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Semplifica la conformità fiscale con Avalara for Adobe Commerce

Automatizza il calcolo dell'imposta sulle vendite (sales tax), la presentazione delle dichiarazioni, la gestione dei certificati di esenzione e altro ancora per le tue transazioni Adobe Commerce.
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Testo alternativo: "Interfaccia Oracle NetSuite che mostra i dettagli dell'account cliente e i registri delle transazioni".
Video: Scopri come Avalara automatizza le attività di conformità fiscale in Adobe Commerce.

VANTAGGI

Automatizza la conformità fiscale in ogni fase dei processi Adobe Commerce.

Integrazione semplificata

Avalara si integra con Adobe Commerce per offrire un unico accesso a una piattaforma globale per la conformità fiscale.

Maggiore precisione

Utilizza il motore fiscale di Avalara per migliorare la precisione dei calcoli con aliquote regolarmente aggiornate in base alla geolocalizzazione, all'imponibilità dei prodotti e alle nuove leggi e regolamenti.

Verifica degli obblighi fiscali

Determina dove e quando riscuotere e versare la sales tax in base alle leggi in continua evoluzione dei diversi stati sul "nexus" fisico ed economico.

Gestione delle vendite esenti

Automatizza la creazione, la raccolta, la verifica, l'utilizzo e la conservazione dei certificati di esenzione per essere sempre conforme alle normative fiscali e pronto per eventuali verifiche fiscali.

Automazione di dichiarazioni e versamenti

Affida a degli specialisti la compilazione, presentazione e versamento delle dichiarazioni fiscali in tutte le giurisdizioni, riducendo costi e tempi operativi a ogni ciclo di adempimento.

Scalabilità per favorire la crescita

Le soluzioni Avalara sono integrate e scalabili, per aiutarti a mantenere la conformità fiscale man mano che la tua azienda cresce e si evolve.

Come funziona

Sfrutta la potenza di Avalara nei tuoi processi Adobe Commerce

Integra la potenza del motore fiscale Avalara in Adobe Commerce per aumentare la precisione del calcolo delle imposte e ridurre il rischio di verifica fiscale, con soluzioni progettate per soddisfare le esigenze della tua azienda.

Configurazione e mappatura dei prodotti

  • Configura il connettore predefinito in base alle esigenze specifiche della tua azienda.
  • Associa i tuoi prodotti e servizi ai codici di trattamento fiscale Avalara per determinare con maggiore precisione l'imponibilità di ogni transazione.
Adobe Commerce

Verifica degli indirizzi

  • Aggiorna e convalida gli indirizzi dei clienti utilizzando la geolocalizzazione direttamente in Adobe Commerce per verificare le aliquote fiscali corrette, anziché affidarti ad aliquote basate sul codice postale, un parametro non sempre affidabile.
Adobe Commerce

Calcolo di sales tax e use tax

  • Calcola automaticamente le imposte in tempo reale al momento del pagamento.
Adobe Commerce

Gestione delle esenzioni

  • Raccogli, verifica e convalida i certificati di esenzione dei clienti su richiesta, direttamente dalla tua piattaforma Adobe Commerce. 
  • Consenti agli acquirenti di inviare i certificati direttamente al checkout.
Adobe Commerce

Conformità globale

  • Automatizza il calcolo di IVA, dazi doganali e tasse all'importazione all'interno di Adobe Commerce per la conformità fiscale sulle vendite internazionali. 
  • Consenti la trasmissione di fatture elettroniche e dati fiscali, rispettando i requisiti specifici del paese.
Adobe Commerce

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Testimonianze dei clienti

Leggi cosa dicono i nostri clienti

Vedi tutte le testimonianze dei clienti

"AvaTax è la Ferrari del calcolo delle imposte, quindi è stata la scelta più ovvia. Ho testato il prodotto in decine di località, concentrandomi su quelle con regole di sales tax particolarmente complicate. AvaTax ha superato il test ogni volta.”

  • —David Moncalvo
    Senior Business Analyst, BIC
Leggi la testimonianza completa del cliente

Domande frequenti

Domande frequenti

Elemento 1

Avalara si integra con Adobe Commerce e Magento Open Source.

Elemento 1

Avalara si integra con Magento 1, ma l'integrazione non è più supportata.

Elemento 1

Avalara for Adobe Commerce gestisce le imposte sulle transazioni, come la sales tax, l'IVA, la GST e i dazi doganali. Abbiamo anche un'integrazione con Adobe Commerce per la gestione delle accise. Contattaci per saperne di più su Adobe Commerce for Tobacco.

Elemento 1

Avalara for Adobe Commerce offre un punto di accesso unico a una piattaforma di conformità globale, per automatizzare e gestire l'intero processo di compliance. Grazie all'integrazione con Adobe Commerce puoi usare AvaTax, una soluzione avanzata con funzioni di geolocalizzazione e verifica degli indirizzi, per calcolare la sales tax fino a un indirizzo specifico, anche con più giurisdizioni fiscali sotto lo stesso codice postale, livelli fiscali complessi e molto altro. Se devi calcolare le imposte sulle vendite internazionali, AvaTax offre opzioni anche per questo. Avalara dispone anche di soluzioni per compilare e presentare le dichiarazioni, gestire facilmente i certificati di esenzione su cloud e implementare la fatturazione elettronica e la reportistica in tempo reale. Nel marketplace Adobe, Avalara for Adobe Commerce è uno dei pochi fornitori di soluzioni fiscali in grado di gestire i certificati di esenzione tramite un connettore predefinito.

Elemento 1

Avalara propone un contratto della durata di 12 mesi con pagamento annuale o in rate mensili. Il contratto si rinnova automaticamente alla fine di ogni periodo, ma puoi annullarlo prima dell'inizio del nuovo periodo, in base ai nostri termini e condizioni.

Sì, avrai accesso illimitato al portale Avalara Global Support Portal. È inoltre possibile acquistare pacchetti per il supporto avanzato.

Sì, AvaTax può gestire la tua conformità fiscale per più società, anche in strutture aziendali complesse (ad es. società controllanti e controllate).

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