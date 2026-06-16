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Semplifica la conformità fiscale di WooCommerce con Avalara

Automatizza il calcolo della sales tax, la presentazione delle dichiarazioni, la gestione delle esenzioni e altro ancora per le tue transazioni su WooCommerce con Avalara Agentic Tax and Compliance™.
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Video: Scopri come Avalara automatizza le attività di conformità fiscale in WooCommerce.

VANTAGGI

Automatizza l'intero processo di conformità fiscale per WooCommerce

Integrazione semplificata

Ottieni un accesso unico alla piattaforma di conformità globale Avalara con un'integrazione perfetta e una configurazione guidata dall'intelligenza artificiale tramite il nostro plug-in su Chrome. 

Maggiore precisione

Utilizza il motore fiscale di Avalara per migliorare la precisione dei calcoli con aliquote sempre aggiornate in base alla geolocalizzazione, all'imponibilità dei prodotti e alle nuove leggi e regolamenti. 

Verifica degli obblighi fiscali

Determina dove e quando riscuotere e versare la sales tax in base alle leggi in continua evoluzione dei diversi stati sul "nexus" fisico ed economico.

Gestione delle vendite esenti

Automatizza la creazione, la raccolta, la verifica, l'utilizzo e l'archiviazione dei certificati di esenzione con la convalida basata sull'intelligenza artificiale per migliorare l'efficienza della conformità e la preparazione della tua attività alle verifiche fiscali.

Automazione delle dichiarazioni e dei versamenti delle imposte

Riduci i tempi di compilazione, presentazione delle dichiarazioni e versamento delle imposte in tutte le giurisdizioni entro le scadenze previste.

Scalabile per la crescita

I prodotti e le soluzioni di Avalara, con funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, interagiscono e si adattano, aiutando la tua azienda a mantenere la conformità fiscale man mano che cresce e si evolve.

Come funziona

Integra la potenza di Avalara nei processi WooCommerce

Configurazione e mappatura dei prodotti

  • Configura il connettore predefinito in base alle esigenze specifiche della tua azienda.
  • Associa i tuoi prodotti e servizi ai codici di trattamento fiscale Avalara per determinare con maggiore precisione l'imponibilità di ogni transazione.
  • Utilizza il nostro plug-in su Chrome potenziato dall'intelligenza artificiale per farti guidare nella configurazione e ricevere assistenza fiscale diretamente nel browser. 
WooCommerce

Verifica degli indirizzi

  • Aggiorna e convalida gli indirizzi dei clienti utilizzando la geolocalizzazione direttamente all'interno di WooCommerce per verificare le aliquote fiscali corrette, anziché affidarti alle aliquote basate sui codici postali, un parametro non sempre affidabile. 
WooCommerce

Calcolo di sales tax e use tax

  • Calcola automaticamente le imposte in tempo reale al momento del pagamento.
WooCommerce

Gestione delle esenzioni

  • Raccogli, verifica e convalida i certificati di esenzione dei clienti su richiesta, direttamente dalla piattaforma WooCommerce.
WooCommerce

Conformità globale

  • Automatizza il calcolo dell'IVA, dei dazi doganali e delle tasse all'importazione all'interno di WooCommerce per la conformità sulle vendite internazionali. 
  • Consenti la trasmissione di fatture elettroniche e dati fiscali, rispettando i requisiti specifici del paese.
WooCommerce

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Testimonianze dei clienti

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"In meno di una settimana la piattaforma Avalara era pienamente operativa e affidabile al 100%. Avalara è una delle poche componenti della nostra infrastruttura tecnologica di cui non dobbiamo preoccuparci. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, ed è una bene".

  • Steven Sashen
  • CEO, Xero Shoes
Leggi la testimonianza completa del cliente

Domande frequenti

Elemento 1

Avalara for WooCommerce offre un punto di accesso unico a una piattaforma globale di conformità, per automatizzare e gestire la l'intero processo di compliance. L'integrazione con WooCommerce permette ad AvaTax, una soluzione avanzata con funzionalità di geolocalizzazione e verifica degli indirizzi, di calcolare la sales tax in modo molto preciso, fino all'indirizzo specifico, tenendo conto delle diverse giurisdizioni fiscali accorpate sotto lo stesso codice postale, dei livelli fiscali complessi e altro ancora. Se devi calcolare le imposte sulle transazioni internazionali, AvaTax offre opzioni anche per questo. Avalara dispone anche di soluzioni per compilare e presentare le dichiarazioni, gestire facilmente i certificati di esenzione su cloud e implementare la fatturazione elettronica e la reportistica in tempo reale. 

Elemento 1

  1. Scarica l'estensione AvaTax da Woo Marketplace
  2. Acquista un piano AvaTax online o contatta Avalara per ottenere un account AvaTax
  3. Accedi al tuo account AvaTax per ottenere il numero del tuo account e la chiave di licenza
  4. Inserisci il numero del tuo account e la chiave di licenza nelle impostazioni di WooCommerce
  5. Configura e salva i codici di trattamento fiscale e le impostazioni per il tuo negozio. Per ulteriori informazioni, leggi qui.

Elemento 1

Avalara propone un contratto della durata di 12 mesi con pagamento annuale o in rate mensili. Il contratto si rinnova automaticamente alla fine di ogni periodo, ma puoi annullarlo prima dell'inizio del nuovo periodo, in base ai nostri termini e condizioni.

Elemento 1

Annualmente. Se il tuo piano prevede il calcolo di 1.000 transazioni all'anno, ad esempio, puoi utilizzare tali transazioni in qualsiasi momento durante il periodo di abbonamento annuale. Le transazioni non vengono trasferite e devono essere utilizzate entro il periodo di abbonamento in cui sono state acquistate.

Elemento 1

Sì, avrai accesso illimitato all'Avalara Global Support Portal. È inoltre possibile acquistare pacchetti per il supporto avanzato.

Elemento 1

Sì, AvaTax può gestire la conformità fiscale delle tue aziende, anche in strutture aziendali complesse (ad es. società controllanti e controllate).

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