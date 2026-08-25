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Ricevi assistenza come e quando ne hai bisogno

Assistenza in fase di implementazione, risoluzione più rapida dei problemi e un'esperienza cliente senza intoppi, grazie ai piani di implementazione e assistenza Avalara.
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VANTAGGI DELL’ASSISTENZA

Semplicità di implementazione. Supporto esperto. Compliance continua.

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Tempi di intervento e risposta più brevi

Contatta i nostri esperti e i nostri tecnici per ricevere assistenza immediata e risolvere in modo efficiente i tuoi problemi di conformità fiscale.
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Accesso a un ambiente sandbox

Con l'Assistenza Enterprise potrai testare le configurazioni e i processi in un ambiente sandbox prima della distribuzione, per avere la certezza del corretto funzionamento del sistema, soprattutto quando si aggiungono nuovi prodotti e integrazioni.
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Un vasto centro risorse

Chatta con Avi, il nostro assistente IA, segui i webinar tenuti da esperti, accedi ad articoli e video utili, interagisci con la comunità di sviluppatori e crea e tieni traccia dei ticket di assistenza.

VANTAGGI DELL’IMPLEMENTAZIONE

Configurazione flessibile. Registrazione iniziale guidata. Risultati concreti in meno tempo.

Opzioni di implementazione

Scegli tra Implementazione standard, Implementazione guidata o Assistenza gestita in base alle tempistiche e alla complessità del tuo progetto: ogni opzione prevede un'assistenza completa in tutte le fasi.
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Verifica e convalida della configurazione

Riduci gli errori di configurazione con il supporto di esperti e la convalida delle transazioni in fase di test, prima e dopo l'attivazione.
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Approccio completamente gestito

Per i prodotti idonei, affida agli esperti Avalara la gestione delle configurazioni e lasciati guidare passo dopo passo nel processo.
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CONFRONTO TRA PRODOTTI

Riepilogo dei piani di assistenza gratuiti e a pagamento

Ricevi la consulenza e l'assistenza adeguati per soddisfare i tuoi requisiti di conformità.

STANDARD

PRIORITY

ENTERPRISE

Acquistabile con Implementazione guidata

*Incluso con l'acquisto dell'Implementazione guidata

FORMAZIONE

Formazione autogestita

Webinar con docenti esperti

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Knowledge Center self-service

Disponibilità dell'assistenza

Lunedì–venerdì​
8:00 -20:00 ​
(ora locale)

Lunedì–venerdì
8:00–20:00
(ora locale)

24/7

Prima risposta in base all'Accordo sul livello di servizio (SLA)

24 ore

8 ore

1 ora

Invio della richiesta online

Live chat

Assistenza telefonica

Responsabile tecnico dedicato

ULTERIORI VANTAGGI

Sandbox

PREZZI

Prezzi

Incluso​

$

$$$

Assistenza gestita

Configurazione e implementazione dell'account gestite da Avalara

Avalara gestisce tutte le configurazioni del prodotto.

Avalara tiene monitorato il "nexus" e, se necessario, provvede alla riscossione e al versamento delle imposte.

Avalara esegue la mappatura dei codici di trattamento fiscale di ogni nuovo prodotto o servizio aggiunto al catalogo prodotti.

L'assistenza è disponibile durante l'orario lavorativo (dalle 8:00 alle 20:00, ora locale) con un tempo di risposta entro 8 ore.

CONFRONTO TRA PIANI

Riepilogo dei piani di implementazione gratuiti e a pagamento

Fatti guidare nell'implementazione, in base alle tue tempistiche

Fatti guidare nell'implementazione, in base alle tue tempistiche

STANDARD (compreso)

IMPLEMENTAZIONE GUIDATA*

ASSISTENZA GESTITA

Chatta con un nostro tecnico esperto durante l'implementazione

Crea e gestisci richieste di assistenza online

Prenota una chiamata per l'implementazione

Verifica le configurazioni e convalida le transazioni di prova

Risolvi i problemi durante l'implementazione

Assegna i codici di trattamento fiscale ai nuovi prodotti o servizi

Tieni monitorato il "nexus" e, se necessario, abilita la riscossione e il versamento delle imposte

Ricevi assistenza continua dopo l'implementazione

Acquista insieme ad altri piani di assistenza

Prima risposta in base all'Accordo sul livello di servizio (SLA)

24 ore

8 ore

1 ora

Orari di assistenza

Lunedì–venerdì​
8:00 -20:00 ​
(ora locale)

Lunedì–venerdì
8:00–20:00
(ora locale)

24/7

Incluso​

$$

$$$

*Acquistabile con i piani di assistenza Priority ed Enterprise

PIANI DI IMPLEMENTAZIONE E ASSISTENZA

Ottieni supporto operativo per l'implementazione e consulenza da parte degli esperti Avalara, in base ai tuoi prodotti e alle tue esigenze aziendali.

Avalara Professional Services

Metti ordine nella tua fiscalità e gestiscila al meglio con la nostra gamma di servizi di consulenza specializzata in materia di sales tax (imposta sulle vendite).
Servizi professionali Avalara

Avalara AvaTax

Calcola automaticamente le imposte per tutte le vendite e gli acquisti.
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Avalara Returns

Semplifica la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni della sales tax rispettando i requisiti specifici di ogni giurisdizione.
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Avalara AvaTax for Accounts Payable

Automatizza il calcolo e la gestione della use tax (imposta sull'uso) a carico del consumatore.
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Avalara Exemption Certificate Management

Elabora, raccogli e accedi ai documenti di esenzione.

Avalara Global Support

Chatta con Avi, il nostro assistente IA, e accedi a webinar tenuti da esperti, articoli utili e video informativi.
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CASI DI SUCCESSO

Assistenza affidabile, sempre al fianco del tuo team

Leggi cosa dicono i nostri clienti
Vedi tutte le testimonianze dei clienti
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Negli ultimi sei-nove mesi ho sicuramente notato un miglioramento nell'assistenza offerta da Avalara. Le risposte sono più rapide e precise, così si arriva alla soluzione con meno domande di chiarimento. La nostra collaborazione con Avalara mi convince sempre di più, giorno dopo giorno!

Neil Weinstein

Controller

I tempi di risposta del servizio di assistenza clienti di Avalara non hanno eguali. Ricevo sempre risposte puntuali, accompagnate da link ad articoli di approfondimento.

Betty Huang

(Ex) Controller

I tempi di risposta del servizio clienti Avalara sono notevolmente migliorati. Ora le nostre interazioni durante l'assistenza sono più rapide ed efficienti. Le tempistiche più rapide hanno migliorato notevolmente la nostra esperienza complessiva.

Heather Paul

Contabile

Con il passaggio all'Assistenza Enterprise di Avalara, la nostra esperienza è completamente cambiata. Il team di assistenza è veloce, affidabile e preciso e per noi ha avuto un impatto concreto.

Christian Bellino

Responsabile contabilità fornitori

Domande frequenti

Tutti i clienti Avalara beneficiano automaticamente dei servizi di Implementazione standard e Assistenza standard, che comprendono la possibilità di utilizzare Avi, il nostro assistente di intelligenza artificiale, e un centro risorse self-service completo tramite Avalara Global Support. È possibile migliorare l'esperienza di implementazione acquistando i servizi “Implementazione guidata” o “Assistenza gestita” per usufruire di un supporto più operativo e diretto degli esperti.

Sì. I nostri addetti all’implementazione sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 20:00. In base al tuo piano di implementazione, potrai contattare un addetto in tempo reale tramite telefono, videochiamata o chat, sia durante sia dopo il processo di implementazione. In qualsiasi momento puoi parlare con Avi, il nostro assistente IA, dal tuo Portale Avalara o tramite Avalara Global Support.

Per i prodotti idonei, gli esperti di Avalara possono occuparsi delle configurazioni e guidarti attraverso i passaggi rimanenti per completare l’implementazione in modo rapido e accurato.  

 

Avalara offre il servizio una tantum di "Implementazione guidata": un percorso di registrazione iniziale gestito dal cliente, con la guida di esperti, che comprende la verifica e la convalida delle transazioni di prova. Con il servizio "Assistenza gestita", invece, i nostri esperti hanno un ruolo più attivo, e si occupano delle configurazioni guidandoti nel resto del processo.

 

Puoi vedere i termini e le condizioni legali del servizio di Assistenza gestita qui.

I tempi di risposta variano a seconda del piano. Il nostro piano di Assistenza Standard garantisce un tempo di risposta entro 24 ore. I nostri piani di Assistenza Priority e Gestita garantiscono un tempo di risposta massimo di 8 ore. Il servizio di Assistenza Enterprise garantisce un tempo di risposta di un'ora con accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

L'Assistenza Enterprise include l'accesso a un ambiente sandbox, che consente di testare le configurazioni prima della distribuzione.  

Certo. Dopo aver acquistato i prodotti Avalara, è possibile passare a qualsiasi piano di implementazione o assistenza.

Avi, in Avalara Global Support, si occupa di risolvere i problemi, rispondere alle domande più frequenti e guidarti nella creazione di una richiesta di assistenza. 

 

  1. Accedi al tuo account Avalara utilizzando le tue credenziali.  
  2. A seconda del piano di assistenza scelto, è possibile:  
    a. Contattare un operatore dell'assistenza in tempo reale tramite chat o telefono.  
    b. Inviare una richiesta di assistenza.

Scopri tutto ciò che Avalara può fare per te.

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