Il "nexus" economico è un concetto più recente rispetto al "nexus" fisico. Per quest'ultimo era necessario avere una presenza fisica nello stato, e questo è stato valido fino alla sentenza pronunciata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso South Dakota v. Wayfair, Inc. (21 giugno 2018). Oggi, un'azienda che opera da remoto può stabilire un "nexus" tramite l'attività economica solo in 45 stati, nel Distretto di Columbia e in alcune giurisdizioni locali dell'Alaska. Tutte le leggi sul "nexus" economico prevedono un'eccezione per i piccoli venditori, che rimangono al di sotto di una certa soglia di "nexus" economico. Poiché la soglia è diversa per ogni stato, le aziende devono monitorare costantemente le vendite nei diversi stati per capire se hanno raggiunto la soglia. È un compito che richiede un'attenzione particolare. Fortunatamente, non devi affrontare queste complessità da solo.