop in the background.
Video: scopri come ECM Premium sostituisce la complessità con la semplicità.

Presentazione

Come funziona

Una piattaforma completa per una soluzione a tutto tondo

Personalizza i moduli e le regole di esenzione dalla sales tax

Definisci un processo personalizzato per l'invio e la raccolta dei certificati, in base alle esigenze della tua azienda.

Crea, archivia e gestisci facilmente i certificati di esenzione

Accedi a strumenti di creazione e archiviazione su cloud, con soluzioni che semplificano e velocizzano la ricerca dei certificati desiderati.

Raccogli ed esamina i certificati di esenzione dalla sales tax

Automatizza le attività di compliance, inclusa la verifica dei certificati e le procedure di rinnovo.

Integra ECM Premium nei tuoi processi attuali

Adatta processi complessi al tuo flusso operativo esistente.

Integra ECM Premium nei tuoi processi attuali

Adatta processi complessi al tuo flusso operativo esistente.
  • Stabilisci ruoli per gli utenti per facilitare l'assegnazione di attività ai team, come ad esempio la raccolta e la verifica dei certificati.
  • Configura moduli, aree di rischio, stati non accettati ed esenzioni per ottimizzare la distribuzione e la raccolta dei certificati.
  • Aggiungi campi ed etichette personalizzati per tracciare, ordinare e analizzare con più flessibilità i dati importanti per la tua attività.

Automatizza le attività che portano via tempo

Usa l'automazione per gestire la compliance per una maggiore efficienza e ridurre i costi operativi.

Automatizza le attività che portano via tempo

Usa l'automazione per gestire la compliance per una maggiore efficienza e ridurre i costi operativi.
  • Controlla i documenti scaduti, non validi o mancanti con strumenti di gestione dedicati. Riceverai alert automatici per la richiesta di nuovi certificati.
  • Applica il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) e la tecnologia IA per scansionare, leggere e digitalizzare i dati sui moduli ufficiali, individuando moduli e voci errati.
  • Verifica i formati e i codici di identificazione fiscale dei certificati confrontandoli con le informazioni contenute nei portali ufficiali supportati.

Integra perfettamente Exemption Certificate Management Premium

Connetti Avalara ai tuoi attuali sistemi aziendali per evitare interruzioni delle attività e potenziare le funzionalità esistenti.

Integra perfettamente Exemption Certificate Management Premium

Connetti Avalara ai tuoi attuali sistemi aziendali per evitare interruzioni delle attività e potenziare le funzionalità esistenti.
  • Integra ECM Premium con Avalara AvaTax, piattaforme ERP, applicazioni aziendali o altri motori di calcolo delle imposte per lo scambio di dati in tempo reale.
  • Gestisci i certificati di esenzione per gli acquisti in negozio o online, recuperandoli o raccogliendoli direttamente presso il punto di acquisto.

AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

Lascia che gli agenti IA facciano il lavoro al posto tuo

Immagina un team di compliance digitale che lavora H24, non è mai stanco ed è sempre aggiornato sulla normativa applicabile in tutte le giurisdizioni. Questa è la conformità agentica in azione.
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Immagine di un robot potenziato dall'IA con il marchio Avalara, circondato da icone che rappresentano fiducia, automazione e tecnologia.
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I prodotti ECM a confronto

Scopri qual è il prodotto giusto per te

Caratteristiche

Exemption Certificate Management Essentials
Scopri di più

Exemption Certificate Management Pro
Scopri di più

Exemption Certificate Management Premium

Conformità SOC 2 Tipo 1 e Tipo 2

API e integrazioni preconfigurate disponibili

Archiviazione delle esenzioni e dei certificati clienti

Creazione di report di base

Verifica automatica dei documenti con OCR

Gestione delle campagne di raccolta certificati

Verifica avanzata del codice di identificazione fiscale dello stato

Normativa fiscale e regole di esenzione

Modulo e-commerce

Matrice di esenzione

Archiviazione certificati

SSO

Ricerca in linguaggio naturale

Campi dati, allegati e commenti personalizzati

Ricerca e reportistica avanzate

Funzionalità avanzate di workflow e personalizzazione

Personalizza e visualizza le aree di esenzione e le motivazioni

Modulo Retail

Ruoli utente personalizzati

Domande frequenti

Domande frequenti

Per gestire certificati di esenzione complessi su più sedi, prodotti e stati, ECM Premium è la soluzione ideale per la tua azienda. Ti permette di configurare le regole di esenzione, impostare un flusso di lavoro personalizzato e definire i ruoli utente. Offre inoltre funzionalità di verifica automatica, richieste automatiche di certificati, una libreria di contenuti in materia fiscale e l'archiviazione centralizzata. ECM Premium può integrarsi con AvaTax o altri motori di calcolo delle imposte, applicazioni ed ERP utilizzando API sicure.

ECM Premium ha un'interfaccia intuitiva, basata sulle attività e facile da usare; riduce i tempi di formazione dei dipendenti e il tempo necessario per svolgere attività ripetitive.

ECM Premium semplifica la verifica dei certificati e le richieste di rinnovo. Il nostro portale online, Avalara CertExpress, guida i clienti nella scelta del modulo giusto e respinge gli invii incompleti. La nostra funzionalità di verifica automatica sfrutta l'OCR con il supporto IA per scansionare e controllare PDF e immagini, respingendo moduli incompleti, con campi errati o firme mancanti. Lo strumento di verifica automatica controlla i codici di identificazione fiscale confrontando numeri e formati con le informazioni contenute nei portali ufficiali, per una maggiore precisione. Queste funzionalità consentono di risparmiare tempo, ridurre l'impiego di personale e minimizzare il rischio legato alle verifiche fiscali.

Sì. ECM Premium può essere configurato in base alle esigenze della tua azienda, i flussi di lavoro, i ruoli degli utenti e l'intero processo.

ECM Premium include un modulo chiamato ECM for Retail (con supporto anche per l'e-commerce). Permette ai punti vendita fisici di trovare e applicare i certificati archiviati o di raccoglierne facilmente di nuovi. Questo può essere fatto tramite telefono o tablet (ideale per i dipendenti presenti fisicamente) o tramite un sistema POS con accesso a Internet.

ECM Premium è conforme e certificato SOC 2 Tipo 1 e Tipo 2, che assicura protezione dei dati online, servizi sicuri e operazioni rispettose della privacy di clienti e utenti finali. Quando si considera un provider SaaS, un'azienda attenta alla sicurezza dovrebbe richiedere la conformità alla sicurezza SOC 2.

ECM Premium ti aiuta a gestire i certificati di esenzione su più sedi e in più giurisdizioni fiscali con una soluzione su cloud. Puoi archiviare, tracciare e gestire i certificati di esenzione per tutte le tue sedi da un'unica postazione, tramite un database centralizzato su cloud. Assegna ruoli ai dipendenti a livello aziendale, per consentire un facile accesso e recupero dei documenti su più sedi. Raccogli, verifica e archivia i certificati di esenzione dei tuoi clienti, indipendentemente dalla loro ubicazione, quindi associali alla sede o alla giurisdizione fiscale di riferimento, per applicare il trattamento fiscale corretto a ciascuna transazione.

Abbiamo una soluzione chiamata Avalara ECM Managed Services. Il nostro team fornisce una guida strutturata assegnandoti un consulente dedicato per aiutarti nella risoluzione dei problemi, nel caricamento dei documenti, nella verifica dei certificati e nella creazione di campagne e-mail per la raccolta dei certificati, oltre alle richieste di rinnovo dei certificati.

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