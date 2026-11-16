L'obbligo di riscuotere la sales tax in Colorado dipende dall'esistenza di un legame significativo con lo Stato. Questo concetto è noto come "nexus" o nesso fiscale. Il termine "nexus" viene dal latino e significa "legare o collegare": è il fattore determinante per stabilire se uno Stato ha l'autorità legale di richiedere alla tua azienda di riscuotere, dichiarare e versare la sales tax.
Fattori che determinano il "nexus"
Il "nexus" ai fini della sales tax in tutti gli Stati in passato era limitato alla presenza fisica: uno Stato poteva richiedere a un'azienda di registrarsi, riscuotere e versare la sales tax solo se aveva una presenza fisica nello Stato, ad esempio dei dipendenti o una sede, un negozio al dettaglio o un magazzino.
Nel giugno 2018, con la sentenza South Dakota v. Wayfair, Inc. la Corte Suprema degli Stati Uniti ha abolito il criterio della presenza fisica. Da allora, gli Stati possono assoggettare le aziende a imposizione, sulla base dei loro legami economici e virtuali con lo Stato, secondo il principio del "nexus" economico.
Mentre la presenza fisica in Colorado comporta ancora l'obbligo di riscuotere la sales tax, ora anche i venditori di altri Stati possono avere un "nexus" fiscale con il Colorado.
Venditori con sede fuori dallo Stato
I venditori fuori dallo Stato senza presenza fisica in Colorado possono stabilire un "nexus" di imposta sulle vendite nei seguenti modi.
"Nexus" da affiliazione: avere legami con aziende o affiliate in Colorado. Questo comprende, a titolo esemplificativo, la progettazione e lo sviluppo di beni mobili materiali (merci) venduti dal rivenditore a distanza o la promozione delle vendite di tali merci per conto del rivenditore.
Tuttavia, la legge del Colorado sul "nexus" da rapporti di affiliazione prevede un'eccezione per i venditori a distanza i cui ricavi lordi derivanti dalle vendite a clienti del Colorado sono state inferiori a 50.000 dollari nell'anno solare precedente.
"Nexus" economico: svolgere un determinato volume di attività economica nello Stato. Per le vendite effettuate a partire dal 1° dicembre 2018, un venditore a distanza deve registrarsi presso lo Stato, quindi riscuotere e versare la sales tax in Colorado se soddisfa uno dei seguenti criteri (soglie economiche) con riferimento all'anno solare precedente o attuale:
- Ricavi lordi per beni forniti o servizi erogati in Colorato pari o superiori a 100.000 dollari (comprese le vendite esenti ad eccezione delle vendite all'ingrosso); o
- Almeno 200 transazioni relative alla vendita di beni mobili materiali forniti o servizi erogati in Colorado
Il Department of Revenue ha concesso un periodo di tolleranza fino al 31 maggio 2019 per consentire ai rivenditori a distanza di apportare le modifiche richieste ai loro sistemi.
Presenza di scorte di magazzino nello Stato: deposito di merci destinate alla vendita nello Stato. Comprende la merce di proprietà dei venditori di Logistica di Amazon (FBA) e conservata in Colorado in un magazzino di proprietà o gestito da Amazon
Fiere: Partecipazione a convegni o fiere in Colorado. Potresti essere tenuto a riscuotere e versare la use tax del Colorado sugli ordini acquisiti o sulle vendite effettuate durante congressi o fiere nello Stato, anche se la tua presenza in Colorado si limita a un solo giorno per partecipare a una fiera.
Se hai un "nexus" di sales tax in Colorado, devi registrarti presso il Department of Revenue e addebitare, riscuotere e versare l'imposta appropriata allo Stato. Le giurisdizioni fiscali locali possono imporre ulteriori obblighi di riscossione o comunicazione ai venditori a distanza.
Obblighi di comunicazione della use tax per i venditori che non riscuotono l'imposta: dal luglio 2017, tutti i venditori al dettaglio che hanno realizzato vendite lorde complessive in Colorado per almeno 100.000 dollari nell'anno solare precedente (e prevedono di raggiungere lo stesso importo nell'anno in corso), ma non riscuotono la sales tax statale in Colorado, sono soggetti a obblighi di notifica e comunicazione previsti per i venditori che non riscuotono l'imposta.
I venditori al dettaglio che non riscuotono l'imposta devono:
- informare tutti gli acquirenti del Colorado, per ogni transazione, della mancata riscossione dell'imposta;
- inviare a tutti gli acquirenti in Colorado un riepilogo annuale degli acquisti effettuati, entro il 31 gennaio di ogni anno; e
- presentare al Department of Revenue un rapporto annuale con le informazioni sui clienti al entro il 1° marzo di ogni anno.
Per ulteriori informazioni, consulta la legge House Bill 14-1269 e le indicazioni del Department of Revenue per i venditori con sede fuori dallo Stato, oltre agli Obblighi di notifica e comunicazione relativi alla use tax.
Persistenza del "nexus"
Il "nexus" ai fini della sales tax può permanere anche dopo che un rivenditore ha cessato le attività che determinavano la sua presenza commerciale nello Stato. Per questo si parla di "persistenza del nexus". Ad aprile 2019, il Colorado non ha una politica esplicitamente definita in materia.
Logistica di Amazon (FBA)
Se sei un venditore Amazon attivo e utilizzi Logistica di Amazon (FBA), devi sapere dove è immagazzinata la tua merce e se la sua presenza in uno Stato attiverà il "nexus". I venditori che utilizzano il servizio di Logistica di Amazon (FBA) possono anche scaricare un report dettagliato degli eventi di magazzino da Amazon Seller Central per verificare quali scorte sono immagazzinate in Colorado.
Se vendi merci imponibili ai residenti del Colorado e hai scorte di magazzino nello Stato, probabilmente hai un "nexus" e l'obbligo di riscuotere e versare l'imposta. Per iniziare a capire quali obblighi in materia di "nexus" si applicano alla tua azienda, prova il nostro strumento gratuito per verificare il "nexus" economico oppure rivolgiti a un consulente fiscale di fiducia.
La sales tax in Colorado: quale aliquota applicare?
In alcuni Stati, le aliquote, le regole e le disposizioni relative alla sales tax dipendono dall'ubicazione del venditore e dal luogo in cui ha origine la vendita (criterio di imposizione basata sull’origine). In altri Stati, la sales tax dipende dall’ubicazione dell’acquirente e dal luogo di destinazione della vendita (criterio di imposizione basata sulla destinazione).
Ad aprile 2019, il Colorado ha avviato un processo di modifica delle proprie regole per determinare il luogo di imposizione della sales tax per i venditori con sede nello Stato. Prima del 1° dicembre 2018, i venditori al dettaglio del Colorado dovevano riscuotere soltanto le imposte applicabili sia al venditore sia all'acquirente in base al luogo in cui si trovavano. Dal 1° dicembre 2018, con un periodo di tolleranza fino al 31 maggio 2019, lo Stato è passato al criterio di imposizione basata sulla destinazione. Le aziende del Colorado devono riscuotere e versare l'intera aliquota della sales tax applicabile nel luogo in cui si trova l'acquirente, ossia la destinazione della vendita, quando i beni imponibili vengono consegnati a un indirizzo in Colorado. L'applicazione del criterio di imposizione basata sulla destinazione si applica anche ai venditori con sede fuori dallo Stato.
Per ulteriori informazioni, consulta le Indicazioni per i venditori al dettaglio con sede nello Stato, le Indicazioni per i venditori al dettaglio con sede fuori dallo Stato e l'articolo Il Colorado introduce nuovi obblighi di riscossione della sales tax per i venditori con sede nello Stato dopo la sentenza Wayfair.