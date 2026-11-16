La sales tax è un'imposta versata a un ente (statale o locale) sulla vendita di determinati beni e servizi. Il Colorado ha introdotto per la prima volta un'imposta generale statale sulle vendite nel 1935. Da allora, l’aliquota è salita al 2,9%. Oltre alla sales tax dello Stato, possono applicarsi una o più sales tax locali e una o più imposte speciali a livello di distretto, ciascuna con aliquote comprese tra lo 0% e l’8,3%. Attualmente, in Colorado, l'aliquota complessiva della sales tax varia dal 2,9% all’11,2%, in base al luogo in cui avviene la vendita.

In qualità di titolare di un'azienda che vende beni o servizi imponibili, riscuoti l’imposta dagli acquirenti per conto dello Stato del Colorado e la versi all’autorità fiscale competente. L'imposta sulle vendite e l'imposta sull'uso (sales and use tax) in Colorado sono amministrate dal Department of Revenue del Colorado (Department of Revenue).

La sales tax addebitata ai clienti appartiene allo Stato del Colorado, non a te. È tua responsabilità gestire correttamente le imposte riscosse per rispettare la normativa statale e locale. Il mancato rispetto di tali obblighi può comportare sanzioni e interessi.

Quando riscuotere la sales tax in Colorado

In Colorado, la sales tax è applicata sulla vendita di beni materiali e su alcuni servizi. L'imposta viene riscossa dal venditore e versata alle autorità fiscali dello Stato. Il venditore agisce di fatto come un esattore.

Per aiutarti a capire se devi riscuotere la sales tax in Colorado, inizia rispondendo a queste tre domande.

Hai un "nexus" fiscale in Colorado? Vendi beni o servizi imponibili a clienti residenti del Colorado? I tuoi acquirenti sono tenuti a pagare la sales tax?

Se la risposta a tutte e tre le domande è sì, è necessario registrarsi presso le autorità fiscali dello Stato, riscuotere l'importo corretto della sales tax per ogni vendita effettuata, presentare le dichiarazioni e versare l'importo allo Stato.

Mancata riscossione della sales tax in Colorado

Se sei tenuto a riscuotere la sales tax ma scegli di non farlo, sarai comunque responsabile del pagamento dell'imposta dovuta, oltre che delle eventuali sanzioni e degli interessi applicabili.

È estremamente importante impostare la riscossione delle imposte al momento della vendita: è quasi impossibile riscuotere la sales tax dai clienti dopo il completamento di una transazione.