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Esternalizza la gestione della conformità con Avalara for Stripe

Automatizza il calcolo dell'imposta sulle vendite (sales tax), la gestione delle dichiarazioni fiscali, delle esenzioni e altro ancora nelle transazioni Stripe Billing e Checkout.
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Logo Avalara collegato al logo Stripe con un segno più in mezzo, a rappresentare l'integrazione.
Video: guarda Avalara for Stripe in azione con una breve demo gestita in totale autonomia. Nessuna proposta commerciale, nessun impegno.

VANTAGGI

Automatizza l'intero processo di compliance fiscale per i flussi di lavoro Stripe

Integrazione semplificata

Avalara for Stripe si integra con Stripe Billing e Checkout, offrendo un unico accesso a una piattaforma globale per la conformità fiscale.

Maggiore precisione

Utilizza il motore fiscale di Avalara per migliorare la precisione dei calcoli con aliquote sempre aggiornate in base alla geolocalizzazione, all'imponibilità dei prodotti e alle nuove leggi e normative.

Verifica degli obblighi fiscali

Determina dove e quando riscuotere e versare la sales tax in base alle leggi in continua evoluzione dei diversi stati sul "nexus" fisico ed economico.

Gestione delle vendite esenti

Automatizza la creazione, la raccolta, la verifica, l'utilizzo e la conservazione dei certificati di esenzione per essere sempre conforme alle normative e pronto per eventuali verifiche fiscali.

Automazione delle dichiarazioni e dei versamenti delle imposte

Riduci i tempi di compilazione, presentazione delle dichiarazioni e versamento in tutte le giurisdizioni entro le scadenze previste.

Scalabile per favorire la crescita

I prodotti e le soluzioni di Avalara interagiscono e si adattano, aiutandoti a mantenere la conformità fiscale man mano che la tua azienda cresce e si evolve.

Come funziona

Integra la potenza di Avalara nei tuoi flussi di lavoro Stripe

Configurazione e mappatura dei prodotti

  • Configura il connettore predefinito in base alle esigenze specifiche della tua azienda.
  • Associa i tuoi prodotti e servizi ai codici di trattamento fiscale Avalara per determinare con maggiore precisione l'imponibilità di ogni transazione.
  • Utilizza la nostra estensione di Chrome gratuita basata sull'IA per una configurazione guidata e assistenza fiscale direttamente nel browser.
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Verifica degli indirizzi

  • Aggiorna e convalida gli indirizzi dei clienti utilizzando la geolocalizzazione direttamente all'interno di Stripe per verificare le aliquote fiscali, anziché affidarti alle aliquote basate sui codici postali, un parametro non sempre affidabile.
Testo alternativo: Pannello con metadati che mostra i dettagli dell'indirizzo, lo stato della convalida e lo stato della sincronizzazione Avatax per Bainbridge Island, WA, USA.

Calcolo della sales tax

  • Calcola automaticamente le imposte in tempo reale su fatture e codici.
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Conformità globale

  • Automatizza il calcolo dell'IVA, dei dazi doganali e delle tasse all'importazione all'interno di Stripe per mantenere la conformità sulle vendite internazionali.
  • Consenti la trasmissione di fatture elettroniche e dati fiscali, rispettando i requisiti specifici del paese.
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Soluzioni integrate

Avalara AvaTax

Applica aliquote fiscali più precise e sempre aggiornate in base al luogo, all'imponibilità dei prodotti, alla normativa vigente e altro ancora.
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Avalara AvaTax Cross-Border

Dai impulso alle vendite transfrontaliere con una soluzione di pagamento unificata che ottimizza l'esperienza per il cliente.
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Avalara AvaTax for VAT

Calcola l'IVA in modo rapido e preciso per migliorare la conformità fiscale nell'UE e nel Regno Unito.
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Avalara Exemption Certificate Management (ECM)

Elaborazione, raccolta e accesso ai documenti di esenzione.
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Avalara E-Invoicing and Live Reporting

Abilita la trasmissione di fatture elettroniche e dati fiscali.
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Registrazione ai fini della sales tax

Gestisci i tuoi obblighi di registrazione fiscale con soluzioni su misura per la tua azienda.
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Domande frequenti

Con Avalara for Stripe puoi collegarti a una piattaforma globale di compliance, per automatizzare e gestire tutto il tuo processo di conformità. L'integrazione con Stripe permette ad AvaTax, una soluzione avanzata con funzionalità di geolocalizzazione e verifica degli indirizzi, di calcolare la sales tax molto precisamente, fino all'indirizzo specifico, tenendo conto delle diverse giurisdizioni fiscali accorpate sotto lo stesso codice postale, livelli fiscali complessi e altro ancora. Se devi calcolare le imposte sulle transazioni internazionali, AvaTax offre opzioni anche per questo. Avalara dispone anche di soluzioni per compilare e presentare le dichiarazioni, gestire facilmente i certificati di esenzione su cloud e implementare la fatturazione elettronica e la reportistica in tempo reale.

Avalara propone un contratto della durata di 12 mesi con pagamento annuale o in rate mensili. Il contratto si rinnova automaticamente alla fine di ogni periodo, ma puoi annullarlo prima dell'inizio del nuovo periodo, in base ai nostri termini e condizioni.

Annualmente. Se il tuo piano prevede il calcolo di 1.000 transazioni all'anno, ad esempio, puoi utilizzare tali transazioni in qualsiasi momento durante il periodo di abbonamento annuale. Le transazioni non vengono trasferite e devono essere utilizzate entro il periodo di abbonamento in cui sono state acquistate.

Sì, avrai accesso illimitato all'Avalara Global Support Portal. È inoltre possibile acquistare pacchetti per il supporto avanzato.

Sì, AvaTax può gestire la tua conformità fiscale per più società, anche in strutture aziendali complesse (ad es. società controllanti e controllate).

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