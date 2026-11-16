L'obbligo di riscuotere la sales tax nel Connecticut dipende dall'esistenza di un legame significativo con lo Stato. Questo concetto è noto come "nexus" o nesso fiscale. Il termine "nexus" viene dal latino e significa "legare o collegare": è il fattore determinante per stabilire se uno Stato ha l'autorità legale di richiedere alla tua azienda di riscuotere, dichiarare e versare la sales tax.

Fattori che determinano il "nexus"

Il "nexus" ai fini della sales tax in tutti gli Stati in passato era limitato alla presenza fisica: uno Stato poteva richiedere a un'azienda di registrarsi, riscuotere e versare la sales tax solo se aveva una presenza fisica nello Stato, ad esempio dei dipendenti o una sede, un negozio al dettaglio o un magazzino.

Nel giugno 2018, con la sentenza South Dakota v. Wayfair, Inc. la Corte Suprema degli Stati Uniti ha abolito il criterio della presenza fisica. Da allora, gli Stati possono assoggettare le aziende a imposizione sulla base dei loro legami economici e virtuali con lo Stato, secondo il principio del "nexus" economico.



Mentre la presenza fisica nel Connecticut comporta ancora l'obbligo di riscuotere la sales tax, ora anche i venditori di altri Stati possono avere un "nexus" fiscale nel Connecticut.



Venditori con sede fuori dallo Stato

I venditori con sede fuori dallo Stato, vale a dire senza una presenza fisica nello Stato, possono stabilire un "nexus" ai fini della sales tax nei seguenti modi:

"Nexus" da affiliazione: avere legami con aziende o affiliate nel Connecticut. Questo comprende, a titolo esemplificativo, la progettazione e lo sviluppo di beni mobili materiali (merci) venduti dal rivenditore a distanza o la promozione delle vendite di tali merci per conto del rivenditore.



"Nexus" da click-through : avere un accordo che preveda il riconoscimento di un compenso a una o più persone nello Stato per aver indirizzato, direttamente o indirettamente, potenziali acquirenti verso i prodotti del venditore tramite un link Internet, un sito web o altri mezzi, qualora il ricavo lordo complessivo del venditore derivante da tali segnalazioni superi i 100.000 dollari nei quattro trimestri precedenti. (Il limite era di 250.000 dollari fino al 30 giugno 2019.)



"Nexus" economico: svolgere un determinato volume di attività economica nello Stato. Per le vendite effettuate a partire dal 1° dicembre 2018, un venditore a distanza deve registrarsi presso lo Stato, quindi riscuotere e versare la sales tax nel Connecticut se soddisfa tutti i seguenti criteri (soglie economiche).

Ricavo lordo di almeno 250.000 dollari derivante dalla vendita al dettaglio di beni; e

200 vendite al dettaglio singole effettuate nello Stato e

attività regolare o sistematica di promozione delle vendite nel Connecticut nei 12 mesi precedenti.

Presenza di scorte di magazzino nello Stato: deposito di merci destinate alla vendita nello Stato. Comprende la merce di proprietà dei venditori di Logistica di Amazon (FBA) e conservata nel Connecticut in un magazzino di proprietà o gestito da Amazon.



Vendite su marketplace : effettuare vendite attraverso un marketplace. A partire dal 1° dicembre 2018, i gestori di marketplace sono responsabili della riscossione e del versamento della sales tax per conto dei venditori che operano sulle loro piattaforme.



Fiere: partecipazione a convegni o fiere nel Connecticut. Potresti essere tenuto a riscuotere e versare la use tax (imposta sull'uso) nel Connecticut sugli ordini raccolti o sulle vendite effettuate durante convegni o fiere commerciali nel Connecticut. Tuttavia, in genere non si configura un "nexus" se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

Ti trovi nello Stato esclusivamente per partecipare ad attività legate a convegni o fiere e

Tu o i tuoi rappresentanti non svolgete attività legate a convegni o fiere nel Connecticut per più di 14 giorni dell'arco del vostro anno fiscale e

Le tue attività durante tali fiere si limitano all'esposizione di merci o alla promozione di servizi, non vengono effettuate vendite, gli ordini ricevuti vengono inviati fuori dal Connecticut per essere accettati o rifiutati e gli ordini vengono evasi al di fuori dello Stato.

Se hai un "nexus" di sales tax nel Connecticut, devi registrarti presso il Department of Revenue Services e addebitare, riscuotere e versare l'imposta appropriata allo Stato.



Per maggiori informazioni, consulta 2011 Legislative Changes Affecting Sales and Use Tax; Chapter 219, Section 12-407(12); Legislative summary of S.B. 417; SN 2005(4); Public Act 19-117 e Sales and Use Taxes – Nexus.

Obblighi di comunicazione della use tax per i venditori che non riscuotono l'imposta

Il Department of Revenue Services del Connecticut richiede ai venditori che non riscuotono l'imposta di informare i clienti della loro potenziale responsabilità ai fini della use tax, di fornire ai clienti un riepilogo annuale degli acquisti e di fornire allo Stato un rapporto sulle informazioni dei clienti. Questi requisiti variano da Stato a Stato. Per informazioni specifiche per lo Stato, consulta Connecticut General Statutes Section 12-426(4) and (5).

Persistenza del "nexus"

Il "nexus" ai fini della sales tax può permanere anche dopo che un rivenditore ha cessato le attività che determinavano la sua presenza commerciale nello Stato. Per questo si parla di "persistenza del nexus". A giugno 2019, il Connecticut non ha una politica esplicitamente definita in materia.

Logistica di Amazon (FBA)

Se sei un venditore Amazon attivo e utilizzi Logistica di Amazon (FBA), devi sapere dove è immagazzinata la tua merce e se la sua presenza in uno Stato attiverà il "nexus". I venditori che utilizzano il servizio di Logistica di Amazon (FBA) possono anche scaricare un report dettagliato degli eventi di magazzino da Amazon Seller Central per verificare quali scorte sono immagazzinate nel Connecticut.

Se vendi merci imponibili ai residenti del Connecticut e hai scorte di magazzino nello Stato, probabilmente hai un "nexus" e l'obbligo di riscuotere e versare l'imposta. Per iniziare a capire quali obblighi in materia di "nexus" si applicano alla tua azienda, prova il nostro strumento gratuito per verificare il "nexus" economico oppure rivolgiti a un consulente fiscale di fiducia.



La sales tax nel Connecticut: quale aliquota applicare?

In alcuni Stati, le aliquote, le regole e le disposizioni relative alla sales tax dipendono dall'ubicazione del venditore e dal luogo in cui ha origine la vendita (criterio di imposizione basata sull’origine). In altri Stati, la sales tax dipende dall’ubicazione dell’acquirente e dal luogo di destinazione della vendita (criterio di imposizione basata sulla destinazione).

Il Connecticut applica il criterio di imposizione basata sulla destinazione. Questo significa che sei tenuto ad applicare a tutte le vendite imponibili l'aliquota della sales tax prevista per l'indirizzo di spedizione.