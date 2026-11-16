Così come la sales tax, anche la sellers use tax è un'imposta sulle transazioni. Si calcola applicando l’aliquota della use tax (pari a quella della sales tax) al prezzo di acquisto dei beni e dei servizi imponibili. In linea generale, un’azienda è tenuta a versare la sellers use tax se ricorrono le seguenti condizioni.
- Non è stata riscossa alcuna imposta su una vendita soggetta alla sales tax in California.
- Un'azienda in California utilizza, cede gratuitamente, detiene o consuma in altro modo un bene imponibile acquistato in esenzione d'imposta.
Per determinare l'ammontare della sellers use tax, il venditore deve applicare l'aliquota della sales tax vigente nel luogo in cui l'articolo viene utilizzato, detenuto o consumato, sul prezzo totale di acquisto.
La sellers use tax è anche denominata "retailers use tax" o "vendors use tax".