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Periodo di riferimento
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Scadenza per la presentazione
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Gennaio
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19 febbraio 2026
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Febbraio
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19 marzo 2026
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Marzo
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17 aprile 2026
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Aprile
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19 maggio 2026
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maggio
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19 giugno 2026
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Giugno
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17 luglio 2026
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Luglio
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19 agosto 2026
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Agosto
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18 settembre 2026
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Settembre
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19 ottobre 2026
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Ottobre
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19 novembre 2026
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Novembre
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18 dicembre 2026
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Dicembre
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19 gennaio 2027
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Periodo di riferimento
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Scadenza per la presentazione
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1° trimestre (1gennaio–31 marzo)
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20 aprile 2026
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2° trimestre (1 aprile–30 giugno)
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20 luglio 2026
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3° trimestre (1 luglio–30 settembre)
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20 ottobre 2026
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4° trimestre (1 ottobre–31 dicembre)
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20 gennaio 2027
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Periodo di riferimento
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Scadenza per la presentazione
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1° semestre (1 gennaio–30 giugno)
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20 luglio 2026
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2° semestre (1 luglio–31 dicembre)
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20 gennaio 2027
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Periodo di riferimento
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Scadenza per la presentazione
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1 gennaio–31 dicembre
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20 gennaio 2027