Avalara for WooCommerce offre un punto di accesso unico a una piattaforma globale di conformità, per automatizzare e gestire la l'intero processo di compliance. L'integrazione con WooCommerce permette ad AvaTax, una soluzione avanzata con funzionalità di geolocalizzazione e verifica degli indirizzi, di calcolare la sales tax in modo molto preciso, fino all'indirizzo specifico, tenendo conto delle diverse giurisdizioni fiscali accorpate sotto lo stesso codice postale, dei livelli fiscali complessi e altro ancora. Se devi calcolare le imposte sulle transazioni internazionali, AvaTax offre opzioni anche per questo. Avalara dispone anche di soluzioni per compilare e presentare le dichiarazioni, gestire facilmente i certificati di esenzione su cloud e implementare la fatturazione elettronica e la reportistica in tempo reale.