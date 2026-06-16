Avalara for Adobe Commerce offre un punto di accesso unico a una piattaforma di conformità globale, per automatizzare e gestire l'intero processo di compliance. Grazie all'integrazione con Adobe Commerce puoi usare AvaTax, una soluzione avanzata con funzioni di geolocalizzazione e verifica degli indirizzi, per calcolare la sales tax fino a un indirizzo specifico, anche con più giurisdizioni fiscali sotto lo stesso codice postale, livelli fiscali complessi e molto altro. Se devi calcolare le imposte sulle vendite internazionali, AvaTax offre opzioni anche per questo. Avalara dispone anche di soluzioni per compilare e presentare le dichiarazioni, gestire facilmente i certificati di esenzione su cloud e implementare la fatturazione elettronica e la reportistica in tempo reale. Nel marketplace Adobe, Avalara for Adobe Commerce è uno dei pochi fornitori di soluzioni fiscali in grado di gestire i certificati di esenzione tramite un connettore predefinito.