ECM Pro è adatto alla maggior parte dei nostri clienti, perché mette a disposizione un robusto set di strumenti per automatizzare la raccolta e la verifica dei certificati (anche quelli mancanti o in scadenza), la gestione centralizzata per un facile accesso, la convalida automatica dei documenti e il contenuto integrato delle normative fiscali e delle regole di esenzione.

Se hai meno di 1.000 clienti esenti e scenari fiscali standard, ECM Essentials potrebbe fare al caso tuo. Se hai tre o più dipendenti che gestiscono la conformità fiscale, più sedi, la necessità di personalizzare i moduli e il loro utilizzo o altre complessità che richiedono maggiore personalizzazione, Avalara Exemption Certificate Management Premium è probabilmente la soluzione più adatta.