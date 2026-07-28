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INTEGRAZIONI CON PARTNER UFFICIALI IN CONTINUA CRESCITA E GIÀ OLTRE 1.400

Integrazioni per l'imposta sulle vendite (sales tax)

Avalara mette a vostra disposizione un mondo di soluzioni per le imposte sulle transazioni.

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L'API AVALARA

Un mondo di soluzioni fiscali a portata di mano per i tuoi sviluppatori

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Progetta la tua integrazione con la nostra potente API, unificata per imposte sulle vendite e sull'uso, IVA, transazioni transfrontaliere ed esenzioni.
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Domande frequenti

Avalara si integra con la tua attuale piattaforma software e fornisce calcoli e dichiarazioni accurati per l'imposta sulle vendite e sull'uso (sales and use tax). Inizia oggi stesso.

Poiché Avalara fornisce aliquote fiscali e regole di tassabilità in tempo reale, raggiungiamo un grado di accuratezza superiore rispetto ai processi manuali che valutano le aliquote fiscali tramite codice postale o utilizzano tabelle fiscali che possono rapidamente diventare obsolete. Abbiamo più di 100 professionisti della ricerca fiscale dedicati a mantenere i nostri dati fiscali il più aggiornati possibile.

Avalara ha accesso diretto ai tuoi dati fiscali tramite la piattaforma, rendendo la preparazione delle dichiarazioni più rapida e precisa. La soluzione semplifica anche il processo di presentazione in più sedi: consolida i pagamenti in un unico trasferimento, quindi distribuisce i fondi nelle giurisdizioni appropriate per tuo conto.

Gli esperti Avalara ti guideranno nel processo di implementazione, assicurando che la nostra soluzione funzioni perfettamente nella tua applicazione aziendale. La configurazione è rapida e intuitiva; nella maggior parte dei casi, non richiede nemmeno il supporto IT. Ecco alcuni semplici passaggi da seguire per iniziare:

 

  • Comunicaci dove effettui la riscossione
  • Assegna e applica le tabelle delle scadenze fiscali ai tuoi clienti
  • Imposta le informazioni sulla tassabilità dei tuoi prodotti
  • Stabilisci le regole di esenzione fiscale

Il team di supporto tecnico di livello mondiale di Avalara ha a cuore il tuo successo a lungo termine. Offriamo un'ampia gamma di assistenza per soddisfare le esigenze della tua attività.

 

Il nostro team di professionisti qualificati è disponibile per assistere i clienti durante l'orario di lavoro, ed è possibile accedere alla chat online dal vivo e parlare con i nostri esperti 24 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, eccetto i giorni delle festività federali degli Stati Uniti.

 

Inoltre, il nostro centro risorse prodotti self-service è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

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