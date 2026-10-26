A prima vista, calcolare la sales tax può sembrare semplice: basta moltiplicare il prezzo di un prodotto o servizio imponibile per l’aliquota. Con la sales tax, però, le cose sono quasi sempre più complicate. La vera difficoltà sta nel determinare quali beni e servizi sono imponibili e nell’applicare l’aliquota corretta. A seconda di come opera la tua attività, questo può implicare la conoscenza delle normative di una qualsiasi delle oltre 12.000 giurisdizioni fiscali che disciplinano la sales tax e la use tax negli Stati Uniti.

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