Sì. Gli Emirati Arabi Uniti hanno adottato un approccio graduale all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica. Le aziende di grandi dimensioni con un fatturato annuo superiore ai 50 milioni di AED devono nominare un fornitore di servizi di fatturazione elettronica accreditato entro il 30 ottobre 2026 e iniziare a inviare e ricevere fatture elettroniche a partire dal 1° gennaio 2027; gli altri contribuenti e gli enti pubblici seguiranno nel 2027.
L'obbligo vige generalmente per le transazioni commerciali all'interno degli EAU, incluse le attività B2B e B2G, con esclusioni specifiche. Le aziende devono adempiere ai propri obblighi nominando un fornitore di servizi accreditato.
Un fornitore di servizi accreditato è autorizzato a supportare la verifica, lo scambio e la trasmissione conformi alla normativa delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di fatturazione elettronica degli Emirati Arabi Uniti. La scelta del fornitore giusto è fondamentale.
Gli EAU richiedono fatture in formato XML strutturate in linea con gli standard Peppol PINT AE. I dati della fattura devono includere i campi obbligatori ed essere trasmessi tramite un fornitore di servizi accreditato.
No. I PDF e l'invio diretto tramite e-mail non sono conformi. Le fatture in oggetto devono essere create in un formato strutturato approvato e validate, scambiate e trasmesse attraverso il framework di fatturazione elettronica degli EAU.
La non conformità può comportare il rifiuto delle fatture, ritardi nei pagamenti, interruzioni nei flussi di lavoro, maggiore esposizione alle verifiche fiscali e sanzioni economiche. Le aziende che rimandano la scelta del fornitore di servizi possono inoltre trovarsi a dover fare i conti con una disponibilità limitata dei fornitori e tempi di test ristretti.
Rimandare la preparazione riduce i tempi a disposizione per i test, aumenta il rischio di integrazione e limita la disponibilità delle piattaforme. Potrebbe anche costringere ad adottare soluzioni specifiche per ciascun Paese, difficilmente utilizzabili per eventuali obblighi normativi futuri.