Ci sono due tipi di imposte fondamentali che le aziende che vendono beni e servizi in California devono conoscere bene: l'imposta sulle vendite (sales tax) e l'imposta sull'uso (use tax). Le aziende devono essere ben informate su entrambe per rimanere conformi alle leggi fiscali statali e locali della California. Questa guida offre una sintesi dei principali aspetti delle due imposte in un formato chiaro e di facile lettura.

Introduzione alla sales tax in California

La sales tax è un'imposta versata a un ente (statale o locale) sulla vendita di determinati beni e servizi. La California ha adottato per la prima volta un'imposta statale generale sulle vendite nel 1933. L'aliquota base della sales tax e della use tax a livello statale in California dal 2026 si attesta al 7,25%. L'aliquota complessiva comprende il 6% di imposta statale, l'1% di imposta comunale o di contea e lo 0,25% di imposta destinata al fondo locale per i trasporti. A livello locale, in California, vengono applicate imposte distrettuali con aliquote comprese tra lo 0,1% e il 2%. Le imposte a livello distrettuale, inoltre, fanno salire l'aliquota totale della sales tax oltre il 7,25%. In alcune aree sono applicate più imposte distrettuali, per cui l'aliquota complessiva della sales tax può arrivare fino all'11,25%.

In qualità di titolare di un'azienda che vende beni o servizi imponibili, riscuoti l’imposta dagli acquirenti per conto dello Stato della California e la versi all’autorità fiscale competente. A partire dal 1° luglio 2017, la sales tax e la use tax in California sono amministrate dal California Department of Tax and Fee Administration (CDTFA). In precedenza, erano gestire dal California State Board of Equalization.

La sales tax addebitata ai clienti appartiene allo Stato della California, non a te. È tua responsabilità gestire correttamente le imposte riscosse per rispettare la normativa statale e locale. Il mancato rispetto di tali obblighi può comportare sanzioni e interessi.

Quando un bene mobile materiale viene acquistato in California, la sales tax è generalmente riscossa dal rivenditore al momento della vendita. Se l'imposta non viene riscossa, oppure se le merci vengono acquistate fuori dallo Stato senza che venga applicata alcuna imposta, è probabile che sia dovuta la use tax, che spetta all'acquirente dichiarare e versare.

Introduzione alla use tax in California

La use tax può essere dovuta da aziende, privati o organizzazioni non profit che non beneficiano di un'esenzione concessa dal CDTFA. Il suo scopo è garantire condizioni eque anche per gli acquisti sui quali non viene applicata la sales tax.La use tax è una delle imposte meno conosciute e più spesso ignorate.Esistono due tipi di imposta sull'uso: la "sellers use tax", ovvero un'imposta sull'uso dovuta dai venditori e la "consumer use tax", ovvero un'imposta sull'uso a carico del consumatore.

Sellers use tax è un'imposta sulle transazioni.Viene applicata con un'aliquota specifica (la stessa aliquota della sales tax) sul prezzo di acquisto di determinati beni e servizi. In linea generale, un'azienda è tenuta a versare la sellers use tax se ricorrono le seguenti condizioni:

Non è stata riscossa alcuna imposta su una vendita soggetta alla sales tax in California. Un'azienda in California utilizza, cede gratuitamente, detiene o consuma in altro modo un bene imponibile acquistato in esenzione d'imposta.

Per determinare l'ammontare della sellers use tax, il rivenditore deve applicare l'aliquota della sales tax del luogo in cui l'articolo viene utilizzato, detenuto o consumato sul prezzo totale di acquisto.

La sellers use tax è anche denominata "retailers use tax" o "vendors use tax".

La consumer use tax, invece, è generalmente applicata alle transazioni imponibili per le quali la sales tax non è stata riscossa. Ad esempio, un acquisto online imponibile sul quale il rivenditore non riesce a riscuotere la sales tax. La responsabilità si sposta dal venditore all'acquirente, che può dichiarare, presentare e versare la use tax nella dichiarazione annuale dei redditi in California.

In alcuni casi, un acquisto effettuato fuori dallo Stato potrebbe essere tassato con un'aliquota di sales tax diversa da quella della California. Se il consumatore ha pagato un'aliquota d'imposta più elevata in un altro Stato, può richiedere il credito d'imposta al CDTFA. Se ha pagato un'aliquota d'imposta inferiore in un altro Stato, il consumatore è tenuto a dichiarare, presentare e versare la differenza.

Quando le aziende sono tenute a riscuotere la sales tax in California?

In California, la sales tax è applicata sulla vendita di beni materiali e alcuni servizi. L'imposta viene riscossa dal venditore e versata alle autorità fiscali dello Stato. Il venditore agisce di fatto come un esattore.

Per aiutarti a capire se devi riscuotere la sales tax in California, inizia rispondendo a queste tre domande:

Hai un "nexus" in California? Vendi beni o servizi imponibili a clienti residenti in California? I tuoi acquirenti sono tenuti a pagare la sales tax?

Se la risposta a tutte e tre le domande è sì, è necessario registrarsi presso le autorità fiscali dello Stato, riscuotere l'importo corretto della sales tax per ogni vendita effettuata, presentare le dichiarazioni e versare l'importo allo Stato.

L'impatto della mancata riscossione della sales tax in California

Se sei tenuto a riscuotere la sales tax ma scegli di non farlo, sarai comunque responsabile del pagamento dell'imposta dovuta, oltre che delle eventuali sanzioni e degli interessi applicabili.

È estremamente importante impostare la riscossione delle imposte al momento della vendita: è quasi impossibile riscuotere la sales tax dai clienti dopo il completamento di una transazione.