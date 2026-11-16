L'obbligo di versare la GET nelle Hawaii dipende dall'esistenza di un legame significativo con lo Stato. Questo concetto è noto come "nexus" o nesso fiscale. Il termine "nexus" proviene dal latino e significa "legare o collegare": è il fattore determinante per stabilire se lo Stato ha l'autorità legale di richiedere alla tua attività di dichiarare e versare la GET.

Fattori che determinano il "nexus"

Il "nexus" ai fini della sales tax in tutti gli Stati in passato era limitato alla presenza fisica: le Hawaii potevano richiedere a un'azienda di registrarsi e versare l'imposta generale sulle attività economiche (GET) solo se aveva una presenza fisica nello Stato, ad esempio dei dipendenti o una sede, un negozio al dettaglio o un magazzino.

Nel giugno 2018, con la sentenza South Dakota v. Wayfair, Inc. la Corte Suprema degli Stati Uniti ha abolito il criterio della presenza fisica. Da allora, gli Stati possono assoggettare le aziende a imposizione, sulla base dei loro legami economici e virtuali con lo Stato, secondo il principio del "nexus" economico.



Mentre la presenza fisica comporta ancora l'obbligo di applicare la GET nelle Hawaii, oggi anche i venditori con sede fuori dallo Stato possono avere un "nexus" ai fini della GET nelle Hawaii.



Venditori con sede fuori dallo Stato

I venditori con sede fuori dallo Stato, vale a dire senza una presenza fisica nello Stato, possono stabilire un "nexus" nei seguenti modi.



"Nexus da affiliazione : avere legami con aziende o società affiliate nelle Hawaii. Questo comprende, a titolo esemplificativo, la progettazione e lo sviluppo di beni mobili materiali (merci) venduti dal rivenditore a distanza o la promozione delle vendite di tali merci per conto del rivenditore.

"Nexus" da click-through : avere un accordo che preveda il riconoscimento di un compenso a una o più persone nello Stato per aver indirizzato, direttamente o indirettamente, potenziali acquirenti verso i prodotti del venditore tramite un link Internet, un sito web o altri mezzi. Attualmente, le Hawaii non hanno emanato provvedimenti sul "nexus" da "click-through".



"Nexus" economico: svolgere un determinato volume di attività economica nello Stato. Per le vendite effettuate a partire dal 1° luglio 2018, un venditore a distanza deve registrarsi presso lo Stato, quindi versare la GET delle Hawaii se soddisfa uno dei seguenti criteri (soglie economiche):

Ricavi lordi da vendite effettuate nelle Hawaii pari o superiori a 100.000 dollari o

200 o più transazioni singole effettuate nell'anno in coso o precedente

Presenza di scorte di magazzino nello Stato: deposito di merci destinate alla vendita nello Stato. Comprende la merce di proprietà dei venditori di Logistica di Amazon (FBA) e conservata nelle Hawaii in un magazzino di proprietà o gestito da Amazon.



Vendite su marketplace : effettuare vendite attraverso un marketplace. A partire dal 1° gennaio 2020, i gestori di marketplace saranno responsabili della riscossione e del versamento della GET per conto dei venditori che operano sulle loro piattaforme alle Hawaii.



Obblighi di comunicazione dell'imposta sull'uso da parte di venditori che non riscuotono l'imposta : a partire dal 1° gennaio 2020, le Hawaii richiedono l'invio di comunicazioni relative alla use tax e la presentazione di dichiarazioni da parte di "qualsiasi soggetto diverso da un gestore di marketplace, che mette a disposizione una piattaforma, fisica o telematica, sulla quale i venditori possono pubblicare o promuovere la vendita di beni mobili materiali e che riceve o gestisce gli ordini di vendita. I requisiti sono i seguenti:

Pubblicare sulla piattaforma un avviso ben visibile che informi i potenziali acquirenti dell'obbligo di versare la use tax nelle Hawaii sugli acquisti effettuati da venditori privi della licenza fiscale richiesta.

Fornire, al momento della vendita, un avviso scritto che informi l'acquirente della possibilità che sia tenuto a versare direttamente la use tax al Department of taxation delle imposte, corredato da istruzioni su come ottenere ulteriori informazioni.

Inoltre, i gestori di piattaforme che non riscuotono la use tax sono tenuti a inviare ogni anno al Department of Taxation delle Hawaii una relazione contenente le seguenti informazioni per ciascun acquirente di beni personali materiali consegnati nelle Hawaii:

Il nome e l'indirizzo (di fatturazione e di spedizione) dell'acquirente

L'indirizzo alle Hawaii presso il quale i beni personali materiali sono stati consegnati all’acquirente.

L'importo totale in dollari degli acquisti effettuati dell'acquirente

Il nome e l'indirizzo del venditore (non del gestore della piattaforma)

Se un venditore sceglie di riscuotere e versare l'imposta alle Hawaii, il gestore della piattaforma che non riscuote la use tax è esonerato dagli obblighi di comunicazione e rendicontazione relativi alla use tax per le vendite effettuate da tale venditore.



Fiere: Le aziende che partecipano a convegni o fiere alle Hawaii potrebbero dover registrarsi utilizzando il Modulo G-45. La tua azienda potrebbe essere tenuta a riscuotere e versare la GET delle Hawaii sugli ordini raccolti o sulle vendite effettuate durante convegni o fiere commerciali alle Hawaii.



Per maggiori informazioni, consulta l'Annuncio n. 2018-10 del Department of Taxation delle Hawaii, il capitolo 237 dell' Hawaii State Taxes e le Administrative Rules.

Persistenza del "nexus"

Il "nexus" può permanere anche dopo che un rivenditore ha cessato le attività che determinavano la sua presenza commerciale nello Stato. Per questo si parla di "persistenza del nexus". A giugno 2019, le Hawaii non hanno una politica esplicitamente definita in materia.

Logistica di Amazon (FBA)

Se sei un venditore Amazon attivo e utilizzi Logistica di Amazon (FBA), devi sapere dove è immagazzinata la tua merce e se la sua presenza in uno Stato attiverà il "nexus". I venditori che utilizzano il servizio Logistica di Amazon (FBA) possono anche scaricare un report dettagliato degli eventi di magazzino da Amazon Seller Central per verificare quali scorte sono immagazzinate alle Hawaii.

Se vendi merci imponibili a clienti residenti nelle Hawaii e hai scorte di magazzino nello Stato, probabilmente hai un "nexus" e l'obbligo di versare le imposte. Per iniziare a capire quali obblighi in materia di "nexus" si applicano alla tua azienda, prova il nostro strumento gratuito per verificare il "nexus" economico oppure rivolgiti a un consulente fiscale di fiducia.



Determinazione del criterio di imposizione della General Excise Tax alle Hawaii: quale aliquota riscuotere

In alcuni Stati, le aliquote, le regole e le disposizioni relative all'imposta dipendono dall'ubicazione del venditore e dal luogo in cui ha origine la vendita (criterio di imposizione basata sull'origine). In altri, l'applicazione delle imposte dipende dall’ubicazione dell’acquirente e dal luogo di destinazione della vendita (criterio di imposizione basata sulla destinazione).

Le Hawaii applicano il criterio di imposizione basata sulla destinazione. Questo significa che sei tenuto ad applicare a tutte le vendite imponibili l'aliquota prevista per l'indirizzo di spedizione.