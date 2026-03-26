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Funzionalità
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Valutazione del rischio gratuita
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Valutazione del rischio standard
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Valutazione del rischio premium
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Costo
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Gratis
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Gratis
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9.800 USD
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Come acquistare
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Gratis
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Online
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Parla con un agente
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Impatto del "nexus" economico sulla tua attività
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Sì
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Sì
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Sì
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Valutazione dettagliata con riferimento alle normative dello stato
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Sì
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Sì
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Analisi del "nexus" fisico
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Sì
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Sì
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Periodo di retroattività del "nexus" economico
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1 anno
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5 anni
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Calcolo della responsabilità fiscale
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Stima su 1 anno
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Fino a 5 anni, dettagli
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Determinazione della data di inizio del "nexus" economico
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Sì
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Consultazione dei risultati e raccomandazioni
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Sì