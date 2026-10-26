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Minimum combined sales tax rate--.-- %
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Amount entered$ --.--
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+Total sales tax$ --.--
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Total amount$ --.--
Esistono molti modi per stabilire il "nexus" ai fini della sales tax, ovvero il legame tra un'attività commerciale e uno Stato che comporta l'obbligo di riscuotere la sales tax. Inoltre, le normative sulla sales tax variano da uno Stato all’altro.
Capire quali leggi si applicano alla tua attività è difficile, ma è un passo essenziale verso la conformità. Per maggiori informazioni, consulta la nostra guida alle normative sul "nexus" e agli obblighi di riscossione della sales tax.
Inserendo un indirizzo, lo strumento di ricerca delle aliquote individua con precisione la giurisdizione fiscale tramite geolocalizzazione. Successivamente, recupera l’aliquota corrispondente aggiornata tramite AvaTax, il nostro innovativo software di calcolo della sales tax basato su cloud.
Questo livello di precisione è importante per determinare le aliquote della sales tax. In alcune località, le aliquote possono variare anche tra due indirizzi adiacenti. Calcolare le aliquote della sales tax in base alla città o al codice postale non è il metodo più affidabile.
A prima vista, calcolare la sales tax può sembrare semplice: basta moltiplicare il prezzo di un prodotto o servizio imponibile per l’aliquota. Con la sales tax, però, le cose sono quasi sempre più complicate. La vera difficoltà sta nel determinare quali beni e servizi sono imponibili e nell’applicare l’aliquota corretta. A seconda di come opera la tua attività, questo può implicare la conoscenza delle normative di una qualsiasi delle oltre 12.000 giurisdizioni fiscali che disciplinano la sales tax e la use tax negli Stati Uniti.
Vuoi saperne di più? Guarda il nostro webinar on-demand su come calcolare l'aliquota corretta della sales tax.
Sebbene le aliquote della sales tax siano generalmente stabilite a livello statale, alcuni Stati autorizzano le contee, le città o altri enti locali a fissare aliquote e regole proprie. Poiché le giurisdizioni fiscali sono numerose e ciascuna può prevedere aliquote, normative e confini diversi, per determinare l’aliquota della sales tax è preferibile utilizzare un indirizzo stradale completo anziché il nome di una città, di una via o un codice postale.
Utilizza il calcolatore qui sopra per ottenere l’aliquota della sales tax applicabile a qualsiasi indirizzo stradale negli Stati Uniti. Avalara mantiene aggiornate le aliquote della sales tax a livello statale e locale in tutto il Paese.
I codici di avviamento postale sono stati creati per agevolare il servizio postale degli Stati Uniti nella consegna della corrispondenza e non sono collegati ai sistemi fiscali statali. I loro confini possono cambiare e spesso non coincidono con quelli delle giurisdizioni fiscali. Per questo motivo, non sono uno strumento affidabile per determinare le aliquote della sales tax negli Stati Uniti.
Basare il calcolo della sales tax sui codici postali comporta il rischio di applicare aliquote errate e versare l’imposta alla giurisdizione sbagliata. Entrambi gli errori espongono l’azienda al rischio di sanzioni e costi aggiuntivi in caso di verifica fiscale.
Avalara AvaTax è una soluzione automatizzata per gestire la sales tax che si integra con i tuoi sistemi di e-commerce, POS o ERP per calcolare le aliquote in tempo reale. Aziende di qualsiasi dimensione possono utilizzare AvaTax per determinare correttamente l’importo della sales tax da versare e verificare se si applicano eventuali esenzioni. Se collabori con uno sviluppatore, può sfruttare le API di AvaTax per integrare nella tua applicazione la determinazione delle aliquote della sales tax.