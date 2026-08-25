VANTAGGI DELL’ASSISTENZA
VANTAGGI DELL’IMPLEMENTAZIONE
CONFRONTO TRA PRODOTTI
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STANDARD
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PRIORITY
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ENTERPRISE
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Acquistabile con Implementazione guidata
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*Incluso con l'acquisto dell'Implementazione guidata
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FORMAZIONE
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Formazione autogestita
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Webinar con docenti esperti
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
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Knowledge Center self-service
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Disponibilità dell'assistenza
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Lunedì–venerdì
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Lunedì–venerdì
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24/7
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Prima risposta in base all'Accordo sul livello di servizio (SLA)
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24 ore
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8 ore
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1 ora
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Invio della richiesta online
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Live chat
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Assistenza telefonica
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Responsabile tecnico dedicato
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ULTERIORI VANTAGGI
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Sandbox
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PREZZI
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Prezzi
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Incluso
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$
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$$$
CONFRONTO TRA PIANI
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Fatti guidare nell'implementazione, in base alle tue tempistiche
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STANDARD (compreso)
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IMPLEMENTAZIONE GUIDATA*
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ASSISTENZA GESTITA
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Chatta con un nostro tecnico esperto durante l'implementazione
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Crea e gestisci richieste di assistenza online
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Prenota una chiamata per l'implementazione
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Verifica le configurazioni e convalida le transazioni di prova
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Risolvi i problemi durante l'implementazione
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Assegna i codici di trattamento fiscale ai nuovi prodotti o servizi
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Tieni monitorato il "nexus" e, se necessario, abilita la riscossione e il versamento delle imposte
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Ricevi assistenza continua dopo l'implementazione
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Acquista insieme ad altri piani di assistenza
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Prima risposta in base all'Accordo sul livello di servizio (SLA)
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24 ore
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8 ore
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1 ora
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Orari di assistenza
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Lunedì–venerdì
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Lunedì–venerdì
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24/7
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Incluso
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$$
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$$$
*Acquistabile con i piani di assistenza Priority ed Enterprise
PIANI DI IMPLEMENTAZIONE E ASSISTENZA
CASI DI SUCCESSO
Tutti i clienti Avalara beneficiano automaticamente dei servizi di Implementazione standard e Assistenza standard, che comprendono la possibilità di utilizzare Avi, il nostro assistente di intelligenza artificiale, e un centro risorse self-service completo tramite Avalara Global Support. È possibile migliorare l'esperienza di implementazione acquistando i servizi “Implementazione guidata” o “Assistenza gestita” per usufruire di un supporto più operativo e diretto degli esperti.
Sì. I nostri addetti all’implementazione sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 20:00. In base al tuo piano di implementazione, potrai contattare un addetto in tempo reale tramite telefono, videochiamata o chat, sia durante sia dopo il processo di implementazione. In qualsiasi momento puoi parlare con Avi, il nostro assistente IA, dal tuo Portale Avalara o tramite Avalara Global Support.
Per i prodotti idonei, gli esperti di Avalara possono occuparsi delle configurazioni e guidarti attraverso i passaggi rimanenti per completare l’implementazione in modo rapido e accurato.
Avalara offre il servizio una tantum di "Implementazione guidata": un percorso di registrazione iniziale gestito dal cliente, con la guida di esperti, che comprende la verifica e la convalida delle transazioni di prova. Con il servizio "Assistenza gestita", invece, i nostri esperti hanno un ruolo più attivo, e si occupano delle configurazioni guidandoti nel resto del processo.
Puoi vedere i termini e le condizioni legali del servizio di Assistenza gestita qui.
I tempi di risposta variano a seconda del piano. Il nostro piano di Assistenza Standard garantisce un tempo di risposta entro 24 ore. I nostri piani di Assistenza Priority e Gestita garantiscono un tempo di risposta massimo di 8 ore. Il servizio di Assistenza Enterprise garantisce un tempo di risposta di un'ora con accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
L'Assistenza Enterprise include l'accesso a un ambiente sandbox, che consente di testare le configurazioni prima della distribuzione.
Certo. Dopo aver acquistato i prodotti Avalara, è possibile passare a qualsiasi piano di implementazione o assistenza.
Avi, in Avalara Global Support, si occupa di risolvere i problemi, rispondere alle domande più frequenti e guidarti nella creazione di una richiesta di assistenza.
- Accedi al tuo account Avalara utilizzando le tue credenziali.
- A seconda del piano di assistenza scelto, è possibile:
a. Contattare un operatore dell'assistenza in tempo reale tramite chat o telefono.
b. Inviare una richiesta di assistenza.