Sì. Dal 1° gennaio 2026, la fatturazione elettronica strutturata è obbligatoria per quasi tutte le transazioni B2B tra le imprese belghe soggette a IVA. La fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i contratti di appalto pubblico B2G rientranti nell'ambito di applicazione.
L'obbligo B2B si applica alle imprese belghe soggette a IVA che effettuano transazioni tra loro. Le aziende che emettono fatture solo nei confronti di privati non sono tenute a emettere fatture elettroniche strutturate per tali transazioni B2C, ma potrebbero comunque dover ricevere fatture elettroniche strutturate dai fornitori.
Il Belgio richiede l'emissione di fatture elettroniche strutturate come previsto dalla norma EN 16931. Le fatture vengono scambiate tramite Peppol utilizzando lo standard Peppol BIS3.
No. Per le transazioni B2B soggette all'obbligo normativo, l'invio di una fattura in PDF via e-mail o tramite una piattaforma non è più sufficiente. La fattura deve essere strutturata e scambiata tra software aziendali.
La non conformità può comportare il rifiuto delle fatture, ritardi nei pagamenti, interruzioni nei flussi di lavoro, maggiore esposizione alle verifiche fiscali e sanzioni amministrative. Le aziende possono inoltre riscontrare criticità operative se non sono in grado di inviare, ricevere, convalidare o elaborare fatture elettroniche strutturate.
L'obbligo di fatturazione elettronica B2B in Belgio è già in vigore. Le aziende che non hanno adeguato i propri flussi di lavoro di fatturazione possono andare incontro a rifiuti delle fatture, ritardi nei pagamenti, interruzioni operative e sanzioni amministrative. Agire ora può aiutare a risolvere le criticità attuali e a instaurare un modello scalabile man mano che gli obblighi di fatturazione elettronica cambiano ed entrano in vigore nei diversi Paesi.
Se la tua soluzione attuale è già operativa, la domanda giusta è se funziona abbastanza bene e se sarà in grado di adattarsi a una crescita della tua attività. I segnali da tenere d'occhio sono il rifiuto delle fatture, la scarsa visibilità sulla consegna e sullo stato delle fatture, la gestione manuale delle eccezioni e una soluzione limitata al Belgio, non integrata con gli altri processi di conformità.