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Scopri dove devi versare la sales tax

Avalara Sales Tax Risk Assessment può aiutarti a capire dove si è creato un nesso ("nexus"), in modo da adempiere ai tuoi obblighi fiscali in materia di sales tax negli Stati Uniti.
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Scopri dove devi versare la sales tax

Avalara Sales Tax Risk Assessment può aiutarti a capire dove si è creato un nesso ("nexus"), in modo da adempiere ai tuoi obblighi fiscali in materia di sales tax negli Stati Uniti.

VANTAGGI

Inizia il tuo percorso verso la conformità

Scopri dove devi pagare le imposte

Scopri dove probabilmente sei già soggetto a degli obblighi fiscali in materia di sales tax e dove è più probabile che si creino nuovi obblighi fiscali.

Rimani aggiornato sulle normative fiscali

Consulta le soglie di "nexus" economico aggiornate per ogni stato in cui operi, in base alla legislazione vigente.

Scopri il tuo rischio legato alla sales tax

Scopri istantaneamente le potenziali lacune di conformità con un report semplice e personalizzato, in base alla presenza sul territorio della tua azienda.

Vedi una sintesi immediata della tua compliance

Ottieni una visione d'insieme del tuo rischio legato alla sales tax, senza impegno né obbligo di acquisto. Oppure ottieni per un rapporto più dettagliato a pagamento.

Accelera le tue decisioni fiscali

Grazie a risultati chiari e gestibili, puoi capire rapidamente se servono ulteriori strategie fiscali o strumenti di automazione.

La tranquillità è tutto

Prendi decisioni informate con sicurezza e riduci l'incertezza in materia di compliance.

Avalara Tax Changes 2026 è arrivato

L'edizione numero 10 del nostro rapporto annuale analizza in modo coinvolgente le politiche chiave relative all'imposta sulle vendite, alle tariffe e all'IVA.
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Avalara Tax Desk – Grafico illustrativo
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COME FUNZIONA

Verifica dei tuoi obblighi fiscali

Seleziona gli stati in cui effettui le vendite

Controlla tutti gli stati in cui effettui vendite, indipendentemente dal fatto che tu riscuota e dichiari già la sales tax. Per le verifiche standard e premium, dovrai compilare un questionario dettagliato, per permetterci di capire chiaramente le tue attività e relazioni commerciali.

Verifica in quali stati raggiungi o superi la soglia di attivazione del "nexus" (nesso)

Con la nostra valutazione del rischio fiscale gratuita ti forniremo le informazioni aggiornate sulle normative che regolamentano il "nexus" economico all'interno di ogni stato in cui hai indicato di operare. Se hai optato per la nostra valutazione del rischio standard o premium, i nostri esperti fiscali analizzeranno le tue attività commerciali in base alle leggi specifiche dello stato, per verificare in quali stati la tua azienda ha obblighi fiscali ("nexus").

Ottieni informazioni dagli esperti e un piano d'azione su misura

In base alle tue risposte, potresti avere un "nexus" economico o fisico ed essere tenuto al versamento della sales tax negli stati indicati nella valutazione. Solo con le nostre valutazioni del rischio standard e premium otterrai un'analisi completa, stato per stato, basata sulla tua specifica attività commerciale. E con la nostra opzione premium potrai anche incontrare uno dei nostri responsabili fiscali per discutere dei tuoi risultati e ricevere consigli sul percorso da seguire.

L'importanza di capire dove la tua azienda ha obblighi fiscali

Cos'è il "nexus" e perché è importante?

La conformità fiscale alla sales and use tax inizia capendo dove la tua azienda ha obblighi fiscali. Per "nexus" si intende la connessione tra la tua azienda e una giurisdizione fiscale che crea un obbligo legale di registrazione, riscossione e versamento della sales tax. Capire dove si crea un "nexus" è il primo passo verso la conformità fiscale, per prendere decisioni informate su quando e come registrarsi presso le autorità fiscali.
Immagine di un grafico a torta, di un documento fiscale e icone con simboli finanziari su una mappa degli Stati Uniti, che rappresentano l'analisi dei dati fiscali e finanziari.
Immagine di un grafico a torta, di un documento fiscale e icone con simboli finanziari su una mappa degli Stati Uniti, che rappresentano l'analisi dei dati fiscali e finanziari.

Cos'è il "nexus" e perché è importante?

La conformità fiscale alla sales and use tax inizia capendo dove la tua azienda ha obblighi fiscali. Per "nexus" si intende la connessione tra la tua azienda e una giurisdizione fiscale che crea un obbligo legale di registrazione, riscossione e versamento della sales tax. Capire dove si crea un "nexus" è il primo passo verso la conformità fiscale, per prendere decisioni informate su quando e come registrarsi presso le autorità fiscali.

Perché il "nexus" è un concetto così complicato?

Le regole sul "nexus" sono diventate più complesse negli ultimi anni. In passato, per creare un "nexus", le aziende dovevano avere una presenza fisica in uno stato. Ma dopo la sentenza South Dakota v. Wayfair, Inc. della Corte Suprema degli Stati Uniti nel 2018, anche le vendite online possono creare un "nexus" economico, il che significa che puoi avere obblighi fiscali anche senza aver mai messo piede in uno stato. E non è tutto. Oltre al nesso fisico ed economico, anche altre attività aziendali, come l'assunzione di lavoratori da remoto, la partecipazione a fiere o la collaborazione con partner esterni, possono generare un "nexus". Senza un'analisi approfondita, è facile trascurare gli obblighi fiscali, aumentando il rischio e i costi della non conformità.
Immagine raffigurante la conformità fiscale con una multa, un simbolo di avvertenza, un segno di percentuale, il logo di Avalara e una stella che rappresenta il successo.
Immagine raffigurante la conformità fiscale con una multa, un simbolo di avvertenza, un segno di percentuale, il logo di Avalara e una stella che rappresenta il successo.

Perché il "nexus" è un concetto così complicato?

Le regole sul "nexus" sono diventate più complesse negli ultimi anni. In passato, per creare un "nexus", le aziende dovevano avere una presenza fisica in uno stato. Ma dopo la sentenza South Dakota v. Wayfair, Inc. della Corte Suprema degli Stati Uniti nel 2018, anche le vendite online possono creare un "nexus" economico, il che significa che puoi avere obblighi fiscali anche senza aver mai messo piede in uno stato. E non è tutto. Oltre al nesso fisico ed economico, anche altre attività aziendali, come l'assunzione di lavoratori da remoto, la partecipazione a fiere o la collaborazione con partner esterni, possono generare un "nexus". Senza un'analisi approfondita, è facile trascurare gli obblighi fiscali, aumentando il rischio e i costi della non conformità.

E dopo?

Una volta identificato il luogo in cui si è creato il "nexus", è il momento di agire. Capire quali sono i propri obblighi fiscali può essere impegnativo, soprattutto se hai svolto la tua attività per anni in uno stato senza renderti conto delle imposte dovute. Imposte, sanzioni e interessi non pagati possono rapidamente sommarsi. Fortunatamente, esistono modi per gestire le passività pregresse e ridurre i rischi fiscali.

Approfitta degli accordi VDA (voluntary disclosure agreements - accordi di collaborazione volontaria): molti stati offrono programmi che limitano il periodo retroattivo e riducono o eliminano le sanzioni, se segnali spontaneamente gli obblighi fiscali passati.

Agisci per tempo per qualificarti: se uno stato ti contatta prima che tu richieda un VDA, rischi di non poter beneficiare del regime sanzionatorio agevolato.
Immagine di una casa, di una bilancia e icone fiscali su una mappa degli Stati Uniti, che rappresentano la conformità fiscale e le soluzioni aziendali.
Immagine di una casa, di una bilancia e icone fiscali su una mappa degli Stati Uniti, che rappresentano la conformità fiscale e le soluzioni aziendali.

E dopo?

Una volta identificato il luogo in cui si è creato il "nexus", è il momento di agire. Capire quali sono i propri obblighi fiscali può essere impegnativo, soprattutto se hai svolto la tua attività per anni in uno stato senza renderti conto delle imposte dovute. Imposte, sanzioni e interessi non pagati possono rapidamente sommarsi. Fortunatamente, esistono modi per gestire le passività pregresse e ridurre i rischi fiscali.

Approfitta degli accordi VDA (voluntary disclosure agreements - accordi di collaborazione volontaria): molti stati offrono programmi che limitano il periodo retroattivo e riducono o eliminano le sanzioni, se segnali spontaneamente gli obblighi fiscali passati.

Agisci per tempo per qualificarti: se uno stato ti contatta prima che tu richieda un VDA, rischi di non poter beneficiare del regime sanzionatorio agevolato.

Tabella comparativa delle valutazioni

Scegli l'opzione più adatta alla tua attività

Funzionalità
Valutazione del rischio gratuita
Valutazione del rischio standard
Valutazione del rischio premium

Costo

Gratis

Gratis

9.800 USD

Come acquistare

Gratis

Online

Parla con un agente

Impatto del "nexus" economico sulla tua attività

Valutazione dettagliata con riferimento alle normative dello stato

Analisi del "nexus" fisico

Periodo di retroattività del "nexus" economico

1 anno

5 anni

Calcolo della responsabilità fiscale

Stima su 1 anno

Fino a 5 anni, dettagli

Determinazione della data di inizio del "nexus" economico

Consultazione dei risultati e raccomandazioni

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Domande frequenti

Domande frequenti

Il "nexus" ai fini della sales tax può determinarsi in diversi modi, ad esempio se si hanno legami con partner nello stato. Comunemente, le aziende creano un "nexus" attraverso la presenza fisica o l'esercizio di un'attività economica in uno stato.

https://www.avalara.com/blog/en/north-america/2022/09/states-with-no-sales-tax-what-you-need-to-know.html

Il "nexus" economico è un concetto più recente rispetto al "nexus" fisico. Per quest'ultimo era necessario avere una presenza fisica nello stato, e questo è stato valido fino alla sentenza pronunciata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso South Dakota v. Wayfair, Inc. (21 giugno 2018). Oggi, un'azienda che opera da remoto può stabilire un "nexus" tramite l'attività economica solo in 45 stati, nel Distretto di Columbia e in alcune giurisdizioni locali dell'Alaska. Tutte le leggi sul "nexus" economico prevedono un'eccezione per i piccoli venditori, che rimangono al di sotto di una certa soglia di "nexus" economico. Poiché la soglia è diversa per ogni stato, le aziende devono monitorare costantemente le vendite nei diversi stati per capire se hanno raggiunto la soglia. È un compito che richiede un'attenzione particolare. Fortunatamente, non devi affrontare queste complessità da solo.

Avalara Sales Tax Risk Assessment standard offre un'analisi dettagliata dei tuoi obblighi di sales tax. Completando un questionario sul "nexus" per la sales tax, scoprirai dove probabilmente hai già un "nexus" fiscale e dove sei maggiormente a rischio di crearlo. Sapere dove potresti essere a rischio può aiutarti a evitare costosi errori di conformità fiscale. Una volta che sapremo cosa vendi, quanto vendi e dove lo vendi, ti invieremo un rapporto completo che mostra i rischi legati ai tuoi obblighi di versamento della sales tax. Avrai anche l'opportunità di parlare con un esperto in questioni legate al "nexus", a cui potrai porre domande per comprendere meglio il tuo rischio specifico in materia di sales tax.

https://www.avalara.com/blog/en/north-america/2018/05/debunking-4-myths-about-voluntary-disclosure-agreements.html

I proventi delle sanzioni fiscali possono rafforzare le casse statali nei periodi di minori entrate da sales tax. Negli ultimi anni, i consumatori hanno acquistato meno prodotti fisici e più servizi e beni immateriali, con la conseguenza che gli introiti da salex tax si sono ridotti. Questo cambiamento costringe molti stati a cercare modi alternativi per colmare le minori entrate. La pubblicità digitale, la raccolta di dati e i servizi sono servizi che alcuni stati stanno cercando di tassare per aumentare le entrate. In alternativa, gli stati potrebbero aumentare il controllo sulle aziende operative, che potrebbero non essere in regola con l'obbligo di raccolta e versamento delle imposte determinato dal "nexus". Se vendi in stati senza essere registrato, rischi di creare l'obbligo di riscuotere e versare la sales tax. Più passa il tempo, maggiore è il rischio di una verifica fiscale sulla sales tax, sanzioni e interessi. Una valutazione del rischio legato alla sales tax ti aiuta a eliminare l'incertezza, identificando gli stati in cui è probabile che vi sia un "nexus" per la sales tax.

Molti stati prevedono programmi di collaborazione volontaria che garantiscono vantaggi ai contribuenti che dichiarano le imposte pregresse nell'ambito di un accordo VDA tra azienda e stato. In cambio della dichiarazione volontaria, gli stati limiteranno gli anni di imposte pregresse e ridurranno o elimineranno le sanzioni. Se, invece, vieni contattato dalle autorità fiscali di uno stato per gli obblighi fiscali pregressi prima che tu richieda un accordo VDA, non potrai aderire al programma e ottenere i benefici previsti. Un accordo di collaborazione volontaria di Avalara aiuta le aziende a gestire in modo proattivo i requisiti specifici di ciascuno stato, regolarizzare le imposte pregresse e mettersi in regola. Se scegli il Premium Risk Assessment, un responsabile fiscale discuterà questa opzione in dettaglio con te.

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