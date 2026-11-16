|
Periodo di riferimento
|
Scadenza per la presentazione
|
Gennaio
|
20 febbraio 2026
|
Febbraio
|
20 marzo 2026
|
Marzo
|
23 aprile 2026
|
Aprile
|
20 maggio 2026
|
Maggio
|
22 giugno 2026
|
Giugno
|
20 luglio 2026
|
Luglio
|
20 agosto 2026
|
Agosto
|
21 settembre 2026
|
Settembre
|
20 ottobre 2026
|
Ottobre
|
20 novembre 2026
|
Novembre
|
21 dicembre 2026
|
Dicembre
|
20 gennaio 2027
|
Periodo di riferimento
|
Scadenza per la presentazione
|
1° trimestre (1gennaio–31 marzo)
|
20 aprile 2026
|
2° trimestre (1 aprile–30 giugno)
|
20 luglio 2026
|
3° trimestre (1 luglio–30 settembre)
|
20 ottobre 2026
|
4° trimestre (1 ottobre–31 dicembre)
|
20 gennaio 2027
|
Periodo di riferimento
|
Scadenza per la presentazione
|
1° gennaio–31 dicembre 2026
|
20 gennaio 2027