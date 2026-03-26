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Caratteristiche
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Exemption Certificate Management Essentials
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Exemption Certificate Management Pro
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Exemption Certificate Management Premium
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Conformità SOC 2 Tipo 1 e Tipo 2
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API e integrazioni preconfigurate disponibili
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Archiviazione delle esenzioni e dei certificati clienti
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Creazione di report di base
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Verifica automatica dei documenti con OCR
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Gestione delle campagne di raccolta certificati
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Verifica avanzata del codice di identificazione fiscale dello stato
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Normativa fiscale e regole di esenzione
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Modulo e-commerce
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Matrice di esenzione
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Archiviazione certificati
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SSO
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Ricerca in linguaggio naturale
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Campi dati, allegati e commenti personalizzati
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Ricerca e reportistica avanzate
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Funzionalità avanzate di workflow e personalizzazione
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Personalizza e visualizza le aree di esenzione e le motivazioni
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Modulo Retail
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Ruoli utente personalizzati