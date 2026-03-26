ECM Premium semplifica la verifica dei certificati e le richieste di rinnovo. Il nostro portale online, Avalara CertExpress, guida i clienti nella scelta del modulo giusto e respinge gli invii incompleti. La nostra funzionalità di verifica automatica sfrutta l'OCR con il supporto IA per scansionare e controllare PDF e immagini, respingendo moduli incompleti, con campi errati o firme mancanti. Lo strumento di verifica automatica controlla i codici di identificazione fiscale confrontando numeri e formati con le informazioni contenute nei portali ufficiali, per una maggiore precisione. Queste funzionalità consentono di risparmiare tempo, ridurre l'impiego di personale e minimizzare il rischio legato alle verifiche fiscali.