Ci sono due tipi di imposte fondamentali che le aziende che vendono beni e servizi in Alabama devono conoscere bene: l'imposta sulle vendite (sales tax) e l'imposta sull'uso (use tax). Le aziende devono essere ben informate su entrambe per rimanere conformi alle leggi fiscali statali e locali dell'Alabama. Questa guida offre una sintesi dei principali aspetti delle due imposte in un formato chiaro e di facile lettura.

Introduzione alla sales tax dell'Alabama

La sales tax è un'imposta versata a un ente (statale o locale) sulla vendita di determinati beni e servizi. L'Alabama ha adottato per la prima volta un'imposta statale generale sulle vendite nel 1936 e da allora l'aliquota è salita al 4%. Oltre all'imposta statale sulle vendite, potrebbero essere previste altre imposte locali e una o più imposte speciali a livello distrettuale, variabili tra lo 0 e il 7%. Attualmente, le aliquote combinate della sales tax in Alabama variano dal 4% all'11%, a seconda del luogo in cui avviene la vendita.

In qualità di titolare di un'azienda che vende beni o servizi imponibili, riscuoti l’imposta dagli acquirenti per conto dello Stato dell’Alabama e la versi all’autorità fiscale competente. L'imposta sulle vendite e sull'uso in Alabama è amministrata dal Department of Revenue (DOR) dell'Alabama.

La sales tax addebitata ai clienti appartiene allo Stato dell'Alabama, non a te. È tua responsabilità gestire correttamente le imposte riscosse per rispettare la normativa statale e locale. La mancata osservanza delle normative può comportare sanzioni e l'addebito di interessi.

Introduzione alla use tax dell'Alabama

La use tax può essere dovuta da aziende, privati o organizzazioni non profit che non beneficiano di un'esenzione concessa dal Department of Revenue dell'Alabama. Il suo scopo è garantire condizioni eque anche per gli acquisti sui quali non viene applicata la sales tax. La use tax è una delle imposte meno conosciute e più spesso ignorate. Esistono due tipi di imposta sull'uso: la "sellers use tax", ovvero un'imposta sull'uso dovuta dai venditori e la "consumers use tax", ovvero un'imposta sull'uso a carico del consumatore.



La sellers use tax è un'imposta sulle transazioni. Viene applicata con un'aliquota specifica (la stessa aliquota della sales tax) sul prezzo di acquisto di determinati beni e servizi. In linea generale, un’azienda è tenuta a versare la sellers use tax se ricorrono le seguenti condizioni:

Non è stata riscossa alcuna imposta su una vendita soggetta alla sales tax in Alabama. Un'azienda con sede in Alabama utilizza, cede gratuitamente, detiene o consuma in altro modo un bene imponibile che è stato acquistato esentasse.

Per determinare l'ammontare della sellers use tax, il rivenditore deve applicare l'aliquota della sales tax del luogo in cui l'articolo viene utilizzato, detenuto o consumato sul prezzo totale di acquisto.

La sellers use tax è anche denominata "retailers use tax" o "vendors use tax".

La consumers use tax, invece, è generalmente applicata alle transazioni imponibili per le quali la sales tax non è stata riscossa. Ad esempio, un acquisto online imponibile sul quale il rivenditore non riesce a riscuotere la sales tax. La responsabilità si sposta dal venditore all'acquirente, che può dichiarare, presentare e versare la use tax nella dichiarazione annuale dei redditi in Alabama.

In alcuni casi, un acquisto effettuato fuori dallo Stato potrebbe essere tassato con un'aliquota di sales tax diversa da quella dell'Alabama. Se il consumatore ha pagato un'aliquota d'imposta più elevata in un altro Stato, può richiedere un credito d'imposta al Department of Revenue dell'Alabama. Se ha pagato un'aliquota d'imposta inferiore in un altro Stato, il Department of Revenue dell'Alabama si aspetta che segnali, presenti e versi la differenza.

Quando le aziende sono tenute a riscuotere la sales tax in Alabama?

In Alabama, la sales tax è applicata sulla vendita di beni materiali e alcuni servizi. L'imposta viene riscossa dal venditore e versata alle autorità fiscali dello Stato. Il venditore agisce di fatto come un esattore.

Per aiutarti a capire se devi riscuotere la sales tax in Alabama, inizia rispondendo a queste tre domande:

Hai un "nexus" fiscale in Alabama? Vendi beni o servizi imponibili ai residenti dell'Alabama? I tuoi acquirenti sono tenuti a pagare la sales tax?

Se la risposta a tutte e tre le domande è sì, è necessario registrarsi presso le autorità fiscali dello Stato, riscuotere l'importo corretto della sales tax per ogni vendita effettuata, presentare le dichiarazioni e versare l'importo allo Stato.

L'impatto della mancata riscossione della sales tax in Alabama

Se sei tenuto a riscuotere la sales tax ma scegli di non farlo, sarai comunque responsabile del pagamento dell'imposta dovuta, oltre che delle eventuali sanzioni e degli interessi applicabili.

È estremamente importante impostare la riscossione delle imposte al momento della vendita: è quasi impossibile riscuotere la sales tax dai clienti dopo il completamento di una transazione.

