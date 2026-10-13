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La fatturazione elettronica è diventata obbligatoria in Belgio

Sei conforme alla normativa belga in vigore dal 2026? Se stai affrontando il problema per la prima volta o vuoi rivedere il tuo approccio attuale, Avalara può aiutarti a risolvere le criticità in Belgio e a creare un modello in grado di adattarsi agli obblighi normativi degli altri Paesi.
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LE TAPPE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA IN BELGIO
Le principali tappe dell'implementazione
  • 1 marzo 2024: obbligo di fatturazione elettronica per i contratti B2G idonei 
  • 1 gennaio 2026: la fatturazione elettronica strutturata diventa obbligatoria per quasi tutte le transazioni B2B tra imprese belghe soggette a IVA
  • Oggi: obbligo per le transazioni B2B in Belgio; le aziende che non sono ancora pronte devono intervenire subito per colmare il divario ed evitare che le loro fatture vengano rifiutate
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Integra la fatturazione strutturata, lo scambio delle fatture e i flussi di compliance nei processi principali del tuo ERP, senza ricorrere a sistemi locali frammentati.

Gestisci gli obblighi previsti per il Belgio e l'evoluzione dei requisiti

Adeguati ai requisiti del Belgio basati su Peppol e adatta i tuoi processi all'evoluzione delle normative fiscali.

Ottieni una visione centralizzata su tutte le giurisdizioni in cui operi

Tieni monitorati i flussi delle fatture, lo stato della conformità e le eccezioni del processo attraverso un modello operativo unificato per tutti i Paesi e le unità aziendali.

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I requisiti di fatturazione elettronica in Belgio

Modello

Il Belgio utilizza un modello di scambio decentralizzato basato su Peppol a quattro nodi. Le fatture B2B vengono scambiate direttamente tra i sistemi software aziendali.

Piattaforme

Le aziende devono dotarsi di un software di fatturazione o contabilità collegato a Peppol per inviare, ricevere ed elaborare le fatture elettroniche strutturate.

Formati

Le fatture strutturate devono essere conformi alla norma EN 16931 e utilizzare lo standard Peppol Business Interoperability Specification (BIS) per lo scambio tramite la rete Peppol.

Ambito di applicazione

 L'obbligo di fatturazione elettronica B2B del Belgio si applica a quasi tutte le transazioni tra imprese belghe soggette a IVA. La fatturazione elettronica B2C rimane facoltativa.
Indicatori di rischio aziendale
  • Ricorso a fatture PDF o e-mail per transazioni B2B soggette all'obbligo
  • Nessuna connettività Peppol per l'invio e la ricezione delle fatture
  • Sistemi ERP o di contabilità non pronti per lo scambio di dati strutturati
  • Validazione limitata dei campi fattura richiesti da EN 16931
  • Gestione manuale delle eccezioni nei flussi delle fatture 
  • Scarsa visibilità sulla trasmissione, la ricezione e lo stato delle fatture 
  • Adeguamenti ad hoc per ciascun Paese che richiedono successivi interventi
  • Fatturazione elettronica in Belgio senza una chiara strategia di espansione in altri mercati
Gli step verso la conformità all'obbligo di fatturazione elettronica in Belgio
  • Allineamento dei team. Coinvolgere gli uffici Fiscale, Finanziario e IT in un flusso di lavoro condiviso per allinearsi su preparazione, processi e implementazione.
  • Valutazione dell'applicabilità dell'obbligo normativo. Determinare le aziende belghe, le registrazioni ai fini IVA, i tipi di transazione, i clienti, i fornitori e i flussi di fatturazione soggetti all'obbligo.
  • Analisi dei flussi di fatturazione attuali. Documentare i sistemi ERP, i software di contabilità, l'instradamento delle fatture, la gestione delle eccezioni, l'archiviazione e le dipendenze relative alla reportistica.
  • Selezione di una piattaforma scalabile. L'utilizzo di Avalara può facilitare lo scambio tramite Peppol e creare un'architettura in grado di adattarsi a diversi Paesi e all'evoluzione dei requisiti.
  • Preparazione dei sistemi ERP e dei dati. Verificare i dati strutturati delle fatture, la connettività a Peppol, i campi obbligatori, i controlli dei flussi di lavoro e i requisiti di integrazione.
  • Test e verifica. Dato che l'obbligo di fatturazione elettronica B2B in Belgio è già in vigore, i test devono concentrarsi sulla risoluzione delle criticità esistenti, sulla riduzione del rischio di rifiuto e sulla prevenzione delle interruzioni operative.

L’obbligo di fatturazione elettronica in Belgio è solo l'inizio

Sempre più Paesi stanno adottando questo sistema. Costruisci oggi un modello adatto al Belgio e pronto ad adattarsi agli obblighi di fatturazione elettronica degli altri Paesi domani.
Gestisci l'obbligo normativo in Belgio e preparati al futuro

Per le aziende leader, la fatturazione elettronica rappresenta un'opportunità di trasformazione operativa, non un semplice adempimento normativo una tantum. Invece di creare soluzioni specifiche per ogni Paese, destinate a generare inefficienze con il passare del tempo, preferiscono standardizzare i flussi di lavoro, integrare i sistemi e creare processi di conformità adattabili alle diverse giurisdizioni.

 

Avalara supporta questo approccio attraverso la sua piattaforma Agentic Tax and Compliance™, progettata per automatizzare flussi di lavoro fiscali e di fatturazione elettronica complessi in Paesi, sistemi e requisiti normativi in continua evoluzione.

 

L'obiettivo: risolvere il problema della fatturazione elettronica alla base ed estendere la conformità a livello globale, man mano che gli obblighi normativi si moltiplicano e si evolvono.

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In una sessione di lavoro di 45 minuti, gli esperti Avalara ti aiuteranno a capire quali attività e transazioni rientrano nell'obbligo, a valutare la conformità a Peppol e la qualità dei dati, a individuare eventuali criticità nei sistemi e a dare priorità alle attività da svolgere nei successivi 90 giorni.

Transazioni soggette all'obbligo

Abstract dark navy background with a subtle repeating scalloped wave texture.

Transazioni B2G

La fatturazione elettronica è obbligatoria in Belgio per tutte le transazioni tra imprese e pubblica amministrazione (business-to-government o B2G). I fornitori degli enti pubblici sono tenuti a presentare fatture elettroniche in un formato strutturato conforme allo standard di fatturazione elettronica dell'Unione Europea (UE) EN 16931 e tramite la rete Peppol.

Transazioni B2B

La fatturazione elettronica è obbligatoria in Belgio per le transazioni tra aziende (business-to-business o B2B). Come per l'obbligo B2G, in Belgio le aziende sono tenute a emettere e ricevere fatture elettroniche strutturate conformi alla norma EN 16931 e tramite la rete Peppol.

 

Le aziende devono prepararsi adottando un sistema di fatturazione elettronica in grado di:

 

  • Generare fatture elettroniche strutturate conformi alla norma EN 16931 (Peppol BIS3)
  • Trasmettere e ricevere fatture tramite la rete Peppol
  • Integrare i processi di fatturazione elettronica nei loro sistemi contabili
Abstract dark navy background with a subtle repeating scalloped wave texture.

Sanzioni per non conformità

Le fatture elettroniche non conformi per le transazioni B2G saranno rifiutate dall'ente pubblico destinatario. In caso di non conformità all'obbligo B2B in vigore in Belgio, le aziende sono soggette a sanzioni che aumentano a ogni violazione: 1.500 € per la prima infrazione, 3.000 € per la seconda e 5.000 € per le inadempienze successive.

Risorse aggiuntive

Domande frequenti

Sì. Dal 1° gennaio 2026, la fatturazione elettronica strutturata è obbligatoria per quasi tutte le transazioni B2B tra le imprese belghe soggette a IVA. La fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i contratti di appalto pubblico B2G rientranti nell'ambito di applicazione.

L'obbligo B2B si applica alle imprese belghe soggette a IVA che effettuano transazioni tra loro. Le aziende che emettono fatture solo nei confronti di privati non sono tenute a emettere fatture elettroniche strutturate per tali transazioni B2C, ma potrebbero comunque dover ricevere fatture elettroniche strutturate dai fornitori. 

Il Belgio richiede l'emissione di fatture elettroniche strutturate come previsto dalla norma EN 16931. Le fatture vengono scambiate tramite Peppol utilizzando lo standard Peppol BIS3.

No. Per le transazioni B2B soggette all'obbligo normativo, l'invio di una fattura in PDF via e-mail o tramite una piattaforma non è più sufficiente. La fattura deve essere strutturata e scambiata tra software aziendali.

La non conformità può comportare il rifiuto delle fatture, ritardi nei pagamenti, interruzioni nei flussi di lavoro, maggiore esposizione alle verifiche fiscali e sanzioni amministrative. Le aziende possono inoltre riscontrare criticità operative se non sono in grado di inviare, ricevere, convalidare o elaborare fatture elettroniche strutturate.

L'obbligo di fatturazione elettronica B2B in Belgio è già in vigore. Le aziende che non hanno adeguato i propri flussi di lavoro di fatturazione possono andare incontro a rifiuti delle fatture, ritardi nei pagamenti, interruzioni operative e sanzioni amministrative. Agire ora può aiutare a risolvere le criticità attuali e a instaurare un modello scalabile man mano che gli obblighi di fatturazione elettronica cambiano ed entrano in vigore nei diversi Paesi.

Se la tua soluzione attuale è già operativa, la domanda giusta è se funziona abbastanza bene e se sarà in grado di adattarsi a una crescita della tua attività. I segnali da tenere d'occhio sono il rifiuto delle fatture, la scarsa visibilità sulla consegna e sullo stato delle fatture, la gestione manuale delle eccezioni e una soluzione limitata al Belgio, non integrata con gli altri processi di conformità.
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