L'obbligo di riscuotere la sales tax in Alabama dipende dall'esistenza di un legame significativo con lo Stato. Questo concetto è noto come "nexus" o nesso fiscale. Il termine "nexus" viene dal latino e significa "legare o collegare": è il fattore determinante per stabilire se uno Stato ha l'autorità legale di richiedere alla tua azienda di riscuotere, dichiarare e versare la sales tax.
Fattori che determinano il "nexus"
Il "nexus" ai fini della sales tax in tutti gli Stati in passato era limitato alla presenza fisica: uno Stato poteva richiedere a un'azienda di registrarsi, riscuotere e versare la sales tax solo se aveva una presenza fisica nello Stato, ad esempio dei dipendenti o una sede, un negozio al dettaglio o un magazzino.
Nel giugno 2018, con la sentenza South Dakota v. Wayfair, Inc. la Corte Suprema degli Stati Uniti ha abolito il criterio della presenza fisica. Da allora, gli Stati possono assoggettare le aziende a imposizione, sulla base dei loro legami economici e virtuali con lo Stato secondo il principio del "nexus" economico.
Mentre la presenza fisica in Alabama comporta ancora l'obbligo di riscuotere la sales tax, ora anche i venditori di altri Stati possono avere un "nexus" fiscale con l'Alabama.
Venditori con sede fuori dallo Stato
I venditori con sede fuori dallo Stato, vale a dire senza una presenza fisica nello Stato, possono stabilire un "nexus" ai fini della sales tax nei seguenti modi:
"Nexus" da affiliazione: avere legami con aziende o società affiliate in Alabama. Questo comprende, a titolo esemplificativo, la progettazione e lo sviluppo di beni mobili materiali (merci) venduti dal rivenditore a distanza o la promozione delle vendite di tali merci per conto del rivenditore.
"Nexus" da click-through: avere un accordo che preveda il riconoscimento di un compenso a una o più persone nello Stato per aver indirizzato, direttamente o indirettamente, potenziali acquirenti verso i prodotti del venditore tramite un link Internet, un sito web o altri mezzi. Al momento, l'Alabama non ha approvato leggi specifiche sul nexus da "click-through".
"Nexus" economico: svolgere un determinato volume di attività economica nello Stato. Per le vendite effettuate a partire dal 1° gennaio 2016, un venditore a distanza deve registrarsi presso lo Stato, quindi riscuotere e versare la sales tax dell'Alabama, se il suo fatturato per vendite al dettaglio di beni mobili materiali in Alabama supera i 250.000 dollari all'anno, con riferimento al fatturato conseguito nell'anno solare precedente.
Presenza di scorte di magazzino nello Stato: deposito di merci destinate alla vendita nello Stato. Comprende la merce di proprietà dei venditori di Logistica di Amazon (FBA) e conservata in Alabama in un magazzino di proprietà o gestito da Amazon.
Vendite tramite marketplace: i gestori di marketplace (ad esempio, Amazon, eBay o Etsy) che abbiano realizzato vendite per 250.000 dollari o più in Alabama nei 12 mesi precedenti devono:
- riscuotere e versare una sellers use tax semplificata dell'8% su tutte le vendite effettuate tramite il loro marketplace da o per conto di un venditore del marketplace; oppure
- rispettare gli obblighi di comunicazione e di notifica ai clienti previsti per i venditori che non riscuotono la seller use tax
Fiere: partecipazione a convegni o fiere in Alabama. È necessario registrarsi per ottenere un permesso di vendita ogni volta che si effettuano vendite in Alabama, anche se solo in occasione di un evento specifico. Tuttavia, generalmente non si crea un "nexus" se ci si trova nello Stato unicamente per partecipare a convegni o fiere, a condizione che non si effettuino vendite.
Se hai un "nexus" di sales tax in Alabama, devi registrarti presso il Department of Revenue dell'Alabama e addebitare, riscuotere e versare l'imposta appropriata allo Stato.
Per maggiori informazioni, consulta le Linee guida sulla sales tax e sulla use tax per i venditori online del Department of Revenue dell'Alabama , le FAQ sulla sales tax e sulla use tax in Alabama e la Sezione 40-23-68
Obblighi di comunicazione della use tax per i venditori che non riscuotono l'imposta
Il Department of Revenue dell'Alabama richiede a determinati venditori che non riscuotono l'imposta di notificare ai clienti la loro potenziale responsabilità fiscale per la use tax, di fornire ai clienti un riepilogo annuale degli acquisti effettuati e di fornire allo Stato un rapporto con le informazioni dei clienti. Per maggiori informazioni sulla natura specifica di questi requisiti, consulta il disegno di legge Alabama Senate Bill 86.
Persistenza del "nexus"
Il nesso ai fini della sales tax può permanere anche dopo che un rivenditore ha cessato le attività che determinavano la sua presenza commerciale nello Stato. Per questo si parla di "persistenza del nexus". A settembre 2019, l'Alabama non ha una politica esplicitamente definita in merito.
Logistica di Amazon (FBA)
Se sei un venditore Amazon attivo e utilizzi Logistica di Amazon (FBA), devi sapere dove è immagazzinata la tua merce e se la sua presenza in uno Stato attiverà il "nexus". I venditori che utilizzano il servizio Logistica di Amazon (FBA) possono anche scaricare un report dettagliato sugli eventi di magazzino da Amazon Seller Central per verificare quali scorte sono immagazzinate in Alabama.
Se vendi merci imponibili a residenti dell'Alabama e hai scorte di magazzino nello Stato, probabilmente hai un "nexus" e l'obbligo di riscuotere e versare l'imposta. Per iniziare a capire quali obblighi in materia di nexus si applicano alla tua azienda, prova il nostro strumento gratuito per verificare il "nexus" economico oppure rivolgiti a un consulente fiscale di fiducia.
La sales tax in Alabama: quale aliquota applicare?
In alcuni Stati, le aliquote, le regole e le disposizioni relative alla sales tax dipendono dall'ubicazione del venditore e dal luogo in cui ha origine la vendita (criterio di imposizione basata sull’origine). In altri Stati, la sales tax dipende dall’ubicazione dell’acquirente e dal luogo di destinazione della vendita (criterio di imposizione basata sulla destinazione).
L’Alabama applica il criterio di imposizione basata sulla destinazione. Questo significa che sei tenuto ad applicare a tutte le vendite imponibili l'aliquota della sales tax prevista per l'indirizzo di spedizione. Tuttavia, i venditori in possesso dei requisiti possono aderire al programma semplificato dell'Alabama (Simplified Sellers Use Tax, SSUT), che consente loro di riscuotere, dichiarare e versare un'aliquota fissa dell'8 % a tutte le vendite effettuate in Alabama. Per maggiori informazioni, consulta Alabama Department of Revenue Simplified Sellers Use Tax.