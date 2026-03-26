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Avalara Exemption Certificate Management Pro migliora l'efficienza e la precisione con l'automazione end-to-end della gestione dei certificati di esenzione

Avalara Exemption Certificate Management (ECM) Pro aumenta la conformità, semplifica i flussi di lavoro e si integra perfettamente con il supporto di esperti per aziende di tutte le dimensioni.

Presentazione

Come funziona

Raccogli e rinnova i certificati

Aumenta l'efficienza con l'invio automatico di e-mail contenenti istruzioni passo-passo, in caso di certificati mancanti o scaduti.

Automatizza la convalida dei certificati

Aiuta i tuoi clienti a compilare i moduli giusti con il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) per individuare errori, informazioni mancanti e verifica del codice fiscale negli stati dove il servizio è attivo.

Archivia e recupera i certificati di esenzione

Migliora l'accesso ai documenti grazie a uno storage centralizzato nel cloud con piena visibilità a livello aziendale, che consente ricerche rapide e risposta efficaci in occasione di un'eventuale verifica fiscale.

Porta la conformità dei certificati di esenzione a un livello superiore

Evita problemi legati a documenti imprecisi, non validi e mancanti con sofisticati strumenti di automazione e verifica.
  • Aumenta la precisione dei certificati utilizzando strumenti di convalida OCR e IA al momento dell'acquisizione.
  • Tieni monitorata la scadenza dei certificati e richiedi proattivamente i nuovi certificati.
  • Implementa dei flussi di lavoro automatizzati per aumentare l'efficienza e ridurre gli errori.

Automatizza le attività ripetitive

Dedica più tempo ai progetti che generano fatturato, mentre il software di automazione Avalara gestisce le attività di conformità ripetitive.
  • Riduci il tempo necessario per raccogliere, esaminare e gestire i certificati.
  • Riduci al minimo lo sforzo necessario per restare aggiornato sulle regole di esenzione e le date di scadenza.
  • Affida la ricerca sulla normativa fiscale e sugli aggiornamenti normativi invece di affidarti a risorse interne.

Crea un'esperienza migliore per i clienti

Semplifica il caricamento dei certificati per i tuoi clienti, in modo da offrire un processo di acquisto complessivo migliore.
  • Evita fatture errate, note di credito, ritardi negli ordini e problemi nella catena di fornitura derivanti da certificati mancanti o sbagliati.
  • Aiuta i tuoi clienti a scegliere e compilare il modulo giusto in modo rapido e corretto.
  • Ricorda automaticamente ai tuoi clienti le prossime date di scadenza.

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Immagine di un robot potenziato dall'IA con il marchio Avalara, circondato da icone che rappresentano fiducia, automazione e tecnologia.
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I prodotti ECM a confronto

Scopri qual è il prodotto giusto per te

Caratteristiche

Exemption Certificate Management Essentials

Exemption Certificate Management Pro

Exemption Certificate Management Premium

Conformità SOC 2 Tipo 1 e Tipo 2

API e integrazioni disponibili

Archiviazione delle esenzioni e dei certificati clienti

Ricerca in linguaggio naturale

Creazione di report di base

Verifica automatica dei documenti con OCR

Gestione delle campagne di raccolta certificati

Convalida avanzata del numero di identificazione fiscale nazionale

Normativa fiscale e regole di esenzione integrate

Modulo e-commerce

Matrice di esenzione

Archiviazione certificati

Single sign-on (autenticazione unica)

Campi dati, allegati e commenti personalizzati

Ricerca e reportistica avanzate

Funzionalità avanzate di workflow e personalizzazione

Aree e motivazioni di esenzione personalizzate

Modulo Retail

Ruoli utente personalizzati

Domande frequenti

ECM Pro è adatto alla maggior parte dei nostri clienti, perché mette a disposizione un robusto set di strumenti per automatizzare la raccolta e la verifica dei certificati (anche quelli mancanti o in scadenza), la gestione centralizzata per un facile accesso, la convalida automatica dei documenti e il contenuto integrato delle normative fiscali e delle regole di esenzione.

Se hai meno di 1.000 clienti esenti e scenari fiscali standard, ECM Essentials potrebbe fare al caso tuo. Se hai tre o più dipendenti che gestiscono la conformità fiscale, più sedi, la necessità di personalizzare i moduli e il loro utilizzo o altre complessità che richiedono maggiore personalizzazione, Avalara Exemption Certificate Management Premium è probabilmente la soluzione più adatta.

Sì. ECM Pro offre una funzionalità di gestione delle campagne di raccolta dei certificati per inviare una comunicazione automatica ai clienti quando i certificati stanno per scadere, sono mancanti o non sono validi. Si tratta di una campagna e-mail "multi-touch" tramite la quale i certificati continueranno a venire richiesti fino alla loro ricezione, facendo risparmiare tempo e fatica al team.

Man mano che un'azienda cresce, il numero di transazioni ed esenzioni da gestire può diventare enorme e richiedere molto tempo. ECM Pro automatizza il processo di gestione dei certificati di esenzione per ridurre il rischio associato agli errori manuali, riduce al minimo la necessità di inserire manualmente i dati e fa risparmiare tempo. ECM Pro può aiutarti a gestire un numero crescente di transazioni esenti senza bisogno di risorse aggiuntive, in modo che la tua azienda possa concentrarsi sulla scalabilità e sulla crescita, invece di preoccuparsi dei problemi di conformità fiscale.

Oltre all'integrazione diretta con Avalara AvaTax, puoi accedere a un set completo di API utili per integrare ECM Pro con varie piattaforme e sistemi, tra cui le principali piattaforme di e-commerce, ERP, CRM e sistemi di contabilità. Avalara offre un ampio supporto e risorse per gli sviluppatori per assisterti nel processo di integrazione.

Inoltre, Avalara offre integrazioni predefinite per molte piattaforme, che possono aiutarti ad accelerare il processo di integrazione e ridurre la quantità di sviluppo personalizzato richiesto.

Sì. ECM Pro utilizza una soluzione cloud per aiutarti ad archiviare, monitorare e gestire i certificati di esenzione su più sedi, da un unico posto. Un database centralizzato su cloud consente ai dipendenti in sede e remoti di accedere a livello aziendale a un unico repository per poter recuperare i documenti in modo facile e sicuro. Raccogli, convalida e archivia i certificati di esenzione dei tuoi clienti, indipendentemente dalla loro ubicazione, e associali alla sede o alla giurisdizione corrette, per applicare il trattamento fiscale e l'aliquota giusta a ciascuna transazione.

Sì. Il database Tax Exemption Resource Library è il più robusto sul mercato, con moduli di esenzione dalla sales tax, certificati di rivendita e SST e certificati di esenzione per il settore manifatturiero, agricolo ed energetico, tutti diversi in base allo stato e alla località. La nostra libreria di risorse contiene informazioni dettagliate e costantemente aggiornate sulle leggi e le normative fiscali nelle diverse giurisdizioni, rendendo più facile e meno dispendioso in termini di tempo per le aziende tenere traccia delle modifiche delle normative e dei regolamenti fiscali.

Certo. ECM Pro include un modulo che chiamiamo Exemption Certificate Management for Ecommerce, che consente agli acquirenti di caricare i certificati di esenzione tramite il nostro portale web sicuro (CertExpress) prima dell'acquisto o al momento dell'acquisto dal proprio account cliente o da un carrello online. Con ECM for Ecommerce i nuovi clienti sono subito pronti a usare il servizio, accelerando così il completamento degli ordini.

ECM Pro viene aggiornato periodicamente con le più recenti normative fiscali e i requisiti dei certificati di esenzione, aiutando le aziende a rispettare le leggi e i regolamenti vigenti, rendendo più facile e meno dispendioso in termini di tempo tenere traccia degli aggiornamenti normativi.

La domanda non è se sarai sottoposto a una verifica fiscale, ma quando. Spesso accade che, se un ispettore ritiene che l'imposta non sia stata riscossa e non è presente un certificato di esenzione o rivendita valido, presume che l'imposta NON sia stata riscossa per tutti i mesi del periodo di verifica. La sanzione potrebbe essere l'importo della sales tax non riscossa, più una multa specifica, moltiplicata per ogni mese del periodo di verifica. La mancanza di un certificato puà generare costi cumulativi e può comportare una pesante sanzione economica. ECM Pro ti aiuta a raccogliere i certificati, a monitorare le scadenze, a verificarne la validità e ad archiviarli e recuperarli facilmente in occasione di una verifica fiscale.

ECM Pro fornisce gli strumenti di convalida automatica necessari per controllare i certificati non appena questi vengono ricevuti e per richiedere la sostituzione in caso di caricamenti errati o non validi. Inoltre, ECM Pro utilizza CertExpress, semplificando la creazione e il completamento dei certificati di esenzione. CertExpress richiede di indicare la zona o l'area di esposizione e il motivo dell'esenzione, quindi fornisce il modulo giusto. CertExpress aiuta anche chi crea il modulo a compilarlo, assicurandosi che i campi non necessari siano disattivati e che i campi obbligatori siano compilati nel formato appropriato. Questi strumenti riducono la frustrazione dei clienti e, di conseguenza, ne aumentano la soddisfazione e la fidelizzazione.

ECM Pro è conforme e certificato SOC 2 Type 1 e 2. Le certificazioni SOC 2 di Tipo 1 e 2 sono procedure di controllo che garantiscono la protezione dei dati online e forniscono servizi e pratiche operative ospitati in modo sicuro, preservando la privacy dei clienti e degli utenti finali. Quando si considera un provider SaaS, un'azienda attenta alla sicurezza dovrebbe richiedere la conformità alla sicurezza SOC 2.

Abbiamo una soluzione chiamata ECM Managed Services Pro. I nostri esperti forniscono una guida strutturata attraverso un team di supporto condiviso per aiutarti nella risoluzione dei problemi, nel caricamento dei documenti, nella convalida dei certificati e nelle campagne e-mail per la raccolta complessiva, comprese le richieste di rinnovo dei certificati.

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