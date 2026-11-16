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Periodo di riferimento
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Data di fine periodo
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Scadenza per la presentazione
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Gennaio 2026
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31 gennaio 2026
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2 marzo 2026
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Febbraio 2026
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28 febbraio 2026
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1 aprile 2026
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Marzo 2026
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31 marzo 2026
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30 aprile 2026
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Aprile 2026
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30 aprile 2026
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1 giugno 2026
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Maggio 2026
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31 maggio 2026
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30 giugno 2026
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Giugno 2026
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30 giugno 2026
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31 luglio 2026
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Luglio 2026
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31 luglio 2026
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31 agosto 2026
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Agosto 2026
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31 agosto 2026
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30 settembre 2026
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Settembre 2026
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30 settembre 2026
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2 novembre 2026
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Ottobre 2026
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31 ottobre 2026
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30 novembre 2026
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Novembre 2026
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30 novembre 2026
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31 dicembre 2026
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Dicembre 2026
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31 dicembre 2026
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1 febbraio 2027
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Periodo di riferimento
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Data di fine periodo
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Scadenza per la presentazione
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1° trimestre (1 gennaio–31 marzo 2026)
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31 marzo 2026
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30 aprile 2026
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2° trimestre (1 aprile–30 giugno 2026)
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30 giugno 2026
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31 luglio 2026
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3° trimestre (1 luglio–30 settembre 2026)
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30 settembre 2026
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2 novembre 2026
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4° trimestre (1 ottobre–31 dicembre 2026)
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31 dicembre 2026
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1 febbraio 2027
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Periodo di riferimento
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Data di fine periodo
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Scadenza per la presentazione
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Tipo contribuente
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1 gennaio–31 dicembre 2026
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31 dicembre 2026
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1 febbraio 2027
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Soggetti tenuti al pagamento della sales tax
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1 gennaio–31 dicembre 2026
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31 dicembre 2026
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15 aprile 2027
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Acquirenti qualificati e consumatori tenuti al pagamento della use tax
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Periodo di riferimento
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Data di fine periodo
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Scadenza per la presentazione
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1 luglio 2025–30 giugno 2026
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30 giugno 2026
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31 luglio 2026
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1 luglio 2026–30 giugno 2027
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30 giugno 2027
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2 agosto 2027