Un rappresentante fiscale serve solo per gli adempimenti IVA. Richiede la registrazione ai fini IVA per tuo conto ed è responsabile in solido per le dichiarazioni IVA e il relativo pagamento.
Un rappresentante fiscale si assicura che la tua attività sia pienamente conforme alle normative IVA locali e compila e presenta correttamente le dichiarazioni IVA. Tiene i registri contabili in conformità agli standard locali e li tiene prontamente disponibili per un'eventuale ispezione da parte delle autorità fiscali locali.
Avalara può essere il tuo rappresentante fiscale in tutti i paesi dell'UE, oltre che in tre paesi non-UE in cui è richiesto un rappresentante fiscale: Islanda, Norvegia e Svizzera.
Un rappresentante fiscale è necessario per iniziare o continuare a operare nel paese in cui è richiesto. Un rappresentante fiscale ti manterrà in regola con le leggi e la normativa fiscale emesse delle autorità locali.
Il rappresentante fiscale è necessario al di fuori dell'UE solo nei tre Paesi in cui ciò è un requisito: Islanda, Norvegia e Svizzera.
I paesi in cui è richiesta la nomina di un rappresentante fiscale per le aziende extra-UE con registrazioni IVA locali sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.