L'Austria ha introdotto per la prima volta la sua imposta sul valore aggiunto (IVA), nota in tedesco come Umsatzsteuer (USt), nel 1973. Nel tempo, la legge austriaca sull'IVA è stata sviluppata per allinearsi al quadro normativo dell'Unione europea in materia di IVA, soprattutto da quando l'Austria è entrata a far parte dell'UE nel 1995.

Le norme austriache sull'IVA sono codificate nella legge austriaca sull'IVA (Umsatzsteuergesetz), che attua la direttiva IVA dell'UE. Il Ministero Federale delle Finanze (Bundesministerium für Finanzen) amministra il sistema, mentre gli uffici fiscali locali (Finanzämter) gestiscono la registrazione, l'applicazione e la consulenza per le aziende in merito alla conformità IVA.

Le aziende residenti e non residenti che effettuano forniture imponibili di beni o servizi in Austria devono rispettare gli obblighi IVA austriaci. Ciò include la registrazione ai fini IVA quando richiesto, l'applicazione delle aliquote IVA corrette, l'emissione di fatture conformi, la tenuta dei registri, la presentazione di dichiarazioni IVA regolari e l'adempimento di altri obblighi di segnalazione.