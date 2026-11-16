La sales tax (imposta sulle vendite) è un'imposta versata a un ente (statale o locale) sulla vendita di determinati beni e servizi. L'aliquota della sales tax in Florida si attesa in generale sul 6%, con alcune eccezioni specifiche: 3% per la vendita al dettaglio di mobile home nuove, 4% sugli incassi derivanti da videogiochi/apparecchi da intrattenimento e 6,95% sull'elettricità. Queste aliquote sono decise dal Department of Revenue della Florida e si applicano alla maggior parte delle vendite imponibili effettuate all'interno dello Stato. Attualmente, le aliquote combinate della sales tax (imposta sulle vendite) in Florida variano da circa il 6% a oltre l'8%, a seconda del luogo in cui avviene la vendita e dell'imposta applicata sulle vendite a discrezione delle amministrazioni locali. Dal 1° luglio 2021, le aziende devono applicare un algoritmo di arrotondamento per calcolare la sales tax dovuta su ciascuna transazione. Il calcolo deve essere eseguito fino alla terza cifra decimale. Se la terza cifra decimale è maggiore di 4, l'imposta deve essere arrotondata per eccesso al centesimo successivo. Il Department of Revenue della Florida richiede alle aziende di utilizzare un algoritmo standardizzato di arrotondamento per garantire calcoli della sales tax accurati e conformi alla normativa.

A decorrere dal 1° ottobre 2025, è abolita la sales tax statale sui canoni di locazione o sui corrispettivi per la concessione in licenza d'uso di beni immobili (locazioni commerciali). Oltre alla sales tax statale, possono applicarsi una o più sales taxes locali, nonché una o più imposte speciali previste a livello distrettuale, con aliquote comprese tra lo 0,10% e il 2%. Questa modifica riguarda le aziende che prendono in locazione immobili commerciali in Florida e cambia le modalità di applicazione della sales tax statale e locale ai contratti di locazione commerciale.

In qualità di titolare di un'attività che vende beni o servizi soggetti a imposta, agisci per conto dello Stato della Florida riscuotendo l'imposta dagli acquirenti e versandole al Department of Revenue della Florida. A partire dal 1° luglio 2021, le aziende che effettuano vendite a distanza in Florida sono tenute a riscuotere e versare per via telematica la sales tax (imposta sulle vendite) e la use tax (imposta sull'uso), inclusa l'eventuale imposta supplementare discrezionale sulle vendite, se nell'anno solare precedente hanno effettuato vendite a distanza imponibili per un importo superiore a 100.000 dollari. Questo obbligo è previsto dalla normativa della Florida sul "nexus" economico introdotta in seguito alla sentenza Wayfair, secondo la quale anche i venditori con sede fuori dallo Stato devono rispettare le disposizioni statali in materia di riscossione della sales tax.

La sales tax addebitata ai clienti appartiene allo Stato della Florida, non a te. È tua responsabilità gestire correttamente le imposte riscosse per rispettare la normativa statale e locale. Il mancato rispetto di tali obblighi può comportare sanzioni e interessi.

Quando devi riscuotere la sales tax in Florida

In Florida, la sales tax viene riscossa sulla vendita di beni materiali e su alcuni servizi. L'imposta viene riscossa dal venditore e versata alle autorità fiscali statali e locali. Il venditore agisce di fatto come esattore fiscale.

Per aiutarti a capire se devi riscuotere la sales tax in Florida, inizia rispondendo a queste tre domande.

Hai un "nexus" fiscale in Florida? Vendi beni o servizi imponibili a clienti residenti in Florida? I tuoi acquirenti sono tenuti a pagare la sales tax?

Se la risposta a tutte e tre le domande è sì, è necessario registrarsi presso le autorità fiscali dello Stato, riscuotere l'importo corretto della sales tax per ogni vendita effettuata, presentare le dichiarazioni e versare l'importo allo Stato.

Mancata riscossione della sales tax in Florida

Se sei tenuto a riscuotere la sales tax ma scegli di non farlo, sarai comunque responsabile del pagamento dell'imposta dovuta, oltre che delle eventuali sanzioni e degli interessi applicabili.

È estremamente importante impostare la riscossione delle imposte al momento della vendita: è quasi impossibile riscuotere la sales tax dai clienti dopo il completamento di una transazione.