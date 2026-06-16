Avalara AvaTax for VAT
Fornisce il calcolo automatico dell'IVA per le transazioni globali di vendita e acquisto. Grazie all'intelligenza artificiale, questa soluzione assegna le aliquote in base al paese in tempo reale, così le aziende possono applicare il corretto trattamento IVA, ridurre gli errori e affrontare l'espansione nei mercati internazionali. AvaTax for VAT si integra con la maggior parte dei sistemi gestionali aziendali, supporta oltre 190 paesi e gestisce la compliance alla normativa IVA complessa su larga scala.