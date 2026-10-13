La fatturazione elettronica diventa obbligatoria negli Emirati Arabi Uniti per le transazioni fra imprese e pubblica amministrazione (business-to-government o B2G) e tra imprese (business-to-business o B2B) a partire da luglio 2026. Le transazioni fra imprese e consumatori finali (business-to-consumer o B2C) al momento non sono soggette all'obbligo, ma è probabile che lo diventeranno in futuro.

Gli Emirati Arabi Uniti utilizzano un modello di controllo e scambio delle transazioni continuo decentralizzato (DCTCE) basato sul framework Peppol a 5 punti, che facilita lo scambio e la verifica in tempo reale delle fatture tramite fornitori di servizi accreditati.

Come funzionerà il processo di fatturazione elettronica negli EAU: