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Il prossimo obbligo di fatturazione elettronica entrerà in vigore tra 00 Days : 00 Hrs : 00 Mins : 00 Secs
Per la scelta di un fornitore di servizi accreditato negli EAU c'è tempo fino al 30 ottobre 2026

È il momento di scegliere un fornitore accreditato, valutare la tua preparazione e definire il tuo piano. Le aziende leader si stanno già muovendo in modo aggressivo per ridurre il rischio di non conformità ed evitare interruzioni nelle operazioni.
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Tempistiche della fatturazione elettronica negli EAU
Principali scadenze per l'adeguamento
  • 30 ottobre 2026: le imprese di grandi dimensioni (con fatturato annuo superiore a 50 milioni di AED) devono nominare un fornitore di servizi accreditato
  • 1 gennaio 2027: le imprese di grandi dimensioni devono iniziare a inviare e ricevere fatture elettroniche tramite il sistema di fatturazione elettronica degli Emirati Arabi Uniti (EAU)
  • 31 marzo 2027: tutte le altre aziende e gli enti governativi rientranti nell'ambito di applicazione devono nominare un fornitore di servizi accreditato
  • 1 luglio 2027: tutte le altre attività diventano soggette ai requisiti di fatturazione elettronica
  • 1 ottobre 2027: gli enti pubblici rientranti nell'ambito di applicazione sono soggetti agli obblighi di fatturazione elettronica
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La fatturazione elettronica negli EAU

Modello

Gli Emirati Arabi Uniti utilizzano un modello di controllo continuo delle transazioni (CTC) a 5 nodi basato su Peppol, in cui le fatture strutturate vengono scambiate tramite un fornitore di servizi accreditato.

Piattaforme

Le aziende devono nominare un fornitore di servizi accreditato per la verifica, lo scambio e la trasmissione di fatture elettroniche tramite il sistema di fatturazione elettronica degli EAU.

Formati

Gli Emirati Arabi Uniti richiedono fatture in formato XML strutturato in linea con gli standard PINT AE (Peppol International Invoice – Arab Emirates). Le fatture in formato PDF e cartacee sono considerate non conformi.

Ambito di applicazione

L'obbligo vige generalmente per le transazioni commerciali all'interno degli EAU, comprese le transazioni B2B e B2G, con esclusioni specifiche.
Indicatori di rischio aziendale
  • Nessun piano per la selezione e l'onboarding del fornitore di servizi accreditato
  • Nessun fornitore nominato
  • Ricorso a fatture PDF o inviate tramite e-mail
  • Validazione dei dati strutturati limitata
  • Risoluzione manuale delle eccezioni
  • Nessuna visibilità in tempo reale del ciclo di fatturazione
  • Ambienti ERP frammentati
  • Processi di conformità specifici per Paese
  • Nessuna chiara attribuzione delle responsabilità per la gestione dei flussi di rifiuto
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Gli step verso la conformità all'obbligo di fatturazione elettronica negli EAU
  • Allineamento dei team. Coinvolgere gli uffici Fiscale, Finanziario e IT in un flusso di lavoro condiviso per allinearsi su preparazione, processi e implementazione.
  • Valutazione dell'applicabilità dell'obbligo normativo. Identificare le persone giuridiche e i tipi di transazione soggetti all'obbligo, le soglie di fatturato, le transazioni con enti governativi e le esclusioni definite.
  • Analisi dei flussi di fatturazione attuali. Documentare i sistemi ERP, l'instradamento delle fatture, i punti di integrazione, la gestione delle eccezioni, le dipendenze relative alla comunicazione dei dati e i requisiti di conservazione nelle diverse unità aziendali.
  • Selezione di Avalara come fornitore di servizi accreditato. Con Avalara come fornitore di servizi, sarai pronto fin dal primo giorno. Con Avalara, la tua architettura può adattarsi ai mutevoli requisiti normativi e può crescere in altri mercati al di fuori degli Emirati Arabi Uniti.
  • Preparazione dei sistemi ERP e dei dati. Verificare la preparazione alla gestione dei dati strutturati, la completezza dei campi obbligatori, la connettività Peppol, il monitoraggio del ciclo di fatturazione e la gestione delle risposte in tempo reale.
  • Test e verifiche fatte in anticipo. Con l'avvicinarsi della scadenza di ottobre, i tempi per eseguire i test si riducono. La verifica fatta prima delle scadenze imposte per legge riduce il rischio di rifiuto delle fatture e previene future interruzioni operative.


L'errore più comune delle aziende è rimandare la selezione del fornitore di servizi, il che riduce la flessibilità nell’implementazione e comprime i tempi a disposizione per i test con l’aumentare della domanda. Un altro errore è affrontare l’adeguamento agli obblighi degli Emirati Arabi Uniti come un intervento a sé stante. Un approccio specifico per Paese può risolvere le esigenze del momento, ma può anche creare complessità e rilavorazioni, man mano che le aziende si trovano a dover adottare la fatturazione elettronica in altri mercati.
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Gli Emirati Arabi Uniti si inseriscono in un cambiamento più ampio

L'obbligo di fatturazione elettronica si sta attestando a livello internazionale. Costruisci fin da subito un modello di conformità scalabile, invece di doverlo ricostruire per ogni nuovo mercato in futuro.
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Gestisci l'obbligo normativo negli EAU e preparati per il futuro

Per le aziende strategiche, la fatturazione elettronica rappresenta un'opportunità di trasformazione operativa, non un semplice adempimento normativo una tantum. Invece di creare soluzioni specifiche per ogni Paese, che generano inefficienze future, stanno standardizzando i flussi di lavoro, connettendo i sistemi e creando operazioni di conformità scalabili nelle diverse giurisdizioni.


Avalara supporta questo approccio attraverso una piattaforma di conformità potenziata dall'intelligenza artificiale, progettata per automatizzare flussi di lavoro fiscali e di fatturazione elettronica complessi in diversi paesi, con diversi sistemi e requisiti normativi in continua evoluzione.


L'obiettivo è semplice: risolvere il problema della fatturazione elettronica alla base, quindi estendere la conformità a livello globale man mano che gli obblighi normativi si moltiplicano e si evolvono.

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In una sessione di lavoro di 45 minuti, gli esperti Avalara ti aiuteranno a capire quali attività e transazioni sono soggette, a valutare le criticità dei sistemi e la qualità dei dati, a valutare il tuo livello di esposizione e a dare priorità alle attività da svolgere nei successivi 90 giorni.
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Transazioni soggette all'obbligo

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La fatturazione elettronica diventa obbligatoria negli Emirati Arabi Uniti per le transazioni fra imprese e pubblica amministrazione (business-to-government o B2G) e tra imprese (business-to-business o B2B) a partire da luglio 2026. Le transazioni fra imprese e consumatori finali (business-to-consumer o B2C) al momento non sono soggette all'obbligo, ma è probabile che lo diventeranno in futuro. 

 

Gli Emirati Arabi Uniti utilizzano un modello di controllo e scambio delle transazioni continuo decentralizzato (DCTCE) basato sul framework Peppol a 5 punti, che facilita lo scambio e la verifica in tempo reale delle fatture tramite fornitori di servizi accreditati. 

 

Come funzionerà il processo di fatturazione elettronica negli EAU: 

 

  • L'emittente (Nodo 1) invia una fattura elettronica al fornitore di servizi accreditato dell'emittente (Nodo 2) per la verifica e la conversione nel formato ufficiale degli EAU (ad es. PINT AE XML).
  • Il fornitore di servizi accreditato trasmette la fattura al fornitore di servizi accreditato del destinatario (Nodo 3) e contemporaneamente trasmette i dati fiscali del documento (TDD) all'Autorità fiscale federale (Nodo 5).
  • Il fornitore di servizi accreditato del destinatario convalida e consegna la fattura elettronica al destinatario (Nodo 4) e comunica i dati TDD all'Autorità fiscale federale.
  • Durante tutto il processo, i fornitori di servizi accreditati si scambiano aggiornamenti sullo stato per indicare l'esito positivo della convalida.

Sanzioni per non conformità negli EAU

La mancata emissione di fatture elettroniche valide può far incorrere in sanzioni e compromettere il diritto al recupero dell'IVA a credito.

Risorse aggiuntive

Domande frequenti

Sì. Gli Emirati Arabi Uniti hanno adottato un approccio graduale all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica. Le aziende di grandi dimensioni con un fatturato annuo superiore ai 50 milioni di AED devono nominare un fornitore di servizi di fatturazione elettronica accreditato entro il 30 ottobre 2026 e iniziare a inviare e ricevere fatture elettroniche a partire dal 1° gennaio 2027; gli altri contribuenti e gli enti pubblici seguiranno nel 2027.

L'obbligo vige generalmente per le transazioni commerciali all'interno degli EAU, incluse le attività B2B e B2G, con esclusioni specifiche. Le aziende devono adempiere ai propri obblighi nominando un fornitore di servizi accreditato.

Un fornitore di servizi accreditato è autorizzato a supportare la verifica, lo scambio e la trasmissione conformi alla normativa delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di fatturazione elettronica degli Emirati Arabi Uniti. La scelta del fornitore giusto è fondamentale.

Gli EAU richiedono fatture in formato XML strutturate in linea con gli standard Peppol PINT AE. I dati della fattura devono includere i campi obbligatori ed essere trasmessi tramite un fornitore di servizi accreditato.

No. I PDF e l'invio diretto tramite e-mail non sono conformi. Le fatture in oggetto devono essere create in un formato strutturato approvato e validate, scambiate e trasmesse attraverso il framework di fatturazione elettronica degli EAU.

La non conformità può comportare il rifiuto delle fatture, ritardi nei pagamenti, interruzioni nei flussi di lavoro, maggiore esposizione alle verifiche fiscali e sanzioni economiche. Le aziende che rimandano la scelta del fornitore di servizi possono inoltre trovarsi a dover fare i conti con una disponibilità limitata dei fornitori e tempi di test ristretti.

Rimandare la preparazione riduce i tempi a disposizione per i test, aumenta il rischio di integrazione e limita la disponibilità delle piattaforme. Potrebbe anche costringere ad adottare soluzioni specifiche per ciascun Paese, difficilmente utilizzabili per eventuali obblighi normativi futuri.

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